De parte de Kurdistan America Latina April 16, 2021 52 puntos de vista

Pinar Tremblay es una destacada columnista de Al Monitor, sitio especializado en Medio Oriente. Pinar se especializa en asuntos relacionados con la Turquía contemporánea, sobre la cual ha escrito y publicado ampliamente. Pinar, quien también es profesora visitante en el departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de California, puede ser leída en su cuenta de Twitter.

-Hola Pinar, gracias por dialogar con nosotros. Por favor, cuéntanos sobre tus antecedentes profesionales y académicos, y ¿por qué decidiste concentrarte en Oriente Medio, especialmente en Turquía?

-Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales de METU (Middle East Technical University, de Turquía), donde empecé a interesarme primero en la Unión Europea (UE) y luego en Oriente Medio, durante el apogeo del proceso de paz para Palestina e Israel. Luego hice una maestría en Estudios de la Paz en la Universidad de Bradford, Reino Unido. Después de eso, empecé mi doctorado en Ciencias Políticas en UCLA. Fue entonces cuando mi interés cambió al Islam político, a entidades no estatales armadas, ideas religiosas y movimientos radicales. Estudié a Ikhwan (la Hermandad Musulmana) en detalle, y decidí centrarme en la política exterior del AKP y en el estudio del Islam.

-En América Latina no tenemos suficiente información sobre la dinámica de Oriente Medio, más allá del conflicto palestino-israelí. Por favor, explica a nuestros lectores sobre otros conflictos y dinámicas en Oriente Medio.

-El conflicto árabe-israelí ha perdido su protagonismo desde la Segunda Intifada. En la región de MENA (Medio Oriente y África del Norte) es donde se puede ver una fuerte prominencia juvenil, el aumento de la inseguridad alimentaria e hídrica, el aumento de la brecha de ingresos (dentro de los países, así como entre países), y la disminución de los niveles de educación.

La región es conocida por sus altos niveles de compra de armas, una población joven, dinámica, con una alta tasa de natalidad, los derechos de las mujeres retrocediendo en la mayoría de los países junto con otros derechos civiles y libertades, especialmente si uno es pobre. MENA también es conocida por sus entidades no estatales armadas, que a veces trabajan para el Estado, a veces paralelas y a veces contra el Estado. La mayoría de los países del MENA están afligidos con guerras de baja intensidad en una o más de sus regiones, lo que ayuda a los regímenes autoritarios a sobrevivir.

-Investigas y escribes sobre Turquía. ¿Cuál es la situación actual en el país? ¿Qué está pasando con Erdogan y su régimen, y por qué es tan activo en el Cáucaso, Siria, Libia, entre otros países?

-Turquía hoy es un sistema autoritario en toda regla. En cualquier sistema autoritario competitivo, a pesar de los desiguales campos de juego, todavía existen elecciones justas que sirven para un posible cambio de liderazgo. En la Turquía de hoy esto ya no es posible, porque los miembros/partidos de la oposición están bajo la amenaza de ser encarcelados, removidos del Parlamento u obligados a exiliarse. Toda disidencia está perseguida, lo que significa que si usted disiente con Erdogan, se le tildará de terrorista o traidor. No importa si perteneces al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) o eres un general del ejército condecorado con dos estrellas. Puedes terminar en la misma celda de la cárcel en Turquía.

La actividad turca en estas regiones y países es una lucrativa fuente de ingresos para los diferentes grupos de electores con los que trabaja el AKP (Partido Justicia y Desarrollo) en Turquía. Lamentablemente, no sabemos mucho sobre estas actividades. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto benefician a Turquía? ¿Qué intereses turcos nacionales se sirven de ellas? Nadie puede explicarlos correctamente, no hay transparencia.

-Turquía avanza hacia un régimen autoritario. ¿Hay resistencias populares y sociales en Turquía? Cuéntanos sobre la influencia de las anteriores protestas de Park Gezi en la actual resistencia estudiantil en la Universidad Bogazici.

-No es que Turquía se esté moviendo a un régimen autoritario. Turquía es ya un régimen autoritario, bastante sofisticado y hegemónico. Al igual que todos los demás regímenes autoritarios, se permite a la oposición y a los disidentes expresar sus opiniones de vez en cuando. Si sus voces tienen sentido, o si encuentran la oportunidad de llegar a grupos amplios, son rápidamente silenciadas y procesadas en voz alta. La oposición está dividida y es probable que se divida aún más en un futuro próximo. Cada grupo lucha en su propia burbuja.

