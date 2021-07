–

Crecen las protestas obreras por todo el Estado. Muchas pasan desapercibidas porque son peque帽as o de corta duraci贸n, o porque los medios de comunicaci贸n se esfuerzan por silenciarlas y otras que casi pueden considerarse heroicas, como la de Tubacex. M谩s de 150 d铆as en huelga, una de las de mayor duraci贸n en los 煤ltimos a帽os, y que adem谩s ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco anule el ERE presentado por la empresa. Una victoria de la movilizaci贸n y la solidaridad. Un ejemplo a seguir.

Manuel Rodr铆guez, de CCOO, miembro del comit茅 intercentros de Tubacex y uno de los afectados por el ERE, nos explica el origen del conflicto: 鈥淪e remonta a julio de 2020. La situaci贸n se estaba deteriorando y la pandemia la agudiza a煤n m谩s. Est谩bamos en un ERTE y la empresa nos plantea toda una serie de medidas de car谩cter estructural o nos amenaza con un ERE (Expediente de Regulaci贸n de Empleo) Exige reducir salarios, trabajar m谩s jornada para reducir el coste de hora de trabajo, reducir la aportaci贸n de la empresa a la EPSV (Fondo de Pensiones) y otras medidas. Utilizan como justificaci贸n que la transici贸n energ茅tica y la pandemia est谩 reduciendo a nivel mundial los proyectos de oil & gas. Las reuniones se prolongan hasta el mes de octubre, pero sin ning煤n avance. No era la primera vez que nos planteaban este tipo de medidas sin que lleg谩ramos a ning煤n acuerdo superando la situaci贸n por v铆a natural, sin medidas a帽adidas. En noviembre se acaba el ERTE iniciado por la situaci贸n de covid y la empresa plantea otro hasta finales de enero de 2021. En enero volvemos a reunirnos y nos proponen un ERE, pero, al mismo tiempo, nos anuncian que lo retirar铆an si aceptamos las medidas que ya nos hab铆an propuesto unos meses atr谩s (reducir salarios, etc.)鈥

El proceso negociador fue mal. La empresa solo rebaj贸 el n煤mero de afectados de 150 a 129, manteniendo siempre que no se pod铆an evitar salidas forzosas, que al final fueron m谩s de 90, con una oferta de prejubilaci贸n para 12 personas y el resto bajas voluntarias hasta llegar a los 129 despidos. Cuando en el comit茅 se toma conciencia de que no hay posibilidad de acuerdo se debate ir a la huelga.

Unidad sindical

La empresa Tubacex tiene tres plantas en las localidades alavesas de Llodio y Amurrio. Cada una elige su comit茅 de empresa, pero la representaci贸n es unitaria en un Comit茅 Intercentros, en el que ELA tiene 4 representantes (el 32,5%) STAT, 4 (32 5%) CCOO, 3 (20%) y por 煤ltimo LAB, 1 y Sindicato Independiente, 1. Forman la plantilla unas 750 personas, aunque no hace mucho llegaron a ser 900. Como nos explica Manuel, una de las razones para el 茅xito de la huelga ha sido el mantenimiento de la unidad sindical durante todo el proceso. Eso no quiere decir que no haya habido discusiones, por ejemplo, sobre si desde el principio hab铆a que ir a una huelga indefinida o plantear movilizaciones progresivas para ir de menos a m谩s, pero lo importante es que desde que el comit茅 tomaba una decisi贸n por mayor铆a el conjunto de los representantes sindicales lo aceptaba y defend铆a. As铆 se acord贸 ir a la huelga a partir del 11 de febrero.

Participaci贸n de la plantilla

Aguantar una huelga tan larga es imposible sin unidad sindical y sin una activa participaci贸n de toda la gente implicada. La actividad de las plantas est谩 totalmente paralizada. Ni se produce acero ni se fabrican tubos. Un 90% de la plantilla secunda la huelga, solo los jefes y quienes est谩n fuera de convenio no participan. Se realizan concentraciones diarias ante las puertas de la empresa, que se mantienen durante todo el d铆a. Hay algunos altercados con la Ertzaintza que facilita la entrada en autobuses a la gente que no hace huelga. Como muestra de la movilizaci贸n este es un listado de algunas acciones realizadas desde finales de abril.

29 de abril. Manifestaci贸n en Bilbao contra el ERE.

1 de mayo. En defensa del empleo en la comarca de Aiaraldea. (脕lava)

13 de mayo. Manifestaci贸n en Baracaldo con otras empresas en crisis, Petronor, PCB, ITP a茅reo.

18 de mayo. La empresa hace una propuesta de ERE a la plantilla de las f谩bricas de Llodio y Amurrio que implica una reducci贸n de 129 empleos (95 despidos, 22 bajas incentivadas y 12 prejubilaciones)

20 de mayo. El comit茅 de Tubacex rechaza la propuesta de la empresa por considerarla un chantaje.

26 de mayo. Concentraci贸n ante el Parlamento vasco.

28 de mayo. Manifestaci贸n en Bilbao con el lema 鈥淐uatro empresas, una lucha鈥. Centenares de personas se concentraron convocadas por Tubacex, Petronor, UTE Bilboko Argiak y PCB. Se sumaron otras empresas en lucha, H&M y Novaltia. Los convocantes denunciaron que 鈥淓stamos ante diferentes conflictos laborales, cada uno con su particularidad, pero donde hay un elemento com煤n: la defensa de derechos laborales ante grandes multinacionales que utilizan la situaci贸n derivada de la pandemia para maximizar beneficios. [鈥 Nosotras tenemos la lucha obrera y la dignidad de clase como herramientas. Solo hay un camino para enfrentar despidos injustificados, la lucha obrera, y cuando esta es justa genera solidaridad鈥.

