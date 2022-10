–

Si usted es un ciudadano responsable, tirar谩 sus envases al contenedor amarillo. De media, cada espa帽ol deposita anualmente 14,3 kilos de pl谩stico en estos contenedores y la mayor铆a va a plantas de tratamiento dentro del territorio europeo. En cambio, hay una parte que no acaba en el destino correcto y es exportada al extranjero. Lo m谩s probable es que termine en Turqu铆a: con suerte en una planta de reciclaje, pero tambi茅n podr铆a estar ardiendo al borde de un camino.

鈥淓n 2021, Turqu铆a import贸 770.000 toneladas de pl谩sticos. Nosotros lo llamamos basura, pero la otra parte los ve como materia prima鈥, explica Selahattin Mentes, presidente de la Asociaci贸n de M茅dicos en la provincia turca de Adana. En t茅rminos de importaci贸n de basuras, Turqu铆a es toda una potencia. Cerca del 4% del valor econ贸mico de todas sus importaciones corresponden a residuos, y eso que, por sus propias caracter铆sticas, se trata de productos que se venden barato. Los turcos compran sobre todo chatarra en Europa, Norteam茅rica鈥痚 incluso en Venezuela. Pero tambi茅n papel y cart贸n usado, barcos para su desguace y, cada vez m谩s, pl谩sticos.

Desde que China prohibi贸 la importaci贸n de residuos pl谩sticos en 2018, vistos los problemas medioambientales que acarreaban, otros pa铆ses han ido tomando el relevo: Vietnam, Tailandia o Turqu铆a, principal destino en Europa. Seg煤n cifras de Eurostat, la Uni贸n Europea (UE) export贸 en 2021, 33 millones de toneladas de desechos, casi la mitad a Turqu铆a. La mayor铆a, 13 millones de toneladas, es chatarra, seguida de papel (433.000 toneladas) y pl谩sticos, casi 400.000 toneladas: 300 veces m谩s que en 2004. Y eso que las cifras de la agencia estad铆stica ya no incluyen a Reino Unido, otra de las grandes potencias en generaci贸n de basura.

A finales del a帽o pasado, periodistas de la agencia鈥Bloomberg colocaron chips de seguimiento en tres bolsas de pl谩stico鈥痙epositadas en contenedores de reciclaje de la cadena de supermercados Tesco, en Londres. De una se perdi贸 la se帽al, pero las otras dos llegaron a una planta de Polonia donde los residuos son clasificados y revendidos. Ah铆 se perdi贸 el rastro de la segunda bolsa 鈥搒e cree que termin贸 como combustible de una cercana cementera鈥; la tercera apareci贸 a los dos meses junto a un almac茅n de la provincia de Adana, en Turqu铆a.

Los pa铆ses ricos 鈥減ueden externalizar los costes sanitarios, ambientales y econ贸micos de sus econom铆as de alto consumo exportando sus residuos en lugar de reducir el consumo o invertir en tratamiento de basuras鈥, se queja la organizaci贸n Human Rights Watch (HRW),鈥痚n un reciente informe sobre los costes de estas pol铆ticas en la salud en Turqu铆a.

En Turqu铆a, el sistema de gesti贸n de residuos est谩 en sus albores. No hay todav铆a costumbre de separar la basura en los hogares 鈥揳unque se empieza a hacer鈥 y quienes lo hacen son los recolectores informales, habitualmente pobres entre los m谩s pobres, y en muchos casos menores de edad, que buscan de contenedor en contenedor y luego venden lo que recolectan a empresas de reciclaje. Para las empresas que se dedican a este proceso, la basura que viene de la Uni贸n Europea es m谩s provechosa. Esta suele contener menos suciedad y, en ocasiones, ya ha sido clasificada seg煤n el tipo de pl谩stico. Aun as铆, no todo se puede aprovechar.

A Turqu铆a, buena parte de los residuos pl谩sticos entran por el puerto mediterr谩neo de Mersin, donde son llevados en camiones a las zonas industriales de Adana, que concentra una de cada diez empresas de reciclaje con licencia de este pa铆s. Las procesadoras son, en general, peque帽as plantas poco mecanizadas. El pl谩stico es seleccionado, triturado, fundido a temperaturas de hasta 275 掳C, luego enfriado y convertido en bolitas que ser谩n vendidas como pl谩stico reciclado. Pero si este material contiene impurezas, o si ya ha sido reciclado anteriormente, resulta m谩s dif铆cil de tratar. El ingeniero B眉lent Sik, que fue condenado por revelar un informe sobre los altos niveles de toxicidad en la tierra y el agua de un 谩rea industrial de Turqu铆a, describe que solo el 9% del residuo pl谩stico se puede aprovechar. El resto se tira.

