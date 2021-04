Twitter en m贸vil. SOLEN FEYISSA / Licencia CC BY-SA 2.0

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido una de las 煤ltimas personalidades p煤blicas en anunciar su marcha de Twitter. En enero, lo hizo el pianista James Rhodes. El 煤ltimo d铆a de 2020, la cantante Zahara abandonaba la parte m谩s social de su presencia en la red del pajarito y aseguraba que la cuenta servir铆a 煤nicamente para anunciar conciertos. Si miramos todav铆a m谩s atr谩s, la influencer A铆da Dom猫nech, m谩s conocida como Dulceida, y el actor Javier Ambrossi echaban el cierre en sus respectivos perfiles. Estos mismos d铆as tambi茅n ha anunciado su retirada de Twitter la periodista Cristina Fallar谩s.

Los motivos suelen ser similares. 鈥淚ntoxicaci贸n鈥 y 鈥渙dio鈥, seg煤n Colau. Burlas e insultos, detallaba Fallar谩s en su explicaci贸n. Rhodes prefiri贸 鈥渓as cosas m谩s amigables鈥 de Instagram y Zahara no aguant贸 鈥渓o polarizado que est谩 todo鈥 y 鈥渆l odio que se desprende en muchas interacciones鈥. Ambrossi, en solidaridad con Dulceida, denunci贸 el 鈥radicalismo鈥 de determinadas opiniones que 鈥渞ozan el peligro鈥.

Cabe preguntarse, pues, si la red social ha cambiado en los 煤ltimos a帽os y si la polarizaci贸n y el odio son la norma. Los especialistas consultados por lamarea.com no creen que exista un salto cuantitativo que haya sucedido en un momento concreto. Para Juli谩n Mac铆as, responsable de redes de Podemos y del canal Pandemia Digital, 鈥渆n los 煤ltimos a帽os ha crecido la polarizaci贸n dial茅ctica y los mensajes de odio y las mentiras han aumentado en toda la conversaci贸n digital鈥.

Mariluz Congosto, doctora en Ingenier铆a telem谩tica e investigadora de la propagaci贸n de mensajes en Twitter, se帽ala 2017 como el momento en el que comienza a crecer la crispaci贸n poco a poco, aunque sostiene que 鈥渘o hay un salto concreto鈥 que se haya producido en los a帽os m谩s recientes.

Por su parte, el inform谩tico y especialista en redes sociales Marcelino Madrigal, si bien admite que 鈥渉ay m谩s odio鈥 en la red, la percepci贸n puede estar adulterada por la 鈥渂urbuja鈥 que suele formarse en Twitter: 鈥淢uchos vivimos ah铆, en esa lucha continua, pero no todo el mundo est谩 en esas din谩micas鈥, asegura el experto.

La monetizaci贸n del odio

Una de las f贸rmulas del 茅xito en Twitter 鈥搎ue no la 煤nica鈥 es el odio. 鈥El contenido que provoca emociones de alta estimulaci贸n tiene m谩s probabilidades de ser compartido. Las emociones positivas y negativas que se caracterizan por una alta estimulaci贸n (por ejemplo, asombro, ansiedad y rabia) est谩n vinculadas positivamente a la viralidad, mientras que las emociones caracterizadas por una baja estimulaci贸n, como la tristeza, est谩n negativamente vinculadas a la viralidad鈥, explica el periodista Andrew Marantz en su libro Antisocial, en el cual analiza la estrategia en redes de la extrema derecha.

He decidido dejar Twitter con car谩cter indefinido. Aqu铆 cuento mis razones. He decidit deixar Twitter amb car脿cter indefinit. Aqu铆 explico les meves raons. pic.twitter.com/BxrrS9VsQc 鈥 Ada Colau ??? (@AdaColau) April 11, 2021

As铆, el odio es f谩cilmente transformable en capital social 鈥搊nline en este caso鈥, que se hace patente en forma de seguidores, retweets, citas o me gustas, mientras otros contenidos cercanos a otro tipo de emociones provocan un mayor 鈥渁turdimiento y par谩lisis鈥. De acuerdo con Marcelino Madrigal, 鈥sentimientos como el odio se monetizan mucho mejor y mucho m谩s r谩pido鈥 en un contexto en el que la viralidad y el 茅xito digital son el objetivo de multitud de usuarios y usuarias.

A ello se le a帽ade, seg煤n Mac铆as, el crecimiento de cuentas falsas y automatizadas que tienen el poder de dirigir parte la conversaci贸n, y que, combinadas con un crecimiento de los mensajes de odio y de la mentira, han dado lugar a la situaci贸n actual. 鈥淓n este tipo de uso y abuso, creo que la ultraderecha tiene un mayor peso, aunque no exclusivo鈥, explica el responsable de redes de Podemos.

