De parte de Kurdistan America Latina June 12, 2023

El Ministerio de Finanzas turco informó de un déficit presupuestario de 172,7 millones de liras turcas para 2020. En 2021, la cifra aumentó a 192,2 millones, y en 2022 el déficit presupuestario fue de 139 millones de liras turcas.

Sezai Temelli, miembro del Parlamento del Partido Izquierda Verde (YSP), habló con la agencia de noticias ANF sobre la economía turca. El político, un economista con un doctorado que se desempeñó como copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), señaló que el panorama se ha configurado de acuerdo con las preferencias de Recep Tayyip Erdogan.

“La gestión económica realmente nos ha presentado un escenario de desastres hasta hoy. Sobre todo, que las políticas económicas de los últimos cinco años se formaron sobre la base del fascismo, fueron la causa de los problemas económicos que estamos experimentando –explicó el parlamentario kurdo-. En otras palabras, los problemas económicos actuales están directamente relacionados con las decisiones políticas tomadas más allá de los problemas derivados de la estructura interna de la economía. Si observamos este proceso, las preferencias políticas de Erdogan y el camino que ha tomado han llevado a la economía a este punto”.

Temelli analizó que “algunos desarrollos en el mundo, la pandemia y la crisis global han tenido, por supuesto, un impacto, pero no lo suficiente como para explicar la situación en la que nos encontramos. Porque si nos fijamos en otros países y en el mundo, no hay otro país que esté experimentando una crisis tan profunda como Turquía. Si nos fijamos en el índice de miseria, Turquía está en el décimo lugar. Hay países, como Sudán, que están por delante. Esto nos muestra hasta dónde han llegado la pobreza y el colapso económico. Una de las principales razones de esto es la institucionalización del fascismo”.

Para sostener ese fascismo por parte del gobierno turco, “la gente ha confiado en la economía de guerra. Además, la corrupción ha alcanzado niveles increíbles –remarcó el dirigente del HDP-. Turquía se encuentra entre los cinco primeros del mundo en estudios sobre corrupción. Y, por supuesto, el enriquecimiento injusto y el uso desordenado de los recursos del país también juegan un papel importante en este ranking”.

Al ser consultado sobre qué tan sostenible es esta política económica, Temelli respondió: “Solo se puede sostener desperdiciando todos los recursos. Después de todo, el presupuesto muestra cómo se utilizan los recursos. Los presupuestos de los últimos cinco años se han preparado sistemáticamente, de tal manera, que se mantiene esa comprensión de la economía. Tal comprensión del presupuesto tiene naturalmente la característica de profundizar la crisis económica en lugar de prevenirla. El déficit presupuestario y su gestión es un criterio importante. En los últimos tiempos, Turquía ha tenido un déficit presupuestario constante y ha ido en aumento. Este año, habrá un enorme déficit presupuestario. El déficit para 2023 será incluso mayor que en 2022”.

El diputado del HDP aseguró que “la forma en que se financia el déficit presupuestario también es importante. El déficit presupuestario se financia a través de políticas inflacionarias. El gobierno trata de cubrir el déficit presupuestario, hasta cierto punto, recaudando de los ciudadanos los impuestos que no puede recaudar de los ricos, mediante el aumento de los impuestos. Por otro lado, al imprimir dinero a través del Banco Central, alimenta la inflación y trata de cerrar el déficit en el tesoro. Cuando todo esto se superpone, tanto la política económica deficitaria como este tipo de financiación alimentan la crisis, por un lado, y profundizan la pobreza, por el otro”.

“Pero, por supuesto, la economía no sólo tiene un problema de déficit presupuestario –agregó-. Además del déficit presupuestario, hay un déficit de comercio exterior, un déficit de cuenta corriente y un déficit de ahorro. Por lo tanto, es un déficit múltiple y una economía que está bajo presión de este déficit. En tal situación, la economía debe ser disciplinada de una manera muy seria. Si disciplinar la economía sigue siendo una opción a expensas de los trabajadores y las personas en una situación donde la pobreza es tan grande y los trabajadores son explotados hasta tal punto, significa destrucción y una vida insoportable para la gente del país”.

Temelli expresó que “hasta donde sabemos, no hay perspectivas de una política económica exitosa. En particular, las promesas y las medidas económicas durante la campaña electoral han hecho que la situación sea aún más difícil. Parece que no hay forma de salir de esta situación. No hay voluntad política para hacerlo. Porque la continuación de la línea política que apunta a institucionalizar el fascismo estará con nosotros en el próximo período”.

Al referirse a Mehmet Şimşek y su “política” para aliviar los mercados financieros, el diputado kurdo advirtió que el actual ministro de Finanzas “es un defensor de las políticas neoliberales”. “La prioridad de Mehmet Şimşek serán los mercados financieros –alertó-. Se trata de ganar la confianza de los mercados financieros y abrir nuevos préstamos, nuevas deudas, nuevos castillos en el aire. ¿Sabe Şimşek algo sobre economía? Por supuesto, lo hace, pero en términos de capital. La respuesta a la pregunta de cuánto sabe sobre la economía en relación con la sociedad, en relación con la solución de los problemas que estamos experimentando, es evidente en su práctica en el pasado”.

Por último, Temelli concluyó que el ministro y su equipo “entienden que los pilares más importantes que podrían mantener la economía a flote y luchar contra la crisis han sido desarraigados y puestos en riesgo por las políticas de privatización y deuda. Şimşek es uno de los representantes más importantes de la economía de mercado neoliberal. No se puede resolver la crisis prevaleciente con esa mentalidad. Pero cuando se trata de recomercializar Turquía, iniciar una nueva ola de privatizaciones, abrir nuevos grifos de crédito, este es un mensaje para ciertos grupos de capital que quieren arreglar la economía: ‘Mira, estamos decididos’. Incluso si traen a diez Mehmet Simseks, parece que no hay forma de salir de la crisis económica y este colapso económico al que estamos siendo arrastrados”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

