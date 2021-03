–

De parte de A Las Barricadas March 21, 2021 77 puntos de vista

Visto en Rebellyon.info , traducido por NoticiasALB. En enlaces relacionados, los anteriores ataques en 2016 y 2020

Nuestra librería, La Plume Noire, ubicada en el número 8 de la rue Diderot, fue nuevamente el blanco de un ataque perpetrado por una cincuentena de fascistas enmascarados y armados. Esto ha tenido lugar a las 14 horas de hoy en la inauguración de la permanencia de nuestra librería pero también la de la asociación PESE para las colectas de necesidades básicas.

Menos de 10 personas estaban adentro en el momento del ataque. El ataque fue cobarde, violento como la extrema derecha en Lyon. Afortunadamente, solo hubo daños materiales y esperamos que los presentes se recuperen rápidamente de este ataque. No hay duda sobre el origen del ataque: de hecho, es la extrema derecha en Lyon, en particular las identitarios aliados a los hooligans nazis del estadio. Las canciones que se encuentran en algunos videos, el saludo nazi, no dejan lugar a dudas.

Este ataque está necesariamente ligado a la disolución de Génération Identitaire y nuestra solicitud con otras organizaciones para cerrar sus locales en la Traboule y su gimnasio L’agogé. Por otro lado, una vez más nos asombra (en realidad no tanto) la facilidad con la que 50 fascistas encapuchados y armados pueden atravesar varios distritos de la ciudad, atacar a un local a las 2 de la tarde de un sábado y salir sin ser molestados por las autoridades. ¡Incluso escuchamos de la policía que el grupo de 50 había sido seguido por cámaras de vigilancia pero no arrestado porque el número no era lo suficientemente grande !

Al igual que en 2016 y como en diciembre de 2020 (asalto a voluntarios de Pese frente a La Plume Noire), se presentó una denuncia. No esperamos nada de ella pero era necesario reabrir lo antes posible.

Todavía estamos en pie ; no renunciaremos a nuestras luchas ; continuaremos difundiendo nuestros ideales, en particular a través de nuestra librería La Plume Noire.

Seguiremos exigiendo el cierre de los locales fascistas, especialmente los de los identitarios.

Lo mantendremos informado rápidamente sobre lo que vemos como una respuesta política a este ataque.

¡Nos vemos pronto en las luchas !

¡No Pasarán !

PD.

Adjuntamos a esta nota de prensa un video filmado por vecinos a quienes agradecemos su apoyo. Podrás notar en éste un estandarte que no deja dudas sobre el carácter premeditado del ataqu ; cánticos que escuchamos con frecuencia cerca del Traboule y del estadio y un saludo nazi muy claro al final del video.