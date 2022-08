–

De parte de Kurdistan America Latina August 24, 2022 183 puntos de vista

El 16 de agosto de 2022 fue un d铆a doloroso para el Norte y Este de Siria. Turqu铆a atac贸 con fuego de artiller铆a el centro y alrededores de Kobane, matando a un ni帽o de 16 a帽os e hiriendo a otras cuatro personas civiles. Ese mismo d铆a, se produjo un ataque selectivo con dron que mat贸 a cinco combatientes en otra zona de poblaci贸n civil, cerca de la ciudad de Amude. En los d铆as previos, se produjeron otros ataques mortales: el 6 de agosto un ataque selectivo de dron en la ciudad de Qamishlo mat贸 a cinco personas, dos de ellas ni帽os. El 9 de agosto se produjeron bombardeos en pueblos cercanos a la ciudad de Derik, zona donde raramente se producen ataques, y en los aleda帽os del hospital especializado en COVID-19 de Qamishlo. Adem谩s, el 18 de agosto se produjo otro execrable ataque con dron a un proyecto de educaci贸n respaldado por la ONU, donde murieron cuatro ni帽as. Los intensos ataques del mes de agosto confirman que Turqu铆a tiene la intenci贸n de escalar las agresiones.

Casi un mes antes, el 19 de julio se hab铆a producido una reuni贸n trilateral con Rusia e Ir谩n, donde Turqu铆a no consigui贸 el resultado esperado. Una invasi贸n como las de 2019 y 2018 no responder铆a a los intereses de los actores principales de la regi贸n, Rusia, Estados Unidos, ni tampoco Ir谩n. Posteriormente, el 5 de agosto se volvi贸 a dar una nueva reuni贸n con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero Erdogan tampoco logr贸 su benepl谩cito para llevar a cabo una nueva invasi贸n en el Norte y Este de Siria, seg煤n el plan de la llamada 鈥渮ona de seguridad鈥 que empez贸 en 2019 con la ocupaci贸n de Ser锚kaniye y Tel Abyad. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para una intensificaci贸n masiva de ataques a menor escala.

La intensificaci贸n de ataques, desde entonces, denota un posible cambio en la estrategia. Para los 21 ataques selectivos con dron desde el 19 de julio, fecha de la reuni贸n trilateral con Rusia e Ir谩n, Turqu铆a ha hecho uso del espacio a茅reo que controlan Rusia y Estados Unidos. Adem谩s, bombardeos con artiller铆a se han producido en zonas altamente pobladas por civiles: el 24 de julio cayeron m谩s de 80 misiles en menos de una hora en aldeas de la zona de Til Temir. Tambi茅n, el 26 de agosto, en la zona de Shehba, cerca de Tel Rifaat, y donde est谩n asentadas miles de personas refugiadas procedentes en su mayor铆a de la ocupada Afrin, se contaron 100 bombardeos. Desde el 19 de julio, los ataques de Turqu铆a han matado a 62 personas, 14 de estas eran civiles; sin olvidar los 86 heridos -de los cuales 61 son civiles-, algunos de ellos de gravedad.

Posible cambio de estrategia

Durante todo el verano Turqu铆a ha asestado duros golpes para debilitar el Norte y Este de Siria. El pasado 22 de julio se produc铆a en Qamishlo la Conferencia de Mujeres 鈥淔贸rum de la Revoluci贸n de las Mujeres鈥, para celebrar el comienzo de la Revoluci贸n de Rojava 10 a帽os atr谩s, que reuni贸 a varias lideresas. Una de las invitadas principales, Jiyan Hesso, considerada de suma importancia militar para la ciudad de Kobane, fue asesinada junto con dos compa帽eras al salir de la conferencia. Tanto ella, una de las primeras promotoras de las milicias de mujeres YPJ, como sus compa帽eras, parte de las fuerzas antiterroristas YAT, representaban una amenaza. Desde entonces, Turqu铆a ha seguido asesinando a l铆deres kurdos. El 6 de agosto otro ataque de dron cerca de la ciudad de Qamishlo acab贸 con la vida de Youssef Mahmoud Rabbani, un l铆der del PJAK, el partido que lucha por la autonom铆a en el Kurdist谩n iran铆. Rabbani se encontraba en una visita diplom谩tica al Norte y Este de Siria.

A todos esos golpes se suman atentados selectivos contra puntos donde se encuentran combatientes de las FDS (Fuerzas Democr谩ticas Sirias), pero tambi茅n ataques a civiles. Atentar contra las fuerzas de autodefensa de las mujeres, los l铆deres diplom谩ticos y contra la poblaci贸n civil no es solo un golpe militar, sino que tambi茅n es un mensaje de amenaza para la autonom铆a del pueblo kurdo y el resto de pueblos que luchan por la democracia en el Norte y Este de Siria. Y es que no haber obtenido la luz verde no ha frenado a Turqu铆a en su ensa帽amiento contra la poblaci贸n y el proyecto democr谩tico. Seg煤n el Rojava Information Center (RIC), los sucesos indican que podr铆a haber nuevos pactos y un cambio de estrategia que permiten a Turqu铆a intensificar sus ataques contra el Norte y Este de Siria a trav茅s de estos ataques considerados de menor escala.

