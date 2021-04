Trochando Sin Fronteras 鈥 Abril 27 de 2021

Organizaciones y defensores de la protesta social expresan que suspensi贸n de las movilizaciones convocadas viola el legitimo derecho de las comunidades a protestar. 芦Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se extralimita芦.

Para las organizaciones la Polic铆a intentar谩 alegar la ilegalidad de la movilizaci贸n con la excusa de que el Tribunal Orden贸 芦dejar sin efectos los permisos禄; pero estas afirmaciones desconocer铆an las sentencias de la Corte Constitucional.

Estos son algunos de los puntos en los que las organizaciones y defensores de la protesta social sustentan su acci贸n:

1. La Corte en el estudio de Constitucional C- 742 del 2012 precis贸 que no existe permiso para la movilizaci贸n, que se trata de un simple aviso a las autoridades, pero que en cualquier caso la NO notificaci贸n de la movilizaci贸n no la convierte en ilegal, pues no es cierto que las autoridades tengan potestad de definir sobre la autorizaci贸n del derecho a la protesta social.

2. Los Art铆culos del c贸digo nacional de Polic铆a que regulaban la protesta social y que afirmaban espec铆ficamente que se deb铆a pedir permiso (Art. 53), fueron declarados INEXEQUIBLES partir de junio del 2019, por la Corte Constitucional en sentencia C-223 del 2017.

3. El decreto 003 del 2021. Estatuto de reacci贸n, uso y verificaci贸n de la fuerza leg铆tima del estado y protecci贸n del derecho a la protesta social pacifica ciudadana, establece en el art铆culo 21 que se trata de un Aviso de las movilizaciones NO son un permiso. Adicionalmente el par谩grafo 2 del mismo art铆culo 21, cita textualmente 芦El aviso No es una Condici贸n para el Ejercicio de la protesta禄

Segun los defensores de la protesta social es il贸gico que el Tribunal decret茅 Medida Cautelar y ordena suspender #ParoNacional28A hasta que se implemente protocolo de Bioseguridad o se alcance inmunidad de reba帽o tras la Vacunaci贸n, pero calle frente a los retrasos en la vacunaci贸n realizada.