En 2021,鈥痷n informe de鈥疓reenpeace levant贸 la ira de muchos turcos. Sus an谩lisis de la tierra en varios puntos de la provincia de Adana afectados por los vertidos de basura y quema de pl谩sticos que no se llegan a reciclar, mostraba la presencia de sustancias carcin贸genas y peligrosas para la salud 鈥揹ioxinas,鈥痓ifenilos policlorados y metales pesados, entre otros鈥 a niveles mil veces superiores a las muestras tomadas de terreno no contaminado.鈥疉 los habitantes de Adana, el informe les confirm贸 sus peores sospechas, conviv铆an a diario con el problema: campos, lindes, caminos y arroyos llenos de basura y envases de pl谩stico rotulados en ingl茅s, espa帽ol o alem谩n. 鈥淗emos encontrado productos de Reino Unido, Espa帽a, Dinamarca, incluso de Israel y Marruecos, aunque no sabemos si viene de all铆 la basura o a trav茅s de la UE鈥, explica Mentes. 鈥淟a llanura de 脟ukurova (la Cilicia hist贸rica, que comprende las actuales provincias turcas de Mersin, Adana, Osmaniye y Hatay) es una de las m谩s f茅rtiles del mundo y uno de los principales centros de producci贸n agr铆cola de Turqu铆a. Y llevamos cinco a帽os envenen谩ndola鈥.

A ra铆z de las revelaciones, en mayo del a帽o pasado, el Gobierno turco prohibi贸 totalmente la importaci贸n de polietilenos, pero la presi贸n de las empresas del sector hizo que el Ejecutivo diera marcha atr谩s y sustituyese el veto total por una serie de restricciones. Tras dos meses en que la importaci贸n de residuos pl谩sticos cay贸 pr谩cticamente a cero, volvi贸 a retomarse y alcanzar niveles cercanos al r茅cord.

Es cierto que las im谩genes de basuras tiradas en los caminos y los campos se han reducido, reconoce Mentes. Sin embargo, explica que 茅l y otros activistas han hallado m谩s de una veintena de vertederos ilegales en la provincia de Adana: 鈥淚ncluso basura importada enterrada bajo un campo donde luego se plant贸 trigo鈥. Y cree que tambi茅n se est谩 depositando en vertederos municipales.

El nuevo informe de HRW, que incluye entrevistas a numerosos empleados y ex empleados de estas plantas de reciclaje, resalta que no se les ofrece material de protecci贸n, pese a estar expuestos a vapores t贸xicos. Que la mayor铆a trabajan sin seguro ni contrato y muchos por menos del salario m铆nimo. 鈥淗ay un gran caldero donde se funde el material. Se debe a帽adir agua continuamente y suelta mucho vapor. Cuando lo inhalaba sent铆a que me estrujaban los pulmones. Dej茅 el trabajo hace dos meses, pero a煤n me cuesta respirar鈥, explica Ahmet, un ex trabajador.

Peri贸dicamente, se producen incendios en estas plantas de reciclaje, la mayor铆a de las cuales est谩n situadas cerca de viviendas o instalaciones p煤blicas como colegios o parques. Los ecologistas turcos sospechan que esto se debe a que a las empresas queman el pl谩stico no reciclable, en lugar de enviarlo a hornos especializados, como indica la ley, algo que resulta econ贸micamente m谩s costoso.

Es un negocio lucrativo, denuncia HRW en su informe, al menos para los due帽os, lo que ha atra铆do a nuevos empresarios. 鈥淢i hermano y yo poseemos una tienda desde hace diez a帽os y solo recientemente pudimos juntar el dinero suficiente para comprarnos una casa. En cambio, estos propietarios de plantas de reciclaje se pasean en coches caros y tienen mucho dinero. Esto hace que otros quieran unirse al negocio鈥, sostiene otro de los entrevistados.

El doctor Selahattin Mentes, onc贸logo de profesi贸n, lamenta que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno turco haya decidido dejar de publicar estad铆sticas鈥痙emogr谩ficas de mortalidad y sobre sus causas, y arguye la necesidad de llevar a cabo un estudio en profundidad sobre c贸mo el reciclado de la basura importada impacta en la salud de los habitantes de Adana. Adem谩s, sobre todo, exige a los ciudadanos europeos replantearse sus pol铆ticas de reciclaje: 鈥淓uropa debe hacerse cargo de su propia basura. No puede ser que mientras barre su patio, nos lance su basura鈥.

FUENTE: Andr茅s Mourenza / El Pa铆s

