De parte de Kurdistan America Latina December 23, 2021

El 11 de diciembre pasado, Turquía lanzó un ataque con drones contra Shengal, la región de mayoría yezidí en el norte de Irak. Merwan Bedel, copresidente del Consejo del Gobierno Autónomo en Shengal, murió en el ataque. Con anterioridad, Turquía llevó a cabo ataques similares contra Shengal. Fewziya Ebdi, copresidente de la Asamblea Legislativa de la Región del Éufrates, en el noreste de Siria, habló sobre estos ataques turcos contra el pueblo yezidí.

-¿Cómo evalúa los 74 genocidios contra la comunidad yezidí?

-Si se lleva a cabo una investigación sobre la historia de la humanidad y la historia kurda, se verá que la mayoría de los yezidíes fueron asesinados y sufrieron genocidios. La comunidad yezidí se enfrentó a 74 genocidios. Seguramente, la situación en el pasado y el presente es diferente entre sí. En el siglo actual, hay muchos avances tecnológicos y cientos de organizaciones de derechos humanos. Por esta razón, el mundo entero debería ver las masacres. En 2014, la comunidad yezidí se enfrentó al último genocidio, cometido por ISIS. Intentaron aniquilar a los yezidíes. Aún se desconoce el destino de muchas mujeres secuestradas por ISIS.

-¿Qué han hecho los yezidíes desde la liberación de Shengal?

-Después del brutal genocidio, Shengal fue liberado de ISIS. Los yezidíes se organizaron y formaron su propio sistema autónomo. Los yezidíes anunciaron que ya no permitirían que ninguna fuerza llevara a cabo un genocidio contra ellos en Shengal. Pero ahora, la gente de Shengal está sujeta a los ataques turcos. El Estado turco no tiene derecho a atacar en el territorio de Irak. Hoy, Irak tiene una Constitución. La Constitución iraquí tiene que proteger a todos los ciudadanos en el territorio. Sin embargo, el Estado turco ha atacado las leyes, pensamientos y derechos de los ciudadanos en Irak. Bajo esta realidad, los yezidíes tienen sus unidades de autodefensa. El gobierno central iraquí y el gobierno del sur de Kurdistán (GRK) deben proteger las leyes, las fronteras, las tierras y los ciudadanos de la región.

-Después de la liberación de Shengal, se firmó un acuerdo entre el gobierno iraquí y el GRK, mientras Turquía lanza operaciones en Shengal. ¿Qué piensa sobre el acuerdo y los ataques turcos?

-Después de que terminó el gobierno de Saddam Hussein, las fuerzas estadounidenses entraron en Irak. Esta situación provocó el caos en el país. ISIS y otras facciones armadas comenzaron a establecerse en Irak. A pesar de todo, Irak es un Estado oficial. Tiene Constitución, Parlamento y ministerios. En este país viven chiítas, sunitas, kurdos y árabes. Por esta razón, el ejército iraquí debería haber defendido y protegido a Shengal en 2014. Los Peshmerga son responsables de proteger a la gente en el norte de Irak. Sin embargo, fuimos testigos de cómo ISIS tomó el control de Mosul y otros lugares en apenas una hora. Aunque las fuerzas y los soldados Peshmerga tenían armas, no lucharon contra ISIS. No decimos que esas fuerzas estuvieran contentas con los ataques de ISIS, pero decimos que no cumplieron con sus deberes y misiones. Podrían haber protegido a la gente que sufrió el genocidio, pero no lo hicieron. Shengal fue liberado de ISIS gracias a los combatientes kurdos, a las fuerzas del noreste de Siria y a la gente de Shengal. Desde la liberación de Shengal, el gobierno iraquí ha tratado de controlar la región. Pero la gente de Shengal declaró su autonomía en sus momentos más difíciles.

-Turquía continúa con las operaciones militares en el noreste de Siria por diferentes motivos. ¿Por qué Turquía lleva a cabo ataques contra Shengal?

-Las razones del Estado turco son claras. Siempre justifica su presencia en el sur de Kurdistán con la excusa de que lucha contra el “terrorismo” y el Movimiento por la Libertad de Kurdistán. El Tratado de Lausana terminará en 2023, por lo que el Estado turco quiere recuperar el control de Alepo, Kirkuk y Shengal. Por lo tanto, usa tales excusas para invadir estas áreas. Los ataques a Shengal muestran que el Estado turco tiene un gran plan.

-Las amenazas de ISIS y el Estado turco continúan en la región, particularmente Shengal. ¿Qué opinas de estas amenazas?

-Los miembros de ISIS se están reorganizando y continúan amenazando a la región. Ya han atacado el sur de Kurdistán, el desierto sirio y muchos otros lugares. Fueron organizados con un propósito. Si todas las fuerzas de seguridad y defensa no mantienen los ojos abiertos, el peligro de ISIS continuará.

Como administración autónoma y pueblo de Kobane, no aceptamos los ataques turcos contra la región. El Estado turco lleva a cabo los mismos ataques contra nosotros. Nos enfrentamos a amenazas diarias. Los enfrentamientos y las amenazas continúan en muchos lugares, como Ain Isa, Til Temir, Manbij, Til Rifet. El Estado turco quiere continuar su existencia aniquilando a la gente.

FUENTE: Bercem Cudi / NuJinha / JIHNA / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

