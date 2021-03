–

March 19, 2021

La acusaci├│n preparada para prohibir el Partido Democr├ítico de los Pueblos (HDP) ha sido publicada por la agencia de noticias estatal Anadolu, incluso antes de llegar al propio HDP. El mi├ęrcoles, Bekir ┼×ahin, fiscal jefe del Tribunal de Casaci├│n, hab├şa enviado una acusaci├│n al Tribunal Constitucional por iniciativa del partido MHP, la organizaci├│n de ultraderecha aliada al gobierno turco.

Una de las imputaciones que se hizo fue que los y las dirigentes del HDP pretend├şan socavar la integridad del Estado a trav├ęs de sus declaraciones y acciones.

Sin embargo, se espera que los 15 jueces del Tribunal Constitucional en Ankara decidan no solo sobre la prohibici├│n del HDP, sino tambi├ęn sobre el veto pol├ştico de cinco a├▒os para 687 representantes del partido kurdo.

Entre ellos se encuentran figuras destacadas como los actuales copresidentes Pervin Buldan y Mithat Sancar, as├ş como los ex copresidentes Selahattin Demirta┼č y Figen Y├╝ksekda─č, que se encuentran encarcelados desde hace m├ís de cuatro a├▒os.

La acusaci├│n recae tambi├ęn sobre la vicepresidenta del grupo parlamentario Meral Dan─▒┼č Be┼čta┼č y pol├şticos de renombre como Sezai Temelli, Ahmet T├╝rk, Leyla Zana, Ayhan Bilgen, Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Nursel Aydo─čan, Ertu─črul K├╝rk├ž├╝ y S─▒rr─▒ S├╝reyya ├ľbannednder tambi├ęn son miembros de actividad pol├ştica.

A continuaci├│n publicamos la lista completa de los integrantes del HDP afectados por la represi├│n judicial:

Selahattin Demirta┼č, S─▒rr─▒ S├╝reyya ├ľnder, Sebahat Tuncel, Figen Y├╝ksekda─č ┼×eno─člu, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Adil Zozani, Meral Dan─▒┼č Be┼čta┼č, Nursel Aydo─čan, Selma Irmak, Ertu─člye Kurti Berdan ├ľzt├╝rk, Bengi Y─▒ld─▒z, Demir ├çelik, Esat Canan, Halil Aksoy, Hasip Kaplan, H├╝samettin Zenderlio─člu, Kemal Akta┼č, ├ľzdal ├ť├žer, Aysel Tu─čluk, Faysal Sar─▒yyld─▒z, Ferhat Encu, Dursel├íldi, Nursel Aldi, Dursel Aldi, Dursel Aldi, Ferhat Encu. , Ahmet Y─▒ld─▒r─▒m, Lezgin Botan, Aycan ─░rmez, Altan Tan, Beh├žet Y─▒ld─▒r─▒m, Burcu ├çelik ├ľzkan, ├ça─člar Demirel, Enise ├çoban G├╝neyli, G├╝lser Y─▒ld─▒rmez, Altan Tan, Beh├žet Y─▒ld─▒r─▒m, Burcu ├çelik ├ľzkan, ├ça─člar Demirel, Enise ├çoban G├╝neyli, G├╝lser Y─▒ld─▒ld─▒r─▒m, Y├╝lser Y─▒ld─▒r─▒m, Y├╝ksel Mutluice, Beh├žet y ├çilekil├ín Kadri Y─▒ld─▒r─▒m, K─▒znaz T├╝rkeli, Leyla Birlik, Mehmet Ali Aslan, Mehmet Emin ─░lhan, Mizgin Irgat, Nihat Akdo─čan, Osman Baydemir, Saadet Becerikli, Seher Ak├ž─▒nar Bayar, Ta┼čk─▒n Akta┼č, ┼×afak ├ľzanli, Erg├╝n Ko├ž, Alican ├ľnl├╝, Abdullah Levent T├╝zel, Ay┼če Acar Ba┼čaran, Feleknas Uca, ─░mamye┼č├ž─▒ , Edip Berk, Ziya ├çal─▒┼čkan, Sibel Yi─čitalp, Ziya Pir, Besime Konca, Tu─čba Hezer ├ľzt├╝rk, ├ľmer Faruk Gergerlio─člu, Erdal Aydemir, Erol Kat─▒rc─▒o─člu, G├╝l├╝stan K─▒l├╝─člu, G├╝l├╝stan K─▒l─čitalp, Ziya Pir, Besime Konca, Tu─čba Hezer ├ľzt├╝rk, ├ľmer Faruk Gergerlio─člu, Erdal Aydemir, Erol Kat─▒rc─▒o─člu, G├╝l├╝stan K─▒l├╝─člu, G├╝l├╝stan K─▒l─čitalp, Ziya Pir, Besime Konca, Tu─čba Hezer ├ľzt├╝rk, ├ľmer Faruk Gergerlio─člu, Erdal Aydemir, Erol Kat─▒rc─▒o─člu, G├╝l├╝stan K─▒l─▒l─▒├ž Ko├žyi─čit, Tulalary Hatmal─▒├žo , Murat ├çepni, Murat Sar─▒sa├ž, ├ľmer ├ľcalan, Remziye Tosun, S─▒d─▒k Ta┼č, Necibe ─░lhan, G├╝r├╝ Toprak, Hayrettin ┼×en, M├╝sl├╝m Acar, Y├╝cel Demirer, ├ľzg├╝r M├╝ft├╝o─člu, ├ľzg├╝r M├╝ft├╝o─člu, Alphat─▒n├Âl├Ârs, Fatunma G├╝t├Ârs, Fatunma├ž├Ârs, Fatunma├ž├Ârs. T├╝rkay, ├çi─čdem K─▒l─▒├žg├╝n U├žar, Gonca Yang├Âz, Mehmet ┼×amil Altan, Serap Hasibe Akp─▒nar, G├╝nfer Karadeniz, Se├žkin K─▒r, P─▒nar Ayd─▒nlar, Aleddin Erdo─čan, G├Âger├žin Aras, G├╝ltekin Ko├ždemir, Halef Yi─čit, Hatice Akda─č, Hatice B├╝┼čra Kuyun, Hamza A─č─▒rman, Hazal Karabey, Helin Y─▒lmazmet, Mehmet Ali Marabit, Mehmet Ali Yi─čre, Mehmet Ali Yi─čre, Mehmet Ali Yi─čre, Mehmet Ali─člu, Mehmet. , Naci S├Ânmez, ├ľmer A┼čkara, ├ľmer Faruk K─▒r─▒n├ž, Rabia Tekas, Selahattin Y─▒lmaz, Serdar Batur, Sevim Akda─č, Seyithan K─▒rm─▒z─▒, Masallah Beyret, ├ľmer Faruk K─▒r─▒n├ž, Rabia Tekas, Selahattin Y─▒lmaz, Serdar Batur, Sevim Akda─č, Seyithan K─▒rm─▒z─▒, Masallah Beyret, Murat ┼×ahin, Nadire K─▒l─▒l├ž, Sinehaysayin, Nadire K─▒l─▒├žer, Sinehaysayinl. , Burhan Karako├ž, F─▒rat Yaman, G├╝l├žin ─░sbert, Hatice Kavran, Hatice ├ľdemi┼č Bayram, Hatip ├çapl─▒k, Hi┼čyar ├ľzsoy, H├╝samettin ├ľzdem, H├╝seyin G├╝ng├Âr, H├╝seyin G├╝r, H├╝seyin Koin├žuk, H├╝seyin G├╝r, H├╝seyin Koin├žuk, H├╝seyin, H├╝seyin Takur, H├╝seyin ├ľz, H├╝seyin ├ľz, H├╝seyin, H├╝seyin, H├╝syk, H├╝seyin, H├╝seyin, H├╝sy, H├╝seyin, H├╝sy, H├╝sy, H├╝syk, H├╝syk, H├╝syk, H├╝syk, y ─░brahim Binici, ─░hsan Co┼čkun, Abdullah Alag├Âz, Abdullah Ko├ž, Abdulselam Demirk─▒ran, Abdurrahman Do─čar, Abdurrahman ├ľzt├╝rk, Adalet Ayd─▒n S├Âzkesen, Acerca de Ahmet Aday, Ahmet Karata┼č, Ahmet ┼×─▒k, Ahmet Telli, Ahmet Turan Demir, Ali Atalan, Ali Deniz Esen, Ali Haydar Konca, Ali Kenano─člu, Ali Oru├ž, Ali ├ľrkkan, Abdulhakim G├╝lmez, Adar Ta┼č, Ali┼čan ┼×ahin, Alper ├ľzt├╝rk, Arife ├ç─▒nar, Arife K├Âse, Ayd─▒n Erdo─čan, Ayfer Fatma ├çelik, Aylin Hacalo─člu, Aynur Seyrek, Ay┼če Erdem, Ay┼če Yolkesen, Ber┼čk─▒ Bet├╝l ├ťnsal, Bircan Yorulmaz, Burcu ├çi├žek, B├╝lent Ta┼čan, B├╝lent Durukan, Cem Kirazo─člu, Celal Do─čan, Cemil ├çelik, Cengiz Koyuncu, Cevdet Konak, Cevriye Ayd─▒n, Cihan Erdal, Deniz Lodos, Turkuy, Cihan Erdal, Deniz Lodosk─▒n, Y─čluk, Y─č─▒l. Dil┼čat Canbaz, Diyar Orak, Do─čacan Y─▒lmaz, Do─čan ├ľzkan, Ekim Veyiso─člu, Elif Gevez, Emine ├ťlker, Ender ─░mrek, Erdal Ata┼č, Erkan Cengiz, Erkan Karabay, Erol Dora, Ertu─črul Barka, Esen G├╝ldemir, Eylem P─▒nar, Feray Merto─člu, Ferdane Sibel Erduman, Feride Peynirci, F─▒rat Ep├Âzdemir, Filiz Kerestecio─člu Demir, Garo Paylan, G├╝lbahar G├╝nd├╝z, G├╝lfer Akselkaya, G├╝lbahar G├╝nd├╝z, G├╝lfer Akselkaya Vestido Hasan, Hatice Alt─▒n─▒┼č─▒k, Hatem Deniz ├ľztekin, Helin Ya─čmur ├ťci, H├╝seyin Ka├žmaz, ─░lkay Yenig├╝n, ─░smail ┼×eng├╝l, ─░smet S├╝zer, ─░smet Yal├ž─▒nkaya, Kadir Selamet, Kadrizye ├ľank─▒├ž─▒n , Lezgin Altan, Macide Erkmen, Mahmut Akba┼č, Mahmut ├çavl─▒, Mahmut Celadet Gaydal─▒, Mehmet Akg├╝l, Mehmet Elbistan, Mehmet ├ľner, Mehmet ├ľzcan, Mehmet Salih Ta┼čdemir, Mehmet Assistant, Mehmet Tarhan, Mehmet Ruhmet, Mehmet Tarhan, Mehmet Ruhmet─▒ Melise Mine Tantan, Muazzez Orhan I┼č─▒k, Muhammet Zengin, Muharrem Ender ├ľnde┼č, Murat Demirk─▒ran, Murat T├╝rk, Mustafa Sar─▒s├╝l├╝k, Mutlu ├ľzt├╝rk, M├╝sl├╝m Do─čan, M├╝┼čerref Ge├žer, Naciye ├çi─čdem Atalay, Nazmi G├╝r, Nesimi Aday, Nimetullah Erdo─čmu┼č, Nuran ├ľzt├╝rk, Nuray T├╝rku, Nuray Taurkam, Nuray T├╝rkuz , Oya Ersoy, ├ľmer G├╝ven, ├ľzg├╝r Oran, ├ľzg├╝r Zeydano─člu, Pelin Alp┼čar, Perihan Ho┼čo─člu, Perihan Karako├ž, Perihan Berivan Saydan, P─▒nar Akdemir, Remzi ├çift├ži, Remzi Kozak├ž─▒, Remzi ├çift├ži, Remzi Kozak├ž─▒, Remzi ├ľzg├Âk─▒ , Salim Kaplan, Salman Kaya, Samet Meng├╝├ž, Semra G├╝ne┼č, Serbay K├Âkl├╝, Serhat Aktumur, Sevda ├çetinkaya, Sevgi Evren K├Âro─člu, Sevgi ├ľr├╝├ž, Sevtap Akda─č Karahal─▒, Sinem Co┼čkun, Sultan ye┼čifese, r├╝sl─▒ ┼×evin Co┼čkun, Tayip Temel, Tevfik Ka├žar, Tu─č├že ├ľzsoy, Tuma ├çelik, ├ťnal Yusufo─člu, Veysel Mete El├ži, Ya─čmur Yurtsever, Yavuz ├ľnen, Y─▒lmaz Topalo─člu, Yuhanna Akta┼č, Yunus Par─▒m, Yusuf ├çetin, Yusuf Kara├žay, Y├╝ksel Budak, Zarife Atik, Zehra ┼×ahin Ye┼čil, Zeyni ─░leypek, Z├╝lal Nazan ├ťst├╝k , Cihan Karaman, Mehmet Demir, Mehmet Fatih Ta┼č, Melike G├Âksu, Remziye Ya┼čar, Y─▒ld─▒z ├çetin, Rojda Nazl─▒er, Keziban Y─▒lmaz, Orhan Ayaz, Semire Nergiz, Mehmet Z─▒r─▒─č, Caziye Duman, Niliml├╝fer ├çetin, Niliml├╝fer Elikistan , Orhan ├çelebi, Song├╝l Erden, M├╝lkiye Esmez, Nalan ├ľzayd─▒n, Hatice ├çevik, Osman Karabulut, Erkan Acar, Y─▒lmaz ┼×alan, Yakup Alma├ž, Adnan Top├žu, ├ťlk├╝ Karaaslan, Dilaver Kesik, Feyme Ahizkulutte Na┼čide Toprak, Hasan Safa, Hikmet Ta┼čdemir, Serhat ├çi├žek, Bekir Polat, Ya┼čar Akku┼č, B├╝lent Fingerless, G├╝nay Kubilay, Pervin Woodcutter, Yurdusev ├ľzk├Âsmenler, Zeynep Karaman, G├╝lseren Tural, Suphiye Bayav, Mehmet Tutu┼č, Mehmet Eren, Mahmut Ar─▒k, ─░mam G├Âzel, G├╝lseren ├ľner, Abuzer K├╝├ž├╝kkelepce, Ali Alper, Fernanda Demirilla, Semifaldio, Fernanda Demiria, Semifaltis, Fernanda Demiria Temel, Remzi Bozta┼č, Ma┼čuk Arpa├ž, Mustafa Celep, Nigar Duru, Sabri Batur, Birg├╝l Demirel, Adnan Ertu─črul, Y├╝cel Adulto, ├ľzlem Tun├ž, Bar─▒┼č G├Âze, Osman Varg├╝n, Mubarek Babat, ┼×├╝kr├╝ Kagzebell, Yuniyeus Gurbey Filiz Ak─▒l├ža─č, Murad ├ľnde┼č, Halis Erol, Me┼čhet Sar─▒ms─▒, Murat Balyeci, Mehmet ┼×irin Dinar, Selahattin Karatoprak, M├╝zeyyen Belke, Be┼čir Belke, Murat K─▒l─▒n├ž, Ayfer Y─▒lmaz, Semra ├çelik, Song Mehmet? Arat, G├╝ner K├Âkat, Ya┼čar Y─▒lmaz Altunbilek, Karip Erdovan, Mehmet Sait Bor, Ramazan Efendio─čullar─▒, Mustafa Koyuncu, ┼×ahin ├çoban, S─▒rac Tur─ča, G├╝ng├Âr Didar G├╝l, T├╝rkan Poyraz, Abdurrahman Ab─▒c, Nevzat Can, Kemal ├çakmak, Mehmet S├╝rer, Niyazi Yal├ž─▒nkaya, Seyithan K─▒l─▒l─▒├ž, Sevuran Teretki, Sinan Odak─▒├ž, Sevuran Teretkinc, Sinan Odak─▒├ži Osman Azak, Seydi Pekta┼č, Abdulhamit Keskin, Ahmet Aslan, Kemal Ko├ž, Ayd─▒n Oru├ž, Mustafa Dayan, Mehmet Bayram, Nahide Do─čan, ┼×erafettin Keklik, Veysel Saka, Vedat Duru, Zeki Alaca, Zeki ├çelepkolu, lvi┼čim , Halil Akba┼č, ─░brahim Halil K─▒l─▒├ž, Mikail G├Âzek, Mustafa G├Ârer, Ahmet Y─▒lmaz, ─░smail Demir, ├ľzg├╝r Aras, Handan Karakoyun, Yadi┼čen Karabulak, Feyyaz Ba┼čak, Muhittin Y─▒lmaz, Ercan Paltak─▒s, Rifattamail Ercan Y─▒ld─▒r─▒m, Erkan Y─▒lmaz, Ersoy Erdo─čan, Eyyup Kurt, Fahri P─▒├žak, Memet Hanifi Bartan, Bedri Arslan, Ceremonia de Kadriye, Metin Eren, Abdulgani Alkan, Ahmet Aslan, Ahmet Ad, Ahmet Karako├ž, Ali Atman, Ayg├╝l Alag├╝nd├╝z, Belgin Diken La├žin, Birg├╝l Eser, Bi┼čar Tutu┼č, Cuma Ali Kaya, Demet ├ľzkaran, Emine Ayd─▒n, Erkan Erenci, Eylem Ceylan, Eyy Honoprary Koating, Fatih Ka─čanarslan, Termination Balbey, Termination Karata┼č, Giyasettin Duman, Hatice Scissors, Hikmet Altu─č, H├╝lya Bi├žen, Kadriye Akal─▒n, Kemal Baran, Latif Emino─člu, Leyla Tekda─č, Mehmet Abidin Karaman, Mehmet Ali A Salamir, Mehmet Ali A De┼čmir, Mehmet Ali Amir, Mehmet Ali De┼čmir , Mehmet S─▒d─▒k Menge, Mehmet ┼×erif ├çam├ži, Mehmet ┼×irin Karaka┼č, Mehmet Ta┼č, Mehmet Ya┼čar Tanr─▒kulu, Mehtap Metin, Muhsedin Narin, Murat K─▒l─▒├ž, Hasan ├çi├žek, Murat Soner, Mustafa─č Akenm Terv ├ľzgen, Niyazi Erdo─čan, Ministro de Nurettin, P─▒nar Tekin, Ramazan Kaval, Remziye S─▒z─▒c─▒, Salih Peksu, Salime Zin─čil, Sedat Demirta┼č, Selam Ta┼č, Selma Metin, Semra Akg├╝l, Sercan Do─čan, Sevim Co┼čkun, Sinan Ekinci, Suat Mustafa ┼×enci, ┼×afii Hayme, T├╝rki G├╝ltekin, ├ťlk├╝ Karaaslan, Vahap G├╝nay, Cafer ├çeliklan, Ali Asmir, ├çetinkaya, Ay┼če Berktay Hac─▒mirzao─člu, Benazir Co┼čkun, Berna ├çelik, B├╝lent Uyguner, Celalettin Can, Co┼čkun ├ťsterci, Dilan ├çetin, Elif Torun ├ľneren, Emine Kaya, Fatma Do─čan, Gen├žay G├╝lersoy, G├╝lentkaya Kaytar, ─░brahim Ak─▒n, ─░lknur Birol, ─░zzet Karada─č, Mahfuz G├╝lery├╝z, Mazlum Karag├Âz, Mehmet H├╝samettin Y├╝rek, Nadiye G├╝rb├╝z, Nurettin Tur─čut, ├ľmer ├ľnen, Ramazan Holat, Rozaydur─čean, Yelizi, Yelizl├ş, Yeliz. Z├╝beyda Z├╝mr├╝t, Alican U├žarcan, Ay┼če Ya─čc─▒, Ay┼če Merva Aytem├╝r, Ay┼če N├╝ket Eralp, Ay┼čenur Vaizo─člu, Bahar ┼×im┼ček D├şa, Bayram Y─▒lmaz, Bercan Akta┼č, Bet├╝l Yarar, Beycan Ta┼čk─▒ran, Cafer Koluman, Can Memi┼č, Ekber Kaya, Elmas ├çinar, Hacay Y─▒lmaz, Ahmet Cavit, Dilek Aykan, Ercan Arslan, Erdem Y├Âr├╝k, Ferhat Tarhan, Filitizko├žali Geylani, H├╝seyin G├Âzen, Ayten Y─▒lmaz, ─░brahim Ergin, Abdulkadir Demir, H├╝seyin Da┼č, Kas─▒m ├çal─▒┼čkan, Mahmut ├çift├ži, Memet Doymaz, Meryem Koray, Mustafa Cem, Muzaffer Kaya, Nilay Etileruri ├çal─▒┼čkan, Mahmut ├çift├ži, Memet Doymaz, Meryem Koray, Mustafa Cem, Muzaffer Kaya, Nilay Etileruri ├çal─▒┼člugin, Lori Nimezlugin, Lori Nimezlugin , Ruh┼čen Mahmuto─člu, S├╝leyman Kemal Atakan, ┼×eyma Kantarc─▒, Yasemin ├ľzg├╝n, Zarife Karasungur, Zeki ├çelik, Ahmet Saymadi, Cengiz ├çi├žek, G├Ân├╝l Karaman, ├ľmer, ├ľzkan, Mehmet Emin K─▒l├╝lscarsi , Zeliha Kocaman, Halide T├╝rko─člu, Erhan Basut, Abdurrahman Cagan, Seval ├çad─▒rc─▒, Diba Keskin, Mecit Sargut, Mehmet Nuri ├çi├žek, ┼×aban Elbir, Turgut Bayramhan, Muammet Deveci, Sait Tayc─▒, Y├╝ksel Akg├╝n, Seher Kadiro─člu Ata┼č, Ayfer Demirel, Bedriye Yorgun, Cahit K─▒rkazak, Cengiz Topba┼čl─▒, eskin├žrem, Kirsh─▒k─▒, Erz├ík─▒, ├çrem─▒ Saek─▒, ├çrem─▒, ├çrem─▒ Saek. Aycan Alt─▒n, Bahar Behice Orhan, Bar─▒┼č Cani┼č, Mahmut Duman, Mehmet C├╝neyt Anar, Menican G├╝lmez, Necla Tartan, Sinan Ok, ├ťmit ├ľner.

FUENTE: ANF / Edici├│n: Kurdist├ín Am├ęrica Latina

