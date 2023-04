“Twitter est谩 perdiendo legitimidad como fuente informativa a pasos agigantados”, escribe Palomeque. RAVI SHARMA / UNSPLASH

Mi compa帽ero Eduardo Robaina, periodista especializado en informaci贸n clim谩tica, advirti贸 hace poco de un caso preocupante: las respuestas destacadas a un tuit del prestigioso climat贸logo brit谩nico Ed Hawkins, doctor en astrof铆sica y profesor en la Universidad de Reading, eran de usuarios negacionistas cuyas cuentas hab铆an sido verificadas. El mensaje irrefutable de Hawkins 鈥搎ue el cambio clim谩tico se agrava, y es producto de la quema de combustibles f贸siles y la deforestaci贸n鈥, estaba siendo contestado por perfiles portadores del check azul, esa marca que antes significaba una comprobaci贸n previa de la identidad por parte de la plataforma y a la que, a partir del pasado 20 de abril, rebautizada como Twitter Blue, s贸lo se accede mediante el pago de 8 euros mensuales (u 84 anuales). Cuando corrobor茅 yo misma el negacionismo de estas cuentas, not茅 que apenas ten铆an seguidores, una se帽al de que podr铆a tratarse de bots, o usuarios falsos creados espec铆ficamente para desinformar.

Lejos de constituir una simple an茅cdota, la historia es representativa de un fen贸meno que han constatado m煤ltiples medios: que Twitter est谩 perdiendo legitimidad como fuente informativa a pasos agigantados, y que la mudanza en su pol铆tica de verificaci贸n 鈥揳hora a cambio de dinero y un tel茅fono asociado a las cuentas鈥 contribuye a ello, socavando una confianza ya muy mermada desde que el magnate Elon Musk decidiera comprar la red en octubre de 2022. Nos encontramos ante un nuevo modelo de negocio, pero tambi茅n frente otro cap铆tulo de un contexto de posverdad, confusi贸n generalizada que se nutre del caos medi谩tico y tiene serias consecuencias en la calidad de nuestras democracias.

Menos rentabilidad, m谩s perfiles falsos

Twitter ha perdido aproximadamente la mitad de su valor despu茅s de caer en manos de Musk. El multimillonario sudafricano-estadounidense vio c贸mo los ingresos provenientes de anunciantes ca铆an en picado, entre ellos un 60% de los que m谩s invert铆an en la red, debido a la sospecha de que una relajaci贸n de las normas de interacci贸n hiciese proliferar todo tipo de mentiras, spam, o contenidos que pocas empresas quieren alrededor, como la pornograf铆a. Los recelos se cimentaban en datos s贸lidos, pues Musk permiti贸 que cuentas previamente bloqueadas por difundir bulos, como la de Trump, volviesen a estar activas, y distendi贸 las reglas contra la desinformaci贸n vinculadas a la COVID-19. Tras despedir a un 80% de su plantilla, qued谩ndose con 1.500 empleados, anunci贸 que el servicio de verificaci贸n ser铆a de pago, una opci贸n que impulsa la 芦posici贸n prioritaria en las conversaciones y b煤squedas禄, seg煤n explican en la web, junto a otras ventajas, como poder editar tuits, o que 茅stos sean m谩s largos.

Durante unos meses, las cuentas verificadas por suscripci贸n y el antiguo modelo sin cobro que garantizaba la veracidad de los usuarios, utilizado por personajes de inter茅s p煤blico 鈥揷omo periodistas, famosos, o pol铆ticos鈥 convivieron en la plataforma, hasta que las 煤ltimas marcas azules gratis desaparecieron hace unos d铆as, lo cual dej贸 sin identidad contrastada a celebridades como el papa Francisco, Bill Gates, Beyonc茅, o la escritora J. K. Rowling. Inmediatamente surgieron perfiles falsos, que se hac铆an pasar por Hillary Clinton, fuerzas paramilitares sudanesas o el ayuntamiento de Nueva York, como ya ocurriera en noviembre con impostores verificados de Tony Blair, George W. Bush, o multinacionales como Coca-Cola. Si bien algunos ten铆an un tono claramente humor铆stico, cabe preguntarse c贸mo afecta esta facilidad para suplantar a cuentas reales, incluidas las de servicios de emergencia (polic铆a, bomberos), centros de investigaci贸n, o comunicadores, a la ciudadan铆a. Aunque los perfiles gubernamentales aparecen ahora acompa帽ados de una marca gris, la autoridad que generaba el check azul en otros miles se ha volatilizado.

Rechazo de los medios

No es casual que los principales medios de Estados Unidos hayan dado la espalda a esta nueva pol铆tica de Musk. En una nota publicada por la CNN, la cadena recoge algunas reacciones: ni ella, ni The New York Times, The Washington Post o POLITICO, entre otros, se plantea pagar por Twitter Blue, precisamente porque no aporta ning煤n tipo de garant铆as. 芦La verificaci贸n ya no indica autoridad o credibilidad禄, apuntaba Los Angeles Times; un argumento muy parecido al esgrimido por el Post, que alegaba adem谩s la imposibilidad de confirmar la experiencia o profesionalidad de sus redactores.

En Espa帽a, algunos medios como La Vanguardia, el ABC o la Cadena Ser han pagado por el check azul; otros como InfoLibre o La Marea no lo han hecho; mientras El Pa铆s mantiene un sello dorado que, seg煤n el propio medio, ha sido 芦otorgado unilateralmente por la plataforma a los que considera una 鈥榗uenta comercial oficial en organizaciones verificadas de Twitter鈥櫬. Lo que no aclara El Pa铆s es si ha pagado por el sello, que cuesta 1.000 d贸lares al mes, o si pertenece a una de las compa帽铆as o anunciantes agraciados por Musk con esta distinci贸n gratuita.

Sea como fuere, la verificaci贸n de pago ha provocado m谩s repulsa que aceptaci贸n, con aproximadamente s贸lo un 5% de los antiguos usuarios con el logo azul suscribi茅ndose al servicio 鈥揹e acuerdo con The Guardian鈥, y una campa帽a masiva en contra bajo el hashtag #BlocktheBlue con el que muchas personas animaban a bloquear a quienes han procedido al desembolso mensual o anual. Las negativas a que Twitter se convierta en un foro remunerado por sus usuarios y no tanto mediante publicidad le da otra vuelta de tuerca al modelo de negocio fundado por Google a principios de los a帽os 2000 seg煤n el cual las compa帽铆as tecnol贸gicas, entre ellas las redes sociales, se lucran a partir de unos anuncios personalizados que, a su vez, se nutren de nuestros datos. Esto es lo que la investigadora de Harvard Shoshana Zuboff llam贸 芦capitalismo de la vigilancia禄, el sofisticado entramado que extrae informaci贸n gracias a la interacci贸n digital y la convierte en oro, pues de ella se infieren debilidades psicol贸gicas y patrones de comportamiento susceptibles de ser modificados, como demostr贸 el esc谩ndalo de Cambridge Analytica, consultora responsable de la alteraci贸n de resultados electorales.

En un giro inusitado, Musk parece querer instigar que los usuarios paguen, con dinero propio y no s贸lo con su privacidad, por una red tan problem谩tica como las dem谩s, pero que, hasta ahora, conten铆a un gran potencial comunicativo, en parte debido a sus mecanismos para limitar la mentira. Est谩 por ver si nos hallamos ante otro fracaso del magnate, un nuevo cohete que explota, o ante la aceleraci贸n de una sumisi贸n imparable a la vigilancia, la manipulaci贸n, que encima vienen con recargo.