De parte de Indymedia Argentina September 7, 2021 82 puntos de vista

El jueves pasado, cuatro mujeres alojadas en la Brigada Femenina de Concepci贸n, una ciudad al sur de la capital de Tucum谩n, murieron quemadas y asfixiadas durante un incendio provocado a partir de un cortocircuito en el marco de un reclamo de las detenidas que, por las graves condiciones de detenci贸n, exig铆an se trasladas a c谩rceles del sistema penitenciario. La Brigada estaba sobrepoblada, no reun铆a condiciones m铆nimas de alojamiento y no ten铆a colchones no ign铆fugos ni red contra incendios. Denuncian que, desde el 2015, el Poder Ejecutivo incumpli贸 varias sentencias de la Corte de Justicia de la Provincia exhortando a realizar obras edilicias en lugares de encierro y prohibir las detenciones por periodos prolongados en dependencias como la Brigada.

鈥淓n un habeas corpus colectivo de 2015, tras un hecho similar ocurrido en la comisar铆a de Yerba Buena en 2015, la Corte de Justicia de Tucum谩n emiti贸 al menos 8 sentencias judiciales exhortando a realizar obras edilicias en todos los lugares de detenci贸n y prohibiendo directamente el alojamiento de personas en lugares que no re煤nan las condiciones m铆nimas, pero el Poder Ejecutivo hizo o铆dos sordos鈥, dice el abogado Mat铆as Lorenzo Pisarello de Abogados y Abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes).

Si bien la Brigada Femenina de la ciudad Concepci贸n no era una de las dependencias sobre las que pesaba la prohibici贸n judicial para alojar personas detenidas, tras el incendio ocurrido el jueves se conoci贸 que no reun铆a las condiciones m铆nimas de detenci贸n, estaba sobrepoblada y no ten铆a red contra incendios ni elementos para sofocar el fuego.

En la actualidad en la provincia de Tucum谩n, hay unas 1.500 personas alojadas en c谩rceles del sistema penitenciario y una cantidad similar detenidas en comisar铆as y dependencias policiales, la mayor铆a de ellas ya condenadas. Sin embargo, a pesar de estar sentenciadas, las personas no son trasladas a unidades penitenciarias por falta de cupo. A煤n as铆, explican desde Andhes, hay una sobrepoblaci贸n del 20 % en las c谩rceles tucumanas.

鈥淭ucum谩n viene atravesando hace a帽os una crisis penitenciaria y de los lugares de detenci贸n, que se agrav贸 por la modificaci贸n del c贸digo procesal el a帽o pasado. En menos de un a帽os, con el nuevo sistema procesal acusatorio, se quintuplic贸 la cantidad de sentencias emitidas, con ello aument贸 la cantidad de personas detenidas y, como no hay espacio en los penales, cumplen condenas en comisar铆as鈥, explica en di谩logo con ANDAR el coordinador del 谩rea de seguridad y derechos humanos de Andhes Mat铆as Lorenzo Pisarello.

En la tarde del jueves pasado, las mujeres alojadas en la Brigada Femenina de Concepci贸n comenzaron una protesta para denunciar las graves condiciones de detenci贸n y exigir el traslado a una c谩rcel. Durante ese reclamo, la conexi贸n el茅ctrica de uno de los calabozos entr贸 en corto circuito y origin贸 el incendio que se propag贸 r谩pidamente. Cuando comenzaron a ver humo, fueron los mismos vecinos los que alertaron la situaci贸n al cuerpo de Bomberos; seg煤n la versi贸n oficial, el personal policial no pudo sofocar el fuego ni ingresar a los calabozos a socorrer a las v铆ctimas.

Mar铆a Jos茅 Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santill谩n murieron quemadas y asfixiadas. Otra detenida, que estaba en una celda contigua, salv贸 su vida. S贸lo Santill谩n estaba sin condena, el resto ten铆an sentencias y no deber铆an haber estado alojadas en la Brigada de Concepeci贸n. 鈥淧or lo que pudimos saber, en la Brigada no hab铆a colchones no ign铆fugos, no ten铆a red contra incendios y ni siquiera hab铆a matafuegos. Es una realidad que se repite, la mayor铆a de las comisar铆as no cuentan con ning煤n elemento que ayude a sofocar incendios y, como en este caso, las condiciones el茅ctricas no dan abasto鈥, describe el referente de Andhes.

