Este jueves comenz贸 en Estambul el juicio contra las Madres de los S谩bados, quienes desde hace d茅cadas luchan por el esclarecimiento de las desapariciones forzosas en Turqu铆a. Las acusadas son 46 integrantes y simpatizantes de la organizaci贸n, a quienes se juzga por presunta infracci贸n de la ley turca de Reuniones y Manifestaciones N潞 2911. Si son declaradas culpables, se enfrentan a hasta tres a帽os de prisi贸n.

La excusa de la acusaci贸n fue la vigilia celebrada el 25 de agosto de 2018, d铆a en que las Madres de los S谩bados se reunieron por 700陋 vez en su lugar de protesta, frente al instituto Galatasaray, en la zona peatonal de la avenida Istiklal de Estambul, para recordar a sus familiares desaparecidos.

Desde 1995, las Madres de los S谩bados se movilizan semana tras semana para exigir justicia para las v铆ctimas de las desapariciones estatales durante las d茅cadas de 1980 y 1990. Entre 1999 y 2009, las Madres de los S谩bados tuvieron que suspender sus sentadas semanales porque la polic铆a reprim铆a regularmente las concentraciones.

La vigilia n煤mero 700 de las Madres de los S谩bados tambi茅n fue similar: por orden del ministro del Interior turco, S眉leyman Soylu, que hab铆a prohibido de antemano la concentraci贸n por sus supuestos v铆nculos con una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥, la polic铆a despleg贸 ca帽ones de agua y atac贸 a la multitud con gases lacrim贸genos y balas de goma. La acci贸n violenta de la polic铆a, as铆 como la prohibici贸n de la manifestaci贸n, se justificaron alegando que las Madres de los S谩bados ser铆an instrumentalizadas por organizaciones terroristas. Tambi茅n porque la concentraci贸n hab铆a sido anunciada en redes sociales por grupos supuestamente cercanos al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK).

El juicio cuenta con observadores de numerosas organizaciones de derecho civil, de la Asociaci贸n de Derechos Humanos (IHD) de Turqu铆a, del Colegio de Abogados de Estambul y de varios parlamentarios, entre ellos Z眉leyha G眉l眉m, Ali Kenano臒lu y Oya Ersoy, del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP); Turan Aydo臒an y Ali 艦eker del Partido Republicano del Pueblo (CHP), y el parlamentario independiente y periodista Ahmet 艦谋k.

Tras la lectura de la acusaci贸n, el presidente de la IHD y abogado, 脰zt眉rk T眉rkdo臒an, tom贸 la palabra. Calific贸 la acusaci贸n de infundada, ya que las imputadas s贸lo hab铆an ejercido su derecho a la libertad de expresi贸n y de participar en una reuni贸n pac铆fica. Dijo que la orden de prohibici贸n emitida por el Ministerio del Interior fue entregada a las Madres de los S谩bados s贸lo despu茅s de la represi贸n policial. Adem谩s, el documento no ofrec铆a ninguna raz贸n concreta para la prohibici贸n, que T眉rkdo臒an calific贸 de 鈥渞estricci贸n arbitraria y pol铆ticamente motivada de los derechos fundamentales鈥. El abogado exigi贸 la absoluci贸n de todas las acusadas.

El juicio continu贸 con el testimonio de ocho de las 46 acusadas. El periodista armenio Rober Kopta艧 calific贸 de 鈥渟agrada鈥 la resistencia de las Madres de los S谩bados, y se disculp贸 por no haber podido participar en todas las acciones de la iniciativa. 鈥淓stas personas est谩n luchando contra la tradici贸n de las desapariciones. Deber铆an ser recompensadas, no castigadas鈥, asegur贸. Kopta艧 habl贸 sobre las detenciones de la vigilia: 鈥淣os arrastraron por el suelo y nos esposaron con unas bridas. Nos insultaron y nos sometieron a malos tratos en el autob煤s de la polic铆a. Algunos de nuestros compa帽eros fueron golpeados. No somos nosotros los que deber铆amos estar en el banquillo de los acusados, sino los que lo hicieron. La protesta es un derecho fundamental. No son los que ejercen su derecho los que deben ser castigados, sino los que criminalizan los derechos fundamentales鈥.

Ali Ocak y Faruk Eren, familiares de desaparecidos, contaron las historias de sus hermanos Hasan Ocak y Hayrettin Eren, y describieron c贸mo han pasado el 煤ltimo cuarto de siglo exigiendo justicia. 鈥淣o nos juzguen a nosotros, juzguen a los autores鈥, coincidieron. A su vez, reclamaron que se juzgara a los polic铆as implicados en el asalto a la vigilia de las Madres de los S谩bados.

El juicio continuar谩 el 12 de julio con el interrogatorio de las restantes acusadas.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

