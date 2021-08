–

De parte de Indymedia Argentina August 26, 2021 6 puntos de vista

Muri贸 el 21 de julio en circunstancias poco claras. 驴C贸mo se investiga en la justicia? Su madre reclama al Estado.

Victoria N煤帽ez, 鈥淰icky鈥, joven trans paranaense de 27 a帽os, falleci贸 el 21 de julio en circunstancias que involucran a la Polic铆a de Entre R铆os. Su familia, amigues, la militancia y el activismo denuncian el accionar y hacen responsables a los polic铆as despu茅s de que se llamara al 911 para pedir asistencia ante un ataque de p谩nico o brote psic贸tico. Esto puso en debate la actuaci贸n del Estado frente a situaciones en donde quienes deben intervenir son los equipos interdisciplinarios de salud.

鈥淓se d铆a, Victoria me llam贸 a las 8.30 dici茅ndome que nos junt谩ramos a comer y minutos antes de las 9 vuelve a comunicarse para pedirme que fuera urgente porque estaba asustada, que hab铆a alguien en su casa. Cuando llego, no hab铆a nadie en su vivienda, ella estaba atravesando una crisis. Luego llamamos a la polic铆a鈥, cuenta a Agencias Presentes Marcela, la madre de Victoria.

A Victoria, la polic铆a la redujo de forma violenta, la espos贸 y cuando la llevaban al hospital San Mart铆n de la capital entrerriana, falleci贸 en circunstancias que est谩n siendo investigadas. Dice su madre: 鈥淐ayeron tres patrulleros, invadieron la casa en la cual ella viv铆a con su pareja, entraron de mala manera, actuaron de forma muy agresiva espos谩ndola, le lastimaron sus manos, le cortaron la cara, le presionaron el cuello y la tiraron al suelo. Eran muchos polic铆as, Vicky no pod铆a defenderse, al ver tantos se asust贸鈥.

La polic铆a en ese momento le pidi贸 a Marcela el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Victoria y en el transcurso que fue a buscarlo vio que su hija no se encontraba bien: 鈥淔ue un instante, cuando volv铆 no me dejaron acercar, Vicky no respiraba. Me dijeron que ella estaba dormida. Por qu茅 no me dejaron acercar a verla, tal vez la hubiera podida salvar. Con todo esto, en vez de tenerle confianza a la polic铆a, sucede todo lo contrario, le tenemos miedo鈥.

鈥淐ada d铆a me cuesta despertar sin escuchar su 鈥榖uenos d铆as鈥 y dormir por la noche sin o铆r su voz. Extra帽o cuando me dec铆a 鈥榯e amo, sos mi vida鈥. Cada tanto suelo abrir un caj贸n del placar y hay un coraz贸n dibujado que dice te amo, un cuaderno y una servilleta escrita que me agradece por todo, incluso m铆 costurero una notita impresa. Ella est谩 a m铆 lado constantemente, la siento. Quiero verdad y justicia por mi hija鈥, dijo entre el llanto.

El procedimiento judicial

Para el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien dirige la investigaci贸n, hasta el momento no hay indicio de que haya existido un accionar il铆cito por parte de la Polic铆a de Entre R铆os.

Emma Clementi, una de les abogades recientemente constituide como querellante en representaci贸n de Marcela Gim茅nez, madre de Vicky, en di谩logo con Presentes coment贸 que la investigaci贸n se pudo encausar, no con la teor铆a del caso que elles sostienen, pero pueden decir que est谩n trabajando en la instancia de Investigaci贸n Penal Preparatoria. All铆 aportar谩n los datos y pruebas para que el fiscal, plantee y trabaje sobre otras posibles hip贸tesis del hecho.

Al respecto, se帽al贸 que la primera irregularidad que hubo en el caso fue que al lugar del hecho s贸lo una agente policial mujer asisti贸, cuando corresponde que las mismas sean acompa帽adas por personal femenino de la fuerza. La segunda tiene que ver con la forma de abordaje de esta situaci贸n, que deber铆a haberse realizado bajo el paradigma de la salud mental y de los derechos del paciente, y no como si fuera un delito en flagrancia.

Un contexto de vulnerabilidad

鈥淓l abordaje estuvo lejos de lo que establecen los protocolos ante estas situaciones, que determinan el respeto a los derechos humanos de los pacientes en todo momento, y el uso de la fuerza en casos extremos bajo estrictos cuidados. Por eso nuestro planteo se dirige a investigar la muerte de Vicky y la intervenci贸n policial, entendiendo el contexto general en que sucedieron, y no descartar ninguna hip贸tesis relativa a la causa de su deceso鈥.

