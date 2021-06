TS. Vulneración del derecho de huelga. La empresa es responsable de los actos de sustitución interna de los huelguistas realizados por sus responsables de área o sección, aun cuando no los conociera ni aprobara

B.S.H. Electrodom茅sticos Espa帽a, S.A. Vulneraci贸n del derecho de huelga. Esquirolaje interno. Trabajadores, responsables de 谩rea, que sustituyen a los huelguistas realizando sus funciones, sin haber recibido 贸rdenes ni instrucciones de la empresa en tal sentido.

El empresario, titular de la organizaci贸n productiva y del poder de direcci贸n (que por supuesto ejerce tambi茅n sobre directivos y mandos intermedios) es, adem谩s, como contratante de la prestaci贸n, quien ostenta la autoridad jer谩rquica en la empresa. Que el ejercicio del poder directivo se delegue a menudo, en particular cuando la organizaci贸n empresarial crece en complejidad, y que esa delegaci贸n genere una suerte de mando indirecto, no implica una sustituci贸n de la titularidad de la organizaci贸n, ni determina, como es obvio, una transferencia de la responsabilidad del titular de la misma a los titulares de la gesti贸n organizativa. No se puede desligar la responsabilidad del titular de la organizaci贸n de las decisiones que adoptan los mandos intermedios, pues ello supondr铆a, en casos como el que se enjuicia, favorecer pr谩cticas que pueden limitar la eficacia de los derechos fundamentales. En definitiva, de poco servir铆an las prohibiciones, garant铆as y tutelas establecidas en la Constituci贸n y en legislaci贸n laboral en relaci贸n con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga, si se admitiera que estas no alcanzan al empresario cuando la restricci贸n del derecho nace de sus mandos directivos.

