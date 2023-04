–

Mele Yusuf Andan, un erudito religioso kurdo y miembro del Congreso Islámico Democrático (DİK, por sus siglas originales), criticó la forma en que el presidente Recep Tayyip Erdogan y los funcionarios de su partido, AKP, hacen política abusando de las preocupaciones religiosas.

En una entrevista con la agencia ANF, explicó que en Turquía el libro sagrado, el Corán, no se considera como una referencia para la ley y el orden, sino que se utiliza a favor del gobierno. “Están librando guerras, matando gente y haciendo negocios bajo el pretexto de la religión”, remarcó.

Andan afirmó que los gobiernos y presidentes de Oriente Medio, incluida Turquía, abusan del Islam desde hace miles de años. El erudito religioso kurdo comentó que la esencia no sólo del Islam sino también de otras religiones fue manipulada en la región. “Estos explotadores de la religión son musulmanes sin Islam. Los estados religiosos y los traficantes de Oriente Medio han utilizado el Corán como escudo”, aseveró.

Andan se refirió a las críticas dirigidas al candidato presidencial de la Alianza Nacional, Kemal Kılıçdaroğlu, quien sin darse cuenta pisó una alfombra de oración durante un evento electoral. Sobre esto, el erudito indicó: “En todas partes hay una alfombra de oración para los musulmanes. De hecho, la alfombra de oración más limpia es la tierra seca. No creo que ni siquiera un ateo pisaría una alfombra de oración a propósito. Una alfombra de oración no tiene ninguna función. Los explotadores religiosos buscan usar tales cosas a su favor. Desafortunadamente, las personas no tienen suficiente conocimiento sobre estos temas. Este es nuestro fracaso. Si hubiéramos sensibilizado sobre estos temas, hoy no los estaríamos discutiendo”.

“Hoy en día, nuestra gente piensa que aquellos que usan terminología religiosa son verdaderos musulmanes, pero no lo son –prosiguió Adan-. Por ejemplo, Abu Jahl también era un muy buen hombre religioso, pero estaba en contra de la justicia, los derechos y las leyes. Fue llamado Abu Yahl porque estaba en contra de la justicia. Una persona que no busca la justicia es una persona ignorante. Actualmente, hay personas como Abu Jahl. Esgrimieron argumentos poco sólidos para mantenerse en el poder. Para mantener el poder, persiguen a la gente”.

Al finalizar, el erudito kurdo advirtió: “Actualmente, estamos gobernados por personas incompetentes. Aquellos que son incompetentes también son ignorantes”.FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

