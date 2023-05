–

Esta es la tercera parte de la serie Desastres artificiales, un conjunto de cuatro art铆culos que examinan y revelan la relaci贸n entre el colapso clim谩tico del planeta y la supremac铆a blanca, las ra铆ces de las calamidades medioambientales en los h谩bitos de consumo de las personas m谩s privilegiadas, la industria del turismo de desastres y las repercusiones que estos tienen en la poblaci贸n m谩s desfavorecida (Lara San Mam茅s, GMC).

Cuando el hurac谩n Katrina arras贸 Nueva Orleans, parec铆a que todo el mundo animaba a los turistas a visitar la ciudad a fin de reavivar la econom铆a local. Esa fue la respuesta p煤blica de muchas personas a este desastre artificial, desde el Presidente George W. Bush hasta la cantautora feminista Ani DiFranco, mientras que las comunidades m谩s afectadas apenas se manifestaron al respecto ni cuestionaron sus declaraciones. Cuesta imaginar que alguien que acaba de perder a sus seres queridos, o que vive en una casa prefabricada de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl茅s) pudiera pensar que les turistas que se estaban emborrachando en Bourbon Street en ese mismo momento les estaban ayudando de alguna forma. Porque la verdad es que no lo estaban haciendo.

Muchas personas ensalzan el turismo como si fuera una respuesta rotundamente positiva a desastres ecosociales o crisis que pod铆an haberse evitado y que surgen precisamente del choque entre diversas desigualdades transversales. Cada vez que vemos en las redes sociales occidentales c贸mo un cataclismo natural devasta y aflige a comunidades marginalizadas, se nos insta a rezar, a donar cinco d贸lares a la Cruz Roja y, a continuaci贸n, a visitar el lugar, ya sea para contribuir a los esfuerzos de reconstrucci贸n o para simplemente 鈥渋mpulsar la econom铆a鈥 d谩ndole una propina al masajista del hotel. Pero son esas mismas personas invitadas a 鈥渧iajar y comprar鈥 las que m谩s se benefician de estos desastres. Al reflexionar sobre lo mucho que la industria tur铆stica no solo se aprovecha de las donaciones para el desarrollo, sino que adem谩s contribuye al cambio clim谩tico en las regiones m谩s vulnerables, nos damos cuenta de que esta respuesta es una estratagema capitalista que pretende explotar a las personas racializadas mientras a煤n conserven algo de calor en el cuerpo.

Comencemos por Nueva Orleans, cuyo turismo se basa en (o m谩s bien, explota) la cultura afroamericana, los indios del Mardi Gras y el colonialismo franc茅s para as铆 ganar 鈥減untos de autenticidad鈥. La clase turista consume estas culturas con tanta avidez que en 2015 se gast贸 la friolera de 7000 millones de d贸lares en la ciudad, m谩s del doble de lo que esta sac贸 con el turismo antes del Katrina en 2004, seg煤n los datos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Nueva Orle谩ns (CVB, por sus siglas en ingl茅s). El sector del turismo en Nueva Orleans es uno de los mayores proveedores de empleo en todo el estado, y la mayor铆a de puestos de trabajo son de temporada y no especializados. El barrio franc茅s acapara casi todo el dinero de los turistas, ya que la mayor铆a de los ingresos p煤blicos de la ciudad provienen de esta 谩rea. Sin embargo, este dinero no va destinado a financiar los servicios de la ciudad, sino que se queda en el barrio franc茅s. En 2014, por poner un ejemplo, el comit茅 de la vivienda de Luisiana aprob贸 una ley para crear un nuevo distrito fiscal, o 鈥溍ea de hosteler铆a鈥, mediante la imposici贸n de un gravamen en los hoteles miembros de la CVB, que promet铆a recaudar hasta 14 millones al a帽o para marketing tur铆stico, mantenimiento del orden y mejoras infraestructurales en el 谩rea de hosteler铆a.

