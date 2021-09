–

De parte de Kurdistan America Latina September 13, 2021 24 puntos de vista

“Desde que comenzó la guerra en el sur de Kurdistán (Bashur), hemos tenido mártires en Kobanê, Hesêkê y Qamishlo y otras partes de Kurdistán. Esto significa que esta guerra concierne a todo el pueblo kurdo”, declaró Salih Muslim, integrante del Consejo de la Copresidencia del Partido de la Unión Democrática (PYD), la principal formación kurda de Rojava.

En una extensa entrevista con la agencia de noticias ANF, Muslim explicó que “los poderes hegemónicos entendieron que no habría equilibrio de poder sin los kurdos y no podrían encontrar una solución sin ellos. Todas estas guerras contra los kurdos se llevan a cabo para sacarlos de este equilibrio de poder. Los kurdos deben darse cuenta de esto y unirse”.

-Las prácticas de aislamiento agravadas contra Abdullah Öcalan continúan en la prisión de Imrali. El pueblo kurdo está organizando protestas contra el aislamiento en todo el mundo. ¿Cómo valora esta situación?

-La situación de Öcalan se ha convertido en un punto de inflexión. Sin la libertad de su líder, los kurdos sienten que no han logrado nada. Y ahora el enemigo también lo sabe. Desde el principio, tortura, opresión, aislamiento, etc., todo sucede por eso. Esa fue su política desde el principio. A través de una conspiración internacional, querían cortar la cabeza y luego destruir el cuerpo. Esta política aún está vigente.

Están perturbados incluso por una sola palabra de Öcalan. Al menos conocen la lealtad de los kurdos hacia él. Allí aplican tortura y aislamiento para reprimir al pueblo kurdo. Ese es el punto. Contra esto, el pueblo resiste donde quiera que esté. Están resistiendo en las cárceles, espacios públicos, Europa y Kurdistán. Todo el mundo es consciente de esto ahora. Solo hay un interlocutor principal para encontrar una solución al problema kurdo: Abdullah Öcalan. Solo él puede persuadir al pueblo kurdo. No hay otra opción. Revelan su renuencia a dar un paso serio en la cuestión kurda aplicando este aislamiento. Estas presiones muestran que están mal dispuestos. Entonces, la gente se resiste y lo seguirá haciendo.

Si alguna potencia, sin importar cuál, realmente quiere estabilidad en Medio Oriente y una solución al problema kurdo, definitivamente debería comenzar por Imrali. El pueblo kurdo solo escucha a Imrali. No hay otra manera. Todo el mundo sabe que no habrá solución sin Öcalan.

De ahí que continúe la opresión y el aislamiento. Las prácticas de aislamiento implementadas allí no están de acuerdo con ninguna ley. Ni siquiera es compatible con las leyes nacionales de Turquía. El aislamiento agravado ha llegado a tal estado que ya no tiene una dimensión moral. Por tanto, es inaceptable. Si realmente hablan de humanidad, derechos humanos y leyes, necesitan ver esta verdad.

El fascismo turco ha pisoteado a todos los kurdos, las leyes y las reglas, y se está saliendo con la suya. Alguien necesita salir y detener esto. Depende del pueblo kurdo hacerlo. El fascismo turco no ve a nadie más que al pueblo kurdo en su camino. Por eso, los amigos del pueblo kurdo, las fuerzas democráticas y todos, deberían alzar la voz contra esta situación.

-Los ataques del Estado turco contra Bashur continúan. Las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) anunciaron que siete guerrilleros fueron martirizados como resultado de una emboscada tendida por las fuerzas del PDK (Partido Democrático de Kurdistán). Éstas están proporcionando inteligencia al MIT (servicio de inteligencia) de Turquía para los ataques de invasión y también han aumentado sus actividades en las áreas de la guerrilla. ¿Cómo ven los kurdos de Rojava esta situación? ¿Cuál es tu actitud?

-Actualmente, hay un conflicto armado allí. Esta guerra es entre la guerrilla kurda y el Estado turco. ¿Quién es la guerrilla kurda? No son solo los kurdos de Bakur (Kurdistán del Norte, sudeste de Turquía). Vienen de todas partes y defienden Kurdistán. En otras palabras, hay gente de Bashur, Rojava (Kurdistán Occidental, norte de Siria), Rojhilat (Kurdistán Oriental, este de Irán) y Bakur. Desde que comenzó esta guerra, muchos de nuestros jóvenes han sido martirizados en Kobanê, Hesêkê y Qamishlo. También hay mártires de otras partes. Esto significa que esta guerra concierne a todo el pueblo kurdo. Cuando el Estado turco ataca, no solo ataca a los kurdos de Bakur o al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán); también está luchando contra todo el pueblo kurdo. Significa que los socios de la invasión turca están luchando contra todo el pueblo kurdo.

Hay una fracción dentro del PDK. Dado que están bajo la influencia turca, implementan los planes de Turquía. Por lo que podemos ver, esas tropas desplegadas en áreas de guerrilla no son Peshmerga (fuerzas militares del PDK). Son fuerzas especiales, en su mayoría afiliadas al PDK. Son las fuerzas bajo el mando de ciertos grupos. Como Gulan, Zerevani… Todo el mundo sabe a quién le es leal. Se está introduciendo un plan muy peligroso contra su propia gente, su poder y el PDK. Hay logros obtenidos como resultado de la resistencia de los kurdos allí. Con esta guerra, te estás degollando.

Si esta guerra realmente estalla, si no se actúa con prudencia, será el propio PDK el que sufrirá el daño más grave, en primer lugar. Son ciertas fracciones dentro del propio partido las que saldrán peor. Por eso, ya que también son nuestros hermanos, creo que sería genial si pudieran corregir este error. Dicen “no estoy peleando”, pero han rodeado a la guerrilla. No brindan ayuda o impiden que la guerrilla se vaya a otra parte. Cuando las fuerzas guerrilleras se trasladan de un lugar a otro en Bashur, son emboscadas. Esto es algo muy malo, un juego muy peligroso. Todo el pueblo kurdo se ve afectado por ella. Estas fracciones dentro del PDK se dañarán en primer lugar. Porque se están degollando. Esto no debería suceder.

Como PYD, haremos todo lo posible para detenerlos. Si existe la posibilidad de mediación, lo haremos. Estamos preparados para cualquier cosa que se pida a nuestras fuerzas aquí, porque se avecinan grandes problemas. Haremos todo lo posible para evitarlo. Porque no solo Bashur, sino todo Kurdistán saldrá dañado. El hijo de una familia aquí puede ser martirizado mientras lucha contra el fascismo turco allí. La familia lo ve como una cuestión de orgullo. Entonces, ¿qué pensará la familia si apuñalan a su hijo por la espalda? ¿Cómo responder cuando otro kurdo lo mata, o cuando lo apuñalan por la espalda mientras lucha contra el enemigo? Entonces, no discutamos que los conflictos se limitarán allí. Creo que afectará a todas las partes de Kurdistán. Es un juego muy peligroso.

-Se están produciendo nuevos acontecimientos en Bashur e Irak. La conferencia de Irak se celebró recientemente en Bagdad con la participación de varios países. El presidente francés Emmanuel Macron también visitó el Kurdistán iraquí. Hay discusiones sobre la situación de los kurdos y la introducción de un nuevo proceso. ¿Qué tipo de desarrollos prevé?

-Creo que la reunión, o el Congreso en Bagdad, fue más sobre Irak. En mi opinión, se organizó para evitar la intervención extranjera en los asuntos de Irak y para hablar sobre lo que sus vecinos pueden hacer por ese país. El presidente de Francia representaba los intereses de la OTAN más que los de su propio país. Creo que estas visitas continuarán. Probablemente también habrá otras reuniones. Por supuesto, está la cuestión kurda entre los principales problemas. Macron quería visitar Kurdistán y Shengal. Sin embargo, algunos lo desanimaron de hacerlo. De hecho, también tenía en mente el tema kurdo.

Creo que está surgiendo un nuevo eje tras esa reunión. Anteriormente, había un proyecto llamado “Nueva Damasco”, que incluye Irak-Damasco-Egipto. Ahora están ampliando el plan original y agregando los países del Golfo Pérsico. Ha ido surgiendo un nuevo eje. Creo que tiene que ver con la política de Oriente Medio.

Estamos atravesando un período muy sensible. Hasta hace unos años, nadie esperaba que los kurdos tuvieran voz en el equilibrio de poder internacional o de Oriente Medio. Sin embargo, ahora vemos que tanto las potencias hegemónicas como las demás, las que están interesadas en Oriente Medio, han entendido que no pueden encontrar una solución sin los kurdos y que no puede haber equilibrio de poder sin ellos. La razón de la batalla actual es sacarlos de este equilibrio de poder. Los kurdos deben darse cuenta de esto. Y ahora somos un actor en el equilibrio de poder de Oriente Medio. Cualquier solución debe convencer a los kurdos. Unámonos por ello. Que nuestras palabras y acciones sean una. Debemos conocer bien a nuestros enemigos y amigos, para poder desempeñar un papel muy positivo en este equilibrio de poder, tanto para nuestro propio pueblo como para los pueblos de la región.

-Últimamente se han producido feroces ataques en Rojava y Bashur. ¿Qué estrategia está siguiendo el PYD contra esto?

-Tanto el PYD como la gente de Bashur, o de la diáspora, saben lo que el Estado turco pretende con sus ataques. Todos los ataques forman parte del mismo concepto, el “plan de colapso” (plan adoptado por el Estado turco en 2015 con el objetivo de acabar con el proceso de paz y que incluye una aniquilación completa del movimiento de libertad kurdo). El movimiento por la libertad kurda, el pueblo kurdo y su liderazgo, están destinados a ser puestos de rodillas y aplastados. Este plan no se limita a una organización o al PKK. Dondequiera que haya kurdos que se resistan, se pretende aplastarlos. Se pretende que la sociedad kurda se quede sin líderes y sin vanguardia. Ese es el plan. Se pretende suprimir todas las estructuras existentes. Ya sea en Rojava o en todo el noreste de Siria, ya sea en Bashur o en la diáspora, el plan abarca todas las áreas. Este es el contexto en el que se deben considerar los ataques y se debe actuar sobre esta base.

-Se está llevando a cabo una intensa guerra psicológica especial. Los árabes que quieren ir a Turquía son torturados y asesinados por los soldados turcos, mientras que a los kurdos se les deja pasar. ¿De qué se trata todo esto?

-El Estado turco quiere crear una zona sin kurdos, es decir, un Kurdistán sin kurdos. Y si todavía hay kurdos, entonces deben estar bajo su mando. Ese es el tipo de Kurdistán que quieren, ya sea en Rojava o en cualquier otro lugar. Está librando su guerra psicológica en todas partes, tanto en el norte del Kurdistán como en el sur y en Rojava. Como Rojava está más abierta a otras fuerzas y ha resistido, es un poco más violenta aquí.

Muchas células durmientes yihadistas aquí tienen vínculos con Turquía. Turquía está librando una intensa guerra especial a través de medios virtuales. Desgraciadamente, gran parte de esa guerra está siendo librada por kurdos que han sido comprados como agentes. El objetivo es expulsar a la población kurda de aquí y asentar otra población. El hecho de que no se permita a los árabes cruzar la frontera tiene que ver exactamente con eso. Se les deja claro que deben quedarse, pero los kurdos deben irse. Ese es un plan a largo plazo. Como saben, al principio de los enfrentamientos en Siria, en 2011, se instalaron campamentos en Turquía. El Estado turco invitó a todo el mundo a venir a esos campamentos. Intentó llevarse a los kurdos de aquí y asentar en su lugar a una población turcomana, uigur y árabe. Ahora la población afgana está huyendo y Turquía quiere asentarla en Kurdistán. Esto ya ha ocurrido en el pasado y forma parte del concepto que he mencionado.

En Rojava, en particular, la guerra especial consiste también en enfrentar a los distintos grupos de población. La población armenia y los sirios son supervivientes del genocidio otomano. El Estado turco lleva a cabo una guerra psicológica en todas partes; quiere que las células durmientes se activen en todas partes. Quiere que la gente que queda aquí también desaparezca.

Como pueden ver, desde Shehba hasta Afrin y desde Girê Spî hasta Serêkaniyê y Til Temir, se producen ataques de artillería todos los días. Se utiliza artillería, cohetes y drones. Esto también tiene como objetivo el desplazamiento. Creo que la gente de aquí se ha dado cuenta de esto y está resistiendo. Al final, ganaremos porque aquí hay una población que confía en su resistencia, ya sean kurdos, árabes o sirios. En Til Temir y Zirgan, la gente está regresando a sus pueblos a pesar de los bombardeos diarios.

-Hay informes de que se van a volver a celebrar reuniones sobre la unidad kurda. Según estos informes, una delegación estadounidense se encuentra en la región con este objetivo. ¿Son posibles estas reuniones en vista de la propaganda mentirosa del ENKS (organización kurda de Rojava, que depende del PDK), que llama a la gente a regresar a la Afrin ocupada por Turquía?

-Estamos hablando de la unidad kurda. Como mínimo, los kurdos deberían ser solidarios y trazar una línea común, líneas verdes y líneas rojas. Debería quedar claro que no se hace ningún servicio al enemigo y no se entra en sus juegos. Debería haber una posición común al respecto. Por desgracia, no es así. Hasta ahora, algunas fuerzas no consideran al fascismo turco como un enemigo. Caen en los engaños de Turquía y se consuelan con juegos tácticos de que es contra el PKK o contra el PYD. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad. Lo hemos visto en Afrin y en muchos otros lugares, y lo vemos en el Kurdistán del Sur. No se trata del PKK, no se trata del PYD. Se trata de que se está aplicando un determinado plan. No debería haber más kurdos aquí, porque el Estado turco piensa que si los kurdos no se despiertan hoy, podría ocurrir mañana y causarle problemas. Algunos kurdos de aquí todavía se lo creen. Puede ser que haya algunas personas en el ENKS que hayan reconocido al fascismo turco como un enemigo, pero no tienen el valor de enfrentarse a este enemigo y defender la unidad. No tienen ninguna confianza. Esta falta de confianza equivale a la derrota. Si decidís resistir, hay que hacerlo con los medios que disponemos. No hay que rendirse nunca.

Lo vemos también en Bashur. ¿Por qué ayuda (el PDK) al Estado turco? Para su propio beneficio, por unos cuantos millones de dólares… Es una cuestión de dignidad para el pueblo kurdo. Hay que darse cuenta de ello. Algunos de ellos se han convertido en prisioneros del fascismo turco. Ya no pueden tomar sus propias decisiones. Se levantan y dicen que no habrá guerra entre kurdos, pero hacen exactamente lo contrario. Esto significa que el poder de decisión ya no está en ellos. Tenemos que liberarlos de este cautiverio. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la forma de verlo.

No creemos que el ENKS esté actuando libremente. Algunas de sus personalidades están en este tipo de cautividad y no pueden decir la verdad. Hasta ahora, comentan todo lo que ocurre aquí según los deseos del enemigo. Ven lo que ocurre en Afrin y se levantan y dicen que la gente debe volver a Afrin. ¿Y por qué huyó la gente? La razón es la ocupación turca.

Si realmente quieren que la gente regrese, entonces las razones de su huida deben ser eliminadas. Los ocupantes deben irse. Algunas personas difunden la propaganda de que se han construido allí casas y pueblos para la gente. Sin embargo, la gente no quiere eso, quiere volver a sus propias casas. Sus casas han sido ocupadas. Desde Damasco hasta Al Gouta, desde todos los rincones del mundo, el Estado turco ha traído a su propia gente y la ha instalado en sus casas y les ha dado sus campos. Si los ocupantes no se van, la gente no volverá. Los kurdos de Afrin lo dicen claramente. Declaran que si vuelven, será a sus casas. Aunque vivan en tiendas de campaña o en las ruinas de Shehba, se quedarán aquí. Dicen: “Al menos entonces no nos rendimos ante la ocupación y los mercenarios”. La propaganda del ENKS es algo muy equivocado. Sería mejor que el ENKS dejara de hacerla.

Y el ENKS debería volver a las conversaciones. Eso es lo que intentamos hacer. Por mucho que quiera de nosotros, nos acercaremos a él en la medida de lo posible. Esa es nuestra perspectiva. Siempre abogamos por el diálogo. Sin embargo, no me ocupo de él personalmente. El Partido de la Unidad Nacional (PYNK) tiene una comisión para ello, pero yo sólo sigo lo que ocurre. Creo que las conversaciones podrían reanudarse. Estados Unidos está aquí intentando negociar con ambas partes y acercarlas. Si realmente quieren un acercamiento y una solución, tendrán que aceptar algunos hechos. Si uno insiste hasta hoy en no llamar a Turquía ocupante, entonces queda claro que no quiere una solución. Si se dice que hay que someter a la Administración Autónoma, entonces significa que no se quiere una solución. Los kurdos, los árabes y los sirios están celebrando el tercer año de administración autónoma de Raqqa, Deir Ezzor y Tabqa. Si se quiere participar aquí con una política clara, entonces es posible. Pero si se quiere destruir todo, entonces es inaceptable. Creo que pronto se iniciarán nuevas conversaciones.

-En Daraa y otras zonas de Siria también se debate sobre la autonomía. ¿Qué influencia tiene el modelo de autonomía democrática en el noreste de Siria en el conjunto del país?

-Cuando construimos este modelo de 2013 a 2015 y cuando ampliamos la Administración Autónoma en 2018, siempre consideramos este modelo como un modelo no sólo para nuestra región sino para toda Siria. Se puede aplicar en toda Siria. Siria es un mosaico por su diversidad étnica y religiosa. Reunir este mosaico es posible a través de la autonomía basada en la filosofía de una nación democrática.

Este modelo no sólo es válido para Siria, sino para todo Medio Oriente. En todos los países hay mosaicos de población, ya sea en Siria, en Turquía, en Irán, se mire por donde se mire. La filosofía de la nación democrática es la única solución. Ahora la gente está viendo este modelo en la práctica y lidiando con él. Lo mismo ocurre en Daraa y Suweida. También hay gente en Latakia y algunos otros lugares que piensan así. Estamos manteniendo muchas conversaciones y tratando de convencer a la gente. El Consejo Democrático Sirio (MSD) está formado por diferentes partidos, incluyendo gente de otras regiones. Ven cada día cómo funciona el modelo. Por eso todos anhelan este proyecto. Nuestro proyecto es para toda Siria. Creo que el futuro estará a favor de este modelo. Nadie más tiene un proyecto viable tampoco.

FUENTE: Mustafa Coban / ANF

<!–

–>