Noticias ALB. El otro d铆a apareci贸 en una entrevista de Crimethinc, que publicamos como destacado, que exist铆a un grupo de anarquistas de la ciudad de Kiev que se iban a apuntar a las milicias ciudadanas. Ayer la cuenya de twitter Integration Nightmares publicaba que hab铆a unas 50 personas anarquistas y antifas en los grupos de defensa de la ciudad. El grupo m谩s grande agrupaba a 20 (presumiblemente es el de la foto).

La decisi贸n del gobierno ucraniano de armar a la ciudadan铆a – a quien quisiera empu帽ar las armas – ha generado alg煤n tipo de expectativa entre los entornos radicales de izquierdas. Los mensajes son ambiguos y el mismo Ministro de Defensa de aquel pa铆s sali贸 por televisi贸n diciendo que hab铆a que “combatir a los rusos como la Makhnovishina”. Con esta instrumentalizaci贸n descarada de la figura de Makhno, vemos que se est谩 utilizando una ret贸rica antifascista para movilizar al combate a un sector de la poblaci贸n (la izquierda revolucionaria) que hasta ahora estaba muy poco movilizado.

Anoche a la vez que se repart铆an armas a cualquiera se denunci贸 desde fuentes oficiales que hab铆a infiltrados rusos armados vestidos con ropas de civil. El caos que se gener贸 fue bastante notorio y las autoridades locales aparecen como las m谩ximas responsables de esta gran irresponsabilidad que provoc贸 no pocos tiroteos entre defensores.

At this moment around 50 anarchists and antifascists are participating in defense of #Kyiv against russian invasion. All organized within territorial defense groups. The biggest anarchist one – 20 people. #Ukraine #Anarchism

Tambi茅n indicaba en otro twit que no hab铆a que confiar en el grupo RevDia, que hace tres o cuatro a帽os se hizo viral por una entrevista de video en donde mostraban unas pr谩cticas de tiro y de lucha en los bosques que rodeaban Kiev. RevDia en esta guerra va por libre sin colaborar con otras fuerzas anarquistas o antifascistas.

Todas estas informaciones hay que cogerlas con pinzas en todo momento. La informaci贸n tambi茅n es un frente de la guerra. Quiz谩s sean informaciones reales o quiz谩s son bulos inventados para movilizar el anarquismo contra Rusia, para incitarlos a organizar protestas. Sea como sea a estas alturas poco anarquismo habr谩 que simpatice con la postura rusa.

Guys, I’m tired, but I guess it is important to mention once again. It is not revdia on this picture. Just agitation image with their text on it. In this war situation they kept staying on their own and denied any attempt to work together with other anarchists/antifascists.