La ley permit铆a la aplicaci贸n de la llamada 鈥淓valuaci贸n del apoyo tur铆stico鈥 (un nombre bastante distinguido para tratarse de un impuesto), que fue aprobada por un cuerpo gubernamental de representantes del sector tur铆stico, la mayor铆a propietarios que ten铆an hoteles en la zona. Cada habitaci贸n contaba como un voto, as铆 que la cantidad de votos era proporcional al n煤mero de habitaciones de hotel que tuviese el propietario. Esta zona fiscal funcionaba b谩sicamente como un muy conveniente imperio tur铆stico donde gran parte de los impuestos generados iban a parar a las arcas de instituciones como las Corporaciones de Turismo y Marketing de Nueva Orleans, que sirven 煤nica y exclusivamente a la industria tur铆stica. Estas leyes ignoran flagrantemente a la mayor parte de la ciudad y sus habitantes, a quienes les vendr铆an muy bien disponer de esos 14 millones de d贸lares. A pesar del auge del turismo y la gentrificaci贸n, las tasas de pobreza en la ciudad son las mismas que en 1999, y la tasa de pobreza infantil es 17 puntos superior a la nacional. Supongo que no se puede esperar mucho de una industria que capitaliza la historia de esclavitud de la ciudad y las respuestas culturales de la gente negra mientras la excluyen del reparto de los beneficios. Tal como expres贸 C. W. Cannon, profesor de la Universidad Loyola de Nueva Orleans que residi贸 toda una vida en la ciudad: 鈥淓so es lo que el turismo espera de la gente negra: que sea solo parte de la arquitectura. As铆 no dan problemas; un edificio no te replica, simplemente se mantiene en su sitio y act煤a en consecuencia鈥. Y a帽ade, 鈥淟os turistas quieren cultura negra, pero no gente negra.鈥

Esta respuesta a los desastres ecosociales en destinos tur铆sticos se ha convertido en tendencia a escala global, especialmente en la costa. Tras el devastador tsunami en el Oce谩no 脥ndico en 2004, uno de los peores desastres de la historia de la humanidad, las instituciones tur铆sticas de los pa铆ses afectados se movilizaron r谩pidamente para actuar como si el tsunami no hubiese sido para tanto, sacando provecho del fen贸meno (Tailandia lleg贸 a proponer un 鈥淭our de Recorrido del Tsunami鈥 y construy贸 el 鈥淢useo conmemorativo del tsunami鈥, en contra de los deseos de la comunidad afectada), gastando fondos muy necesarios en marketing tur铆stico (hasta 19,5 millones de d贸lares en Tailandia), y creando 鈥zonas colch贸n para la conservaci贸n鈥 en la India, Sri Lanka y Tailandia, impidiendo as铆 a los residentes las tareas de reconstrucci贸n en las 谩reas en las que viv铆an y desplazando a les pescadores a diminutas parcelas tierra adentro, lejos de sus fuentes de sustento. De este modo estas zonas quedaban reservadas para el desarrollo tur铆stico, seg煤n un informe de la organizaci贸n de vigilancia al turismo Tourism Concern. En el informe, Kelly Haynes, la coordinadora de la investigaci贸n de la organizaci贸n, escribi贸: 鈥淟os gobiernos se han aprovechado de la devastaci贸n creada por el tsunami para impulsar unas estrategias de turismo que afectan en gran medida a las comunidades locales de la costa鈥, y muchas personas piensan que lo hicieron mediante la retenci贸n del dinero recaudado con las cuantiosas ayudas recibidas. 鈥淓l turismo es la nueva fuerza invasora鈥, concluy贸. En 2006, el ge贸grafo Neil Smith declar贸 que 鈥渓a poblaci贸n local se refiere a los esfuerzos de reconstrucci贸n como 鈥榚l segundo tsunami鈥欌. De hecho, Haynes narr贸 que les trabajadores del campo tailandeses consideraban haber padecido el impacto de seis tsunamis: el maremoto en s铆, la divisi贸n y desorganizaci贸n de los organismos de ayuda humanitaria, una prensa intrusiva e insensible, las amenazas de desahucio violento por parte de la clase rentista, las organizaciones religiosas haciendo proselitismo con quienes recib铆an las ayudas, e investigadores y ONGs recopilando informaci贸n sin compartirla con la poblaci贸n local. Los efectos fueron similares en Nueva Orleans.

