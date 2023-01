El precio de los alimentos b谩sicos no deja de subir y buena parte de los grandes supermercados consiguen beneficios desorbitados, al tiempo que las familias tienen grandes dificultades para hacer la compra esencial y llenar la nevera de lo imprescindible.

Podemos ha propuesto fijar el precio de una cesta b谩sica de alimentos, de manera que coincida con el que ten铆an antes de la guerra. Y por supuesto, la prensa y los medios que defienden a los grandes supermercados, que son pr谩cticamente todos, han tachado la propuesta de 鈥渃omunista鈥.

En mi opini贸n, cuando una propuesta moderada, que bien podr铆an hacer suya los socialdem贸cratas de toda la vida, es tachada de comunista, hay que tomar la palabra al interlocutor y pensar que, efectivamente, las prote铆nas comunistas pueden ayudar a que nos crezca el m煤sculo ideol贸gico. El comunismo tiene poco que ver con estatuas y con retratos de Lenin, o con monjes en busca de su religi贸n y de su secta. El comunismo es lo contrario a los rituales decr茅pitos y a la cultura conservadora de partido. Es, por el contrario, una posici贸n 茅tica que conf铆a en el rigor de las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. El comunismo aspira a hacer el an谩lisis m谩s afilado sobre el funcionamiento del poder y al dise帽o de la pol铆tica m谩s sofisticada para desafiar esas relaciones de poder existentes.

Arrojemos por la borda los complejos y seamos comunistas para responder de manera transversal al problema de las grandes cadenas de supermercados

As铆 que arrojemos por la borda los complejos y seamos comunistas para responder de manera transversal al problema de las grandes cadenas de supermercados que se forran a costa de las familias, al tiempo que no pagan bien ni a sus trabajadores ni a sus productores, y destrozan al peque帽o comercio con pr谩cticas abusivas. No aceptemos quedarnos en la esquina del tablero que nos ofrece la diminuta caja de Procusto del pensamiento dominante.

Empezamos a notar los m煤sculos mentales m谩s fuertes y 谩giles. Y por fin alguien dice:

鈥 驴Y si proponemos hacer un supermercado p煤blico? Est谩 bien intervenir y controlar los precios, pero si queremos precios asequibles para los productos b谩sicos, pagar precios dignos a los ganaderos y a los agricultores, si queremos que los trabajadores del s煤per cobren sueldos dignos y adem谩s reducir la huella ecol贸gica, nada mejor que un supermercado p煤blico. La diferencia fundamental entre un supermercado p煤blico y uno privado es que el primero, aunque necesita ser eficiente, no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social (que la gente se alimente dignamente) y eso le da una enorme ventaja competitiva. Si no aspiras al enorme beneficio de la multinacional, puedes pagar mejor a los productores y a los trabajadores del supermercado. Creamos empleo de calidad, fomentamos el empleo agrario y ganadero bien pagado y cuidamos nuestro territorio y nuestro medio rural. Adem谩s, estar铆amos priorizando productos ecol贸gicos y de cercan铆a y ayudando a las cooperativas. Conseguir铆amos tambi茅n reducir el consumo de energ铆a y la huella de carbono. Y ojo, no estar铆amos expropiando a nadie ni sacando la guillotina. Simplemente estar铆amos compitiendo con lo privado en el mercado.

鈥 No suena mal, pero eso de depender de la administraci贸n tiene tambi茅n sus peligros. Donde no gobernemos nunca habr铆a supermercados p煤blicos y es dif铆cil imaginar que los gestores de los supermercados p煤blicos vayan a tener el compromiso que tienen, por ejemplo, los trabajadores sanitarios o los de la ense帽anza.

鈥 Puede que tengas raz贸n, pero, 驴qu茅 se te ocurre?

鈥 驴Te gustan las series?

鈥 Claro, mi favorita es Damnation, de Tony Tost, pero Netflix no quiso renovarla.

鈥 Pues m铆rate El 煤ltimo artefacto socialista, de Dalibor Matanic, en Filmin. 驴Has o铆do hablar de la autogesti贸n?

鈥 Soy todo o铆dos.

鈥 Imagina que, adem谩s de apostar por una cadena de supermercados p煤blicos, favoreci茅ramos un sistema de supermercados cooperativos autogestionados y propiedad de organizaciones sociales, de trabajadores y de consumidores que aspiraran a dar el control de la cadena alimentaria a los proveedores y a los propios consumidores, que ser铆an los que habr铆an de tomar las decisiones. En los supermercados cooperativos autogestionados, los socios decidir铆an qu茅 criterios deben cumplir los productos a la venta, apostar铆an por los productos ecol贸gicos y de cercan铆a y asegurar铆an precios justos para los productores locales. No tendr铆an 谩nimo de lucro pero s铆 una funci贸n social (y pol铆tica) de los beneficios. 驴Te imaginas que una red de supermercados autogestionados financiara Canal Red, CTXT o lo que hiciera falta?

鈥 Suena bien.

鈥 Adem谩s no depender铆an de la administraci贸n pol铆tica de turno y tendr铆an incentivos permanentes para ser m谩s eficientes que los grandes supermercados, contando con una ventaja evidente: el objetivo no ser铆a hacer millonario a nadie.

鈥 La verdad es que mola pensar con libertad sin quedarte en la esquinita esa del centro pol铆tico. Eso s铆, si alguien propone esto le van a poner a caer de un burro.

鈥 驴C贸mo te crees que se han logrado los cambios en la historia, amigo? 驴Sin hacer ruido y sin molestar a nadie?