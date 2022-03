–

De parte de Federacion Anarquista Iberica March 9, 2022 92 puntos de vista

[Declaración de la Federación Anarquista sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania]

Tras el lanzamiento de la invasión abierta de Ucrania por parte del ejército ruso en la madrugada del jueves 24 de febrero, la federación anarquista ha decidido comentar sobre esta situación, que podría conducir a nuevas amenazas globales, en los siguientes puntos.

* Condenamos inequívocamente la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso.

* Expresamos profundo pesar por las vidas desperdiciadas.

El régimen de Putin y los intereses imperiales

* Los acontecimientos actuales en el este de Ucrania y el desarrollo de los últimos ocho años representan una clara agresión imperial por parte de Rusia. Esto se complementa con el apoyo de Putin a los regímenes autoritarios del bloque postsoviético contra los movimientos de resistencia popular, como hemos visto en los últimos tiempos en Kazajstán y Bielorrusia, así como su apoyo político y militar a dictadores en otros lugares, como se puede ver en Siria y Birmania.

* No se puede pasar por alto que el régimen de Putin ha buscado durante mucho tiempo desestabilizar a los competidores geopolíticos a través de la llamada guerra híbrida, especialmente a través de ataques de piratas informáticos, influencia dirigida de la opinión pública a través de las redes sociales y apoyo financiero y político, especialmente de las fuerzas de extrema derecha.

* El régimen de Putin es un sistema oligárquico y autoritario basado en el nacionalismo agresivo y la oscuridad religiosa. Es una especie de «capitalismo zarista», donde la oligarquía prospera si acepta las condiciones del autócrata gobernante y actúa en simbiosis entre sí.

* Los engranajes gobernantes de Putin están constantemente aplastando a la oposición interna. Tanto los liberales procapitalistas como los anarquistas anticapitalistas están experimentando esto. Las acusaciones y los juicios escenificados no son nada fuera de lo común. Las fuerzas represivas de Rusia tampoco son reacias a abordar la tortura física, como hemos visto en los esfuerzos del régimen por perseguir al movimiento anarquista en el proceso de la «Red».

* El régimen de Putin no duda en invocar el legado de política imperial de la Unión Soviética. Entre otras cosas, tenemos una amplia experiencia con esto, cuando en agosto de 1968 el ejército ruso, con la ayuda de otros «estados hermanos», ocupó Checoslovaquia, donde se llevaron a cabo esfuerzos para reformar la sociedad «socialista». Parte de lo que la URSS consideraba su esfera de influencia tuvo que ser obligado a obedecer. Lo mismo está sucediendo en Ucrania ahora.

* Putin y sus devotos medios han adoptado la neolengua orwelliana, lo que les permite dar la vuelta a la realidad en sus declaraciones y, por ejemplo, hacer pasar a las tropas invasoras por fuerzas de paz. Igualmente ridícula es su supuesta retórica antifascista que acusa a Ucrania de tolerancia neonazi, mientras que los voluntarios que luchan por los intereses prorrusos en Donbas y Luhansk están plagados de existencias similares.

Contra el nacionalismo

* Una de las armas más importantes de Putin en este conflicto es el nacionalismo.

* La nueva campaña militar es para ayudarlo a unir a la «nación» detrás de su personalidad, como un líder nacional indiscutible, y aumentar su decreciente popularidad en casa.

* Para él, el nacionalismo es también un arma para debilitar al competidor geopolítico más cercano: la Unión Europea. Su eventual fragmentación fortalecería a su vez el poder de su imperio. Las fuerzas nacionalistas en los países europeos individuales que él apoya lo ayudan con esto.

* Sin embargo, el nacionalismo también está fuertemente presente en el lado ucraniano, lo que solo conduce a la marginación de la población de habla rusa y, por lo tanto, a su inclinación del lado de la Rusia de Putin.

* Es necesario tener en cuenta que la agresión está dirigida por Putin y sus leales, no por los llamados rusos y rusas, es decir, por los habitantes de la Federación Rusa. Por lo tanto, es inaceptable decir que «los rusos son agresores», «los rusos han atacado», etc. Tales generalizaciones son falsas, injustas para muchas personas, especialmente para quienes no están de acuerdo con las políticas de Putin, y conducen a un odio nacional irracional.

* Nuestra posición está en el espíritu del antimilitarismo anarquista y el antinacionalismo. Somos conscientes de que las fronteras sociales no conducen entre «naciones», sino entre clases. Nosotros, como no privilegiados, tenemos intereses comunes con los no privilegiados de todo el mundo, incluidos los de Rusia y Ucrania. Queremos vivir vidas dignas sin opresión ni explotación. Rechazamos el «orgullo» sucedáneo del nacionalismo, que radica en un odio compartido hacia los demás, no tiene nada que ver con nuestros intereses, y solo hace al cañonero en juegos militaristas privilegiados.

