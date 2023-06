–

Publicado el 6/06 en Alerta.gr , traducci贸n NoticiasALB

La intervenci贸n fue realizada hoy, martes 6/6, por la Asamblea Abierta en solidaridad con la huelga de hambre anarquista G. Michailiadis.

El viernes 5/12, el anarquista Giannis Michailiadis inicia nuevamente una huelga de hambre, siendo encarcelado en las prisiones de Korydallos. El a帽o pasado, por la misma 茅poca, hab铆a protagonizado su 1陋 huelga de hambre exigiendo su salida de prisi贸n despu茅s de haber cumplido las condiciones formales exigidas. El consejo judicial de Amfissa rechaz贸 la solicitud de excarcelaci贸n con un vago argumento seg煤n el cual no se cumpl铆an las “condiciones esenciales” para la excarcelaci贸n, es decir, que existe riesgo de cometer nuevos hechos delictivos. 脡l, por tanto, se ve obligado por 2陋 vez a atravesar una situaci贸n tan dif铆cil , pues el Estado y sus mecanismos lo tratan con venganza por su ideolog铆a y la actitud impenitente que ha mostrado todos estos a帽os.

Somos muy conscientes de que el papel de la justicia burguesa es favorecer a la clase dominante y crear las condiciones sobre las cuales la reproducci贸n de las relaciones de poder productivo, la acumulaci贸n de capital como resultado de ellas y la reproducci贸n del Estado mismo pueden tener lugar armoniosamente. Esto significa que el Estado tiene mayor inter茅s en encarcelar a quienes cuestionan su existencia, a los que desaf铆an este sistema podrido y luchan por cambiarlo radicalmente. Y no solo encarcelarlos, sino tambi茅n despolitizar sus acciones y llamarlos criminales, antisociales, etc.

Lo anterior tambi茅n se confirma con la aprobaci贸n del nuevo c贸digo penal, que pr谩cticamente dota al Estado de un arsenal jur铆dico m谩s rico para sancionar a quienes se opongan a 茅l y a quienes perturben su supuesto buen funcionamiento o su 鈥渘ormalidad鈥: la paz social entre explotadores y explotados designa al Estado como mediador de estos conflictos de clase, para que se resuelvan de la manera m谩s incruenta posible a fin de no crear condiciones de “caos” en las que sea imposible su funcionamiento ordenado.

Adem谩s, como estamos en un per铆odo preelectoral (aunque m谩s o menos sabemos el resultado) digamos que no nos hacemos ilusiones sobre el papel y la continuidad del Estado y el capital y por lo tanto sabemos que quien fuera el gestor de este los luchadores anarquistas tendr铆an que correr la misma suerte. La lucha de los privados de libertad por condiciones de vida dignas debe integrarse a las luchas que luchamos desde afuera y luchamos todos juntos por un mundo de igualdad, libertad y solidaridad.

LIBERTAD INMEDIATA DEL ANARQUISTA GIANNIS MICHAILIADIS

CONTRA TODA FORMA DE ENCARCELAMIENTO

HASTA LA DESTRUCCI脫N TOTAL DE CADA C脕RCEL

Asamblea abierta en solidaridad con la huelga de hambre anarquista G. Michailiadis

Traducimos a continuaci贸n el comunicado de inicio de la huelga:

芦Reconociendo que hay cuestiones sociales m谩s importantes que mi salida de la c谩rcel, hago un 2潞 intento de dar a conocer la guerra sucia que he recibido de los mecanismos gubernamentales y judiciales. Me abstendr茅 de entrar en lo que hab铆a sucedido hasta estas fechas el a帽o pasado para evitar tediosas repeticiones. Retomar茅 el hilo desde la suspensi贸n de la huelga de hambre el pasado mes de julio. Una elecci贸n equivocada que se produjo tras las promesas poco realistas por parte del Ministerio de Justicia y del juez del Tribunal Supremo, que es el cord贸n umbilical entre el poder judicial y el Gobierno, de acceder inmediatamente a mi petici贸n con la condici贸n extorsionadora de que primero suspendiera la huelga y de que no me expusiera. Seg煤n 茅l, ten铆a que suspender la huelga, presentar una nueva solicitud de suspensi贸n en Amfissa y 茅l descolgar铆a el tel茅fono siempre que no fuera apreciada, de lo contrario el acuerdo dejar铆a de ser v谩lido. Comet铆 el error de suponer que cumplir铆an sus promesas porque calcular铆an su exposici贸n, lo que en un entorno medi谩tico controlado result贸 ser una ilusi贸n desastrosa. Mi aislamiento bajo el r茅gimen especial de detenci贸n del hospital de Lamia, que me aisl贸 de mis camaradas m谩s cercanos, contribuy贸 a esta falsa elecci贸n, ya que no pude consultar a las 煤nicas personas que ten铆an tanto los hechos como la perspicacia pol铆tica para reconocer a tiempo que se trataba de un fraude. El resultado fue que perd铆 otro a帽o de mi vida, esperando lenta y ag贸nicamente las decisiones de los consejos judiciales. Retrasos burocr谩ticos inexplicables de la decisi贸n que supuestamente me liberar铆a en septiembre, hasta diciembre. En ese momento ya deber铆a haber empezado de nuevo, pero al darme cuenta del golpe que supondr铆a para mi credibilidad caer en la trampa del Estado, no era una opci贸n nada f谩cil. As铆 que decid铆 esperar a que prescribiera el caso inventado que me sirvi贸 de pretexto para que me cortaran las licencias, aplazando la siguiente batalla. Entonces se tomaron todas las precauciones posibles para privarme de todo derecho legal a cualquier permiso, educativo o t谩ctico, que pudiera allanar el camino hacia mi liberaci贸n incruenta. Al mismo tiempo, los tribunales me exigieron declaraciones de legitimidad haci茅ndome preguntas del tipo “驴le permite su ideolog铆a no volver a violar la ley?”. Y la renuncia a ideas y relaciones de pareja se pone como condici贸n para una eventual liberaci贸n, que de ser as铆, ojal谩 nunca llegue.

