De parte de La Haine March 21, 2022

Derramar sangre para expiar la culpa por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante cinco siglos, ha sido la forma como Occidente soluciona recurrentemente sus crisis. Una raz贸n cultural nacida de la uni贸n de la religi贸n judeocristiana y la tradici贸n del pensamiento grecorromano impone sobre el planeta su cosmovisi贸n. Un orden maniqueo emerge de sus entra帽as.

Civilizaci贸n o barbarie. S贸lo existe una representaci贸n del mundo que ha extendido su raz贸n cultural con la finalidad de dominar el mundo. Oriente, las culturas milenarias, Asia, 脕frica y Am茅rica Latina, nunca han existido, salvo para proclamar la sed de conquista, saciada con la sangre de esclavos y pueblos llevados a la extinci贸n. Pa铆ses a los cuales se han usurpado sus riquezas, sus territorios, contaminado sus r铆os, mares, e impuesto gobiernos t铆teres. Sobre ellos cae la noche.

El Dios castigador omnipresente y todo poder administra justicia. Inquisidor y castrador da luz a quienes abrazan su verdad, la 煤nica, aquella emanada del verbo divino. Occidente se expande, arrasando civilizaciones enteras. As铆 ha sido parida la modernidad. Han sido y son millones los seres humanos v铆ctimas de su prepotencia, sus ansias de dominaci贸n totalitaria encubierta bajo la idea de progreso, el principio del derecho de propiedad y libertad individual.

Occidente se desvanece en las tecnolog铆as de muerte. Las armas de destrucci贸n masiva, sean c谩maras de gas, at贸micas, qu铆micas, biol贸gicas o apoyadas en la cibern茅tica y la inteligencia artificial, son el argumento disuasorio para imponer su voluntad. Para Occidente no habr谩 paz mientras sus ansias de dominio no se hayan saciado. De nada sirve apelar a la sensatez, a la dignidad, en definitiva a lo que nos hace humanos: la vida en el respeto mutuo. Occidente s贸lo conoce una raz贸n: la guerra de conquista para someter a toda la poblaci贸n mundial. As铆 alumbra el holocausto y el exterminio del otro, del extranjero. No tiene compasi贸n.

Zygmunt Bauman, en su obra cumbre Modernidad y holocausto, subraya: 鈥淟a civilizaci贸n moderna no fue condici贸n suficiente del holocausto, pero si fue, con seguridad, condici贸n necesaria. Sin ella, el holocausto ser铆a impensable. Fue el mundo racional de la civilizaci贸n moderna el que hizo que el holocausto pudiese concebirse (鈥) El holocausto no fue un arranque irracional de aquellos residuos 鈥搕odav铆a no erradicados鈥 de la barbarie premoderna. Fue el inquilino leg铆timo de la casa de la modernidad; un inquilino que no se hubiese sentido c贸modo en ning煤n otro edificio鈥.

Hoy Occidente y su portavoz, EEUU, se sienten c贸modos. Los acontecimientos sobrevenidos en Ucrania le permiten sobrellevar sus fracasos. Elevar a rango de chivo expiatorio la tragedia que vive la poblaci贸n ucrania. El sufrimiento de unos es la justificaci贸n de la violencia sobre los otros.

Ucrania lanza un SOS. Su voz se escucha. Occidente acude al rescate, aunque sus instituciones internacionales, Uni贸n Europea, OTAN, empresas privadas, bancos, trasnacionales, medios de comunicaci贸n, etc…, sean los responsables de la actual crisis planetaria. Los ucranios merecen atenci贸n. Pero no nos enga帽emos, su sangre lava la ignominia de las otras guerras, las civilizatorias. As铆 se construye el discurso del chivo expiatorio. Una v铆ctima y victimario.

Las sanciones a Rusia, la pol铆tica de brazos abiertos a los ucranios desplazados de la guerra, la solidaridad de ciudadanos del mundo se hacen eco del llamado. Son solidarios, env铆an comida, mantas, se desplazan. Las ONG despliegan todos sus medios y redoblan los esfuerzos, mientras los gobiernos mandan armamento y promueven el odio hacia Rusia y los rusos. No hay que buscar m谩s explicaciones. Ucrania es la excusa para el patrocinio de una guerra que tapa sus verg眉enzas. Los ucranios, es triste decirlo, importan poco. V铆ctimas propicias para visibilizar el comportamiento cat贸lico de buen samaritano. Mientras tanto, desde el poder, se ejerce la llamada necropol铆tica.

Un conflicto creado en los despachos de la OTAN, la Casa Blanca y el Pent谩gono, destapa la barbarie de Occidente. Hipocres铆a, cinismo, los adjetivos sobran. Occidente vocifera, clama por un Dios castigador y justiciero. Matar rusos. Ellos son los invasores, hay que expulsarlos de cuanta organizaci贸n internacional sea posible. Llevarlos al exterminio si es necesario. J贸venes estudiantes rusos son conminados a dejar las universidades europeas. Ciudadanos rusos son vilipendiados y los medios de comunicaci贸n atizan y fomentan el odio. Deportistas, actores, no importa, mientras sean rusos, se estigmatizan. Son criminales, b谩rbaros, escoria, oligarcas, violadores, asesinos.

No hay distinci贸n, Putin es ruso, los rusos son Putin, todos juntos son enemigos de Occidente, sus vidas no tienen valor. As铆 procede Occidente. Mientras recibe a los desplazados ucranios concediendo tarjetas de residencia, permisos de trabajo, estatuto de refugiado, cierra las puertas a quienes durante a帽os claman una posibilidad de trabajo en sus pa铆ses. Son los muertos, ahogados en las pateras en el Mediterr谩neo, los cientos que ven peligrar sus vidas cuando se les niega al asilo.

Pero tambi茅n son las mujeres esclavizadas y prostituidas en Holanda, Alemania, Espa帽a, Francia, y la Europa casta y pura. Son, igualmente, los muros de la verg眉enza. Los centros de internamiento, las falsas declamaciones de neutralidad. La irresponsabilidad de Occidente, su prepotencia, sus ansias de dominar el mundo nos sit煤a al borde del abismo. Pero mientras tanto, nos llaman a exterminar a los rusos.

La Jornada