Kurdistan America Latina April 27, 2021

El pasado septiembre, 45 personas partieron hacia Alemania en un viaje del Ayuntamiento de Yesilyurt, municipio de la provincia turca de Malatya. Iban a participar en un proyecto de concienciaci贸n medioambiental en la ciudad de Hannover. Solo dos de ellos regresaron a Turqu铆a. Cuando trascendi贸 la noticia, a mediados de abril, las redes sociales se llenaron de chanzas sobre lo que parec铆a una escena de la Guerra Fr铆a, en la que los participantes de un viaje oficial -para m谩s inri organizado por una alcald铆a del AKP, el partido que gobierna Turqu铆a- desertan en territorio enemigo.

Pero las investigaciones de la prensa turca han revelado que tras este incidente se esconde algo mucho m谩s oscuro: un sistema de tr谩fico ilegal de personas mediante el uso de pasaportes oficiales. En esta red -o redes, seg煤n otras fuentes- est谩n supuestamente implicados ayuntamientos, asociaciones, pol铆ticos y empresarios en Turqu铆a y Alemania. 鈥淪abemos que siempre ha habido redes dedicadas al tr谩fico de personas que llevaban turcos a Francia y Alemania, lo grave de este caso es que se hace a trav茅s de ayuntamientos y con pasaportes oficiales鈥, denunci贸 el analista Rusen 脟akir en su medio digital Medyascope. 鈥淓s un ejemplo claro de la podredumbre en que nos hallamos鈥, a帽adi贸.

Tras saltar la pol茅mica, el gobierno turco ha ordenado el despido de varios cargos provinciales y que, de forma temporal, los pasaportes grises no se otorguen a nadie que no trabaje para la administraci贸n. El Ministerio del Interior ha iniciado una investigaci贸n y la ha extendido a varios municipios en manos de la oposici贸n. Irem Himam, el alcalde de uno de ellos, reconoce que una empresa de viajes convenci贸 a su ayuntamiento de que pidiese pasaportes de servicio para que 34 personas participasen el pasado febrero en un festival folcl贸rico en Macedonia del Norte. Solo regresaron 13: 鈥淯no de los veh铆culos regres贸, el otro no. Incluso el conductor se qued贸鈥 隆Nos enga帽aron!鈥. Sin embargo, los dem谩s ayuntamiento de la oposici贸n investigados han dejado claro que sus viajes al extranjero fueron para participar en actividades 鈥渞eales鈥 y que sus vecinos s铆 regresaron. 鈥淓sto se hace para cubrir el esc谩ndalo de tr谩fico de personas que afecta a los municipios del AKP鈥, critic贸 Ferhat Yilmaz, alcalde de Yerk枚y.

Los diarios turcos S枚zc眉 y Habert眉rk han publicado documentos que apuntan a una docena de municipios -la mayor铆a en manos del AKP- que supuestamente han enviado al menos a 500 inmigrantes de forma irregular a Alemania durante los 煤ltimos dos a帽os. Sin embargo, la periodista Sevilay Yilman asegura que, de acuerdo con sus fuentes, m谩s de 2.000 turcos han emigrado irregularmente con este sistema. De hecho, hay pruebas de que al menos a otros 11 ayuntamientos y diversas asociaciones (desde organizaciones de ayuda a personas con diversidad funcional a clubes de f煤tbol amateur) se les propuso participar de esta trama, pero los viajes no se llegaron a producir.

El m茅todo funcionaba de la siguiente manera: los traficantes propon铆an a un Ayuntamiento -generalmente peque帽o y con pocos recursos- organizar una visita a Alemania y la participaci贸n en talleres de formaci贸n o seminarios (inexistentes), y ofrec铆an el nombre de una empresa o asociaci贸n (real en algunos casos, ficticia en otros) que se har铆a cargo de los gastos del viaje. Las listas de quienes iban a viajar las ofrec铆an los traficantes, pero se inclu铆a tambi茅n a personal del Ayuntamiento, que, a su vez, solicitaba a la delegaci贸n del gobierno la emisi贸n de pasaportes de servicio para todos los participantes. Estos documentos, conocidos como 鈥減asaportes grises鈥, est谩n destinados a miembros de la administraci贸n que tienen que hacer viajes cortos al extranjero y permiten entrar en la Uni贸n Europea (UE) sin necesidad de visado. En ocasiones, tambi茅n se otorgan a personal no administrativo y a periodistas.