Ahora, a partir de los acontecimientos intermedios, comprend铆 claramente cu谩l era el papel de este juez del Tribunal Supremo, del que yo cre铆a err贸neamente que contaba con su prestigio cuando lo destroz贸 encubriendo y ocultando el esc谩ndalo de las escuchas telef贸nicas en nombre del Primer Ministro, mientras que por el sucio papel que desempe帽贸 al poner fin a mi huelga para sacar al Gobierno de apuros, puedo suponer que se aplicaron varias decisiones escandalosas del autodenominado poder judicial en el per铆odo anterior.

El 煤ltimo acto en la serie de esperas sin salida fue mi traslado a Korydallos por motivos educativos, respondiendo por fin a las reiteradas peticiones pendientes desde hace m谩s de 3 a帽os. Casualmente, mi traslado se anunci贸 tan pronto como inform茅 a personas cercanas a m铆 de que ya hab铆a decidido iniciar una huelga de hambre durante mi estancia en Malandrino, lo que provoc贸 su aplazamiento. A esto le sigui贸 el rechazo del permiso educativo al que ten铆a derecho el viernes 12/5 con la barata excusa de que hab铆a estado poco tiempo en Korydallos. Mi reacci贸n inmediata fue reiniciar una huelga de hambre el mismo d铆a de la denegaci贸n. En cuanto me informaron, comenz贸 un aluvi贸n de promesas que hizo que pospusiera el anuncio de la huelga hasta hoy con la esperanza de ver algo materializado.

Despu茅s de este trato, por supuesto no tengo otra opci贸n. Y si la tuviera no tendr铆a por qu茅 elegirla. Me debo a m铆 mismo estar pol铆ticamente presente e intentar pagar el coste desenmascarando a la banda gubernamental de chantajistas entrelazados con el autodenominado sistema judicial. Y como mi palabra, aunque consiga romper el muro de silencio, ser谩 refutada, la propia decisi贸n de continuar e intensificar la huelga de hambre pondr谩 de relieve la cuesti贸n, pero tambi茅n distinguir谩 la mentira de la verdad. Por eso todo se dir谩 en el momento oportuno.

Mientras los asesinos encorbatados se jactan de sus haza帽as, que el trato vengativo que recibo sea ocasi贸n para una lucha que recuerde la injusticia institucionalizada de todos estos a帽os: las desafiantes excarcelaciones de violadores por pertenecer al entorno amistoso de los funcionarios. Los ni帽os asesinados por la polic铆a cuyos asesinos ni siquiera pasaron un d铆a en la c谩rcel. Los migrantes y refugiados que se ahogan en las fronteras fortaleza de Europa con rechazos sistem谩ticos. La destrucci贸n total de ecosistemas enteros, como en el norte de Eubea. Los ancianos asesinados por el desmantelamiento del sistema sanitario en plena pandemia. Las infancias perdidas porque un gobierno autoritario prefiri贸 los toques de queda a reforzar el sistema sanitario.

Y, por supuesto, el 茅xito correccional del encarcelamiento se confirm贸 a nivel masivo por el aumento de la agresividad juvenil. Despu茅s de todo, cu谩nta raz贸n ten铆a Foucault cuando escribi贸 que las prisiones son f谩bricas para la reproducci贸n del crimen. Yo a帽adir铆a que simult谩neamente despojan al delito de sus caracter铆sticas antiautoritarias inherentes para incorporarlo a la sucia econom铆a sumergida. Despu茅s de todo, 驴qu茅 estad铆sticas demuestran que la instituci贸n penitenciaria tenga alguna utilidad social? Es simplemente un elemento disuasorio para establecer el orden establecido de desigualdades. Una herramienta para que la riqueza nunca deje de estar en manos de los ocupantes.

Por las razones expuestas, inicio una nueva huelga de hambre por mi liberaci贸n. Contra el Estado y sus bur贸cratas designados, que est谩n haciendo carrera a costa m铆a y de todos los indigentes encarcelados, simplemente porque fueron nombrados jueces. En mi caso, las leyes especiales antiterroristas exig铆an que no fuera juzgado una sola vez por un jurado, sino que cumpliera m谩s de 10 a帽os de c谩rcel por acumulaci贸n de condenas. Sin embargo, esto es lo que tienen la osad铆a de llamar justicia. Decisiones tomadas por funcionarios nombrados al dictado de un sistema que determina sus carreras.

Al dejar esta breve 1陋 declaraci贸n siento la necesidad de aclarar que entiendo que mi caso es mucho m谩s dif铆cil de construir esta vez. Principalmente debido a mi propio error al aceptar la oferta extorsionadora de suspender mi huelga el a帽o pasado para poder salir de la c谩rcel. As铆 que comprendo a quienes vean mi nuevo esfuerzo con cautela. Sin embargo, quiero posicionar esta huelga, no como la puesta en juego de una reivindicaci贸n exclusivamente individual, sino como una contribuci贸n a poner de manifiesto la injusticia sist茅mica en un momento pol铆ticamente cr铆tico. Como un desencadenante de lucha, que proyecta la acci贸n directa y la participaci贸n, contra la mentalidad de delegaci贸n promovida por el sistema de representaci贸n.

Hasta la destrucci贸n de la 煤ltima jaula

Giannis

Quinto pabell贸n de la prisi贸n de Korydallos