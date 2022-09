–

El Estado turco se basa en el nacionalismo 茅tnico, y los gobiernos turcos de todos los partidos siempre han promovido los prejuicios contra las minor铆as; sin embargo, no son los 煤nicos que fomentan el odio.

Por Sarah Glynn / Medya News

Hace 67 a帽os, el martes pasado, la comunidad griega de Estambul se enfrent贸 a turbas violentas y furiosas despu茅s de que se difundiera la noticia de que los griegos hab铆an bombardeado el consulado turco en Sal贸nica, da帽ando el lugar de nacimiento adyacente de Mustafa Kemal 鈥淎tat眉rk鈥. Se cree que esa noche murieron m谩s de 30 personas, y muchas m谩s resultaron brutalmente heridas. Los alborotadores atacaron casas, negocios y edificios religiosos griegos, y tambi茅n, por si acaso, los de armenios y jud铆os.

Se trata de un pogromo planificado, que forma parte de una larga historia de ataques contra la minor铆a griega de Turqu铆a que se remonta al inicio de la rep煤blica. La bomba fue colocada por un agente turco; se difundi贸 un relato sensacionalista del atentado a trav茅s de un peri贸dico que apoya al gobierno, que organiz贸 su impresi贸n y circulaci贸n a gran escala; se trajo a Estambul a miles de alborotadores desde otras zonas y se les proporcion贸 herramientas para llevar a cabo su destrucci贸n; y la polic铆a se mantuvo al margen mientras atacaban.

La pol铆tica del odio es una de las t谩cticas favoritas de los gobiernos desp贸ticos y, aunque esto se reconoce desde hace tiempo, se pone en juego una y otra vez. Convierte el anhelo positivo de la humanidad por la comunidad en una antipat铆a negativa hacia los 鈥渇orasteros鈥 para que la gente no sea consciente de su propia explotaci贸n y para fragmentar la posible oposici贸n a los que est谩n en el poder. En compensaci贸n, la gente recibe un falso orgullo y un chivo expiatorio al que culpar de sus problemas. El Estado turco se basa en el nacionalismo 茅tnico, y los gobiernos turcos de todos los partidos siempre han promovido los prejuicios contra las minor铆as; sin embargo, no son los 煤nicos que fomentan el odio.

El imperio brit谩nico tiene un largo historial de prejuicios, y tambi茅n se afirma que, antes del pogromo de Estambul, el gobierno brit谩nico alent贸 deliberadamente a Turqu铆a en sus sentimientos anti-griegos para contrarrestar los planes griegos de un refer茅ndum patrocinado por la ONU sobre el futuro de Chipre, que los brit谩nicos quer铆an mantener bajo su propio control.

Entonces, como ahora, el pueblo turco sufr铆a un fracaso econ贸mico, por lo que el pogromo tambi茅n sirvi贸 para que la ira popular encontrara una salida. Los paralelismos con los escenarios pol铆ticos actuales incluyen incluso una respuesta estadounidense que intent贸, en aras de las relaciones con una Turqu铆a estrat茅gicamente situada, equiparar a las v铆ctimas y a los autores, con el env铆o de cartas casi id茅nticas a los primeros ministros de Atenas y de Ankara.

Amenazar a Grecia

El gobierno turco actual intenta de nuevo reforzar su apoyo popular uniendo a una poblaci贸n econ贸micamente maltratada contra Grecia, no tanto los griegos de Turqu铆a, donde la poblaci贸n griega se reduce ahora a unos pocos miles, sino la propia Grecia. Turqu铆a nunca se ha reconciliado con la p茅rdida de control sobre las islas griegas en la desintegraci贸n del Imperio otomano, acordada en el Tratado de Lausana de 1923. Existen complicados argumentos jur铆dicos sobre la interpretaci贸n de este tratado y de los posteriores, pero lo m谩s importante es el sentimiento de derecho hist贸rico. Reclamar derechos hist贸ricos de esta manera plantea cuestiones sobre por qu茅 un momento hist贸rico debe ser privilegiado sobre otro -si nos remontamos m谩s atr谩s, todo esto era Bizancio- y abren la puerta a guerras interminables.

El valor de las islas se ve enormemente reforzado por el acceso que dan a las aguas circundantes y a la riqueza mineral que hay debajo. En los 煤ltimos a帽os se han producido alarmantes tensiones y enfrentamientos entre Turqu铆a y Grecia por los derechos de exploraci贸n de gas en el Mediterr谩neo oriental, y ha habido numerosas reclamaciones y contrademandas sobre la violaci贸n del espacio a茅reo. Adem谩s, el gobierno turco est谩 enfadado porque Grecia ha estado presionando a Estados Unidos para que no venda aviones de combate F-16 a Turqu铆a.