M谩s all谩 de la desobediencia del Poder Ejecutivo a las exhortaciones realizadas por la Corte provincial, Mat铆as Lorenzo Pisarello tambi茅n refiere la responsabilidad judicial detr谩s de este hecho: 鈥淟a reforma del C贸digo Procesal tambi茅n le impone a los jueces la responsabilidad por las condiciones de detenci贸n; sin embargo, siguen ordenando privaciones de la libertad en lugares no aptos para alojar personas鈥.

La masacre de la Brigada Femenina de Concepci贸n es investigada por el fiscal Miguel Varela, de la Unidad de Graves Delitos. Por estas horas, desde Andhes analizan presentar una ampliaci贸n del habeas corpus colectivo de 2015 y participar de la causa como organizaci贸n querellante, una posibilidad que les brinda el nuevo C贸digo Procesal de Tucum谩n.

El 29 de junio de 2015, durante una requisa en la comisar铆a de Yerba Buena, se inici贸 una protesta con quema de colchones por parte de las personas detenidas: Mateo Visa y Franco Gallardo murieron durante el incendio. Ninguna persona fue acusada formalmente por estas muertes; sin embargo, ese hecho fue el que dio origen al habeas corpus vigente y en el cual se dictaron las sentencias que fueron sistem谩ticamente incumplidas por el gobierno provincial.

鈥淟a 煤nica respuesta fue una propuesta para la construcci贸n de un penal con capacidad para alojar a 4 mil personas, pero se dejaron de lado las condiciones actuales. El debate no se puede pensar a futuro, a largo plazo cuando se creen esos cupos, hay que tomar medidas urgentes, como la provisi贸n de colchones no ign铆fugos, de recursos para sofocar incendios y socorrer a las personas. Hace pocos d铆as, hubo otra protesta por las condiciones edilicias y las visitas familiares en la Comisar铆a 9陋, hubo quema de colchones y el fuego fue sofocado con baldes de agua鈥, relata el abogado de Andhes Mat铆as Lorenzo Pisarello.

En un comunicado en donde reclamaron una investigaci贸n especializada que determine fehacientemente las responsabilidades y causas de las muertes en la Brigada de Concepci贸n, la organizaci贸n Andhes tambi茅n pidi贸 por la puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, 鈥渃omo 贸rgano especializado que ayude a buscar alternativas eficaces para evitar que se repitan una y otra vez estas situaciones y que realice monitoreos de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad鈥.

Tucum谩n sancion贸 la ley que crea el Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura; en julio de 2020, se modific贸 la constituci贸n de ese 贸rgano para reducir de 5 a 3 los representantes de la sociedad civil e incorporar al Ministro P煤blico de la Defensa. Desde entonces, no se avanz贸 en el mecanismo de selecci贸n para los miembros de la sociedad civil. 鈥淓n este contexto de crisis penitenciaria, la creaci贸n de un 贸rgano especializado es una oportunidad para buscar medidas alternativas que no puede ser s贸lo la creaci贸n de nuevas c谩rceles. Sin la confirmaci贸n del Mecanismo, estas muertes van a seguir ocurriendo, porque no se piensa una soluci贸n integral del problema鈥, explica Lorenzo Pisarello.

Y concluye: 鈥淓s una problem谩tica espec铆fica sobre un grupo particularmente vulnerable como las personas detenidas que han sido abandonas por el poder judicial y por el Poder Ejecutivo que desoye las exhortaciones de la Corte. Necesitamos pol铆ticas p煤blicas, acordes a los est谩ndares internaciones en derechos humanos, que respeten los derechos de las personas privadas de la libertad: cuando una persona es condena, el 煤nico derecho que pierde es la libertad鈥.

Fuente: https://www.andaragencia.org/tucuman-cuatro-mujeres-murieron-en-un-incendio-en-la-brigada-de-concepcion/