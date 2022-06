–

De parte de Kurdistan America Latina June 8, 2022

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado que Turqu铆a est谩 a punto de comenzar otra invasi贸n en el norte de Siria. La esperanza que es Rojava, y ahora tambi茅n la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES), m谩s amplia y multi茅tnica, encontr贸 una base en las grietas que se abrieron en el caos de la guerra civil siria; pero ninguna de las potencias internacionales o regionales, que ahora pisotean a Siria, quiere que esto sobreviva. La amenaza inmediata proviene de Turqu铆a, pero es una amenaza que solo podr铆a materializarse debido al insensible inter茅s propio de otras potencias.

Despu茅s de la 煤ltima invasi贸n, en octubre de 2019, Turqu铆a firm贸 acuerdos de alto el fuego tanto con Estados Unidos como con Rusia, quienes han establecido bases a lo largo de las l铆neas del frente. Pero estas potencias extranjeras han hecho la vista gorda ante las violaciones diarias del alto el fuego por parte de Turqu铆a, y no se puede confiar en ellas para evitar otro ataque importante. Por su propia cuenta, las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG) y las Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ), y el resto de unidades que componen las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), se enfrentan a una ardua lucha contra el segundo mayor ej茅rcito de la OTAN y sus aliados.

Desde la fundaci贸n de la Rep煤blica turca, hace 99 a帽os, el gobierno turco ha impedido que la gran minor铆a kurda de Turqu铆a exprese su identidad. Hoy, Erdogan considera a los kurdos y su resistencia organizada como el mayor obst谩culo en su camino hacia un poder mayor. Tambi茅n los ve como una oportunidad para impulsar el apoyo popular a trav茅s de un agresivo nacionalismo 茅tnico anti-kurdo. Su ataque a todo lo kurdo se extiende incluso al paisaje, donde ha quemado bosques e inundado sitios antiguos. Dentro de Turqu铆a, est谩 intentando destruir todas las organizaciones pol铆ticas y culturales kurdas; y, como el mundo est谩 presenciando en su respuesta a las solicitudes de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN, quiere obligar a otros a ayudar en esta persecuci贸n. En Irak, se est谩 apoderando de 谩reas cada vez mayores de la regi贸n del Kurdist谩n y cubri茅ndolas con bases militares, y est谩 siendo acusado de utilizar m煤ltiples armas qu铆micas en este proceso. Y en Siria, donde los kurdos y sus vecinos intentan establecer una regi贸n organizada en torno a la democracia de base, los derechos de las mujeres y la coexistencia multicultural, ha llevado a cabo pol铆ticas de turquificaci贸n y limpieza 茅tnica, atacando 谩reas civiles e infraestructura vital, y socorriendo a una conjunto de militantes mercenarios que fusionan la violencia extrema con una interpretaci贸n brutal del Islam.

Todo esto ha suscitado el m铆nimo de comentarios internacionales, dejando a Erdogan libre para actuar con impunidad. De hecho, su 煤ltima amenaza es la continuaci贸n de un plan que anunci贸 p煤blicamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, que se puede resumir como invasi贸n, ocupaci贸n y limpieza 茅tnica. Mostr贸 al mundo un mapa en el que una gruesa l铆nea roja cortaba una franja de 30 kil贸metros del norte de Siria, a lo largo de la frontera turca. Las YPG y las YPJ operan solo en Siria y no representan una amenaza para Turqu铆a, pero Erdogan las considera parte del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), al que califica como una organizaci贸n terrorista. Esta es la base de su afirmaci贸n de que la expulsi贸n de las YPG/YPJ de esta franja es necesaria para la seguridad turca. Le dijo a la ONU que ten铆a la intenci贸n de crear una 鈥渮ona segura鈥 y usarla para asentar a los refugiados que se encuentran actualmente en Turqu铆a. No mencion贸 que aunque estos refugiados son sirios, no son de esta zona, por lo que no ser铆a un regreso a casa; ni que al dar cabida a los refugiados crear铆a un nuevo grupo de desplazados; ni que las partes de Siria ocupadas por Turqu铆a, lejos de ser seguras, son algunos de los lugares m谩s peligrosos y brutales de la tierra.

La invasi贸n de Turqu铆a a Siria en 2019 se llev贸 a cabo poco despu茅s de ese anuncio de la ONU, y luego de una llamada telef贸nica con el entonces presidente Donald Trump, quien le asegur贸 a Erdogan que las tropas estadounidenses en la regi贸n no se interpondr铆an en el camino. En esa ocasi贸n, Turqu铆a se hizo con el control de un tramo de esa franja de 30 kil贸metros, que discurre entre Serekaniy锚 y Gir锚 Sp卯, antes de acceder a al alto el fuego. Esto fue 19 meses despu茅s de que Rusia, que controlaba el espacio a茅reo sobre el oeste de Siria, permitiera a Turqu铆a atacar y ocupar Afrin. Estas dos invasiones desplazaron a cientos de miles de personas. El pasado mes de octubre, Erdogan anunci贸 que llevar铆a a cabo una nueva invasi贸n, pero en ese momento ni Rusia ni Estados Unidos estaban preparados para despejar sus bases y abrir paso. Ahora, cuando vuelve a amenazar con terminar de rehacer el mapa, la respuesta de las potencias internacionales es motivo de gran preocupaci贸n. Y, como en tantos otros 谩mbitos, la guerra en Ucrania ha a帽adido otro peligroso factor a la ecuaci贸n.

