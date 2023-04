–

De parte de Kurdistan America Latina April 20, 2023 91 puntos de vista

Desde el 11 de septiembre de 2020, la vida de Osman 艦iban se convirti贸 en un trayecto donde el horror, la violencia y la muerte se encadenaron en su contra. El responsable de que los d铆as de este campesino kurdo de la provincia de Van (Bashur, Kurdist谩n turco) estuvieran cargados de injusticia no fue otro que el Estado turco. Ahora, este hombre de poco m谩s de 50 a帽os sufri贸 un nuevo golpe: la justicia de Turqu铆a lo conden贸 a siete a帽os y seis meses de prisi贸n, pese a que en ese fat铆dico 2020 un grupo de soldados lo subieron a un helic贸ptero y luego lo lanzaron al vac铆o. 艦iban sobrevivi贸, pero Servet Turgut -de 55 a帽os, padre de siete hijos y que tambi茅n fue blanco de los uniformados- no corri贸 la misma suerte: falleci贸 tras 20 d铆as en estado de coma.

La semana pasada, el Segundo Tribunal Penal Superior de Mersin realiz贸 su tercera audiencia en el caso relacionado a 艦iban. El proceso judicial no tuvo como fin investigar y condenar a los soldados, sino 鈥渃omprobar鈥 que el campesino kurdo pertenece a una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥, imputaci贸n sustentada solamente por su supuesta filiaci贸n al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK). Aunque el acusado no particip贸 de la audiencia, sus abogados se hicieron presentes para escuchar estupefactos c贸mo se lo condenaba a siete a帽os y seis meses de prisi贸n, adem谩s de prohibirle la salida del pa铆s. Anteriormente, los letrados del campesino hab铆an denunciado que no exist铆an pruebas concretas contra su cliente. En la segunda audiencia del juicio, el fiscal a cargo de la causa present贸 como pruebas a dos 鈥渢estigos鈥 por videoconferencia, a los cuales Osman no reconoci贸. Uno de los ellos, nombrado por las siglas YS, argument贸 que el campesino kurdo era integrante del PKK. Eso solo bast贸 para que el proceso judicial ya estuviera definido.

Hasta ahora, ninguno de los militares implicados en el vuelo de la muerte fue acusada, aunque las familias de las v铆ctimas presentaron denuncias penales en contra de los soldados. Seg煤n la agencia de noticias kurda ANF, la acusaci贸n contra 艦iban 鈥渟e considera un acto de venganza por parte del Poder Judicial y el ej茅rcito (turcos). El kurdo es a la vez testigo y v铆ctima de uno de los ataques m谩s graves del ej茅rcito turco contra la poblaci贸n civil kurda en los 煤ltimos a帽os鈥. Los abogados del campesino anunciaron que apelar谩n la sentencia.

Van鈥檇a helikopterden at谋larak a臒谋r yaralanan #Osman艦iban hakk谋nda 鈥溍秗g眉t 眉yesi oldu臒u” iddias谋yla a莽谋lan davada, 7 y谋l 6 ay hapis cezas谋 verildi. pic.twitter.com/rp1zfXjCbP 鈥 脰zg眉r TV (@ozgurtvorg_1) April 11, 2023

Por supuesto, la condena contra 艦iban fue pronunciada mucho antes. En noviembre de 2020, l ministro turco del Interior, S眉leyman Soylu, se refiri贸 en el Parlamento a lo sucedido con ambos campesinos y deslig贸 a los uniformados de cualquier responsabilidad, al mismo tiempo que dej贸 en claro que los dos kurdos eran 鈥渕ilicianos鈥 del PKK.

Turgut y 艦iban fueron detenidos distrito de 脟atak, en Van, por el ej茅rcito, torturados y subidos a un helic贸ptero, desde donde fueron lanzados. El 23 de septiembre de 2020, Cengiz 艦iban, hermano de Osman, afirm贸 a la agencia de noticias Mesopotamya que estuvo presente cuando los dos hombres fueron arrestados y que, cuando los cargaron al helic贸ptero, se encontraban en buen estado de salud y no ten铆an heridas.

La violencia a la que fueron sometidos los dos campesinos no era nueva para ellos. La aldea donde fueron secuestrados, golpeados y subidos al helic贸ptero, hab铆a sido evacuada a la fuerza por el Estado turco en 1989, una metodolog铆a com煤n en el pa铆s para arrasar con las historias de las minor铆as 茅tnicas; una metodolog铆a similar a la aplicado por el Estado israel铆 contra el pueblo palestino. Reci茅n en 2016, los y las pobladoras pudieron retornar a cultivar sus tierras y construir refugios donde antes estaba sus casas que fueron demolidas por el Estado.

En noviembre de 2020, Ahmet 艦谋k -diputado del Partido de los Trabajadores de Turqu铆a (TIP, por sus siglas originales)-, present贸 un informe sobre el hecho en el Parlamento, en el que asegur贸 que los militares 鈥渕intieron鈥 al decir que los campesinos se 鈥渁rrojaron鈥 desde el helic贸ptero. En la investigaci贸n se confirm贸 que ambos pobladores fueron llevados a un regimiento militar, empujados desde las alturas y luego golpeados y torturados por una centena de soldados.

En el informe 鈥搑ealizado durante octubre de 2020- se relat贸 que cuando el diputado 艦谋k y una delegaci贸n que lo acompa帽aba llegaron a la regi贸n, solicitaron reunirse con el gobernador de la Van, el comandante del Regimiento de Gendarmer铆a Provincial y el Fiscal General de la provincia Van y el fiscal a cargo del caso, pero la petici贸n fue rechazada.

En la investigaci贸n encabezada por 艦谋k se recogi贸 el testimonio del propio 艦iban, que record贸 que cuando los subieron al helic贸ptero hab铆a dos cuerpos sin vida en bolsas mortuorias. Los solados abrieron una y le mostraron la cabeza de la persona muerta, mientras los acusaban de conocer a ese guerrillero del PKK. En el trayecto, afirm贸 el campesino los golpearon varias veces. Cuando la aeronave lleg贸 al regimiento militar, los uniformaron primero tiraron los dos cuerpos sin vida y luego empujaron a los campesinos, que cayeron sobre un piso de hormig贸n. La golpiza no tard贸 en llegar como tampoco los gritos acus谩ndolos de terroristas.

En Turqu铆a, arrojar a personas de aeronaves militares se registr贸 con frecuencia durante la d茅cada de 1990 del siglo pasado, en una de las tantas olas represivas desatadas por el Estado contra el pueblo kurdo. Seg煤n el medio Turkish Minute, 鈥渁l igual que ocurre hoy, el trato entonces infame apenas recibi贸 cobertura medi谩tica鈥. La organizaci贸n internacional Human Rights Watch (HRW) inform贸, en 1995, que mujeres calificadas por el gobierno turco como 鈥渢erroristas鈥 fueron lanzadas desde un helic贸ptero el 14 de mayo de 1994.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

<!–

–>