Pero echemos un vistazo al panorama general. Haya ocurrido un desastre 鈥渘atural鈥 recientemente o no, 驴qu茅 porcentaje del dinero que te gastas de vacaciones acaba en los bolsillos de la poblaci贸n local? El turismo funciona igual que el 鈥efecto derrame鈥 de la econom铆a de Reagan, y la idea de que beneficia a la comunidad de residentes es un timo. La mayor铆a de los complejos tur铆sticos o resorts todo incluido, o de cualquier tipo de resort en general, son cadenas provenientes de pa铆ses extranjeros ricos que explotan a los pa铆ses (en desarrollo) en los que se establecen. Los resorts todo incluido son perjudiciales para todo lugar donde se instalan, pues no permiten que el dinero salga de sus confines y tampoco se puede decir que les camareres o les limpiadores est茅n nadando en los billetes de los turistas. El 80 % de lo que lo que les viajeres gastan en paquetes todo incluido 鈥渧a a parar a las compa帽铆as de vuelos, los hoteles y otras empresas internacionales (que a menudo tienen sucursales en el pa铆s de origen de la propia persona viajera), y nunca a los bolsillos de les propietaries de negocios locales o de les trabajadores,鈥 estim贸 el Programa para el Medio Ambiente de la ONU. En un pa铆s que depende del turismo y que es proclive a los desastres, tal y como lo es Tailandia, el 70 % del dinero que se gastan los turistas sale fuera del pa铆s, y en el Caribe 鈥攗na zona dependiente del turismo y propensa a las cat谩strofes naturales鈥, la cifra asciende al 80 %. Un estudio del PNUMA concluy贸 que, de cada 100 d贸lares que una persona turista de un pa铆s desarrollado se gasta en sus vacaciones, solo 5 d贸lares acaban contribuyendo a la econom铆a del pa铆s en desarrollo que est谩 visitando. O mejor dicho, acaban yendo a parar a la oficina de turismo o a los bolsillos de sus pol铆ticos.

No es solo que los beneficios del turismo poscat谩strofe nunca lleguen a aquellas personas que m谩s lo necesitan, sino que, adem谩s, la industria contribuye al cambio clim谩tico al debilitar las defensas naturales de las costas y agotar los recursos de las comunidades m谩s vulnerables. Las infraestructuras tur铆sticas (no quiero ni mencionar a los cruceros) en las costas han sido las principales responsables de la destrucci贸n de los manglares, las marismas y los arrecifes costeros, acelerando la erosi贸n de unas zonas de regulaci贸n que ser铆an vitales cuando los niveles del mar suban debido al calentamiento global. Algunos resorts en Filipinas y las Maldivas han llegado incluso a dinamitar y excavar en busca de arrecifes de coral para usarlos como materiales de construcci贸n, causando estragos irreversibles. Ese es el problema de irse de vacaciones. Puedes exportar todas las comodidades del primer mundo a una regi贸n del tercer mundo por un fin de semana, y ni siquiera tienes que quedarte all铆 para presenciar el estropicio. De hecho, les turistas occidentales suelen ser evacuades primero en cualquier tipo de desastre, y los medios de difusi贸n los pintan como h茅roes. 驴Qui茅n sabe c贸mo habr铆an cubierto los medios occidentales la noticia del tsunami del Oc茅ano 脥ndico en 2004 si no hubiesen muerto 9000 turistas europeos? Aunque el turismo 鈥渟ostenible鈥 y el 鈥渆coturismo鈥 han emergido como respuestas a esta realidad, lo cierto es que toda la industria es insostenible desde el punto de vista medioambiental.

Seg煤n la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos, en el mundo hay mil millones de llegadas de turistas cada a帽o, una cifra que seguramente se triplique en los pr贸ximos tres a帽os. Muchas de estas personas turistas viajan a destinos costeros en pa铆ses en desarrollo, en concreto a complejos de lujo que les chupan la sangre a las comunidades m谩s pobres. El turismo ejerce una gran presi贸n sobre recursos locales tales como el agua, los alimentos, la energ铆a y las materias primas en lugares donde ya exist铆a una escasez previa. Y, ya que estas personas consumidoras provienen mayormente de entornos privilegiados, sus demandas desbordan lo que los 鈥渄estinos tur铆sticos鈥 pueden ofrecerles, as铆 que los recursos locales se acaban vendiendo a la clase consumidora a expensas de les residentes locales, que ya tienen bastante con la subida de precios de las tierras y las propiedades inmobiliarias, por no mencionar la de los niveles del mar. En medio de todo esto encontramos la lucha por el agua, como ocurre en la crisis de Bali.

