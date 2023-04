–

En un mes, los turcos decidirán quién será el nuevo presidente. Hasta ahora, las encuestas dan una ligera ventaja al candidato de la oposición. El actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, atacó a la oposición con palabras escandalosas sobre las personas LGBT. Criticó a la oposición llamando “perversos” a los individuos LGBT durante un mitin electoral.

“Algunos se mueren por convertir a nuestros niños y jóvenes en miembros de movimientos perversos. ¿Quiénes son (estos movimientos perversos)? Los LGBT. El AKP, el MHP y otros socios de la Alianza Popular no se preocupan por los LGBT. Pero la oposición, actualmente llamada Alianza Nacional, sí tiene esa preocupación. Si no tienen ninguna preocupación, explíquenlo. ¿Por qué no lo han explicado hasta hoy? ¿Por qué no pueden explicarla? No necesito mencionar el nombre de nadie. No hay ninguna comunicación del Partido del Bien, del Partido de la Felicidad, o del Partido DEVA. Porque no tienen tal preocupación. No son partidos nacionales ni locales. Se han alineado con la oposición, que ha puesto sus ojos en nuestros hijos e hijas”.

En las elecciones del 14 de mayo, el actual presidente, el líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) Kemal Kilicdaroglu, Muharrem Ince -del Partido de la Patria- y Sinan Ogan, de la Alianza ATA, competirán por el puesto de Jefe del Estado.

Los resultados de una encuesta realizada a principios de abril por la compañía ORC dan a Kemal Kilicdaroglu un 48,9 por ciento de apoyo, mientras que el 41,5 por ciento declaró su disposición a votar por Erdogan. Los otros candidatos tienen un apoyo marginal.

Como señaló el sitio web de noticias kurdo Medyanews.net, el candidato presidencial de la oposición Kemal Kilicdaroglu, quien es el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha sido fuertemente criticado desde el comienzo de la campaña electoral por su promesa de poner fin a la discriminación basada en la orientación sexual. Recientemente, los ataques se han intensificado.

El presidente turco calificó el mes pasado a una coalición formada por seis partidos de oposición como una “mesa del arco iris”. Esta semana, Erdogan fue aún más lejos: “No tenemos nada que ver con los LGBT”, dijo el actual mandatario de Turquía en un mitin electoral. “Estamos luchando contra esta mentalidad pervertida. Tenemos una familia que es una institución sagrada”, dijo Erdogan, citado por Medyanews.net, citando a los medios de comunicación turcos.

Los ataques a la oposición en el contexto de las personas LGBT son cada vez más frecuentes. “No permitiremos que movimientos pervertidos como LGBT existan en nuestro país y se impongan a nuestro pueblo”, aseguró Erdogan en un discurso televisado hace unos días. Sus palabras son citadas por el servicio turco Haber Vitrini.

El domingo, el ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, también atacó a la oposición en el contexto de los derechos LGBTQ. Según Medyanews.net, señaló que “el matrimonio gay será legalizado si el gobierno turco pierde las elecciones del 14 de mayo”.