El presidente Erdogan ha llevado su ret贸rica belicosa hacia Grecia a un nuevo nivel. Hablando en un espect谩culo a茅reo el pasado s谩bado, amenaz贸 con que si Grecia no retiraba todos los militares de las islas 鈥減odemos bajar de repente una noche鈥. Esta frase, que repiti贸 m谩s tarde ese mismo d铆a, es la misma que ha utilizado muchas veces para amenazar con una inminente invasi贸n del norte de Siria, y que utiliz贸 en 2017 para amenazar a la regi贸n del Kurdist谩n de Irak cuando celebraron un refer茅ndum de independencia. Nazlan Ertan recuerda, en Al-Monitor, que la frase se origin贸 en un poema de amor, pero luego se utiliz贸 para referirse a la intervenci贸n de Turqu铆a en Chipre en 1974.

Erdogan tambi茅n dijo a los griegos: 鈥淣o olviden Esmirna鈥. La reconquista de Esmirna (Smyrna en griego) sell贸 la victoria de Turqu铆a en la guerra greco-turca de 1919-1922; pero, de todas las atrocidades cometidas en la guerra, la peor fue el incendio de esa ciudad, que se produjo cuatro d铆as despu茅s. La poblaci贸n era entonces mitad griega, y las tropas turcas incendiaron los barrios griegos y armenios, causando la muerte de decenas de miles de personas. Decenas de miles m谩s fueron deportados a campos de trabajo y a una probable muerte, y la mayor parte del resto de la poblaci贸n griega y armenia fue evacuada como refugiados.

Mientras que las declaraciones de Erdogan est谩n claramente dise帽adas para apelar a un p煤blico interno y recuperar su apoyo de lixiviaci贸n, el portavoz de la Uni贸n Europea coment贸 que 鈥渓os continuos comentarios hostiles de los l铆deres pol铆ticos de Turqu铆a contra Grecia y el pueblo griego plantean serias preocupaciones鈥.

Opresi贸n a los presos kurdos

Los kurdos, que representan entre 1/5 y 1/4 de la poblaci贸n de Turqu铆a, son objeto de otro tipo de odio. Como musulmanes, no se les reconoce oficialmente como minor铆a en absoluto, sino como turcos inferiores a los que hay que obligar a aceptar su condici贸n de turcos. Esto no ha impedido las formas m谩s primitivas de racismo anti-kurdo.

El maltrato a los ciudadanos kurdos de Turqu铆a es end茅mico y est谩 dirigido desde arriba. Como en otras sociedades estructuralmente racistas, el racismo turco se ve reforzado por el sistema judicial. Cualquier promoci贸n de los derechos kurdos se criminaliza; un n煤mero grande y creciente de kurdos son presos pol铆ticos; y el tratamiento de los presos pol铆ticos kurdos es cada vez m谩s duro.

艦irin Keskin, encarcelado en Samsun-Bafra, dijo a su padre: 鈥淓xperimentamos la represi贸n psicol贸gica y las violaciones de derechos a cada momento. Pero eso no es todo. Hay redadas en las celdas, abusos f铆sicos y traslados forzados. Los guardias confiscan nuestros libros, cartas, cuadernos, bol铆grafos, notas diarias, diarios y radios. Se ha abierto una investigaci贸n contra veinte presos bas谩ndose en hechos falsos. La direcci贸n de la prisi贸n quiere impedir que tengamos visitas y que recibamos tratamiento m茅dico. De camino a las celdas de visita y al hospital, nos someten siempre a un trato degradante鈥.

Rojhat Bat, encarcelado, como muchos activistas kurdos, por 鈥減ertenencia a una organizaci贸n terrorista鈥, deb铆a salir en libertad el 26 de agosto. Explica que se le deneg贸 la libertad 鈥渃on el argumento de que hab铆a participado en actividades que en realidad no supon铆an ning煤n problema para la administraci贸n de la prisi贸n. Estas actividades inclu铆an generalmente el pr茅stamo de libros de la biblioteca, la participaci贸n en deportes y actividades sociales, culturales y art铆sticas y la obtenci贸n de certificados de talleres鈥. Anteriormente, Bat hab铆a informado a su hermana de que un jefe de los guardias de la prisi贸n le hab铆a dicho: 鈥淰as a morir aqu铆. Te matar茅; no saldr谩s vivo de aqu铆鈥.

