La periodista Burcu Karaka艧 ha estado examinando de cerca la autoridad religiosa turca y la Fundaci贸n Diyanet, tras lo cual ha publicado recientemente un libro titulado 鈥淏iz Her 艦eyiz- Diyanet鈥檌n 陌艧leri鈥 (鈥淟o somos todo. Los asuntos de la Diyanet鈥).

La autoridad religiosa turca, cuya rama en Alemania es la DITIB, ha sido recientemente objeto de debates presupuestarios en el Parlamento de Turqu铆a. Karaka艧 est谩 especialmente preocupada por la expansi贸n de las actividades de la Diyanet a todos los 谩mbitos de la sociedad. Desde 2010, el presupuesto y el n煤mero de empleados de la autoridad y su fundaci贸n se han incrementado masivamente con este fin. Karaka艧 ve el papel de la Diyanet como un intento de ingenier铆a social al crear 鈥渦na generaci贸n religiosa y proteger a la familia鈥.

-En su libro, usted cubre espec铆ficamente la 煤ltima d茅cada de la Diyanet. 驴Qu茅 hace que la 煤ltima d茅cada sea tan especial en el contexto de esta autoridad?

-Como periodista, me ocupo principalmente del g茅nero, las mujeres, los ni帽os y los j贸venes. Pero siempre que me ocupo de estas 谩reas, la Diyanet me llama la atenci贸n. La agencia trabaja intensamente en estas 谩reas. Me refiero principalmente a los 煤ltimos diez a帽os, porque la Diyanet cambi贸 su enfoque mucho m谩s all谩 de las mezquitas, con un cambio en la ley en 2010. El estatus tambi茅n ha cambiado, y la autoridad ha ido creciendo desde entonces. As铆 que tom茅 esa fecha como punto de partida. Por supuesto, hay esfuerzos para atraer a grupos sociales como las mujeres, los ni帽os y los j贸venes a la mezquita. Pero lo que realmente me llam贸 la atenci贸n es el trabajo que la Diyanet realiza fuera de la mezquita. La Diyanet siempre hace hincapi茅 en la importancia de las actividades fuera de la mezquita. Esto es especialmente cierto para los j贸venes, los ni帽os y el trabajo familiar. Aqu铆 no digo deliberadamente mujeres, sino familia.

-驴Por qu茅?

-Los gobiernos conservadores conceden la mayor importancia a la instituci贸n de la familia. Esto no es exclusivo de Turqu铆a, pero es especialmente cierto aqu铆, ya que la familia se considera la instituci贸n m谩s importante para proteger la supervivencia de la sociedad. La tarea de proteger a la familia se ha confiado principalmente a la Diyanet. En este marco, la autoridad intenta evitar los divorcios y prevenir la violencia contra las mujeres. La Diyanet s贸lo est谩 en contra de la violencia contra las mujeres porque trata de evitar la disoluci贸n de las familias.

En este contexto, hay seminarios familiares por ejemplo. Se trata de eventos organizados para parejas reci茅n casadas, parejas comprometidas o parejas que llevan hasta cinco a帽os casadas. Aqu铆 se habla de la violencia contra las mujeres. Pero la cuesti贸n es que, ciertamente, la Diyanet tambi茅n deber铆a contribuir a remediar la violencia cr贸nica contra las mujeres en Turqu铆a, pero en este caso todo el trabajo contra la violencia se ha dejado en manos de la Diyanet.

-驴A qu茅 se debe todo esto? 驴Puede describirlo con un poco m谩s de detalle, por favor?

-Hay centros de asesoramiento y familia, y la mayor铆a de ellos son frecuentados por mujeres. As铆 lo demuestran las cifras de la propia Diyanet. La mayor铆a de las mujeres que acuden a estas oficinas tienen problemas familiares. En uno de mis estudios de campo, como mujer que sufr铆a violencia, llam茅 a los distintos centros de asesoramiento de la autoridad religiosa. Me dijeron que tuviera paciencia, que rezara y que esperara. Si llamaba a la polic铆a, todo empeorar铆a cuando mi marido volviera a casa. Cuando describ铆 todas las situaciones de violencia que pod铆a imaginar y pregunt茅 si deb铆a ir a la polic铆a, me dijeron que no.

S铆, la realidad de la sociedad turca es, obviamente, que no podemos esperar que todo el mundo acuda a la polic铆a o al asesoramiento familiar. La gente acude a las instituciones religiosas para pedir consejo. Por supuesto, pueden ir a la mezquita o al muft铆, que pueden contribuir a una soluci贸n. Pero en este contexto, es importante el tipo de asesoramiento que dan las instituciones. Si, en caso de violencia, dicen que la mujer no debe acudir a la polic铆a, entonces se impide el enjuiciamiento. Si lo vemos as铆, se impide que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad hagan su trabajo.