Contra la hipocresía

* Todo el mundo se ha pronunciado en contra de la invasión rusa. Es bueno, pero no es suficiente, especialmente en lo que respecta a los representantes del llamado «Occidente democrático». Para que se crea que son sinceros, primero deben deshacerse de la hipocresía y el doble rasero.

* Si condenamos a Rusia por invadir Ucrania, también debemos condenar a Turquía por invadir el territorio autónomo de Rojava en el norte de Siria y por su cooperación con los militantes del Estado Islámico; debemos condenar a Israel por la ocupación de los territorios palestinos y la política de apartheid; debemos condenar a China por perseguir al pueblo uigur, etc.

* Cabe recordar que la OTAN dirigida por la OTAN ha actuado repetidamente de manera agresiva e imperial en varias partes del mundo para hacer cumplir su modelo de capitalismo globalizado, incluso bajo falsos pretextos (como hemos visto antes del ataque a Irak, por ejemplo) .

* Es necesario tomar Ucrania sin idealizaciones, aunque ahora está en el papel de víctima. Es necesario admitir la considerable participación de neonazis en las filas de las unidades de combate del lado ucraniano. Al mismo tiempo, debe reconocerse la influencia de los oligarcas locales en las condiciones políticas y económicas del país.

* En la medida en que los líderes mundiales estén realmente preocupados por la seguridad mundial, deberían trabajar en paralelo para acelerar la industria fósil o romper las patentes de las vacunas covid-19.

* Sin estos pasos, sus declaraciones no pueden tomarse en serio, y Putin y su maquinaria mediática siempre condenarán muy fácilmente a Occidente por hipocresía y doble moral.

Pasos necesarios

* El cambio deseado no puede traerlo la guerra, sino sólo la revolución social y el surgimiento de un movimiento antiautoritario con fuerza para prevenir la agresión militar. Notamos que un movimiento tan fuerte no existe en Europa del Este en la actualidad. Pero es necesario ayudar a construirlo y convertirlo en parte internacional. Pero es, por así decirlo, una carrera en una pista más larga.

* Actualmente, es necesario presionar a los titulares existentes de los países occidentales con requisitos específicos.

* Es necesario aceptar refugiados de Ucrania que se enfrentan a una invasión militar.

* Es necesario aceptar refugiados de Rusia que se enfrentan a la represión del régimen de Putin.

* Está claro que las élites económicas de Europa darán la bienvenida a la oferta de mano de obra barata y seguirán haciéndose filántropos. Exigimos que nos aseguremos de que las personas que han dejado sus hogares involuntariamente no se conviertan en recursos humanos baratos y rentables para un grupo reducido de propietarios e inversores.

* Exigimos un trato justo para todos aquellos que huyen de los conflictos bélicos, independientemente de su país de origen.

* Exigimos apoyo para los presos políticos rusos, los homosexuales castigados solo por lo que son y otras personas en Rusia que sufren bajo el gobierno de Putin, así como las víctimas de la expansión imperial en cualquier parte del mundo, incluida Ucrania.

* Es necesario acabar con la economía fósil y la dependencia de recursos como el gas natural. En caso de que la situación signifique un aumento adicional en los precios de la energía, exigimos asistencia inmediata a los afectados, a pesar de las ‘demandas del mercado’ a las que los políticos suelen ceder.

* Exigimos la divulgación de los flujos financieros de personas, bancos y otras instituciones a los partidos políticos occidentales y los medios de comunicación que promueven la narrativa rusa y su incautación. También exigimos que se revele el alcance de la influencia de Putin entre los políticos y las élites económicas occidentales, a pesar de que ahora han dado la vuelta retóricamente y han condenado la invasión de Ucrania.

* Deben tomarse medidas para acelerar el rechazo de la invasión de Putin y minimizar la pérdida de vidas y el sufrimiento de la guerra.

Tareas del movimiento antiautoritario

* Expresa activamente tu postura contra la invasión siendo (a diferencia de los políticos) consistente a escala global.

* Apoyar a los antiautoritarios en Ucrania y Rusia, escucharlos, informarles sobre sus actitudes y destinos, mostrarles su solidaridad permanentemente.

* Construir estructuras internacionales capaces de una asistencia mutua eficaz.

* Proporcionar asistencia directa a los refugiados. En un principio, al menos a los de sus propias filas, y posteriormente a los demás, para no ser víctimas de la política de asilo deshumanizada y de los explotadores económicos.

La paz capitalista es ciertamente mejor que la guerra capitalista, pero no es nuestro objetivo. El objetivo es acabar con el capitalismo, acabar con las fronteras, acabar con las clases, es decir, conseguir sociedades libres, autónomas y socialmente justas a escala mundial, con toda la diversidad que la libertad política y económica y la emancipación individual y colectiva pueden ofrecer.

Federación Anarquista (República Checa y Eslovaquia)