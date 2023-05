–

De parte de Kurdistan America Latina May 24, 2023 104 puntos de vista

Hay tanto debate sobre los resultados de las elecciones del 14 de mayo en Turquía como sobre los acontecimientos de la noche electoral. En este sentido, aunque quedan algunos interrogantes en el aire, aún no se pueden hacer declaraciones claras sobre qué lecciones se deben sacar de esta situación para la segunda vuelta electoral. ¿Se trataba solo de los problemas de infraestructura del sistema del partido CHP o las irregularidades del gobierno deberían buscarse en un solo lugar? ¿Y este nudo no resuelto podría ensombrecer la segunda vuelta?

En esta primera parte de nuestra entrevista -en dos partes- con HarunErcan, estudiante de Doctorado en Sociología Política en la Universidad Estatal de Nueva York, hablamos sobre los debates de la jornada electoral.

-La seguridad de las elecciones del 14 de mayo y la próxima segunda vuelta el domingo próximo es un tema importante de discusión. Usted ha hablado sobre este punto varias veces. Desde este punto de vista, ¿hasta qué punto fue importante la seguridad de las elecciones y por qué debería ser un tema importante para la segunda vuelta?

-Al principio, debemos señalar una distinción. El área de Turquía y el área de Kurdistán del Norte (Bakur) difieren en términos de dinámica estructural. Este no es solo el caso en esta elección; ha sido el caso durante décadas. Comencemos con la parte de Turquía: hay debates sobre el carácter del régimen en Turquía. Este debate también está relacionado con la justicia y seguridad electoral. Incluso, los enfoques académicos liberales definen el sistema en Turquía como un “régimen autoritario competitivo”. Es decir, sí hay competencia política, y en parte está permitida, pero los partidos no son iguales en su competencia. Esta situación se describe mediante la siguiente analogía.Imaginemos un partido de fútbol: entra el equipo dirigente con once jugadores, el equipo contrario con seis o siete jugadores. Desde el principio, hay un proceso desigual e injusto, y el árbitro del partido decide a favor del gobierno. También puede transferir esto al campo de juego en Turquía. En ese contexto, creo que hay factores que llevan a los votantes de Alianza Nacional y de Alianza por el Trabajo y la Libertad al mismo malentendido, sobre todo en materia de seguridad electoral.

-¿Qué son?

-Después de la repetición injustificada de las elecciones a la alcaldía de Estambul de 2019, los votantes tenían la siguiente opinión sobre el CHP, el principal partido de la oposición: “La oposición ha resuelto el problema de la protección de las papeletas. No hay ningún problema serio con este tema. Y si emitimos nuestro voto con la conciencia tranquila, a pesar de todas las desigualdades y todos los procedimientos injustos, no habrá diferencia grave entre los votos que entran en la urna y los que salen de la urna”. La gente ganó confianza. Sin embargo, parece que esta es una experiencia parcial solo en Estambul y a nivel local. En toda Turquía, el CHP no ha construido un sistema completo para garantizar la seguridad electoral dentro de sí mismo, ni ha sido capaz de organizarse con éxito en la práctica.

-¿Quiere decir que todavía no hay datos satisfactorios?

-Realmente, no sabemos si los funcionarios y policías que tienen derecho a votar en diferentes lugares, y no en una mesa específica, actuaron de manera justa, especialmente durante este período. En Antep, por ejemplo, miles de votantes kurdos fueron registrados como personal electoral por el Partido Vatan y no pudieron emitir sus votos. Lo más importante que hay que recordar acerca de las irregularidades electorales es lo siguiente: la mayoría de la gente piensa de manera muy amplia sobre un solo método de irregularidades. En mi opinión, las irregularidades sistemáticas en las elecciones nunca se hacen de un solo modo, y de una manera particular. Se llevan a cabo como parte de una estrategia localizada. Esto porque si la mayoría de la población cree que las elecciones no son legítimas, sería una terrible derrota para el oficialismo. Si los resultados de las elecciones no son aceptados, no hay forma de convencer al público de que están viviendo en un régimen político más o menos legítimo, ni hay forma de convencer a la opinión pública extranjera. El problema de la incapacidad para gobernar surge del déficit de legitimidad. Por lo tanto, este trabajo debe hacerse de tal manera que se cree la impresión de que cualquier irregularidad sistemática no tiene un impacto importante en los resultados electorales, para que la gente acepte los resultados electorales como legítimos. Por supuesto, aquí hay una situación especial que pone a la oposición en una posición aún más difícil.

-¿Cuál es esta situación especial?

-El hecho de que haya una segunda vuelta, es decir, la elección se ha dejado para la segunda vuelta. En los regímenes autoritarios, los partidos de oposición derrotados se enfrentan al siguiente dilema: no pueden movilizar a las masas a las urnas, insistiendo en que las elecciones no pueden generar ningún cambio significativo. Sobre todo, si el hecho de que el CHP no puede proteger las urnas se convierte en la opinión general de los votantes, la gente no votará en la segunda vuelta, la participación será baja y Erdogan tendrá un índice de aprobación muy alto. Por otro lado, si haces política sobre la base de que los votos fueron robados, entonces el principal partido de la oposición tiene que provocar una movilización masiva, y si eso no funciona, es necesario un boicot. Debido a este dilema de la segunda vuelta, que creo que es una preocupación legítima, el tema no se ha tratado por mucho tiempo. Las razones de esto no se han discutido de manera transparente y abierta al público, ni se ha pedido que se discutan. Estamos entre dos elecciones. Por lo tanto, tal vez deberíamos reflexionar un poco sobre ello. Este tiempo podría haber sido utilizado para crear un movimiento social para la segunda vuelta, un movimiento para proteger las urnas y el proceso democrático.

¿Qué ha cambiado exactamente? Inmediatamente después de la primera vuelta, el CHP concluyó que el mensaje principal de la primera vuelta era más nacionalismo. ¿En qué se basó esta conclusión? Se elaboró sobre la base de los resultados electorales, que no sabemos si son ciertos o no, ni en qué medida lo son. Si miramos las charlas de Kılıçdaroğlu, las expresiones que usa, las declaraciones que hace, la dirección en la que el partido y la oposición en general dirigen su energía, vemos esto: “¿Cuántos votos podemos obtener de SinanOğan o de los votantes nacionalistas?”. Vemos que esta es una decisión tomada en nombre de la oposición de la manera más organizada, arriesgándose a lastimar a los kurdos que votaron por él. No hay un cálculo serio de que los kurdos puedan perder el deseo de votar. Todavía no está claro a dónde conducirá esto.

-Si hablamos de Kurdistán, en Cizre, por ejemplo, la policía y el ejército lanzaron gases lacrimógenos sobre las calles vacías. Eso también fue percibido como una provocación. ¿Cómo crees que era la situación de este lado?

-Las elecciones deben leerse teniendo en cuenta una diferencia estructural en la situación de los kurdos en comparación con Turquía en general. Ha habido una operación continua para reprimir la rebelión desde 2015. Las elecciones se llevaron a cabo en el marco de esta operación. Lo que quiero decir con esto es que a los ojos del gobierno, no solo la guerrilla en la montaña o el HDP (Partido Democrático de los Pueblos) como partido político y los miembros y líderes de la Izquierda Verde, sino todo lo que tiene que ver con la sociedad se ve en el nivel de la guerra. Durante años, ha existido un sistema de recompensas y castigos basado en las inclinaciones políticas de las personas. El proceso electoral también está entrelazado con esto. Todas las personas que viven en las provincias kurdas, lo que piensan, lo que sienten, las ciudades en las que viven, la naturaleza, el comercio en el que se desempeñan, el apoyo social que reciben o no reciben, todo esto es visto por el gobierno y el Estado en un nivel de guerra. Si tratamos de mirar las elecciones separadamente de este nivel, hay una ecuación mucho más compleja de entender. Porque si miramos las elecciones en este marco, la seguridad en las provincias kurdas es, por supuesto, un problema mucho mayor.

La región kurda tiene el mayor número de policías y soldados per cápita. En consecuencia, también es el lugar donde las autoridades estatales realizan el trabajo más organizado e integrado, no solo en la noche de las elecciones sino también en el período previo a las elecciones. También es el lugar donde los gobernadores se reúnen constantemente con los mukhtars(jefes locales) y donde las organizaciones provinciales y distritales del AKP realizan el trabajo electoral en estrecha correspondencia y coordinación. Al mismo tiempo, por supuesto, debe recordarse que el período previo a las elecciones fue un momento de intensa presión sobre todos los que estaban relacionados de alguna manera con el Estado, como los funcionarios públicos o los asalariados.