31 de mayo. Al finalizar el plazo de negociaci贸n, el comit茅 rechaza por unanimidad la propuesta de ERE 鈥減orque sigue contemplando despidos鈥, y decide continuar la huelga indefinida, que ya dura 110 d铆as. El comit茅 tambi茅n rechaza renegociar el convenio porque la empresa lo ha 鈥渋ncumplido en repetidas ocasiones鈥 en aspectos como la creaci贸n de empleo, los aumentos salariales y el aumento de inversiones.

2 de junio. Paro de 4 horas en toda la comarca. En apoyo a Tubacex y en defensa del empleo.

16 de junio. Rueda de prensa conjunta de las empresas movilizadas para pedir solidaridad y la derogaci贸n de las reformas laborales.

17 de junio. Carga de la Ertzaintza contra los trabajadores concentrados en protesta por el juicio a 3 personas acusadas de participar en piquetes. Una trabajadora resulta herida y detenida.

18 de junio. Nueva manifestaci贸n conjunta en Bilbao de las empresas en lucha.

21 de junio. Concentraci贸n ante el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco (TSJPV) en el inicio de los juicios por el ERE.

6 de julio. El Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco declara nulos los EREs tanto de TTI como de Aceralava. El tribunal considera que los despidos est谩n ligados a problemas derivados de la pandemia, por lo que rechaza que se deban a una situaci贸n estructural.

13 de julio. La direcci贸n de la empresa decide no reincorporar al trabajo a los despedidos y recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Por ley est谩 obligada a abonar los salarios a los despedidos, pero no los reincorpora. El comit茅 de Tubacex califica la decisi贸n de una 鈥渙portunidad perdida鈥 para lograr un punto de encuentro que normalizara las relaciones.

14 de julio. Los trabajadores de Tubacex se manifiestan para agradecer el apoyo recibido de la poblaci贸n.

Solidaridad y apoyo social

Como explica Manuel, 鈥渓a unidad de acci贸n ha posibilitado que a nivel de lucha obrera y sindical se haya podido aguantar una huelga como esta. Hemos contado con el apoyo de la gente de la comarca, de los comercios, de la poblaci贸n en general, y de la solidaridad de gente de todo el Estado, comit茅s de empresa, gente de la cultura y tambi茅n a nivel internacional hemos recibido muchas muestras de solidaridad鈥.

La huelga ha podido sostenerse econ贸micamente con el apoyo de cajas de resistencia y/o fondo de solidaridad que ten铆an los sindicatos y con la kutxa (caja) solidaria que ha recogido muchas aportaciones de particulares. Como se puede ver por el relato anterior de movilizaciones, se ha buscado la coordinaci贸n con otras empresas en lucha, organizando manifestaciones y actividades conjuntas para dar visibilidad y tener m谩s fuerza.

A nivel pol铆tico e institucional muchos ayuntamientos aprobaron mociones de apoyo e incluso el Parlamento vasco aprob贸 por unanimidad una resoluci贸n instando a la empresa y a los sindicatos a negociar de buena fe y a que se retirara el ERE. Se ha tenido el apoyo de EH-Bildu y Unidas Podemos y tambi茅n de Gabriel Rufi谩n de ERC. Como nos explica Manuel: 鈥淓sto ha tomado tal dimensi贸n que desde un punto de vista pol铆tico e incluso electoral pod铆a afectar. Llega un momento en que el tsunami te arrolla y tienen que tomar una posici贸n鈥. El apoyo ha sido enorme, sin embargo, cuando se llegaba a nivel de gobierno vasco, de quien pod铆a tomar decisiones, se ha decantado hacia las posiciones y argumentos de la empresa.

La lucha seguir谩

La sentencia del TSJPV es una victoria, todav铆a parcial, pero un resultado de la larga huelga y del apoyo social obtenido. Todav铆a no es definitiva. La empresa ha recurrido al Tribunal Supremo y veremos lo que decide. Las espadas siguen en alto. Existen sentencias contradictorias en otros tribunales, unas a favor de los trabajadores y otras en contra.

La alarma ha saltado en la patronal y el gobierno vasco. 鈥淒e la misma manera que una lucha como la nuestra -explica Manuel- puede servir como ejemplo para otras, para la patronal tambi茅n es un riesgo de que pueda pasar en otras empresas鈥. Bingen Zupiria, portavoz del gobierno vasco considera que es 鈥渦na mala noticia鈥 la resoluci贸n sobre Tubacex. No es m谩s original la presidenta de la patronal (CEBEK) Carolina P茅rez Toledo, que declara que la sentencia es 鈥渦na mala noticia para las empresas en general鈥.

No opinan lo mismo cuando la reforma laboral le da las herramientas para estar en una posici贸n de fuerza en la negociaci贸n y condiciona los convenios, los ERE,s o los cambios en las condiciones de trabajo. Esta vez, la movilizaci贸n, el apoyo social y la solidaridad ha conseguido que un tribunal diera la raz贸n a los trabajadores.

Sobre el futuro inmediato, nos responde Manuel: 鈥淰amos a valorar qu茅 camino seguir. Vamos ganando el partido porque tenemos la sentencia que anula los despidos, pero no nos vamos a enga帽ar, todav铆a queda recorrido. Despu茅s de tantos d铆as de huelga la resistencia f铆sica, mental y econ贸mica est谩 limitada. La plantilla tendr谩 que decidir si continuamos o nos tomamos un descanso, pero, en cualquier caso, no abandonaremos las movilizaciones. La lucha no va a acabar hasta que tengamos una resoluci贸n definitiva鈥.