En declaraciones a Stêrk TV, el copresidente del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Cemil Bayık, habló la guerra del Estado turco desatada contra el pueblo kurdo, las amenazas del Recep Tayyip Erdogan contra Rojava (Kurdistán sirio) y los ataques del Estado iraquí contra Shengal, la región de mayoría yezidí del norte del país.

A continuación publicamos los fragmentos más importantes de las declaraciones.

Enorme presión sobre el Partido Democrático de los Pueblos en Turquía

En el Kurdistán del Norte (Bakur, sudeste de Turquía), la gente está siendo encarcelada y asesinada. Incluso los cadáveres están siendo atacados. Los presos que han cumplido su condena no son liberados, sino que reciben nuevas condenas. Se prohíbe todo lo kurdo. Se prohíbe la lengua kurda. Recientemente, se han prohibido los conciertos en kurdo en Mûş, Bedlîs y todas las grandes ciudades de Turquía. Así, el Estado turco dice claramente: “No se permite cantar en kurdo, hacer teatro en kurdo, recibir educación en kurdo o dar un solo paso en kurdo. Tienen que renunciar a su lengua e identidad kurdas. Tienen que convertirse en turcos y trabajar para los turcos. Sólo entonces podrán vivir”.

¿Quién sigue luchando democráticamente contra todos estos ataques? El HDP (Partido Democrático de los Pueblos). El HDP no se pone del lado del gobierno ni de la oposición. Porque la política de la oposición sólo sirve a los intereses del gobierno y al genocidio kurdo. La oposición no persigue una política diferente. Pero el HDP persigue la política de la tercera vía. El HDP no acepta la política del AKP-MHP (alianza gobernante). Por eso, está sometido a una enorme presión. Los miembros del HDP están siendo encarcelados, el intento de prohibir el HDP continúa, las administraciones locales del HDP han sido puestas por la fuerza bajo el control del AKP-MHP, los centros del HDP están siendo disparados y algunas personas son puestas para insultar a los diputados del HDP. Se está llevando a cabo una política de linchamiento contra el HDP. Así, quieren librar al HDP de sus oportunidades de trabajar como un partido legal. Recientemente, prohibieron una conferencia del HDP (en Amed/Diyarbakir). Como respuesta, el HDP simplemente hizo su conferencia en la calle. Esto fue absolutamente lo correcto. El HDP debe mantener esta actitud. El gobierno del AKP-MHP está al borde del colapso. Por eso está llevando a cabo estos brutales ataques contra el HDP.

Impacto de la guerra en Ucrania en Kurdistán

Ucrania ha sufrido enormes daños debido a la guerra con Rusia. Rusia también ha sido incapaz de lograr sus objetivos. Del mismo modo, las fuerzas de la modernidad capitalista habían pensado que serían capaces de lograr resultados rápidos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero han sido incapaces de hacerlo. La guerra continúa y continuará. Esta situación ha llevado a la modernidad capitalista a una situación muy crítica. Por ello, se han vuelto más dependientes de Turquía. Turquía intenta beneficiarse de ello. Quiere continuar sus relaciones con Rusia y Ucrania, pero también -y aún más importante- con la OTAN. Porque Turquía se ha dado cuenta una vez más de que puede conseguir los resultados deseados con este tipo de política. La OTAN quería conseguir resultados rápidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ahora se encuentra en una situación muy mala. Turquía mantiene sus relaciones con Rusia y sigue siendo miembro de la OTAN. Por eso, sus relaciones con Turquía se han estrechado aún más. A través de Turquía, quieren transportar gas y petróleo de Oriente Medio a Europa. Turquía se ha dado cuenta de esto y ahora intenta beneficiarse de estas fuerzas para su intento de destruir al PKK.

Por eso, la OTAN cierra los ojos ante lo que hace el Estado turco. En consecuencia, la OTAN no se pronuncia contra el uso de armas químicas por parte de Turquía ni contra su ocupación. La OTAN actúa como si Turquía no hiciera nada. Cuando Rusia comenzó a atacar a Ucrania, todo el mundo protestó contra esto. Pero cuando el Estado turco ocupa el Kurdistán del Sur (Bashur, norte de Irak) y Rojava, utiliza armas químicas, asesina a la gente y destruye la naturaleza allí, nadie dice una palabra. Porque estas fuerzas comparten ciertos intereses con Turquía y quieren utilizarla para sus objetivos. La propia Turquía considera esto como una oportunidad. Turquía sabe que Rusia necesita relaciones con ella y, por lo tanto, trata de asegurarse el apoyo de Rusia. Espera poder así proseguir con éxito su política genocida contra el pueblo kurdo y el PKK.