Mehmet Emin 脰zkan, de 83 a帽os, que lleva 27 en la c谩rcel y padece m煤ltiples afecciones graves, ha sido trasladado de nuevo al hospital. Aunque los informes del hospital han pedido repetidamente su liberaci贸n, 茅sta ha sido denegada. No puede valerse por s铆 mismo y ha sido atendido por su hijo, recluido en la misma prisi贸n, y por un compa帽ero de celda. 脰zkan fue condenado sobre la base de testigos que posteriormente se han retractado de su testimonio, y se cree que el asesinato por el que ha sido castigado fue llevado a cabo por el Estado secreto.

Makbule 脰zer, una anciana de ochenta a帽os gravemente enferma, ha sido autorizada a salir de la c谩rcel porque no puede atender sus propias necesidades por s铆 misma, pero s贸lo despu茅s de amplias protestas. Anteriormente, se inform贸 de que el m茅dico oficial que la examin贸 no pudo comunicarse con ella porque no se le proporcion贸 ning煤n int茅rprete kurdo.

G枚khan Y谋ld谋r谋m, que ha estado en huelga de hambre para exigir un juicio justo, sali贸 finalmente de la c谩rcel el martes, pero s贸lo despu茅s de que 256 d铆as sin comer pusieran en grave peligro su salud. Y otros presos siguen en huelga de hambre por sus derechos.

El s谩bado se inform贸 de que otro preso hab铆a muerto en circunstancias sospechosas. Engin Korcum, de 35 a帽os, ten铆a marcas de cuerda alrededor del cuello. A su familia se le dijo que deb铆a llevar el cuerpo directamente a su pueblo para enterrarlo y no pasar por el centro de Dersim, ya que se considerar铆a propaganda, y se prohibi贸 al jefe del pueblo asistir al funeral.

Mientras tanto, la vigilia por la justicia de Estambul, organizada por las familias de los presos, volvi贸 a ser atacada por la polic铆a, y manifestantes y periodistas fueron golpeados y detenidos.

La detenci贸n, la semana pasada, de la diputada del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), Semra G眉zel, a la que se le levant贸 la inmunidad parlamentaria en marzo, no s贸lo fue muy preocupante por ser un ejemplo m谩s de la criminalizaci贸n de la pol铆tica kurda y de la negaci贸n de la democracia. La Asociaci贸n de Derechos Humanos de Turqu铆a ha presentado una denuncia por la forma en que fue detenida y por el v铆deo, ampliamente difundido, en el que se ve c贸mo la polic铆a intenta humillarla espos谩ndola y tir谩ndole del pelo para obligarla a inclinar la cabeza. Su denuncia dice: 鈥淟a difusi贸n de estas im谩genes, que contienen numerosas infracciones penales, constituye tambi茅n un delito de incitaci贸n al odio y a la hostilidad鈥. Y comentan: 鈥淟a publicaci贸n de dichas im谩genes pretende normalizar los actos de tortura y malos tratos y proporciona impunidad a los funcionarios que cometieron el delito. Es bien sabido que el factor que impulsa la continuaci贸n de las graves violaciones de los derechos humanos es la impunidad. Los autores pueden estar seguros de que no ser谩n llevados ante la justicia y castigados鈥.

Jugar la carta de los refugiados, y otros prejuicios

Mientras se depositan muchas esperanzas en las elecciones turcas, que deben celebrarse el pr贸ximo mes de junio, todos los partidos, salvo el HDP y los peque帽os partidos de izquierda, compiten en jugar la carta populista racista. Los kurdos han sido atacados bajo todos los gobiernos turcos; y, hoy, estos partidos racistas tambi茅n se jactan de la l铆nea dura que adoptar谩n contra los refugiados sirios.

El principal beneficiario de la ca铆da del apoyo al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha sido el partido nacionalista de derechas Iyi, que ocupa el tercer lugar en t茅rminos de apoyo popular y forma parte de la principal alianza de la oposici贸n, en la que el mayor partido es el Partido Popular Republicano (CHP). Esta semana, la l铆der del Partido ISI, Meral Aksener, anunci贸 un plan de acci贸n que despojar铆a a los refugiados sirios de sus beneficios e incluso les negar铆a el acceso a parques y playas. Aksener afirm贸 que Turqu铆a se ha convertido en un 鈥渁lmac茅n de inmigrantes鈥 y 鈥渃asi un vertedero鈥 para la Europa reacia a la inmigraci贸n, y prometi贸 que, para septiembre de 2026, todos los sirios ser铆an devueltos a Siria. Tambi茅n en su plan, los inmigrantes ilegales ser铆an puestos en campos de concentraci贸n antes de ser devueltos.