Por lo general, la industria tur铆stica sobreexplota los recursos h铆dricos para sus hoteles, piscinas, campos de golf y spas en lugares donde el acceso a agua potable es muy limitado, como Bali. Les investigadores calculan que Bali padecer谩 una gran sequ铆a de aqu铆 al a帽o 2020 , y el turismo es el principal culpable. En una isla donde 1,7 millones (de un total de 3,9 millones) de personas no pueden acceder dignamente a suministros de agua salubre, donde el gobierno ha declarado que el 80 % de sus cuencas est谩n vac铆as, la industria tur铆stica 鈥攃ompuesta en su mayor铆a de resorts y retiros de yoga鈥 acapara al menos el 65 % de los suministros totales de agua en la isla, seg煤n un estudio realizado por la Dra. Stroma Cole de la Universidad de Inglaterra Occidental. Aunque el 80 % de la econom铆a de la isla depende de la industria, que emplea a un 25% de la poblaci贸n, el 85 % de los negocios tur铆sticos pertenecen a personas y entidades que no son balinesas. En una isla famosa por su cultura de arrozales, la industria ya ha absorbido gran parte del agua que se usaba para la agricultura, convirtiendo a les granjeres en uno de los grupos m谩s afectados por la crisis. Las personas m谩s pobres y marginalizadas de Bali, que subsist铆an gracias a pozos excavados a mano por ellas mismas, no pueden permitirse comprar agua embotellada o pagar el suministro de agua del grifo de la ciudad, y tampoco pueden competir con los resorts que les rodean, ya que cada hotel de cuatro o cinco estrellas requiere 50 000 litros de agua potable cada d铆a. Se trata de robo puro y duro.

Hay maneras m谩s sostenibles de administrar el turismo, pero es el desarrollo de este turismo r谩pido, descontrolado y masivo en las zonas costeras en particular el que est谩 causando la mayor铆a de estos males. Una industria tan insostenible medioambientalmente como el turismo no deber铆a ser considerada una respuesta a un desastre clim谩tico. Esta no es m谩s que otra de las formas que puede adoptar el capitalismo del desastre: donde la mayor铆a ven desolaci贸n y necesidad, la 茅lite extranjera ve una oportunidad para 鈥渆l crecimiento鈥, y la gran mayor铆a de la poblaci贸n occidental, sean conscientes o no, refuerzan y validan esta tendencia. Para evitar desastres ecosociales tenemos que plantearnos esfuerzos a corto y a largo plazo para apoyar a las industrias locales, como las peque帽as piscifactor铆as de las que viven las comunidades costeras, y que est谩n en peligro debido al cambio clim谩tico, al desarrollo del turismo y a la globalizaci贸n. Tal y como hemos visto en el ejemplo de Nueva Orleans, responder a un desastre ecosocial con gentrificaci贸n y turismo provoca efectos irreversibles en el panorama cultural de un lugar. Desgraciadamente, la econom铆a tur铆stica no es famosa por su estabilidad, y la supervivencia de una ciudad con tanta pobreza y criminalidad no deber铆a depender de que los turistas consuman una versi贸n disneyficada de su cultura. Teniendo en cuenta el ritmo y la frecuencia con la que est谩n sucediendo los desastres clim谩ticos, la financiaci贸n tur铆stica deber铆a restituir e invertir en servicios sanitarios, educaci贸n y preservaci贸n ecol贸gica y proyectos de restauraci贸n. Hace ya mucho que cruzamos el umbral de alarma clim谩tica y sus terribles consecuencias, all谩 por el a帽o 2005. Ahora es el momento de actuar, no de irse de vacaciones.