-驴Necesita la sociedad una opini贸n religiosa sobre cada tema?

-La Diyanet deber铆a tener una opini贸n sobre cada tema y hacerla p煤blica. Pero surge la pregunta: 驴necesita la sociedad una declaraci贸n de la Diyanet sobre cada tema? Por ejemplo, el n煤mero de personal de la Diyanet aumenta cada a帽o. La Diyanet dice, ante estos datos, que la sociedad lo necesita. Pero esto es muy vago, 驴a qu茅 necesidad se refiere? Por ejemplo, se construyeron mezquitas e instalaciones religiosas en todas las universidades de Turqu铆a, pero no es que antes no hubiera lugares de culto o mezquitas en las universidades. Entonces, 驴a qu茅 necesidad se refer铆a esto? Quiero decir que aqu铆 se est谩 instrumentalizando a la Diyanet.

-驴La pr谩ctica que describe representa tambi茅n un obst谩culo para la aplicaci贸n del Convenio de Estambul?

-Hace unos diez a帽os se fund贸 en Turqu铆a la llamada plataforma de padres divorciados. A trav茅s de esta plataforma, los hombres se presentaban como v铆ctimas hasta llegar al Parlamento. Lo mismo ocurre con la cuesti贸n de la pensi贸n alimenticia. Es un hecho que las mujeres se divorcian porque sufren violencia y no quieren sufrir m谩s. Ahora se quieren evitar los divorcios. El Convenio de Estambul es un texto muy importante que protege a las mujeres de la violencia, sigue en vigor, pero la salida se supone que se producir谩 el 1 de julio. De hecho, el trabajo de la Diyanet en este caso no es diferente (al de los opositores al Convenio de Estambul). La cuesti贸n es que las familias no se disuelven. Esto tambi茅n se aplica a los casos de violencia. Aunque se cometa violencia sexual, quieren garantizar que la instituci贸n de la familia siga existiendo.

El Convenio de Estambul no s贸lo se dirige y protege a las mujeres laicas. Se aplica a todas las mujeres. De todos modos, hoy en d铆a no son s贸lo las mujeres laicas, tambi茅n son las mujeres conservadoras las que sacan a relucir este tema, aunque no sea tan visible en los medios de comunicaci贸n. Pero eso es exactamente lo que teme este campo, y esa es la base del trabajo de la Diyanet.

-Usted ha mencionado repetidamente la noci贸n de instrumentalizaci贸n de la Diyanet. 驴Qu茅 quiere decir con esto?

-La Diyanet tiene acuerdos con instituciones p煤blicas, como el Ministerio de Asuntos de la Familia, el Ministerio de Juventud y Deportes, y el Ministerio de Educaci贸n Nacional, y lleva a cabo actividades en este marco. Por ejemplo, seg煤n el acuerdo con el Ministerio de Juventud y Deportes, la Diyanet organiza cada verano un campamento para j贸venes. En otros campamentos organizados por el mismo departamento, la Diyanet siempre tiene un stand. La Diyanet tambi茅n organiza en las universidades. La Diyanet no es una organizaci贸n no gubernamental, pero en algunas universidades hay clubes llamados Juventud Diyanet.

驴C贸mo debemos interpretar que una organizaci贸n financiada con el dinero de los contribuyentes, establezca clubes de estudiantes? Por supuesto, la libertad de organizaci贸n es un derecho, pero s贸lo hay que ver lo que est谩n organizando.

Uno de los acuerdos m谩s importantes se celebr贸 con el Ministerio de Educaci贸n en relaci贸n con la educaci贸n en valores para ni帽os de entre cuatro y seis a帽os. En realidad, no es una asignatura obligatoria, pero se aplica de facto como tal. En este contexto, un representante de la Diyanet imparte una hora de instrucci贸n un d铆a a la semana. Sin embargo, al ser oficialmente una asignatura optativa, los profesores tienen que obtener la firma de los padres. Al hacer la investigaci贸n de campo para mi libro, habl茅 con representantes del sindicato de educaci贸n E臒itim-Sen, de las escuelas y de muchos otros lugares. Una de estas personas trabaja en un centro preescolar de Yalova. Es una persona conservadora. Pero incluso para esta persona, esta forma de educaci贸n era inaceptable. Sobre todo, destacaba que los ni帽os de entre cuatro y seis a帽os no eran capaces de comprender conceptos abstractos. A los padres, esta persona les aconsejaba no inscribir a sus hijos en estos cursos. M谩s tarde, se inici贸 un procedimiento contra este profesor. Esto se debi贸 a que esta persona hab铆a presentado una carta de los padres en la oficina del director bas谩ndose en una decisi贸n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos disponible en Internet, en la que se opon铆an a la participaci贸n en las clases de valores. Si se trata de una asignatura optativa, no hay nada ilegal en ella. El profesor ha recopilado textos legales. Pero aun as铆, se inici贸 una investigaci贸n. Este es un m茅todo de intimidaci贸n.