Esta ret贸rica alimenta un racismo anti-sirio cada vez m谩s violento. El lunes pasado, Fares Mohammed Al-Ali, un refugiado sirio de diecisiete a帽os que acababa de conseguir una plaza en la facultad de medicina, fue apu帽alado hasta la muerte en la calle en Antakya.

Los miembros del principal partido de la oposici贸n, el CHP, han sido igualmente duros, especialmente el alcalde de Bolu. El alcalde de Estambul, Ekrem 陌mamo臒lu, ha respondido a las afirmaciones de inspiraci贸n pol铆tica del ministro del Interior de que el municipio emplea a sospechosos de terrorismo, no defendiendo a sus trabajadores, sino despidi茅ndolos. Los trabajadores despedidos llevan ya seis semanas de protestas, y se han reunido con organizaciones de derechos humanos, abogados y sindicatos. Un trabajador reci茅n despedido, Durmu艧 Sava艧, ha explicado que fue despedido de su trabajo de limpieza en base a una demanda de 1997 que, a pesar de las horas de tortura y los nueve meses de prisi贸n preventiva, nunca fue llevada a juicio. Tambi茅n recuerda c贸mo 茅l y otras personas pasaron d铆as y noches vigilando las urnas para garantizar que 陌mamo臒lu no fuera enga帽ado en su victoria electoral.

En respuesta a la sugerencia de Gursel Tekin, del CHP, de que el HDP podr铆a recibir ministerios en un futuro gobierno, Aksener, l铆der del Partido de la Izquierda Independiente, ha dejado claro su antagonismo con respecto a cualquier forma de asociaci贸n con el HDP, en contra del enfoque m谩s conciliador defendido por el l铆der del CHP, Kemal K谋l谋莽daro臒lu, y dificultando que los partidarios del HDP conf铆en en la principal alianza de la oposici贸n, para alegr铆a del AKP en el poder.

Atacar a los kurdos al otro lado de la frontera

Ninguno de los principales partidos de la oposici贸n se ha atrevido a criticar las invasiones y los continuos ataques de Turqu铆a en Siria, cuyo objetivo principal es acabar con cualquier forma de autonom铆a kurda, as铆 como el engrandecimiento turco. Las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS) han dado a conocer una larga lista de ataques llevados a cabo por Turqu铆a en agosto, todos ellos a pesar del alto el fuego de 2019.

Los ataques turcos a la regi贸n del Kurdist谩n de Irak tambi茅n han sido llevados a cabo por diferentes gobiernos, aunque generalmente no con la ferocidad con la que se est谩n llevando a cabo hoy. Aunque estos ataques tienen como objetivo aparente la destrucci贸n de las bases del PKK, Turqu铆a ha aprovechado la oportunidad para establecer una extensa red militar. Kurdistan Watch afirma que Turqu铆a tiene ahora 53 puestos de avanzada y bases, y 35 puntos de observaci贸n m谩s peque帽os, y que la lista incluye nueve grandes bases militares, cuatro de ellas construidas este a帽o. Esta enorme presencia militar, y los constantes ataques, restringen el margen de maniobra del PKK, pero la guerra no est谩 proporcionando al gobierno turco la victoria electoral que ans铆a. Los contraataques del PKK est谩n causando bajas y destruyendo equipos militares. La guerra tambi茅n supone un gran coste financiero para la asediada econom铆a turca. Se ha calculado que, en general, e incluyendo la consiguiente reducci贸n de los ingresos procedentes de la inversi贸n internacional, los cuarenta a帽os de guerra de Turqu铆a contra los kurdos han costado al pa铆s billones de d贸lares. Pero, el CHP y el Partido 陌yi, y todos los partidos del principal bloque de la oposici贸n, apoyan la guerra contra los kurdos, y es poco probable que cuestionen este gasto.

Los ataques de Turqu铆a contra el PKK cuentan con la ayuda del Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (PDK), que domina el Gobierno Regional del Kurdist谩n. El PDK no es anti-kurdo, pero ha vinculado su propia fortuna pol铆tica al Estado turco, y tampoco da cuartel a nadie de la izquierda pol铆tica. Por lo general, el PDK evita los enfrentamientos directos con el PKK, ya que no les gusta que se les vea luchando contra otros kurdos, pero, el lunes, un grupo de cinco guerrilleros del PKK fue atacado por un avi贸n de reconocimiento turco, matando a tres e hiriendo a los otros dos. Poco despu茅s, las fuerzas del PDK llegaron al lugar, y los dos guerrilleros heridos no han sido vistos desde entonces. El PKK teme que se trate de un ataque coordinado, y ha exigido el regreso de sus combatientes.