De una manera u otra, Turqu铆a no cejar谩 en sus intenciones de debilitar el Norte y Este de Siria con el objetivo final de conseguir expandir la 鈥渮ona de seguridad鈥 de 30 kil贸metros. Una victoria militar sobre los objetivos se帽alados en el mes de mayo, Tel Rifaat y Manbij, allanar铆an el camino hacia Kobane y Ayn Issa y, a su vez, eso solidificar铆a el plan de acabar ocupando esos 30 kil贸metros del Norte y Este de Siria. Por supuesto, las consecuencias de m谩s territorios ocupados ser铆an desastrosas.

La situaci贸n en los territorios ocupados

Afrin, al igual que Ser锚kaniye y Tel Abyad (ocupadas a finales de 2019 en la operaci贸n Fuente de Paz), es ahora una cantera para el yihadismo. Las m谩s de 30 facciones que conforman el autodenominado Ej茅rcito Nacional de Siria (ENS) disfrutan de su parte del pastel, pues tienen dividido el territorio y cada grupo tiene sus centros de entrenamiento y viviendas (casas robadas a la gente desplazada), a cambio de controlar y someter a la poblaci贸n civil de las regiones.

Turqu铆a utiliza los territorios ocupados, adem谩s de para bombardear desde ah铆 los objetivos militares y mover seg煤n sus intereses a las diferentes facciones de posiciones. A mediados de julio del a帽o pasado ya hizo desplazar a mercenarios de HTS (una facci贸n directamente emergente de al-Qaeda) a zonas de Afrin. Este movimiento claramente indicaba su disposici贸n a una pr贸xima incursi贸n.

Por otro lado, en enero de este a帽o se produjo un mot铆n de Estado Isl谩mico (ISIS) en la prisi贸n de la ciudad de Hesek锚 que desencaden贸 una cruenta batalla de 10 d铆as y acab贸 con centenares de muertos y miles de personas desplazadas. Luego se descubrir铆a que muchos de los atacantes que participaron en el mot铆n hab铆an salido de la ocupada Ser锚kaniy锚. Tambi茅n se han descubierto miembros de Estado Isl谩mico circulando libremente por las regiones ocupadas, como cuando el 12 de julio Estados Unidos mat贸 en la provincia de Afrin a dos de los l铆deres, portadores de documentaci贸n falsa provista por los 贸rganos de la ocupaci贸n turca en Afrin.

Adem谩s de dar fuelle a Estado Isl谩mico, la ocupaci贸n de m谩s regiones tendr铆a otras graves consecuencias: gran parte de la poblaci贸n tendr铆a que abandonar su hogar, se pondr铆a en jaque el funcionamiento de las instituciones democr谩ticas ya existentes y se cometer铆an cr铆menes contra la poblaci贸n restante que quedar铆an impunes, como ya est谩 ocurriendo en las regiones ya ocupadas por Turqu铆a y controladas por las facciones yihadistas apoyadas por Turqu铆a. Desde la Administraci贸n del Norte y Este de Siria (AANES) se toma muy en serio esta amenaza, e incluso organizaciones no gubernamentales ya han elaborado informes sobre las consecuencias que tendr铆a una incursi贸n de ese calibre.

La responsabilidad de Espa帽a y los estados occidentales

Aunque de momento no haya benepl谩cito para la incursi贸n, la escalada apunta a otro tipo de acuerdo con potencias internacionales. Y es que Turqu铆a no podr铆a llevar a cabo todo esto sin la complicidad de otros estados. Rusia y Estados Unidos controlan el espacio a茅reo en el Norte y Este de Siria, y no han denunciado ni puesto reparos en el uso de drones para cometer atentados contra l铆deres pol铆ticos y militares.

Por supuesto, Espa帽a tambi茅n juega su papel al reiterar su apoyo a las operaciones de Turqu铆a y ejerciendo el compadreo que mostraron durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Pero el apoyo no es solo simb贸lico, sino material, pues en la base 谩rea de Incirlik hay desplegado un contingente espa帽ol, que, por cierto, en el mes de junio tuvo un relevo de personal y que asumi贸 la continuidad de la operaci贸n. La operaci贸n del ej茅rcito espa帽ol 鈥淎poyo a Turqu铆a鈥 es parte de la misi贸n que 鈥減rotege a Turqu铆a de posibles ataques con misiles bal铆sticos procedentes de la vecina Siria鈥. No en vano, el ministro de Exteriores turco, Mevl眉t 脟avu艧o臒lu, ha reiterado su aprecio a la 鈥渁mistad鈥 de Espa帽a, pues en palabras de Pedro S谩nchez los dos pa铆ses son 鈥渟ocios estrat茅gicos y aliados en el seno de la OTAN鈥, socios y c贸mplices al sesgar las vidas kurdas, 谩rabes y asirias del Norte y Este de Siria.

FUENTE: Elsa Mu帽oz Garc铆a / El Salto Diario

<!–

–>