–

De parte de Kurdistan America Latina August 24, 2021 85 puntos de vista

El portavoz de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), Nuri Mahmoud, habló con la agencia de noticias ANF sobre los ataques llevados a cabo por el Estado turco contra el norte y este de Siria.

“El Estado turco ha dado pasos importantes bajo la garantía de Rusia y Estados Unidos. Turquía puede atacar fácilmente las regiones autónomas a pesar de que Estados Unidos ha declarado repetidamente que ‘las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) son nuestra alianza en la lucha contra el ISIS’, resumió.

Mahmoud remarcó que “a pesar de que Estados Unidos, Rusia y todos los países de la Coalición Internacional han declarado aliadas de las FDS, vemos que el gobierno (turco) del AKP-MHP las está atacando con la ayuda de la OTAN”.

El portavoz de las YPG también se refirió a los recientes ataques de Turquía en muchas regiones de Kurdistán del Sur (Bashur), Shengal y en la región de Shehba, en Rojava (Kurdistán sirio).

-Después del 15 de agosto, aumentaron los ataques del Estado turco invasor. ¿Cómo valora esta situación?

-Se dio un paso bajo el liderazgo del pueblo kurdo en todas partes de Rojava y el noreste de Siria. Tanto la gente de la región como el pueblo kurdo jugaron un papel en este liderazgo. Esto resultó en un proyecto democrático, que fue novedoso para la región. El Estado turco, que se fundó sobre el chovinismo y el racismo, siempre ha considerado la identidad, la existencia y la cultura de otras naciones, especialmente la nación kurda, como una amenaza para su propia existencia. Por esta razón, Turquía apuntó a personas desde Afrin a Shehba, de Til Temir a Ayn Issa, e incluso a Shengal, que adoptó el modelo de Rojava. Esta es la mentalidad del Estado turco. En los últimos años, el islamismo político, que está lejos del verdadero Islam, se combinó con el fascismo del partido MHP y comenzó a perseguir políticas que van en contra de los intereses de la región, los pueblos, e incluso de Turquía y de las potencias internacionales. El actual gobierno turco no está sujeto a ningún principio, alianza o ley.

Erdogan está tratando de establecer su dictadura, aliándose con (Devlet) Bahçeli. Ambos utilizan el aparato estatal y las oportunidades de Turquía para sus fines. Turquía se encuentra en una posición estratégica para todo Oriente Medio y Europa en términos de su ubicación geográfica. La comunidad internacional también se aprovecha de esta posición de Turquía, porque ésta es miembro de Europa y su ejército está en la OTAN. Erdogan y Bahçeli también se benefician de la posición de Turquía a los ojos de la opinión pública internacional. Los gobiernos de Estados Unidos, Europa, de los países asiáticos y el mundo favorecen los intereses de Turquía. Por lo tanto, no les importan las leyes, los principios, las alianzas y acuerdos existentes. Los pueblos de América, Europa y Asia tienen puntos de vista diferentes. Además, la gente de Oriente Medio tiene opiniones divergentes. Pero los gobiernos tienen opiniones diversas. Por lo tanto, no surge ninguna decisión genuina.

-¿Cómo valora el silencio de los países garantes y potencias internacionales frente a los atentados?

-Los gobiernos se basan en sus propios intereses en lugar de las leyes, las alianzas y las esperanzas de su pueblo existentes. El gobierno de Turquía también persigue sus propios intereses, basados ​​en la ideología del Islam político y el racismo turco. Por ello, actúa de forma violenta contra otras naciones, culturas y puntos de vista. El ejército turco recibe mucho apoyo de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Sin embargo, utiliza este apoyo contra los pueblos de la región que quieren una vida democrática, honorable y libre. El Estado turco está haciendo un buen uso del equilibrio de poder entre las potencias internacionales. Hay una crisis dentro de la comunidad internacional.

El gobierno turco considera la democracia, que promueve diferentes identidades, pueblos, culturas, estructuras étnicas para convivir pacíficamente, como un peligro. El mundo tiene una comunicación sin restricciones con la región. No es necesario entrar a la región con dinero y soldados. La OTAN no necesita gastar miles de millones de dólares, enviar miles de soldados o tecnología avanzada a la región.