La franja de 30 kil贸metros que Erdogan quiere ocupar no solo cubre un 谩rea sustancial. Esta franja incluye la mayor铆a de las principales ciudades del norte y el este de Siria, m谩s de la mitad de la poblaci贸n de la regi贸n, la mayor parte del 谩rea en la que hay una mayor铆a kurda, casi todos los principales asentamientos cristianos de la regi贸n, las principales prisiones donde hay milicianos de ISIS, el cruce hacia la regi贸n del Kurdist谩n de Irak (Bashur), y gran parte de la tierra m谩s f茅rtil de la zona. La ocupaci贸n turca ser铆a un golpe catastr贸fico para todas las personas de la regi贸n y sus esperanzas de controlar su propio futuro, y tambi茅n para las esperanzas que su nuevo paradigma social ha tra铆do a la gente de todo el mundo.

A Erdogan no solo le permitir铆a infligir otro golpe contra los kurdos, sino que tambi茅n lo acercar铆a a su sue帽o de retomar partes centrales del antiguo Imperio Otomano, espec铆ficamente aquellas 谩reas que fueron reclamadas en el Pacto Nacional hecho por los kemalistas en 1920 pero no se incluyeron en el Tratado de Lausana, que fij贸 las fronteras de la Rep煤blica turca tres a帽os despu茅s. El pr贸ximo centenario del Tratado de Lausana le da a 茅ste un significado especial.

Las aventuras militares de Erdogan han adquirido una nueva urgencia ante la posibilidad de su derrota electoral. Las elecciones presidenciales y generales deben tener lugar en junio del pr贸ximo a帽o, pero la ca铆da de la lira y el aumento de los precios han dejado a una gran parte de la poblaci贸n en dificultades financieras. Erdogan busca eclipsar sus preocupaciones con una victoria estimulante, que no ha podido lograr en Irak, pero incluso los tambores nacionalistas de una elecci贸n podr铆an ser suficientes para superar a una oposici贸n descoordinada. Su programa de asentamiento de refugiados es tambi茅n su respuesta al creciente sentimiento anti-refugiados y a los pol铆ticos de la oposici贸n que explotan el tema. Su enfoque beligerante de las relaciones internacionales se dirige a una audiencia nacional y ha ganado impacto a partir de las posibilidades abiertas por Ucrania. La posici贸n estrat茅gica de Turqu铆a entre Occidente y Rusia ha alentado durante mucho tiempo a otros miembros de la OTAN a hacer la vista gorda ante otras actividades de Turqu铆a, y ha permitido que Turqu铆a intente enfrentar a la OTAN y a Rusia entre s铆. Ucrania le ha dado a Turqu铆a una importancia a煤n mayor y m谩s posibilidades de presi贸n t谩ctica en ambos lados, incluida la influencia que conlleva poder vetar una membres铆a a la OTAN.

Estados Unidos, que tiene bases en la parte oriental de la franja de 30 kil贸metros, ha dejado clara su oposici贸n a otra invasi贸n turca, y el presidente Joe Biden sabe que una repetici贸n de la traici贸n de Trump a sus aliados de las FDS ser铆a profundamente impopular en el Congreso y entre los estadounidenses. Sin embargo, no se han comprometido expl铆citamente a defender a las FDS en caso de un ataque turco. La alianza Estados Unidos/FDS es en s铆 misma un accidente de la historia que solo se produjo despu茅s de que los grupos yihadistas a que Estados Unidos en un principio trat贸 de respaldar se convirtieran en un lastre, y se dieran cuenta de que las YPG/YPJ eran las 煤nicas capaces de enfrentarse a las crecientes fuerzas del Estado Isl谩mico. Estados Unidos apoya los ataques de Turqu铆a contra las guerrillas de izquierda del PKK y no simpatiza con los intentos de la Administraci贸n Aut贸noma de remodelar la sociedad.

Despu茅s de la retirada parcial de las fuerzas estadounidenses ordenada por Trump, las FDS no tuvieron otra alternativa que llamar al ej茅rcito sirio de Bashr Al Assad, respaldado por Rusia, para ayudar a proteger las ciudades de Koban锚 y Manb卯j, y despu茅s de los altos el fuego, se construyeron bases rusas a lo largo de la parte occidental y central de la l铆nea del frente. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha calificado de 鈥渃omprensible鈥 la implicaci贸n de Turqu铆a en Siria, pero Rusia tambi茅n ha estado realizando maniobras a茅reas en estas zonas. Rusia no desea que Turqu铆a ocupe m谩s Siria, sin embargo, agradece cualquier oportunidad de agravar los desacuerdos entre los pa铆ses de la OTAN, y espera que la presi贸n turca obligue a la Administraci贸n Aut贸noma a buscar un acercamiento al r茅gimen de Al Assad, algo que extinguir铆a su autonom铆a.

