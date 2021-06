TS. No es nulo el plan de igualdad firmado después de la entrada en vigor del RDL 6/2019 (8-3-2019) por el hecho de que el diagnóstico de situación fuese anterior a dicha fecha

Planes de igualdad. Obligaci贸n, con la entrada en vigor del RDL 6/2019, de elaborar un nuevo diagn贸stico de situaci贸n previo a la firma. Empresa que inicia el proceso de negociaci贸n del plan de igualdad en 2015, bajo la vigencia del texto original de la Ley Org谩nica 3/2007 (LOI), manteni茅ndose as铆 durante las diferentes reuniones celebradas a tal efecto y hasta la de 20 de marzo de 2019.

En el caso analizado se trata de decidir si, tras la entrada en vigor del RDL 6/2019, que da nueva redacci贸n al art铆culo 46.2 de la LOI en lo relativo al diagn贸stico de situaci贸n, existe obligaci贸n de redactar y presentar un nuevo diagn贸stico de situaci贸n diferente al aportado por la empresa a la comisi贸n negociadora el 29 de enero de 2019, hasta el punto de que su no actualizaci贸n pudiere conllevar la consecuencia jur铆dica de anular y dejar sin efecto el plan de igualdad firmado con la RLT el 4 de junio siguiente. En este contexto la empresa present贸 a la comisi贸n negociadora el 29 de enero de 2019 un diagn贸stico de situaci贸n actualizado en esa fecha, cuya elaboraci贸n encarga a una consultora externa, respecto al que no se discute que cumple con las exigencias legales vigentes en aquel momento. Dicho diagn贸stico se aporta con mucha antelaci贸n a la conclusi贸n del proceso negociador y son varias las reuniones con la comisi贸n negociadora que se celebran con posterioridad, por lo que no hay duda de que debe considerarse como un diagn贸stico negociado, desde el momento en el que esas ulteriores reuniones todas las partes dispusieron de la posibilidad de poner de manifiesto sus objeciones y alegaciones al respecto, siendo de hecho ratificado con la firma del acuerdo sobre el plan de igualdad finalmente alcanzado con la RLT.