Ha surgido una experiencia seria, y esta experiencia ha producido el resultado más útil en la lucha contra ISIS. El gobierno turco aplica políticas basadas en sus propios intereses más que en los intereses del país. Para lograr esto, busca formar un ejército separado. Este es un ejército mercenario: se convirtió en ISIS con la ayuda de la OTAN. Este ejército apoya a Jabhat Al Nusra, Al Qaeda, a los Hermanos Musulmanes, con la ayuda de la OTAN y trae gente de Afganistán. Esta política llevada a cabo por Turquía está cambiando la demografía no solo del territorio turco sino también de la región. Estas políticas aprovechan la debilidad de los gobiernos actuales en América, Europa, Asia y Oriente Medio. Para el gobierno turco, los derechos humanos, el equilibrio ecológico y la pandemia de coronavirus no son muy importantes.

-¿Por qué guardan silencio los garantes y por qué ataca el Estado turco?

-El Estado turco ha dado pasos importantes bajo la garantía de Rusia y Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos ha declarado repetidamente que “las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) son nuestra alianza en la lucha contra ISIS”, Turquía está atacando fácilmente a esta fuerza. Aunque Estados Unidos, Rusia y todos los países de la Coalición Internacional han demostrado que están trabajando asociados con las FDS, vemos que el gobierno del AKP-MHP está atacando a las FDS con la ayuda de la OTAN.

Estados Unidos, Rusia, todos los países de la Coalición, incluso la OTAN, cuyos principios son claros, guardan silencio ante estos ataques de Turquía. El gobierno del AKP-MHP ha adoptado una estrategia yihadista y está chantajeando a los países europeos. Los débiles gobiernos de Europa, América y Asia hacen la vista gorda ante el poder turco. No implementan sus principales decisiones y leyes; no movilizan sus alianzas contra Turquía.

Turquía ha puesto un ejército de la OTAN al servicio de ISIS, de los Hermanos Musulmanes y Al Qaeda contra la OTAN misma, y la presencia de Estados Unidos y Rusia en la región beneficia al gobierno actual. Aunque Rusia y Estados Unidos forman una alianza internacional, Turquía debe actuar de acuerdo con los artículos 1, 2 y 3, que se refieren a su papel de garante en la región. Sin embargo, vemos que Turquía usa Rojava y el espacio aéreo del noreste de Siria y ataca con aviones de combate. Turquía utiliza la tecnología avanzada de la OTAN. Además, respalda a Al Qaeda y a ISIS. Erdogan solía definirlo como el “Ejército de Mahoma” durante un tiempo. No tienen nada que ver con el “Ejército de Mahoma”. Erdogan todavía está utilizando abiertamente estos grupos en la actualidad. Sin embargo, las oportunidades que se les brindan a estos grupos son las que da la OTAN, Europa y América. Erdogan está creando tal ejército en nombre del aparato estatal turco. Al promover lemas islámicos, utiliza el Islam político, que está lejos del verdadero Islam. Además, organiza grupos y los hace atacar. Hay un extraño silencio ante todo esto. De la misma manera, hay comentarios negativos y positivos hechos por Estados Unidos y Rusia con respecto a las fuerzas en el norte y el este de Siria, como las FDS, sin embargo no se ha adoptado una postura justa contra la injusticia del poder estatal turco.

Como YPG, seguimos diciendo a Estados Unidos y Rusia que “los artículos determinados por la alianza entre las FDS y Turquía deben ser enfatizados”. Las partes deben discutir los artículos, incluidos los ataques turcos en la región, a la vista de todo el mundo. Estados Unidos y Rusia no actúan como estados garantes y no se dice nada al respecto.

-¿Cómo evalúa la gente de la región el silencio de los estados garantes frente a los ataques de Turquía?

-Incluso si Rusia y Estados Unidos se comportan de acuerdo con la alianza cuando están en la región, vemos la impotencia de ambos países cuando miramos las relaciones del Estado turco con los grupos mercenarios. Ambos países están perdiendo poco a poco su prestigio.