De los otros actores principales en el pa铆s, el gobierno sirio no quiere perder m谩s territorio y ha pedido a la ONU que intervenga; e Ir谩n, que tambi茅n apoya al gobierno sirio, no quiere ver m谩s territorio bajo el control de su rival turco.

Los acuerdos de alto el fuego de 2019 estipularon la retirada de las YPG y las YPJ de la franja fronteriza de 30 kil贸metros, al tiempo que permit铆an la participaci贸n turca en las patrullas fronterizas. Aunque Estados Unidos y Rusia est谩n destinados a actuar como garantes, la poblaci贸n local se queja de que Turqu铆a viola el alto el fuego todos los d铆as sin que esto provoque una respuesta de sus bases. Turqu铆a nunca ha dejado de llevar a cabo su guerra de desgaste en el norte de Siria, que tiene como objetivo la destrucci贸n progresiva de todo lo que la autoridad aut贸noma est谩 tratando de crear. Bombardean 谩reas civiles e infraestructuras vitales, usan sus drones para asesinatos selectivos y ponen en riesgo cientos de miles de vidas y medios de subsistencia al cortar el flujo de agua en el 脡ufrates.

Erdogan ha anunciado que los primeros objetivos de Turqu铆a ser谩n Manbij y Tel Rifaat, ambos tomados por las FDS en 2016, y ahora administrados y defendidos por la poblaci贸n local como parte de la Administraci贸n Aut贸noma. (Sus fuerzas de defensa son parte de las FDS, pero no son las YPG/YPJ). Manbij fue tomada por ISIS y es una ciudad multi茅tnica de mayor铆a 谩rabe donde la administraci贸n re煤ne a personas de todos los or铆genes .Tel Rifaat fue tomado por otro grupo rebelde islamista, despu茅s de un fuerte bombardeo ruso. Era un 谩rea de mayor铆a 谩rabe, pero ahora tambi茅n alberga una gran proporci贸n de la poblaci贸n desplazada de Afrin, que contin煤a sufriendo los bloqueos del r茅gimen sirio que lo rodea, as铆 como los ataques turcos. Las FDS informan que, incluso antes de la invasi贸n terrestre, Turqu铆a y sus mercenarios bombardearon esta regi贸n 4.855 veces solo en mayo. D铆as atr谩s, un dron impact贸 en una cl铆nica de ginecolog铆a. Otras partes de la franja de 30 kil贸metros tambi茅n son objetivos, y cada vez que sus agresiones pasan sin una reacci贸n internacional significativa, Erdogan se anima a ir m谩s all谩. Los principales partidos de la 鈥渙posici贸n鈥 turca ya est谩n apoyando su plan de guerra, y Erdogan ha anunciado que despu茅s de Manbij y Tel Rifaat 鈥渉aremos lo mismo en otras regiones paso a paso鈥.

Cualquiera que tenga dudas sobre lo que esto significar铆a para estas regiones solo necesita mirar los muchos informes sobre el estado de terror sufrido por aquellos que permanecen en las partes de Siria, ahora bajo ocupaci贸n turca. Aqu铆, las milicias armadas compiten por el saqueo y la extorsi贸n, y complacen los caprichos de sus miembros m谩s s谩dicos, mientras que las mujeres y los no musulmanes sufren una mayor opresi贸n en nombre de una interpretaci贸n dura y ego铆sta del Islam, y las c茅lulas de ISIS encuentran un refugio seguro. Solo en mayo, en Afrin, se inform贸 que al menos 44 civiles fueron secuestrados.

Con el equilibrio actual de las fuerzas internacionales, es dif铆cil imaginar un futuro positivo para la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria, pero necesitan todo el apoyo y la solidaridad que podamos brindarles para proteger tanto como puedan los logros de la Revoluci贸n de Rojava. Esto es importante no solo para la gente de la regi贸n en s铆, sino tambi茅n para el Medio Oriente y el resto del mundo. Solidaridad significa generar un mayor conocimiento y apoyo, y presionar a los l铆deres pol铆ticos, y a sus medios de comunicaci贸n establecidos, para que no sucumban al chantaje turco.

Las organizaciones internacionales deben hacer algo m谩s que reaccionar ante la 煤ltima amenaza de Turqu铆a. Pueden adoptar una postura proactiva y poner fin a que el PKK aparezca en las listas internacionales como organizaci贸n terrorista, las que Turqu铆a utiliza como 鈥渏ustificaci贸n鈥 para cada opresi贸n contra los kurdos en todas partes. Tal como lo reconocieron los tribunales belgas en un caso hist贸rico, el PKK es parte de una guerra civil y no debe ser tratado como una organizaci贸n criminal. El PKK est谩 comprometido con la Convenci贸n de Ginebra, no representa una amenaza para otros pa铆ses y lleva mucho tiempo exigiendo un acuerdo pol铆tico. Las organizaciones internacionales deber铆an presionar por un regreso a las negociaciones de paz que podr铆an traer un futuro justo y digno para los kurdos en Turqu铆a y m谩s all谩.

FUENTE: Sarah Glynn / Bella Caledonia / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

