–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 25, 2022 147 puntos de vista

INTRODUCCIÓ

Es va optar per la defensa militar, la guerra, com abans ho van fer a Irak, Palestina, Síria, Iemen, , Afganistan, molts altres llocs. En cap lloc s’han aconseguit els objectius, alliberar el país i fer una forma de govern que respecti els drets humans.

Fa uns mesos que Rússia ha envaït Ucraïna, gairebé tota la Humanitat ha quedat afectada i s’ha posat al costat de la lluita armada contra la invasió.

CONSEQÜÈNCIES DE LA CONFRONTACIÓ ARMADA

Estimacions, ja saben que en guerra la desinformació i la mentida són formes de la pròpia confrontació

Més de 3 milions de persones refugiades fora del país.



Milers de cases destruïdes



Centenars de ponts volats



S’estima, més de trenta-mil soldats de Rússia morts



S’estima més de cent mil persones d’Ucraïna, civils, militars morts.



Fà briques destruïdes.



collites abandonades…

FUTUR PROPER

Seguir la destrucció i la mortalitat, l’espiral de la violència on cada vegada entren més armes i el perill de la guerra nuclear.

QUI GUANYA

La industria de l’armament mundial està de festa, guanys immensos, investigació i desenvolupament de noves armes, pressupostos militars més elevats, la industria del petroli ha augmentat molt els beneficis, el canvi climà tic s’accelera…

QUI ESTÀ PERDENT?

En primer lloc la població civil de Ucraïna, els soldats de Rússia, moltes persones d’arreu el Món per manca de cereals, augment dels preus, no tenir gas i davant tenim un futur de restriccions i destrucció .

VAM DIR ELS PACIFISTES, LLUITA SI¡, PERÒ NOVIOLENTA

Imaginem que el país s’hagués preparat per la invasió, amagant les coses de valor, arxius, peces de museus etc.

ACCIÓ DAVANT DE LA INVASIÓ

Com ja s’ha fet en altres situacions, segona guerra mundial, Xile contra el dictador Pinochet, la regió del Caucas a Colòmbia, Gandhi a la India ….

Aquí a UcraÏna, al voltant de deu milions de persones DESARMADES VESTIDES DE BLANC, als carrers de tot el país alhora que van entrant els russos els reben cridant als invasors, no us volem¡



Després passar al boicot, no col.laboració, sabotatges i



D’altres formes de lluita no violenta. (consultar experiències)

Que hagués passat?…que estaria passant?…

No hi hauria la destrucció i els morts que hi ha, i continuarà , cases, fà briques, ponts, refugiats s’evitarien.



Quedaria desautoritzat a nivell mundial la cursa d’armament, l’exèrcit invasor ridiculitzat a nivell mundial.

ÉS UNA UTOPIA?

Si, com ho va ser el final de l’esclavitud, el servei militar obligatori, el matrimoni homosexual, el vot de les dones…

Arbre Agulló i Guerra

(Objector al servei militar 1971 i ecologista)

Agost del 2022