Luchamos contra ISIS con la ayuda de Rusia y la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos. No solo defendimos a nuestra gente, ya que los ataques de ISIS en París, Berlín, Estados Unidos, Moscú se organizaron en Raqqa. Las FDS, las YPG, las YPJ (Unidades de Protección de las Mujeres) y otras fuerzas en la región, demostraron que están luchando contra la organización terrorista para servir al mundo. Esta estrategia militar se ha revelado repetidamente al público en general. El presidente turco está invadiendo territorio sirio en presencia del mundo, al afirmar que “la seguridad de mi país está en peligro”, y está atacando los logros revolucionarios en Rojava y el noreste de Siria. Turquía ataca a otras naciones que viven en esta región y la democracia. Sin embargo, Rusia y Estados Unidos guardan silencio ante los ataques a esta revolución que respalda el público mundial. Fue una lucha humanitaria, y vemos sus resultados, ya que el campamento de Al Hol y las cárceles están llenas de los miembros más peligrosos de ISIS.

Países garantes como Rusia y Estados Unidos necesitan preservar su prestigio, no deben dar prioridad a los intereses cotidianos de sus gobiernos. Deben ceñirse a la imagen que se les asignó. El asesinato de tres mujeres en Kobanê, de nuestra comandante en Til Temir, así como los ataques piratas en la carretera Shengal, muestra lo desconectado que es el enfoque militar. Existe un enfoque militar internacional que incluye opiniones encontradas. Todo esto se hace en nombre de la OTAN. El Estado turco está haciendo esto en nombre de ella, mientras que estos están fuera de los principios de la organización internacional. Las tres mujeres asesinadas en Kobanê eran civiles, los niños asesinados en Ayn Issa eran civiles y los atacados en Zirgan, en Til Temir, también eran civiles.

¿De quién son estas armas? Pertenecen a un ejército que es miembro de la OTAN. ¿De dónde obtienen las armas los militares de la OTAN? Las armas de la organización internacional deben utilizarse de acuerdo con los principios de ésta y no se debe atacar a civiles. ISIS también apuntó a civiles para crear miedo. El actual gobierno de Turquía también quería hacer esto a través de grupos como ISIS, los Hermanos Musulmanes, Al Qaeda y Jabhat al-Nusra. Turquía quiere destruir el sistema democrático establecido, aprovechando todas estas oportunidades. Como sabe que la fuerza principal de esta revolución es la sociedad, se dirige a los miembros de esta sociedad.

-¿Por qué y por quién se impone un embargo a la región, y cuál es el propósito de esto?

-Las tierras liberadas por las FDS y las YPG constituyen un tercio de Siria. Actualmente, el 40% de la población siria vive bajo el sistema que han establecido estas fuerzas en estas regiones. Sin embargo, vemos que las decisiones tomadas por la comunidad internacional sirven a los intereses de Turquía o Irán. Se abrió el paso fronterizo de Bab al-Hawa, llega el apoyo al régimen sirio desde el Mediterráneo, pero se impone un grave embargo a nuestras regiones. Aunque el 40% de la población siria vive allí, el paso fronterizo de Til Koçer no se ha abierto, lo que allana el camino para la búsqueda de otras soluciones. Ahora, muchas personas en el norte y el este de Siria están haciendo cualquier cosa para llevar a cabo el contrabando.

Estas actividades de contrabando pueden convertirse en una trampa para la región sin importar de qué lado se oponga. Se intenta convertir a cualquiera que se ponga en contacto con ellos en agente del MIT (Servicio de Inteligencia turco) o del régimen sirio. Por ello, las actividades de espionaje en estas regiones son el resultado del acercamiento de la comunidad internacional a esta región, donde reside una parte importante de los pueblos sirios, y que constituye el 35% del territorio sirio. Si repasamos el proceso revolucionario, veremos que las fuerzas que más defendieron a la sociedad son las que allí se crearon. Periodistas, investigadores, políticos, estrategas y diplomáticos que llegaron a la región defendieron a la sociedad más que a sí mismos. Incluso, las fuerzas internacionales que llegaron a la región no sufrieron las bajas que tuvieron en otros lugares. Incluso Estados Unidos no sufrió bajas como había sufrido en Irak y Afganistán. Mientras tanto, toda persona que quiera vivir en esta región ha vivido y sigue viviendo de forma segura.

