June 28, 2023

Los portavoces de Asuntos Exteriores del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, afirmaron en un comunicado que “Turquía ha estado llevando a cabo asesinatos selectivos en el Norte y el Este de Siria (así como en ciudades del norte de Irak) desde junio de 2020, cuando mataron a tres miembros de la organización de mujeres con un ataque con dron contra la casa donde se reunían”.

A continuación publicamos los fragmentos más importantes del comunicado:

El martes 20 de junio, un dron turco alcanzó un coche en la carretera Tirbespiyê-Qamishlo, en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). El automóvil pertenecía al Consejo del cantón de Qamishlo y transportaba a los dirigentes de la administración cantonal en visita a los Consejos Locales. En este asesinato selectivo murieron la co-presidenta del Consejo Cantonal de Qamishlo, Yusra Darwish, su co-presidenta adjunta, Liman Shiwesh, y el miembro del Consejo, Firat Tuma. El otro co-presidente del cantón, Kabi Shamoun, resultó herido, pero ya ha salido del hospital. Las dos mujeres son kurdas, mientras que los hombres son cristianos siríacos, tipificando la naturaleza multiétnica de las estructuras de la Administración Autónoma.

Yusra Darwish se licenció en francés antes de convertirse en profesora. Con la creación de la Administración Autónoma de Rojava, en 2012, se trasladó para enseñar kurdo y ayudar a establecer el nuevo sistema educativo. Fue elegida co-presidenta del cantón de Qamishlo en 2022. Liman Shiwesh participó activamente en el movimiento kurdo de liberación en diferentes lugares durante más de tres décadas. En 2015 regresó a su Kobanê natal para ayudar a establecer una nueva sociedad autónoma, pasando a ayudar a otras zonas recién liberadas del ISIS.

Turquía ha estado llevando a cabo asesinatos selectivos en el Norte y el Este de Siria (así como en ciudades del norte de Irak) desde junio de 2020, cuando mataron a tres miembros de la organización de mujeres con un ataque con drones contra la casa donde se reunían. Casi exactamente un año antes del ataque del martes (de la semana pasada), el co-presidente del Consejo Ejecutivo de la AANES fue asesinado por un ataque con dron contra su coche, y los co-presidentes de la oficina de Justicia y Reforma murieron en un ataque similar en septiembre. Sólo desde principios de este año, los aviones no tripulados turcos han matado a 48 personas en el Norte y el Este de Siria, y han herido a 38 más. 13 de los muertos y 12 de los heridos eran civiles. Los demás eran fuerzas de seguridad locales que habían desempeñado un papel importante en la lucha contra el ISIS. Ninguna de estas personas suponía una amenaza para Turquía.

El argumento de que Turquía lleva a cabo estos ataques como parte de su lucha contra el terrorismo y para asegurar sus fronteras, es objetivamente erróneo. Por favor, leámos atentamente el siguiente párrafo:

Aunque los funcionarios turcos afirman que su intervención y ocupación del territorio sirio fue en respuesta a los ataques transfronterizos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), los datos no corroboran estas afirmaciones. El conflicto es profundamente asimétrico. Así se desprende de un análisis de más de tres años y medio de conflicto a lo largo de la frontera turco-siria, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de agosto de 2020, utilizando los datos recopilados por el Proyecto de Datos de Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés). Las cifras son asombrosas: los datos del ACLED registraron 3.319 ataques del ejército turco o de apoderados turcos contra las FDS/YPG o contra civiles en Siria, frente a 22 ataques de las FDS/YPG en Turquía. De esos 22 incidentes, 10 no pudieron verificarse de forma independiente. En otras palabras, es posible que el número real de ataques transfronterizos atribuidos a las FDS/YPG no sea superior a 12. Además, estos 12 incidentes se produjeron todos después de que las FDS/YPG se retiraran de Turquía. Además, estos 12 incidentes ocurrieron todos después de que Turquía lanzara la “Operación Primavera de Paz”, el 9 de octubre de 2019. Estos 12 incidentes de ataques transfronterizos fueron en respuesta a la incursión turca en territorio sirio soberano (Amy Austin Holmes, mayo 2021).

Muchos de los objetivos de estos ataques son mujeres. Esto se debe, en parte, al elevado número de mujeres en puestos destacados –todas las organizaciones tienen co-presidentes masculinos y femeninos–, pero también puede ser una elección deliberada, ya que la promoción por parte de la Administración de la igualdad de género en todas las esferas de la vida pública es un anatema ideológico para cualquier fuerza patriarcal, ya sea el ejército turco en Siria, sus apoderados islamistas, o el ISIS y otros grupos relacionados con Al Qaeda.

Estos asesinatos, y especialmente los dirigidos contra funcionarios de la AANES, tienen como objetivo destruir la estabilidad de la región y la moral de su pueblo; impedir que la región se recupere de años de guerra y construya sus estructuras sociales, desalentar a la gente a participar activamente y generar insatisfacción con la administración.

También tienen graves repercusiones en la lucha contra el ISIS, que aún cuenta con muchos miembros activos en la región. La administración es incapaz de concentrar sus recursos en esa lucha, y la inestabilidad proporciona un terreno fértil para el reclutamiento del ISIS.

El ISIS también ha podido reagruparse porque ha encontrado un refugio seguro en las zonas bajo ocupación turca, y los combatientes del ISIS capturados han descrito haber recibido apoyo práctico de Turquía. Aunque Turquía afirma que sus asesinatos de civiles y combatientes contra el ISIS forman parte de la guerra contra el terrorismo, no muestra ninguna intención de perseguir a miembros del ISIS. No es de extrañar que todos los dirigentes del ISIS abatidos por Estados Unidos se hayan “escondido” en territorios controlados por Turquía.

Además de los asesinatos con drones, Turquía y sus fuerzas mercenarias no han dejado de bombardear pueblos e infraestructuras de la AANES, incluso mientras Estados Unidos y Rusia han impedido otra gran invasión. Estos bombardeos han aumentado en las últimas dos semanas.

Turquía firmó acuerdos de alto el fuego tras su invasión de Siria en 2019 que están garantizados por Estados Unidos y Rusia. A pesar de los constantes incumplimientos, ninguno de los dos garantes ha hecho nada efectivo para detener los continuos ataques de Turquía. Turquía es miembro de la OTAN y del Consejo de Europa, el organismo creado para preservar los derechos humanos. Pero otros miembros de esas organizaciones, junto con toda la comunidad internacional, han permanecido en silencio mientras Turquía mata a los kurdos y a sus amigos y amigas con la mayor impunidad.

Hacemos un llamamiento público para que estos ataques no caigan en el olvido y pasen inadvertidos a la historia, y pedimos a los dirigentes nacionales y a las organizaciones internacionales que garanticen que Turquía pone fin a estos ataques que violan el derecho internacional y el derecho humanitario.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