Aunque, afortunadamente, no le ocurri贸 nada a esta persona en el curso de la investigaci贸n, eso no significa que esto sea as铆 en todas partes. Como ya he dicho, la ense帽anza religiosa no es admisible de facto. Ahora que se acaban de suspender las clases presenciales, por supuesto no sabemos de qu茅 manera contin煤an estos problemas en la actualidad.

-Una y otra vez se dice que hay que combatir el de铆smo o el ate铆smo entre los j贸venes. 驴Qu茅 papel desempe帽a la Diyanet en esta campa帽a de propaganda?

-Una de las principales razones del aumento de las actividades de propaganda dirigidas a los j贸venes, es la afirmaci贸n de que el ate铆smo y el de铆smo ocupar铆an mucho espacio en esta nueva generaci贸n. Para contrarrestar la supuesta propagaci贸n del de铆smo y el ate铆smo, se organizan campamentos juveniles, la Diyanet lleva a cabo actividades de organizaci贸n en las universidades y emplea a 鈥渁sesores espirituales鈥 en las residencias de estudiantes. A la Diyanet le preocupan especialmente las redes sociales y cree que tienen una gran influencia en los j贸venes, los ni帽os y las familias. Por ello, en 2010 se cre贸 Diyanet TV como contraprogramaci贸n. Hay muchos programas en la televisi贸n religiosa relacionados con los j贸venes, los ni帽os y la familia. Se sabe que la Diyanet ha proclamado la construcci贸n de una generaci贸n religiosa de j贸venes.

-驴Podr铆a retomar el tema tan discutido del presupuesto cada vez mayor de la Diyanet?

-Cada a帽o, aumenta el n煤mero de empleados de la Diyanet. Esta es una de las razones por las que el presupuesto de la autoridad sigue creciendo. Como acabo de decir, la pregunta es 驴para qu茅 necesitan todo el personal? La Diyanet siempre habla de transparencia, pero eso no se aplica en absoluto a la autoridad. La Direcci贸n de Asuntos Religiosos est谩 sujeta a una supervisi贸n financiera, pero la Fundaci贸n Diyanet est谩 exenta de ese escrutinio. Al no existir dicha supervisi贸n, la fundaci贸n tambi茅n es conocida como la caja negra de la Direcci贸n de Asuntos Religiosos. Las mezquitas en el extranjero y gran parte del trabajo de la Direcci贸n con los j贸venes, se gestionan a trav茅s de la fundaci贸n. Por ejemplo, se construy贸 una mezquita en Mosc煤. Podemos ver cu谩nto cost贸 la construcci贸n, pero no nos enteramos de cu谩ntas donaciones se recaudaron. Este es s贸lo un ejemplo: la fundaci贸n construye mezquitas en muchas partes del mundo de esta manera. Como no hay ning煤n mecanismo de control, no podemos saber de d贸nde procede el dinero. Estamos hablando de cantidades incre铆bles de dinero. El p煤blico se da cuenta de la construcci贸n de estas mezquitas, y se producen protestas.

Obviamente, se supone que la Diyanet es una respuesta a todas las necesidades de la sociedad. La Diyanet es una herramienta de ingenier铆a social. Pero no creo que esta ingenier铆a social tenga mucho 茅xito en Turqu铆a, en 2021. Por supuesto, el grado de 茅xito de la Diyanet tendr铆a que ser objeto de un estudio posterior. El problema de mezclar Estado y religi贸n existe desde la fundaci贸n de la Rep煤blica. Hoy, por ejemplo, la Diyanet se inmiscuye en el sector de la educaci贸n, y el E臒itim-Sen y el Colegio de Abogados de Ankara siempre se quejan de ello. A veces se les da la raz贸n, a veces no se percibe ning煤n problema con las actividades de la Diyanet. En cierto modo, esto tambi茅n muestra lo complicado que es el entrelazamiento de la religi贸n y los asuntos estatales. Creo que se trata de una situaci贸n contradictoria. Veremos lo que ocurre a posteriori.