-El multilingüismo y el multiculturalismo han surgido en la región. Sin embargo, existe un esfuerzo por destruirlos mediante actividades de inteligencia. ¿Por qué?

-Los enfoques que hemos mencionado han dado lugar a un embargo. Lo que hay que hacer es utilizar los recursos legales para levantar el embargo. Sin embargo, se impone un embargo hostil a Rojava, en el noreste de Siria. Las fuerzas que consideran este proyecto como un obstáculo, se dirigen a las personas, las debilitan y tratan de convertirlas en miembros y agentes del MIT.

Se quiere corromper a la gente a través de enfoques mafiosos, drogas, prostitución y dinero. Sin duda, nuestras fuerzas son conscientes de esta situación y llevan a cabo su lucha. Asimismo, las instituciones de la Administración Autónoma (AANES) están haciendo los máximos esfuerzos para romper el bloqueo. Actualmente, si el MIT u otras agencias de inteligencia están llevando a cabo tales ataques y actividades en la región, es principalmente porque están en problemas.

-¿Qué fuerzas están impidiendo una solución en Siria y por qué?

-Después de ISIS, debería haberse desarrollado una solución política en Siria. A pesar de las negociaciones en Ginebra, Astana y Sochi, etc., hasta ahora no se ha desarrollado ninguna solución. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el problema de la solución en Siria se ha escapado de las manos de los sirios y ha pasado a manos del gobierno del AKP-MHP. En las áreas ocupadas, los grupos mercenarios respaldados por Erdogan siguen diciendo al público internacional que “estamos listos para ir a Libia, estamos listos para ir a Armenia, donde sea que haya una guerra”.

En presencia de todo el mundo, el califato otomano ha resucitado en esas regiones. Dado que la región está bajo la influencia de estas fuerzas, no se introduce ninguna solución. Vemos que los pueblos kurdo, árabe, turcomano, circasiano, siríaco, musulmán, cristiano y yezidí conviven cómodamente en Rojava y el noreste de Siria.

Vemos que hay mártires de todos los idiomas y religiones en los cementerios. Entonces, ¿es posible introducir una solución para Siria sin los pueblos? El Estado turco y sus grupos de poder mantienen a Siria alejada de una solución. La comunidad internacional debe ver esta realidad. Sin embargo, los estados garantes como Rusia y Estados Unidos tienen en cuenta las opiniones del Estado turco, del gobierno del AKP-MHP. Además, hay discursos de que Turquía está en Siria por su llamada “seguridad interna”, pero no son ciertos. Turquía es un Estado muy importante y estratégico para nosotros. Si hay seguridad y democracia en Turquía, seremos un muy buen vecino.

-¿Qué tan grande es el área que está controlando, cuánta población siria vive en esta área, por qué las fuerzas internacionales ignoran esto?

-Hay una frontera de 700 kilómetros de largo entre Siria y Turquía. La mayor parte de esta frontera se encuentra en nuestra región (500 kilómetros), donde se encuentran las FDS, las YPG, las YPJ y otras fuerzas, y nos interesa que las fronteras turcas sean seguras. Si Turquía es un Estado democrático, si mantiene relaciones con nosotros de forma democrática, la geografía de Turquía es tan importante para nosotros como lo es para Europa. Sin embargo, el Estado turco prefiere atacar, lo que no aporta ninguna solución. Sin embargo, esto no solo afecta a Rojava y al noreste de Siria, sino que también afectará a los países que han hecho la vista gorda a las políticas de Turquía hasta ahora. También afectará a las personas que viven en esos países. Turquía representa un gran peligro no solo para Rojava y el noreste de Siria, sino también para todo el Medio Oriente.

Este es un problema internacional, no solo un problema de Rojava y del norte y el este de Siria, porque Siria es ahora un país dividido.

Mustafa Coban – Seyit Evran / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>