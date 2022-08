–

De parte de Kurdistan America Latina August 19, 2022 226 puntos de vista

Despu茅s de reuniones con la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), Estados Unidos, Rusia e Ir谩n, la dictadura de Recep Tayyip Erdogan en Turqu铆a no logr贸 obtener apoyo internacional para su nueva invasi贸n planificada del norte y este de Siria (Rojava), regi贸n liberada por los kurdos, seg煤n explic贸 el Comandante en Jefe de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi.

Frustrada por su incapacidad para obtener apoyo para una invasi贸n, Turqu铆a intensific贸 sus ataques con drones asesinos y el bombardeo de ciudades y pueblos fronterizos en Rojava (incluida la ciudad de Koban锚), lo que ha provocado nuevos llamamientos para que las Naciones Unidas (ONU) impongan una zona de exclusi贸n a茅rea sobre Rojava.

Estos ataques fueron descritos por los medios turcos ultranacionalistas como el preludio de una invasi贸n a gran escala, pero parecen haber fracasado en el objetivo final.

El r茅gimen de Erdogan abord贸 la posibilidad de reparar los lazos con el r茅gimen sirio de Bashar Al Assad el 15 de agosto. La vicepresidenta del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), de Erdogan, Hayati Yaz谋c谋, dijo que 鈥渓as relaciones con Damasco pueden volverse directas y ver un aumento en el nivel鈥, seg煤n difundi贸 el diario turco D眉nya.

Tambi茅n hubo informes de que los reg铆menes de Erdogan y Assad hab铆an restaurado, en secreto, los enlaces de comunicaci贸n entre sus servicios de inteligencia.

Pero la propuesta de Erdogan a Assad fue recibida con airadas protestas de los lados opuestos a la guerra civil siria en curso. Las manifestaciones tuvieron lugar en 谩reas de Siria controladas por milicias rebeldes respaldadas por Turqu铆a. Seg煤n un informe de North Press Agency, el Parlamento del r茅gimen de Assad conden贸 los ataques de Turqu铆a en el norte de Siria y el plan de Erdogan de ocupar una zona de 30 kil贸metros de profundidad a lo largo de la frontera entre Turqu铆a y Siria.

鈥淓l r茅gimen turco pretende, a trav茅s de esta ocupaci贸n, revivir la ilusi贸n de la zona segura y provocar una nueva ola de desplazamiento de los residentes de la regi贸n鈥, se puede leer en una declaraci贸n de la Asamblea Popular de Siria, con sede en Damasco. 鈥淭ambi茅n busca provocar un cambio demogr谩fico en la regi贸n, y crear una nueva realidad que amenaza la paz y la seguridad regional e internacional 鈥搒e indic贸 en el comunicado-. Conocida por todos (es) la pol铆tica turca maliciosa para lograr objetivos y ganancias despreciables. Las actitudes regionales e internacionales confirman la no legitimaci贸n de esta intervenci贸n militar de ocupaci贸n en Siria. Hay un consenso internacional en rechazar la llamada zona segura鈥.

Erdogan ha tratado de utilizar la guerra en Ucrania para presionar a la OTAN y Rusia para que apoyen su plan de invadir Rojava. Lo hizo expl铆citamente en la cumbre de la OTAN en Madrid, en negociaciones para permitir que las exportaciones de trigo salieran de los puertos ucranianos y suministrar al gobierno de Kiev drones asesinos Bayraktar TB2, de fabricaci贸n turca.

Estos son los mismos drones que se utilizan para asesinar a los luchadores por la libertad kurdos en Rojava y Bashur (Kurdist谩n del Sur, norte de Irak).

Seg煤n David Pollock, del Washington Institute for Near East Policy, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos que apoya firmemente a Israel, Washington tiene los medios para detener los ataques con drones asesinos en Rojava, pero decide no hacerlo.

Erdogan planea visitar Ucrania por primera vez el 18 de agosto, seg煤n Middle East Eye.

鈥淓l ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, revel贸 en junio que Ucrania ha recibido 50 drones armados de la compa帽铆a de armas turca Baykar desde la invasi贸n de Rusia el 24 de febrero鈥, agrega el informe.

Sel莽uk Bayraktar, uno de los propietarios de la empresa, es el yerno de Erdogan. El hermano de Sel莽uk, Haluk Bayraktar, es el director general de la empresa. Y ahora planean establecer una f谩brica en Ucrania para fabricar drones militares.

Haluk Bayraktar dijo que Turqu铆a ha estado cooperando estrechamente con Ucrania en un proyecto de (avi贸n) caza no tripulado y aviones no tripulados Akinci, de gran altitud, larga duraci贸n y mucho m谩s avanzados.

El papel de Erdogan en el conflicto ucraniano le permite presentarse como un importante intermediario pol铆tico internacional. Esto ayuda a compensar la creciente presi贸n interna ante una situaci贸n econ贸mica grave. La tasa de inflaci贸n anual en Turqu铆a es ahora del 79,6% y sigue en aumento.

Seg煤n el 鈥溍璶dice de miseria鈥 global medido por bne IntelliNews, en mayo de este a帽o Turqu铆a tuvo 鈥渦n 铆ndice de desesperaci贸n extremadamente alto de 93,8, incluso peor que el de 42,5 de Rusia, asediada por las sanciones鈥. Economistas independientes estiman que el 铆ndice de desesperaci贸n de Turqu铆a probablemente sea de 170,3, por lo que es peor que el 鈥115,3 de una Ucrania devastada por la guerra鈥.

鈥淓n Turqu铆a, las perspectivas son malas y es probable que las cosas empeoren鈥, dijeron desde bne IntelliNews.

Mientras tanto, el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), progresista y pro-kurdo, acus贸 al gobierno turco de llevar a cabo nuevos cr铆menes de guerra en Koban锚 y de librar una guerra psicol贸gica contra la poblaci贸n de Rojava.

La declaraci贸n del HDP dice que en la noche del 16 de agosto se anunci贸 una invasi贸n turca a Siria por los altavoces de las mezquitas en la provincia de Gaziantep y las agencias de noticias turcas y rusas difundieron la noticia de una inminente 鈥渋nvasi贸n de Siria鈥.

鈥淭odos estos ataques fortalecen la barbarie de ISIS, que est谩 tratando de consolidar su posici贸n actual en Irak y especialmente en Siria (鈥) Hay que cuestionar la ret贸rica y las maquinaciones de mentiras de este gobierno, que incendia por todas partes por sus mezquinos intereses y busca su supervivencia pol铆tica en la pol铆tica de la guerra. Hacemos un llamamiento a todos los partidos pol铆ticos y fuerzas sociales que digan 鈥楴o a la guerra ya la ocupaci贸n鈥, remarcaron en el HDP.

鈥淜oban锚 es el orgullo y s铆mbolo de la lucha de los pueblos y la democracia en el mundo 鈥揳gregaron desde el partido-. El silencio de las potencias internacionales sobre estos ataques contra los kurdos en Koban锚 es vergonzoso para todos los pueblos del mundo鈥.

FUENTE: Peter Boyle / Green Left / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>