Los inmigrantes pagaban a los traficantes entre 5.000 y 20.000 euros, que dejaban depositados en un negocio de la localidad de la que part铆an. 鈥淣os dieron los pasaportes grises expedidos a nuestros nombres. Nuestro viaje en autob煤s dur贸 una semana y no tuvimos ning煤n problema鈥, asegur贸 un inmigrante turco que utiliz贸 esta v铆a para salir de Turqu铆a en enero de 2020 y fue entrevistado por el medio turco-alem谩n ArtiGer莽ek. Al llegar a Alemania, todos eran obligados a devolver los pasaportes a los organizadores y cada uno part铆a hacia diferentes ciudades germanas.

Seg煤n varios testigos citados por la prensa turca, incluidas fuentes policiales, el jefe de la trama es presuntamente Ali Ayranci, antiguo alcalde del pueblo de Servi, en la provincia oriental de Bing枚l, y miembro del AKP. De hecho, estas fuentes afirman que ha participado en varios viajes de este tipo. 鈥淓s el arquitecto de este sistema. Es un tipo con importantes conexiones en la regi贸n鈥, asegur贸 un turco emigrado a Alemania por este sistema en julio de 2019, que el diario Habert眉rk identific贸 solo por sus iniciales, H. B. 鈥淭odos los que viven en Bing枚l saben que este es el modo de ir a Alemania. Basta que pagues 6.000 euros. Entre 2019 y 2020 salieron de Bing枚l entre 450 y 500 personas, yo mismo conozco a unas 150鈥, afirm贸. Bing枚l es una provincia pobre de Anatolia Oriental y parte de su poblaci贸n comenz贸 a emigrar a Alemania en la d茅cada de 1970 (cuando, adem谩s, un terremoto da帽贸 considerablemente la capital provincial). En los noventa, cuando arreciaba la insurgencia del grupo armado kurdo PKK, la pol铆tica de tierra quemada de las fuerzas de seguridad turcas empuj贸 a muchos habitantes a emigrar a las grandes ciudades de Turqu铆a y Alemania.

A cambio de un cami贸n de segunda mano

Este sistema de inmigraci贸n ilegal tambi茅n se ha extendido a otros municipios de provincias vecinas. Sabahttin Kaya, alcalde de Ak莽akiraz (provincia de Elazig) y tambi茅n del AKP, explic贸 al diario S枚zc眉 que se le ofreci贸 tres o cuatro veces un viaje as铆 y finalmente acept贸. De hecho, reconoci贸 saber cu谩l era el objetivo final: 鈥淣o tenemos universidades ni industria, nuestros ciudadanos est谩n en paro. Cre铆mos que los j贸venes pod铆an encontrar un trabajo all铆 (en Alemania). Aqu铆 son una carga para Turqu铆a. Me pareci贸 un buen arreglo鈥. A cambio de facilitar las gestiones, los traficantes regalaron al Ayuntamiento un cami贸n de segunda mano valorado en unos 10.000 euros.

En los protocolos firmados por los ayuntamientos aparece varias veces otro nombre: Ersin Kilit, de origen turco y residente en Hannover, y varias empresas de su familia, Nord Bau y Mega Kilit. Ahora, la Fiscal铆a de Hannover ha abierto una investigaci贸n sobre Kilit, al que acusa de 鈥渇alsedad documental鈥, 鈥渧iolaci贸n de las leyes de extranjer铆a鈥 y 鈥渢r谩fico internacional de seres humanos鈥. Kilit, que ha respondido a las entrevistas de varios medios turcos, niega ser el culpable y alega que se limit贸 a enviar una carta de invitaci贸n a un Ayuntamiento a petici贸n del propio consistorio. En su opini贸n, son los alcaldes, concejales y las oficinas provinciales de los gobernadores (designados por el gobierno central y encargados de autorizar los pasaportes de servicio) quienes est谩n involucrados en la trama, e incluso apunt贸 a la ex ministra del AKP y actual alcaldesa metropolitana de Gaziantep, Fatma Sahin, que lo niega y ha anunciado una querella contra Kilit. Un ex alto funcionario del Ministerio del Interior turco citado por el diario Habert眉rk afirma que todo el asunto huele mal: 鈥淪i incluso antes de otorgar un pasaporte ordinario investigamos a la persona por arriba y por abajo, resulta imposible entender por qu茅 no se han investigado en este caso de los pasaportes grises鈥.

Este asunto, adem谩s de aumentar las suspicacias sobre la comunidad turca en Alemania (1,4 millones de personas), amenaza con alejar la perspectiva de la exenci贸n de visados para los ciudadanos turcos que viajen a la zona Schengen, una antigua aspiraci贸n que el gobierno de Ankara ha reiterado recientemente a la Uni贸n Europea para mejorar las relaciones.

FUENTE: Andr茅s Mourenza / El Pa铆s

