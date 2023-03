–

De parte de Kurdistan America Latina March 6, 2023 706 puntos de vista

Los terremotos que se produjeron en la regi贸n kurda de Turqu铆a (sudeste del pa铆s) no s贸lo generaron m谩s de 40.000 v铆ctimas mortales y miles de heridos y edificios destruidos, sino tambi茅n un temor real de posibles desplazamientos forzados. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan es blanco de un abanico de cr铆ticas, que van desde la tardanza del arribo de la ayuda a las zonas afectadas, las violaciones a los derechos humanos tras los sismos, hasta los v铆nculos de grandes empresas de la construcci贸n -apuntadas e investigadas por levantar edificios que no respetaron las normas antis铆smicas-, con su administraci贸n.

A todo esto, en mayo se realizar谩n las elecciones generales en todo el pa铆s, en las cuales Erdogan intenta ser reelegido. El mandatario turco sabe que las consecuencias de los terremotos 鈥搎ue tuvieron sus epicentros en las ciudades de Kahramanmaras y Gaziantep- pueden derrumbar sus planes futuros, pero tambi茅n ser utilizados para reforzar a su propio r茅gimen. Sobre este 煤ltimo punto, amplios sectores de la oposici贸n advirtieron que el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para 10 provincias del sudeste puede convertirse en una herramienta oficial de represi贸n, arrestos masivos y coacci贸n social, como sucedi贸 en 2016 luego del intento de golpe de Estado contra Erdogan.

Un tema que la semana pasada comenz贸 a difundirse, es el temor de que el Estado turco inicie el desplazamiento forzado de miles de pobladores de la regi贸n kurda, con el fin de despoblar el territorio y no solo beneficiarse para los comicios con esta medida, sino planificar un gran negocio inmobiliario en las zonas deshabitadas.

El jueves, el diputado del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), R眉艧t眉 Tiryaki, denunci贸 que el gobierno no asisti贸 a los y las damnificadas por los sismos, y alert贸 sobre el desplazamiento poblaciones y c贸mo podr铆a afectar al desarrollo de las elecciones.

鈥淗ay preocupaci贸n por el estado electoral de quienes abandonaron sus ciudades por el terremoto 鈥揺xplic贸 el legislador del partido pro-kurdo-. Me gustar铆a se帽alar que ya sea que se queden en sus lugares de origen o tengan que migrar a otras ciudades, estas personas a煤n pueden votar鈥.

Tiryaki detall贸 que las personas desplazadas tienen dos opciones para votar: actualizar su lugar de residencia en las ciudades a las que se trasladaron o regresar donde residen oficialmente. 鈥淓stamos haciendo una especie de estudio de factibilidad. Con base en los datos, desarrollaremos una estrategia y trabajaremos para que las v铆ctimas del terremoto desplazadas a otras ciudades puedan n votar. Adem谩s, realizaremos un trabajo intensivo con nuestros compa帽eros para crear condiciones seguras para votar en la zona del terremoto y seguiremos de cerca el trabajo de las juntas electorales鈥, asegur贸.

El diputado adem谩s se refiri贸 a la situaci贸n de la poblaci贸n alev铆 en el sudeste turco, que viene denunciando la desatenci贸n sistem谩tica del Estado luego de los terremotos. Los alev铆es, que en su mayor铆a son kurdos, pero tambi茅n 谩rabes, profesan una religi贸n pre-isl谩mica que siempre fue perseguida en Turqu铆a. Desde sus tierras, en especial la regi贸n de Dersim, la comunidad alev铆 ha sufrido masacres, encarcelamientos masivos y persecuciones a lo largo de la historia de la Rep煤blica turca.

鈥淐reo que el gobierno introducir谩 una pol铆tica de despoblaci贸n, e incluso intentar谩 allanar el camino para los cambios demogr谩ficos en algunas partes del 谩rea del terremoto, especialmente en las regiones donde viven predominantemente kurdos y alev铆es 鈥搑emarc贸 el legislador del HDP-. Frente a esto, haremos esfuerzos para crear las condiciones para el retorno de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares y ciudades鈥.

Por su parte, la co-presidenta de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK, por sus siglas originales), Bes锚 Hozat, manifest贸 en una entrevista con Medya Haber, que 鈥渓a zona donde se produjo este terremoto es una geograf铆a hist贸ricamente habitada por kurdos y 谩rabes alev铆es. Ellos (el gobierno del AKP-MHP), aplicar谩n una pol铆tica migratoria muy seria en este territorio despu茅s del terremoto. Sabemos que ya han empezado a aplicarla. Querr谩n concluir aqu铆 el plan de genocidio, cambiando gradualmente la demograf铆a de esta zona鈥.

Para la tambi茅n comandanta de la insurgencia kurda, el objetivo del gobierno es 鈥渄eskurdificar鈥 y 鈥渄esalevizar鈥 el territorio afectado. 鈥淎hora se est谩 aplicando una pol铆tica seria al respecto. Se trata de una pol铆tica estatal de hace 100 a帽os. El AKP-MHP quiere utilizar el terremoto para ello. Esto est谩 muy claro. Pero nuestro pueblo es consciente de ello鈥, asegur贸.

En medio de las urgencias que desataron los sismos 鈥搎ue tambi茅n afectaron amplias zonas del norte de Siria-, un grupo de abogados y abogadas presentaron una denuncia penal en el Palacio de Justicia de Estambul contra el presidente Erdogan y los ministros responsables por no cumplir con sus funciones antes y despu茅s del terremoto. Esra Bilen, co-presidenta del Colegio de Abogados de Estambul (脰HD, por sus siglas originales), ley贸 una declaraci贸n conjunta frente a los tribunales en la que se denunci贸 que todas las provincias que sufrieron graves da帽os se conoc铆an anteriormente como zonas s铆smicas y, a pesar de ello se levantaron construcciones no resistentes e ilegales en terrenos no aptos.

鈥淟a gente qued贸 bajo los escombros de estos edificios 鈥揳sever贸 la abogada-. Los graves da帽os a la poblaci贸n y edificaciones construidas por el Estado, se debe principalmente a la selecci贸n incorrecta del terreno edificable o a la falta de construcci贸n de una estructura adecuada para el terreno edificable, as铆 como a la violaci贸n de la legislaci贸n pertinente. Se帽alamos esta situaci贸n como homicidio premeditado鈥.

La denuncia tambi茅n alcanza a alcaldes y e interventores municipales, contratistas que construyeron los edificios que colapsaron, arquitectos e ingenieros que elaboraron los proyectos de construcci贸n, ingenieros de control que emitieron los permisos y funcionarios gubernamentales que supervisaron las edificaciones.

Los terremotos en el Kurdist谩n turco (Bashur) dejaron una destrucci贸n pocas veces vistas. Los principales afectados y afectadas, son los sectores poblaciones m谩s desamparados por el Estado que, en el caso de Turqu铆a, son los kurdos y otras minor铆as 茅tnicas y religiosas. La gran inc贸gnita ahora es saber si esa destrucci贸n tambi茅n har谩 colapsar los cimientos del r茅gimen de Erdogan.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

<!–

–>