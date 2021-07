A pesar de toda su retórica, el régimen de Erdogan no ha logrado el bienestar social de los grupos de menores ingresos

A medida que el estado de la economía turca empeora, hay muchos economistas que ofrecen sus consejos sobre cómo curar sus males, pero no pueden encontrar ningún político, en el gobierno o en la oposición, dispuesto a escucharles. En realidad, esto refleja el consenso económico que reina entre los principales políticos. Mientras que los partidarios del gobierno intentan encubrir todos los indicadores negativos, los críticos se centran exclusivamente en atacar las políticas económicas del gobierno.

Por ejemplo Mahfi Eğilmez, un conferenciante y escritor de economía, que anteriormente fue un burócrata del ministerio de finanzas que ocupó puestos influyentes a nivel nacional e internacional, nos recuerda la tesis de mediados del siglo XX de Jagdish N. Bhagwati sobre el “crecimiento de la miseria” y reproduce el gráfico que incluyo, en un artículo titulado ‘El crecimiento que enriquecerá primero y luego empobrecerá’, publicado en su blog. En el muestra la evolución en el tipo de cambio del ingreso per cápita (dólar estadounidense) y del dólar-lira (USD / TL) entre 1998 y 2020.

E?ilmez nos recuerda que el Fondo Monetario Internacional elaboró políticas después de la crisis de 2001 que se aplicaron hasta 2008, y la renta per cápita creció como resultado, pero después de 2008, cuando concluyó el acuerdo stand-by con el FMI, y especialmente después de que se introdujera el régimen presidencialista, cayó en una constante pendiente. Como resultado, el tipo de cambio de la lira turca con el dólar estadounidense ha ido empeorando constantemente y su propuesta es volver a las políticas de principios de la década del 2000.

A su izquierda, Mustafa Sönmez, con su impecable experiencia en la prensa sindical y su trabajo económico independiente, señala la brecha cada vez mayor entre los niveles de ingresos: según cifras oficiales, más de 700.000 personas se hundieron en la pobreza en Turquía el año pasado. En un artículo publicado en el sitio web Al Monitor , también recuerda el coeficiente de Gini de Turquía, que indica que la desigualdad actual se ha multiplicado al nivel de Brasil, México y Sudáfrica. 2 Afirma: “El 20% más rico recibió el 47,5% del ingreso total, mientras que el quintil más pobre obtuvo solo alrededor del 6% … el 10% superior de la población recibió el 32,5% del ingreso total, mientras que la participación del decil inferior fue el 2,2% «.

Subida y bajada: la línea superior muestra el ingreso per cápita en dólares. La línea inferior muestra la lira turca frente al dólar

Continúa demostrando que, a pesar de toda su retórica, el gobierno Erdogan no ha logrado el bienestar social de los grupos de menores ingresos, pese de la urgente necesidad creada por el cierre de la pandemia. Señala que 17,9 millones de personas están ahora clasificadas como pobres según los propios criterios y estadísticas del gobierno. Recuerda que el gobierno solo proporcionó facilidades de préstamo en lugar de transferencias de asistencia social y, en consecuencia, una mayor proporción de la población ahora está agobiada por la deuda: “El 58,3% de los ciudadanos de Turquía están cargados con deudas distintas de los costes de hipoteca o vivienda, y el 18,8% describe los reembolsos de esta deuda privada como una ‘carga pesada’ “.

Además, analiza la tasa de inflación y los desequilibrios dentro de la economía, señalando que la tasa de desempleo se sitúa oficialmente en el 12,9%, pero que en realidad ha alcanzado el 28% si se utiliza una definición más amplia y, por lo tanto, más precisa. Y en un artículo reciente, Sönmez se ocupa de otro desarrollo indicativo del capitalismo al estilo turco. Algunos de los compinches del gobierno que han construido y operado los llamados ‘hospitales de ciudad’ ahora están vendiéndolos.

El modelo de ‘construir-operar-transferir’ era uno de los favoritos del gobierno cuando se trataba de infraestructura. Se otorgaron generosas garantías colaterales en moneda fuerte, junto con las tarifas correspondientes al sector privado durante las próximas décadas. Desde 2019 no se han adjudicado nuevos contratos, pero ahora hay 13 hospitales de ciudad en funcionamiento y cinco más en construcción. Ha sido un negocio muy rentable, entonces, ¿por qué se van los compinches del sector?

Según otro artículo en el sitio web de Al Monitor:

“La empresa turca Ronesans Holding, cercana al presidente Recep Tayyip Erdogan y el constructor de su suntuoso palacio, se ha movido para vender su lucrativo negocio de operaciones hospitalarias a una empresa danesa: una decisión que algunos observadores ven como un signo de ansiedad entre los compinches del gobierno por la política de Erdogan y la perspectivas y futuro de las controvertidas inversiones público-privadas”. 3

En otras palabras, las ratas abandonan el barco antes de que se hunda, pero no se aborda la razón de los males económicos. Las prácticas corruptas pueden adoptar diversas formas, incluida el sobreprecio de los contratos y el aumento del gasto público, junto con el fraude, la diversión y la malversación de fondos, la no declaración fiscal o insuficiente de ingresos. Pero estas no son las razones fundamentales.

Mientras tanto, Garo Paylan, portavoz económico del opositor Partido Democrático Popular (HDP), dio una conferencia de prensa el 5 de julio sobre varios de los temas antes mencionados, pero su alcance se limitó a los siguientes titulares:

La economía turca se ha derrumbado en un período de tres años.

La afirmación de Erdogan, «soy economista, puedo gestionar mejor», ha fracasado.

Ni un solo ciudadano dice: «estoy mejor».

El país está trabajando para el lobby de intereses.

Mientras que el dólar estaba en 4,55 liras hace tres años, ahora está en 8,70 liras.

Erdogan afirmó que situaría a la economía turca entre las diez primeras del mundo, pero su mala gestión la ha llevado al precipicio fuera del top 20.

Las desigualdades regionales han aumentado.

El desempleo ha aumentado en 1,2 millones.

El gobierno unipersonal significa un régimen inflacionista.

La carga de la deuda privada aumenta cada vez más en un círculo vicioso.

Lo que tenemos que hacer es romper el círculo que quita a los ciudadanos para engordar a los compinches.

Muchos en la izquierda están siguiendo una ruta similar, cuando se trata de criticar la gestión del gobierno de los asuntos económicos y financieros. Pero es muy raro escucharlos criticar los principios básicos del capitalismo.

—-

Notas:

