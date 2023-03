–

Después de la serie de terremotos con epicentro en el Kurdistán turco (Bakur), el 6 de febrero, la gente de la región aún no ha encontrado soluciones. Si bien el refugio es el mayor problema, el acceso al agua potable en las zonas sísmicas es cada día más difícil. Además, hay lagunas legales, personas que aún no pueden encontrar a sus familiares, niños desaparecidos, peligros de asbesto y mucho más. Mientras tanto, el gobierno de la alianza AKP/MHP en Turquía ha declarado los bosques como áreas de construcción y ha comenzado a construir casas bajo las regulaciones emitidas en el estado de emergencia. Las advertencias de los expertos es que las líneas de falla están cambiando y eso está siendo ignorado.

La abogada Nuray Özdoğan, una de las coordinadoras de crisis del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), habló con ANF sobre las necesidades y problemas urgentes en la región del terremoto.

-Ha pasado más de un mes desde el terremoto. ¿Qué trabajo ha hecho como coordinadora de crisis del HDP a pesar de los obstáculos que han surgido?

-El 6 de febrero fue un hito para todos nosotros. El terremoto que experimentamos es un gran desastre. Pero los graves problemas humanitarios y la destrucción no pueden llamarse desastres. Es una masacre de la que son responsables los actuales mecanismos de gobierno. El HDP ha movilizado todos los mecanismos del partido desde las primeras horas para luchar contra el desastre. Los comités que formamos para las elecciones se transformaron en coordinaciones de terremotos. Se convocó una movilización con todos los diputados, nuestros consejos de jóvenes y mujeres, voluntarios y todos nuestros miembros. En los primeros días, cuando ninguna de las instituciones estatales tomó medidas, nuestra prioridad era llegar a la zona y salvar vidas dentro de nuestras posibilidades.

Nos organizamos a través de nuestros centros de coordinación de crisis en Ankara y Diyarbakır, las oficinas de coordinación en las provincias y distritos, y más de 3.000 voluntarios. Se establecieron cuatro comisiones separadas dentro del Centro Central de Coordinación de Crisis: Técnica, Transporte y Alojamiento, AFAD y Comunicación Provincial. Hasta la fecha, se han presentado aproximadamente 60.000 solicitudes al Centro de Coordinación de Crisis y se han presentado 300.000 comunicaciones separadas. Se ha establecido contacto con 12.322 víctimas del terremoto que han sido tratadas y dadas de alta de los hospitales. Hasta el momento, 617 vehículos, incluidos camiones y furgonetas, han sido enviados a provincias, distritos y aldeas afectadas por el terremoto. En la fase inicial, el fracaso de las instituciones gubernamentales pertinentes para proporcionar la coordinación necesaria que nos habría permitido llegar a las personas que luchan por sobrevivir bajo los escombros o a la intemperie en duras condiciones invernales.

-¿Cuál era el problema?

-No se despejaron las carreteras para atender las necesidades humanitarias y no se desplegó equipo de construcción, tampoco transporte aéreo, terrestre y, en algunos casos, marítimo en la zona del desastre. Esto se sumó a las pérdidas. Aunque la población podría haber recibido la ayuda que se necesitaba con urgencia incluso por aire y mar en la primera fase, esto no se hizo. Este estado, que es miembro de la OTAN y ha tenido todo tipo de herramientas y equipos con grandes presupuestos para continuar su política de guerra durante décadas, y el gobierno en funciones han abandonado a su gente bajo los escombros.

El gobierno actual no toca nada que no pueda convertir en una ganancia. Actúa como una empresa con fines comerciales. Muchas personas han perdido la vida porque no fueron salvadas. Este hecho no puede ser olvidado. Es un hecho que los miembros de la Alianza por la Libertad y el Trabajo, en la que también estamos representados, así como el público democrático, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad aleví y las asociaciones han llevado a cabo acciones de socorro dentro de sus posibilidades a pesar de la política de represión e intimidación que ha estado ocurriendo durante años. Esta solidaridad fue significativa. Nuestro partido ha sido privado de fondos públicos, pero nosotros, junto con nuestros miembros, amigos y voluntarios, hemos resistido la política de opresión y obstrucción y hecho grandes esfuerzos para llegar a cada pueblo y distrito indiscriminadamente. Fue solo a través de los disturbios que surgieron con el gobierno debido a la autoorganización del pueblo que se movilizaron fuerzas que no habían tomado medidas antes.

Se hicieron intentos de sembrar el miedo y el terror bloqueando nuestros camiones de ayuda y confiscando centros de ayuda y poniéndolos bajo la administración de fideicomisarios. Se practicaban torturas y malos tratos. Estas prácticas aún no se han detenido. Imagínese, todas las agencias coordinadoras, incluidos nosotros, hemos tenido que gastar parte de su tiempo y energía en cómo llevar artículos de socorro y vehículos de rescate al área contra la intervención ilegal e injusta de la agencia de gestión de desastres AFAD o los gobernadores, y la misma situación todavía existe. Esto se debe a que aquellos que no proporcionaron socorro por sí mismos debido a la falta de mérito y preferencia adoptaron una actitud que impidió el trabajo de socorro. Desafortunadamente, este terremoto nos ha hecho darnos cuenta aún más claramente de lo importante que es fortalecer los gobiernos locales y el autogobierno de las personas que viven en esta región y permitirles tomar sus propias decisiones. La asistencia que las pocas comunidades que quedan después del golpe de fideicomisario y otras comunidades de oposición han proporcionado dentro de sus posibilidades ha sido crucial para las víctimas del terremoto.