El primer planteo de les abogades querellantes fue el pedido de apartamiento de la polic铆a en la investigaci贸n y la intervenci贸n de otra fuerza distinta, como Gendarmer铆a, en l铆nea con lo que indica el protocolo para la investigaci贸n y litigio de casos de muertes violentas de mujeres y la Resoluci贸n de la Procuradur铆a General de la Naci贸n 10/11.

鈥淣os enmarcamos all铆 porque la investigaci贸n tiene dos finalidades: prevenir una futura repetici贸n de los hechos y proveer justicia en los casos individuales. Por otra parte, hay que situar el hecho en un contexto complejo de vulnerabilidad, tal como la identidad y la expresi贸n de g茅nero de Vicky, la falta de acceso a la salud integral, la precariedad econ贸mica, todo lo cual nos obliga a mirar esto con otra lupa, con perspectiva de g茅nero y de clase鈥, explic贸 la letrada.

A su vez, el protocolo que mencionaron les querellantes es desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y espec铆ficamente establece c贸mo proceder frente a la muerte de una travesti o trans. Seg煤n este documento, se debe presuponer un travesticidio, que a lo largo de la investigaci贸n o con mayores pruebas, puede descartarse, pero nunca debe hacerse desde el comienzo de la misma.

驴Qu茅 interrogante deja planteado la historia de Vicky?

La Ley de Salud Mental, sancionada el 25 de noviembre de 2010, establece que el Estado debe garantizar tambi茅n la atenci贸n en todos los niveles sin desconocer las situaciones de crisis, de emergencia o urgencia, y brindar un abordaje que considere todos los derechos de la persona, de manera integral.

El director General de Salud mental dependiente del Ministerio de Salud de Entre R铆os, Carlos Berbara, consultado si estaba en conocimiento del Caso de Victoria N煤帽ez, asegur贸 que s铆 y que fue 鈥渕ayoritariamente por la difusi贸n en los medios de comunicaci贸n鈥. Sin mayores especificidades, manifest贸 que fue 鈥渦n hecho lamentable鈥 por 鈥渓as circunstancias en la que se dio鈥.

En este sentido, dijo: 鈥淒esde el equipo de gesti贸n de la Direcci贸n General de Salud Mental, siempre estamos atentos a las dificultades que tienen en acceder a las contenciones sanitarias las personas que habitan los espacios m谩s vulnerables de nuestro conjunto social. Los usuarios de los servicios de salud mental, hist贸rica y lamentablemente han padecido estos condicionantes鈥.

En consecuencia, detall贸 que ante las situaciones de crisis psicoemocionales que implique una emergencia en salud como accidentolog铆a, situaciones de salud org谩nica, cardiol贸gica, ginecoobst茅trica, entre otras, se contacta al 107, que es el Sistema de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Entre R铆os, que pertenece al Ministerio de Salud y expres贸 ante una urgencia o emergencia, las personas se comunican con las fuerzas de seguridad, por 鈥渓a celeridad y proximidad鈥.

Entonces, 驴Cu谩les son los recursos y herramientas que posee el Estado para abordar problemas de salud mental con un enfoque de derechos humanos?

Ante la pregunta, seg煤n su visi贸n frente a la instituci贸n, reconoci贸 las diferentes capacidades instaladas en cuanto a recurso ya sea humano y de infraestructura como m贸viles y agentes en territorio, entre el Sistema de Salud y el de 鈥淪eguridad鈥 y manifest贸: 鈥淓n innumerables situaciones llega primero la fuerza de seguridad, en otras las ambulancias de nuestro Ministerio, y en otras oportunidades se logra articular una aproximaci贸n conjunta, que en los casos en los cuales est茅 en riesgo la seguridad de las personas y la salud, es lo ideal鈥.

Hace poco tiempo Berbara se reuni贸 con la Jefatura de Polic铆a de Entre R铆os, para retomar las capacitaciones para intervenir en los casos sobre crisis de Salud Mental y dijo: 鈥淓l objetivo de la misma es brindar y construir herramientas en el marco de los derechos y garant铆as de los usuarios, que den cuenta de la necesaria accesibilidad, contenci贸n y continuidad de cuidados sanitarios鈥, y de inmediato a帽adi贸: 鈥淎puntamos a que las acciones ante estas situaciones sean contenidas y brinden una puerta abierta da acceso respetuoso a las garant铆as en seguridad y salud de nuestra comunidad鈥.

Para finalizar, ante el interrogante de si el desenlace de Victoria N煤帽ez fue la causa para retomar 茅stas acciones, el funcionario manifest贸: 鈥淓s necesario reconocer que situaciones lamentables como las de Victoria o Chano (el cantante Chano Moreno Carpentier) han movilizado las reflexiones y tareas en estos campos鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/08/19/tuvo-un-brote-y-tras-una-accion-policial-murio-como-sigue-la-causa-de-vicky-nunez-joven-trans-de-parana/