-El movimiento feminista de Turquía también forma parte de la resistencia contra Erdogan. Explícanos la decisión de retirar a Turquía de la Convención de Estambul y cómo reaccionaron las mujeres en Turquía.

-El movimiento de las mujeres, incluso dentro de Ikhwan, siempre se mantiene un paso por detrás del verdadero negocio. Las mujeres deben reflexionar y felicitar a los hombres, no estar en la vanguardia de la política “real” o “alta”. Pueden lidiar con problemas familiares, domésticos, etc., pero no más. La Convención de Estambul fue la creación del AKP y su final también lo hizo el AKP. A medida que las órdenes religiosas aumentan sus demandas y la presión sobre Erdogan, tiene que ceder a algunos de sus deseos.

-La situación kurda en Turquía es un problema fundamental desde el inicio de la República. Háblanos de la actual lucha kurda en Turquía mientras varios políticos están en prisión.

-El movimiento kurdo fue un obstáculo frente al sistema presidencial de Erdogan. El arcaico sistema de seguridad de los ultranacionalistas aliados con los islamistas del AKP, en teoría es menos probable que los musulmanes kurdos que se alíen con los de AKP, aun compartiendo la misma religión musulmana. Pero sucedió porque el movimiento kurdo es predominantemente democrático, y fomenta la participación de las mujeres, las minorías y adopta diferentes identidades. Turquía se había vuelto realmente astuta, incluso apoyando a combatientes islamistas radicales en el norte de Siria para eliminar las ciudades kurdas. ¿Podemos llamar terroristas a los combatientes de las YPJ (Unidades de Protección del Pueblo) junto a las fuerzas estadounidenses contra ISIS? ¿Es un país digno de la OTAN?

-¿Cuál es la influencia de Selahattin Demirtas en la reconfiguración de la identidad kurda en Turquía? ¿Por qué el régimen es tan violento contra este tipo de identidad kurda?

-Creo que la razón por la que Demirtas y otros miembros del partido están en la cárcel es porque representaban una amenaza para el gobierno unipersonal de Erdogan. Fueron capaces de reunir a los no kurdos en torno a sus ideas. Tuvieron que ser silenciados.

-Describe la relación entre Turquía y la Unión Europea. El aspecto migratorio de las relaciones y la situación de los refugiados en Turquía es otro tema importante, y en América Latina es poco conocido.

-En la UE hay algunas cuestiones, los refugiados es uno en el cual todos los países de la UE tienen preocupaciones comunes. Pero países como Holanda, Bélgica, Francia y, en particular, Alemania, también tienen un porcentaje significativo de inmigrantes turcos. Estos grupos son ahora tercera, e incluso cuarta generación, algunos están integrados, pero algunos no están en absoluto integrados en sus países de acogida. También hay grupos kurdos y alauitas considerables. La Dirección de Asuntos Religiosos turcos (Diyanet) ha ido ampliando su alcance a estas comunidades en alianza con otros grupos ikhwanis (de la Hermandad Musulmana). Esta relación representa un peligro para varios países de la UE, pero no es visto como un problema conjunto, por lo que se maneja uno por uno. Grecia y Turquía tienen disputas con respecto al mar Egeo, durante décadas junto con Chipre.

-Turquía estaba trabajando para mejorar la relación con algunos países de América Latina. ¿Por qué es importante que Turquía mejore las relaciones con países como Venezuela?

-El gobierno turco lucha por “mejorar” las relaciones con otros gobiernos autoritarios donde la rendición de cuentas y la transparencia son bajas. Cuando haces un trato con otro régimen autoritario, ni ellos ni tú quieren que el público conozca todos los detalles, les dirás lo que es agradable para ti. Pero usted no proporcionará los datos adecuados, ni la evidencia sobre el crecimiento de las relaciones. ¿Las mejores relaciones dependen de acuerdos regionales o internacionales? ¿Qué prevén para los países involucrados? Por ejemplo, Turquía encabezó escalas en ayuda exterior antes de la pandemia, ¿por qué? ¿Es Turquía tan rica para ayudar a tantos países? No tengo las respuestas, porque no hay datos creíbles.

FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