Madrigal, por su parte, considera: 鈥淣o hay ahora m谩s odio por parte de la extrema derecha, simplemente lo que hay ahora son m谩s usuarios de este tipo en la red, y por eso se les ve m谩s. Pero tambi茅n los hay en la izquierda, y yo los sufro todos los d铆as: cuando analizo fen贸menos de la extrema derecha y del negacionismo, me aplaud铆an del otro lado, y cuando encuentro a un grupo coordinado dentro de la izquierda y lo expongo, pues me atacan鈥, denuncia.

Gr谩fico cedido por la analista Mariluz Congosto

La investigadora Mariluz Congosto, aun reconociendo que los mensajes de odio provienen desde diferentes partes, asegura que 鈥渓a agresividad de la derecha contra la izquierda es muy alta鈥, y utiliza en algunos casos mensajes machistas. Asimismo, sostiene que 鈥渓a gran polarizaci贸n鈥 que trat贸 de dividir a la red en dos lleg贸 de la mano del independentismo catal谩n: 鈥淓ra blanco o negro, o estabas en un bloque o en otro鈥.

Si bien las 煤ltimas personas en anunciar su marcha se enmarcan dentro de una ideolog铆a similar y han denunciado ataques por parte de adversarios ideol贸gicos, en los 煤ltimos d铆as se han sucedido casos de ataques por parte de otros sectores pol铆ticos. As铆, el periodista Xabier Fortes denunci贸 el 9 de abril, tras la entrevista al candidato de Unidas Podemos Serigne Mbay茅, una 鈥渃ampa帽a acusatoria y difamante鈥 iniciada por parte del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos Rafa Mayoral y amplificada por La 脷ltima Hora.

Esto es lo m谩s delirante que he le铆do en mi vida. Es f谩cil desmontar semejante patra帽a, vayan a la web de RTVE y vean la entrevista. Seguro que me he equivocado en ocasiones y tambi茅n RTVE, pero esta campa帽a acusatoria y difamante es indecente. Qu茅 horror! https://t.co/UhyfqGyjzK 鈥 Xabier Fortes (@xabierfortes) April 9, 2021

El escritor Javier Cercas 鈥搎ue no tiene perfile en Twitter鈥, tras una entrevista en la televisi贸n p煤blica catalana para promocionar su 煤ltimo libro, ha denunciado 鈥渦n clima de acoso, intimidaci贸n, odio, guerracivilista鈥 por parte del independentismo 鈥揺n gran medida a trav茅s de la red social鈥 y ha anunciado acciones legales: 鈥淓n alg煤n momento hay que decir basta y este ha sido el momento. Quieren que me vaya o que me calle. Intentan imponer un clima de intimidaci贸n, pero ni me callar茅 ni marchar茅, porque esta es mi casa鈥, ha asegurado.

Twitter se frota las manos

El debate sobre los mecanismos de control que debe establecer la plataforma es recurrente. Mientras desde la izquierda se denuncia la permisividad que hay con determinados discursos, desde la derecha se critica la supuesta censura que existe en redes como WhatsApp, Facebook o Twitter, apelando a un presunto control por parte de sus adversarios pol铆ticos. Sin embargo, seg煤n Mac铆as, 鈥渓a realidad [鈥 es que siempre les devuelven las cuentas鈥 a determinados usuarios vinculados a la extrema derecha, si bien asegura que en el caso de la izquierda s铆 se han eliminado perfiles de manera silenciosa que 鈥渘unca m谩s volvieron鈥.

A pesar de estos casos, los tres expertos consultados creen que Twitter se beneficia del aumento de la polarizaci贸n en el seno de su plataforma, donde, en palabras del periodista Andrew Marantz, 鈥渟e sobrerrepresenta la controversia鈥. Seg煤n Mariluz Congosto, 鈥渓a red social no va a hacer nada porque ir铆a en contra de su negocio. Twitter sabe que cuanto m谩s l铆o mejor鈥. As铆 lo se帽ala Madrigal, quien defiende que las modificaciones hechas por Twitter van en la l铆nea de 鈥渉acer crecer la interacci贸n, porque eso implica estar m谩s tiempo ah铆鈥. Por ello, ambos especialistas apuestan por la autorregulaci贸n de los usuarios sumado a una mejora en la moderaci贸n de la propia red, adem谩s del uso de determinadas herramientas como silenciar o bloquear a determinados usuarios o filtros para las respuestas.

Finalmente, Congosto pone el foco en los representantes p煤blicos de la ciudadan铆a, a los que acusa en muchos casos de 鈥渆char gasolina al fuego鈥 vali茅ndose de una estrategia 鈥渃ortoplacista que no beneficia a nadie鈥. La propia Ada Colau reconoce su participaci贸n en 鈥渄iscusiones y peleas con adversarios pol铆ticos鈥 que solo contribuye al 鈥渞uido y la confrontaci贸n est茅ril鈥. 鈥淓l problema no es la herramienta, es el uso que le damos鈥, termina Madrigal.