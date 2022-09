–

September 13, 2022

Este mi茅rcoles a las 18 hs se proyectar谩 Memorias de Uchuraccay en el auditorio de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (54 N掳487, La Plata). El documental del realizador peruano Hern谩n Rivera Mej铆a indaga el asesinato de ocho periodistas a principios de los 鈥80 en el marco de una sucesi贸n de hechos violentos vinculados a la guerrilla 驴Qu茅 hay detr谩s de la densidad del silencio que cubri贸 esos hechos?

鈥淓n cada aniversario parec铆a que se publicaba el mismo art铆culo y se cambiaba la fecha. Hab铆a libros pero reflexiones m谩s acad茅micas, no era un tema que circulara, sent铆 que faltaba vulgarizar, remover la memoria hist贸rica sobre estos hechos鈥, dice Hern谩n Rivera Mej铆a sobre el tema que aborda su documental Memorias de Uchuraccay. Empezaba 1983 cuando el asesinato de ocho periodistas hizo visible a esa comunidad que tal vez de otra manera no se hubiese conocido; detr谩s de las muertes, la violencia de la guerrilla, la represi贸n y el papel de grupos militares y paramilitares.

鈥淓l tema lo ten铆a en mente desde que se dieron los hechos鈥, cuenta Hern谩n que en el 鈥86 viaj贸 a Francia, donde a煤n vive, y esboz贸 un primer proyecto, un corto experimental en base a fotograf铆as. 鈥淛usto se hab铆a encontrado una c谩maras fotogr谩fica de uno de los periodistas asesinados, Willy Retto, y el gran hallazgo fue una pel铆cula con unas 8 贸 10 fotos que registraban el encuentro con los campesinos鈥, agrega. Buscando material dio con el libro de Jos茅 Mar铆a Salcedo, las Tumbas de Uchuraccay, que narra los hechos con un estilo novelado. 鈥淓se tinte me entusiasm贸 tambi茅n, porque daba para un gui贸n cinematogr谩fico. En ese momento en el cine, sobre todo en Europa, era la tendencia de estilo mezclar ficci贸n y realidad. Y me parec铆a que en este caso se prestaba de forma muy pertinente el juego ficci贸n documental, y en ese sentido trabaj茅 hasta casi el final del proyecto鈥.

Mientras, se fue presentando sin suerte a fondos financieros; cuando quiso proponer su proyecto en Per煤, se le revel贸 otra parte de la escena que le hizo dar un nuevo volantazo: 鈥淢e di cuenta que no sab铆a la parte campesina de la historia, no conoc铆a el lugar, ni la comunidad; en 2014 tuve la suerte de encontrar una delegaci贸n de pobladores para un aniversario, les expliqu茅 lo que quer铆a hacer y les ped铆 su acuerdo. Me aceptaron, as铆 que viaj茅 y d铆as antes del aniversario vi los preparativos del acto. Despu茅s de esta experiencia me dije que no cab铆a otra posibilidad que una pel铆cula documental. Dej贸 de tener sentido la ficci贸n, me parec铆a casi una cuesti贸n 茅tica de no jugar con la verdad, la cuesti贸n de estilo ya no cab铆a鈥, se帽ala.

Comenz贸 el trabajo casi en solitario, financiando el rodaje con fondos propios. Recabar los testimonios fue dif铆cil. En la comunidad, a煤n con un int茅rprete del lugar, algunos no quisieron participar, con otros era volver a empezar a construir la confianza en cada encuentro, hab铆a que atravesar un doloroso silencio de a帽os. Un silencio que se replicaba en la b煤squeda de otras fuentes. 鈥淵o pens茅 contar con material de archivo que cre铆a existente, fue una frustraci贸n. Si existen no hay archivos que puedan ser considerados como tales, ni de los canales de televisi贸n ni de nada. Infelizmente. Esa una gran carencia en Per煤 no tener una pol铆tica de conservaci贸n, no hay cinemateca, en la misma biblioteca nacional el archivo es muy precario鈥, comenta el realizador.

Y adem谩s se sumaba la resistencia a hablar de la violencia pol铆tica. 鈥淓s un tema tab煤, cuando alguien lo aborda ya es objeto de acusaciones. Y es muy importante y necesario porque se dice 鈥榩ara que no se repita la historia鈥 y es un clich茅. La gente no piensa en esa parte de la historia, no se la cuestiona鈥. En cada paso tomaba m谩s relevancia el trasfondo social y pol铆tico de esa masacre, las cuestiones que ni el informe de la Comisi贸n investigadora de los sucesos de Uchuraccay ni la Justicia han respondido.

Reconocer ese debate latente tambi茅n implic贸 tomar decisiones en torno a la distribuci贸n de la pel铆cula, que se estren贸 el 煤ltimo enero en Lima con el apoyo del Ministerio de Cultura. Esa estructura le permit铆a salir en el circuito comercial, 鈥減ero no me pareci贸. Opt茅 por una distribuci贸n alternativa y me fui paseando yo mismo por distintos lugares del Per煤 proyectando la pel铆cula: asociaciones, cineclubes. El p煤blico en provincias fue bastante receptivo y me reconfort贸 mucho porque me sent铆 correspondido en sus reacciones, estaban removidos por lo que ve铆an, gente joven que no sab铆a lo que hab铆a pasado, gente de edad que hab铆a vivido en esa 茅poca muy conmocionada por recordar y sobre todo por saber lo que hab铆a vivido la gente en este lugar. La realidad de la serran铆a del campesinado a煤n no cuenta. Somos una sociedad racista, cuesta aceptarlo pero es as铆. Es un tema que todav铆a necesita mucha reflexi贸n y debe considerarse: la realidad y el abandono de estas comunidades. Si de algo ha servido esta tragedia, la pregunta es qu茅 cosa se ha hecho para que no se vuelva a repetir. Y la gente sale con esa pregunta鈥, concluye satisfecho Rivera Mej铆a.

Fuente: https://www.andaragencia.org/uchuraccay-las-preguntas-abiertas-por-la-masacre/