La ola de arrestos y detenciones de abogados, periodistas e incluso trabajadores culturales justo antes de las elecciones, no debe dejar de mencionarse. Casi cada dos meses hay operaciones contra líderes y miembros del HDP. No hay duda de que estas operaciones se realizan para debilitar la organización del partido. Lo ocurrido la noche de las elecciones también puede entenderse como una declaración de “aquí estoy” por parte del gobierno, que considera la geografía kurda como un teatro de guerra. Al considerar los eventos, hay una serie de preguntas que deben aclararse y responderse. En primer lugar, ¿por qué la policía salió a las calles en Cizre, Şırnak, Silopi y Nusaybin la noche de las elecciones? Hizo un serio esfuerzo por provocar a la gente. Los soldados intentaron crear un clima de miedo disparando al aire durante horas.

-¿Por qué?

-Si tratamos de entender esa noche solo de forma aislada, esa podría ser una explicación suficiente. Pero también debemos observar otros desarrollos y procesos que tuvieron lugar esa noche. Para comprender la actitud de importantes instituciones estatales en tiempos tan extraordinarios, a veces puede ser necesario observar la periferia de los procesos políticos en lugar del centro. Después de todo, cada movimiento en Estambul, Ankara o Izmir que va acompañado de amenazas de violencia tiene un precio y ensombrece la “legitimidad” de las elecciones. Uno tiene que preguntarse qué está pasando en el centro de la política y luego hacer algunas preguntas sobre los desarrollos en la periferia. No hay respuestas claras a ninguna de estas preguntas, pero tenemos la oportunidad de especular, como siempre. Uno de los nudos más básicos de la noche es que si bien se destaparon irregularidades sistemáticas en las elecciones, estas no han sido esclarecidas del todo. En primer lugar, los resultados de las elecciones se anunciaron a través de la agencia de noticias Anadolu, lo que equivalió a una guerra psicológica. La agencia ANKA, en la que CHP confía en parte, también proporcionó resultados muy cercanos a los de la agencia Anadolu. Entonces quedó claro que el CHP no podía garantizar la seguridad en las urnas.

Se descubrieron muchas irregularidades, que ya he mencionado al comienzo de la entrevista. La Izquierda Verde, como recién llegada, no pudo hacerse cargo de las urnas y quedó claro que en muchos lugares había tiempos de espera muy largos para transmitir los resultados al sistema. Si juntamos todo esto, se llega al siguiente punto: no sabemos exactamente qué pasó esa noche, pero una pregunta que hay que hacerse es ¿cuál era exactamente el objetivo de las provocaciones de la policía y el ejército en el provincias kurdas, especialmente en Botan, que no estaba en la agenda de mucha gente? No sabemos la respuesta a esta pregunta. Creo que este es uno de los nudos que hay que pensar y seguir intelectualmente. Podría verse como un mensaje al movimiento kurdo.

-Dices que esto no solo va dirigido contra los kurdos…

-Permítanme volver a 2019. Las elecciones en Estambul no se ganaron por segunda vez solo porque los miembros del CHP se levantaron e hicieron declaraciones. Surgió espontáneamente una especie de movimiento social. Hubo un proceso de activismo en el que segmentos sociales participaron y votaron por EkremImamoğlu y lo apoyaron. Este apoyo le ha dado a Imamoğlu mucha fuerza para garantizar la seguridad de las elecciones de manera organizada. La seguridad electoral es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos del YSK (Tribunal Electoral) y el gobierno, pero el CHP no lo organizó lo suficiente. Esto es criticable, pero por otro lado no sabemos si el AKP habría aceptado los resultados de las elecciones de esa noche si hubieran sido diferentes, y qué preparativos hizo para ello. Porque si es así, o no implementaron estos preparativos o solo parcialmente.

Entonces, vale la pena preguntarse: ¿este acto de intimidación que tuvo lugar esa noche en las provincias kurdas fue solo un intento de provocar al movimiento kurdo o al pueblo kurdo? ¿O realmente contenía un mensaje para la oposición en general? No sabemos. Probablemente tampoco podamos saberlo a corto y medio plazo. Pero creo que hay un contexto que hay que tener en cuenta.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>