Criminalizaci贸n de la homosexualidad

El sistema patriarcal de la regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆 se nutre de la limitaci贸n de los derechos de las mujeres, y tambi茅n de los derechos de la comunidad LGBT+. Un nuevo proyecto de ley presentado en el Parlamento Regional del Kurdist谩n, con el apoyo de todos los partidos, planea criminalizar la actividad homosexual y toda promoci贸n de las cuestiones LGBT+. Sus objetivos incluir谩n a los pol铆ticos que apoyen los derechos LGBT+ y a los periodistas que escriban sobre ellos.

Este prejuicio se apoya en la moral isl谩mica tradicional, al igual que las normas a煤n m谩s draconianas contra la homosexualidad en Ir谩n. La organizaci贸n iran铆 de derechos humanos Hengaw informa de que los activistas LGBT, Zahra Sediqi Hamedani, de 31 a帽os, y Elham Chubdar, de 24, fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario de Urmia por 鈥淐orrupci贸n en la Tierra鈥 al 鈥減romover la homosexualidad鈥. Hengaw se帽ala que a Hamedani, que fue detenida cuando se dirig铆a a Turqu铆a, no se le permiti贸 acceder a un abogado.

El 鈥渃alifato鈥 del odio

ISIS ha creado el ep铆tome de un r茅gimen construido sobre el odio. Esta semana, los servicios de seguridad de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria han continuado su barrido del vasto campo de detenci贸n de Al Hol, que alberga a personas sospechosas de simpatizar con ISIS. Muchos de los internos del campo est谩n decididos a organizar la vida all铆 seg煤n las reglas de ISIS, y la Administraci贸n simplemente no tiene los recursos para contenerlos. Este barrido de seguridad ha descubierto m谩s ejemplos de la brutalidad de ISIS. Los agentes de seguridad descubrieron a una chica yezid铆 -de s贸lo 18 a帽os- que fue capturada y vendida como esclava sexual cuando era una ni帽a, y que pas贸 de un combatiente de ISIS a otro. Cuando lleg贸 a Al Hol, su marido de ISIS fue encarcelado, y ella se qued贸 con sus otras esposas. En el barrido se encontraron cuatro mujeres encadenadas con marcas de tortura, y aulas en las que se ense帽aba a otra generaci贸n a odiar a todo aquel que no compartiera su particular forma de fascismo. (No compartir茅 los enlaces de los v铆deos, estas mujeres necesitan privacidad).

Registrar el campo es un trabajo peligroso. Dos combatientes de las Fuerzas de Autodefensa que apoyaban la operaci贸n murieron cuando descubrieron una c茅lula de ISIS formada por dos mujeres y cinco hombres disfrazados con ropa de mujer. Uno de los hombres de ISIS tambi茅n muri贸 cuando intentaba escapar. El barrido de seguridad tambi茅n ha capturado a dos iraqu铆es que han hablado de casas de hu茅spedes especiales para ISIS en Turqu铆a, y de combatientes de ISIS tratados en hospitales turcos. Los prejuicios del gobierno turco pueden alinearse c贸modamente con ISIS, especialmente cuando se trata del odio a los kurdos.

A pesar de todas las pruebas del apoyo turco a ISIS, Erdogan sigue afirmando que Turqu铆a es el 煤nico pa铆s que est谩 proporcionando a ISIS una oposici贸n seria. El jueves, anunci贸 la captura de una importante figura de ISIS. Las FDS afirman que el hombre capturado hab铆a estado bajo protecci贸n turca, y que Erdogan tem铆a que fuera asesinado como los anteriores l铆deres de ISIS, que fueron encontrados en tierras ocupadas por Turqu铆a.

Aunque ISIS ha llevado a cabo crueldades indescriptibles, no es ni mucho menos el 煤nico que construye su poder a trav茅s del odio. Y los combatientes de ISIS que se ven impulsados, por el odio, a hacer cosas malas no son intr铆nsecamente malos. Pero, si queremos contrarrestar las fuerzas que actualmente controlan nuestro mundo, debemos ser conscientes de c贸mo esas fuerzas utilizan el odio para consolidar su poder y dividir a quienes se oponen a ellas.

Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid