September 27, 2021

Desde hace meses, el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) acusa al ej茅rcito turco de utilizar armas qu铆micas en su contra. A principios de este mes, se present贸 鈥渆videncia鈥: un video, supuestamente mostraba el gas flotando en el aire frente a una cueva. Una familia de la zona donde, seg煤n los informes, se utilizan armas qu铆micas, termin贸 en el hospital y ahora el PKK ha dado a conocer el nombre de un combatiente que, seg煤n afirman, sucumbi贸 al gas venenoso. Los limitados mecanismos que existen para investigar las acusaciones no funcionar谩n, y Turqu铆a lo sabe.

La Convenci贸n sobre Armas Qu铆micas proh铆be el uso de este tipo de material. La Organizaci贸n para la Prohibici贸n de las Armas Qu铆micas (OPAQ, ganadora del Premio Nobel de la Paz) es responsable de la implementaci贸n de la convenci贸n. No comentan sobre 鈥渆valuaciones externas鈥, dicen, pero su sitio web explica que se puede iniciar una investigaci贸n sobre el uso de armas qu铆micas a petici贸n de un llamado 鈥淓stado Parte鈥. Casi todos los estados (excepto Corea del Norte, Israel, Sud谩n del Sur y Egipto) han ratificado la convenci贸n y son 鈥淓stados Partes鈥. En este caso, Irak tendr铆a que solicitar una investigaci贸n porque es el Estado en cuyo territorio tiene lugar el presunto uso de armas qu铆micas. La posibilidad de que Irak haga esto es cero: el ministro de Defensa iraqu铆, ni siquiera considera que las violaciones fronterizas de Turqu铆a sean una violaci贸n de la soberan铆a de su pa铆s; eso dice lo suficiente sobre la influencia que tiene.

F贸sforo blanco

Oficialmente, Turqu铆a no tiene armas qu铆micas. Hay sustancias que se pueden utilizar en determinadas circunstancias, como el f贸sforo blanco, que no est谩n totalmente prohibidas. Turqu铆a y sus mercenarios en Siria pueden haberlo utilizado en 2019, pero la OPAQ nunca lo sigui贸. Lo que no tienes, no puedes usarlo.

La OPAQ tambi茅n responde en casos de presunto uso de armas qu铆micas que involucran no Estados Partes o que tienen lugar en territorios no controlados por Estados Partes. Esto no se aplica en el caso de un supuesto uso por parte de Turqu铆a contra el PKK, porque 鈥渋nvolucrar a no Estados Partes鈥; se refiere a los perpetradores, no a las v铆ctimas. En resumen: la OPAQ no actuar谩.

Zona de guerra

驴Qu茅 hay de las autoridades de la regi贸n del Kurdist谩n en Irak? 驴No son ellos los que al menos deber铆an intentar investigar lo sucedido? S铆, pero los m茅dicos que trataron a una familia que ingres贸 con 鈥渟铆ntomas inusuales鈥 no investigaron la causa de los s铆ntomas (ardor y ojos llorosos, problemas respiratorios, n谩useas). El Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (PDK), que reina en la parte afectada de esa regi贸n del Kurdist谩n, tampoco investigar谩 a fondo, porque sus v铆nculos con Turqu铆a son demasiado estrechos, e incluso est谩 cooperando con las operaciones militares turcas. El Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK) tambi茅n puede no tener todas las instalaciones de laboratorio para investigar adecuadamente, sin mencionar las dificultades de reunir pruebas en una zona de guerra: el PKK puede dar permiso para acceder a 谩reas bajo su control, pero seguramente Turqu铆a no detendr谩 las operaciones para permitir una investigaci贸n.

T煤neles y cuevas

Algunos han sugerido que las im谩genes que public贸 el PKK muestran gases lacrim贸genos. Podr铆a ser, aunque el PKK afirma que varios combatientes han muerto por el gas utilizado, y los gases lacrim贸genos (en general) no matan. El gas lacrim贸geno no se considera un arma qu铆mica, sino un 鈥渁gente de control de disturbios鈥. Las armas qu铆micas pueden causar la muerte, incapacitaci贸n temporal o da帽o permanente, mientras que los agentes de control de disturbios producen r谩pidamente irritaci贸n sensorial o efectos f铆sicos incapacitantes que desaparecen poco tiempo despu茅s de la terminaci贸n de la exposici贸n. Sin embargo, el uso de agentes antidisturbios est谩 prohibido en la guerra. 驴Pero qui茅n lo comprobar谩? 驴Y es 鈥済uerra鈥 o, como dir铆a Turqu铆a, 鈥渁ntiterrorismo鈥, y eso importa en este caso particular en el derecho internacional?

Puede ser una doble violaci贸n, por cierto, porque est谩 prohibido usar gases lacrim贸genos en espacios cerrados, y los t煤neles y las cuevas califican como tal, aunque no me imagino que haya jurisprudencia al respecto. Se vuelve un poco detallado aqu铆 y puede sonar absurdo (como a m铆), pero lo menciono de todos modos porque completa el cuadro de la cantidad de preguntas que deben plantearse y responderse para ver qu茅 convenci贸n, tratado o ley se aplica y por qu茅. Y qu茅 imposible es desentra帽ar este enredo sin poder establecer ni siquiera los hechos m谩s rudimentarios sobre las acusaciones del PKK.

Turqu铆a es, por supuesto, consciente de esta situaci贸n pr谩ctica, (geo) pol铆tica y jur铆dica. Sabe muy bien que, sea lo que sea lo que use, lo puede hacer con impunidad.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