Europa y la OTAN han encomendado a Turquía y al PDK (Partido Democrático de Kurdistán, que controla el Gobierno Regional en Bashur) ciertas tareas. El PDK y Turquía también quieren transportar gas y petróleo desde Oriente Medio a través de sus territorios hasta Europa. Europa sólo se preocupa de sus propios intereses. No tienen nada que ver con la ética, la conciencia, los derechos humanos, la democracia y la libertad. Para Europa, todo lo que cuenta son sus propios intereses materiales. Para recibir petróleo, cierran los ojos a todo lo que hace el Estado turco. E incluso apoyan a Turquía. Actualmente, difunden propaganda afirmando que el PKK no permitía que el gas y el petróleo llegaran a Europa y que ellos atacaban al PKK para deshacerse de este obstáculo. Así es como ahora tratan de engañar a todo el mundo. El PKK nunca ha obstaculizado el transporte de gas y petróleo. El PKK no lleva a cabo una política así. Sólo tratan de inventar una excusa de este tipo para encubrir su guerra de aniquilación y genocidio contra el PKK y el pueblo kurdo. Para que nadie proteste contra esta guerra. Con esta excusa, quieren tanto ocupar el Kurdistán del Sur como lograr su objetivo neo-otomano de llegar a las fronteras de Mîsak-î Mîlî (Pacto Nacional). Por lo tanto, su política no se basa en los derechos humanos, la ley, la ética y la conciencia, sino sólo en sus propios intereses. Por esta política, quieren sacrificar a los kurdos.

Chantaje a Suecia y Finlandia

Suecia y Finlandia han decidido recientemente entrar en la OTAN. Según las normas de la OTAN, la aprobación de todos los estados de la OTAN permite la entrada de nuevos miembros. Pero si un miembro dice “no”, la entrada en la OTAN es imposible. Sólo Turquía no acepta el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, y lo utiliza para chantajearlos. Utiliza al PKK y a los kurdos para su chantaje. Turquía exige a Finlandia y a Suecia que se opongan al PKK, que les ayuden a destruirlo y que apoyen la política genocida contra el pueblo kurdo. Turquía dice que sólo aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN si aceptan todo esto. Algunos estados miembros de la OTAN que apoyan la guerra contra el PKK y el pueblo kurdo han dicho recientemente que “considerarán las demandas del Estado turco”. Así, básicamente están diciendo que las demandas de Turquía deben ser aceptadas.

Algunos miembros de la OTAN han dicho inmediatamente que aceptan las demandas de Turquía. Esto significa que aceptan la destrucción del PKK y el genocidio kurdo y, por tanto, llevan a cabo las demandas del Estado turco. Esto es muy peligroso. Me gustaría advertirles. No deben seguir una política hostil hacia los kurdos y el PKK. No deben apoyar al Estado turco. Deben evitar ceder al chantaje del Estado turco y no aceptar las exigencias de Turquía. Si aceptan estas exigencias, sufrirán un gran daño. Los kurdos ya no son como antes, pero entienden muy bien estos juegos. Ya nadie puede hacer política a costa de los kurdos, asegurando así sus propios intereses y sacrificando a los kurdos. Los kurdos no aceptarán esto. Han tomado una clara decisión por la libertad. Han decidido vivir en libertad o no vivir. Es importante que todos lo reconozcan y no caigan en este error.

Hay círculos democráticos en Suecia y Finlandia. El Estado turco quiere aplastarlos también. Este es claramente uno de sus objetivos. Porque está la cuestión de Olof Palme. Tras el asesinato de Olof Palme, incluyeron al PKK en la lista de organizaciones terroristas. Más tarde se supo que Olof Palme había sido asesinado por otras fuerzas. El PKK no tuvo absolutamente nada que ver con este asesinato. El MIT (servicio secreto turco) estuvo involucrado en este asesinato. Esto ha quedado claro. Durante muchos años, han tratado al PKK y a los kurdos de forma muy injusta. Suecia debe corregir su decisión y pedir disculpas a los kurdos. Turquía ha visto que, especialmente en Europa, mucha gente trabaja por la libertad de Rêber Apo (Abdullah Öcalan) y por la eliminación del PKK de la lista de terroristas. Y Turquía sabe que estas reivindicaciones son cada día más fuertes allí. Para impedirlo, Turquía chantajea ahora a estos países.