-Según su evaluación, ¿cuáles son las necesidades más urgentes en el área del terremoto?

-En primer lugar, todavía es necesario llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en la región. La gente tenía que dejar los cuerpos de sus familiares bajo los escombros. Toda persona tiene derecho a acceder y enterrar los cuerpos de sus seres queridos. Esta situación es inhumana. El problema del amianto y la degradación ambiental son totalmente ignorados. El Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización debería comprobar el peligro en todas las obras de demolición y tomar las precauciones adecuadas, pero vemos que nada de esto se está haciendo. En algunos lugares, los escombros se vierten en tierras agrícolas.

Si la producción agrícola en la región se paraliza, habrá un problema alimentario. La gente está amenazada de hambruna. Además, no se está realizando una evaluación real de los daños. Es un misterio cómo las personas reclamarán sus daños no identificados. El agua potable, la vivienda y la nutrición siguen siendo un problema importante. No se recibe información precisa de ninguna institución pública y no se dan explicaciones adecuadas. El problema del suministro de agua debe resolverse urgentemente. Existe una necesidad urgente y esencial de contenedores resistentes a la intemperie. En climas fríos y lluviosos, vivir en tiendas inadecuadas es muy difícil, y cuando hace más calor, aumenta el riesgo de epidemias. Los campamentos establecidos en unos pocos lugares con tiendas de campaña vendidas por Kizilay [Media Luna Roja] no pueden resolver los problemas. Las ciudades de tiendas de campaña se han convertido en un escenario para el gobierno. Sobre todo, las mujeres y los niños están sufriendo las consecuencias del terremoto.

-Como HDP, ¿qué tipo de fórmula solidaria proponen para una solución duradera?

–Sin dejar la iniciativa a los gobiernos locales de la región, parece difícil resolver los problemas relacionados con la infraestructura. La preferencia y la política del gobierno central ya están claras. Este desastre, con sus dolorosas consecuencias, nos ha demostrado una vez más cuán importante es la autoorganización social. El HDP continuará sus actividades de solidaridad y apoyo hasta que se curen todas las heridas del terremoto. Solo estamos dirigiendo nuestras actividades solidarias de acuerdo con las necesidades. Junto con otras instituciones legales, también hemos comenzado el trabajo de información legal. Desde hace unas dos semanas, hemos estado yendo de un lugar a otro visitando a las víctimas del terremoto para proporcionar información legal.

Seguiremos actuando junto con las redes de solidaridad de todas las organizaciones, estructuras, asociaciones e iniciativas ciudadanas de la región. Haremos todo lo posible para permitir la reconstrucción a través de procesos en los que todas las personas de la región puedan participar. Es importante mantener la solidaridad no sólo en la región sino también en otras provincias. Se está trabajando por separado en las provincias que han recibido víctimas del terremoto, centrándose en el refugio y el asentamiento. La cuestión de los niños desaparecidos es también una de nuestras preocupaciones importantes. No debemos entregar a ninguno de nuestros hijos a los hogares de las órdenes religiosas. Este proceso debe sostenerse a través de la asociación y la lucha de todo el público democrático.

Como HDP, hemos presentado cargos penales contra todas las injusticias que han tenido lugar desde el 6 de febrero: contra todas las instituciones y personas involucradas en la construcción, licencias y procedimientos de regulación legal para edificios resistentes a terremotos. Contra los funcionarios y autoridades que no llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate, contra la Autoridad de Tecnología de la Información y la Comunicación (BTK) que impidió la comunicación, contra quienes confiscaron artículos de socorro y torturaron y maltrataron a personas. Haremos que aquellos que causaron esta gran masacre rindan cuentas legal y políticamente.

-También ha mencionado el trabajo de remoción de escombros. ¿Cómo se hará la limpieza legalmente, especialmente en términos de evidencia, y qué se debe hacer realmente?

-Antes de que comience el trabajo de desalojo, los fiscales deben realizar una inspección de evidencia y diligencia debida en el sitio de demolición. Este examen es importante para establecer responsabilidades penales y legales. Sin embargo, al igual que las instituciones estatales, las autoridades judiciales no actúan sin la autorización del gobierno central. Normalmente, todas las fiscalías deben actuar por iniciativa propia. Si existen obstáculos en los procedimientos de investigación, deben emprender acciones penales contra quienes hayan creado estos obstáculos o que no cumplan las condiciones de los procedimientos de investigación. Este es su deber. Dado que estos procedimientos no son llevados a cabo por el estado, las víctimas del terremoto están tratando de llevar a cabo las pruebas por sus propios medios y con la ayuda de asociaciones profesionales como el Colegio de Abogados y la Federación de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros (TMMOB). El obstruccionismo de quienes causaron y son responsables de esta devastación hace imposible llevar a cabo estos hallazgos oficialmente. Sin embargo, esta actitud no exime al Estado de su responsabilidad.

