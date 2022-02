–

De parte de Red Sindical Internacional De Solidaridad Y De Luchas February 25, 2022

Ninguna naci贸n del mundo desea la guerra. Los pueblos ruso, ucraniano y bielorruso no son una excepci贸n. Pocos pueblos en el mundo han sufrido p茅rdidas tan terribles y han sacrificado la vida de decenas de millones de sus ciudadanos en su historia como nuestros tres pueblos, pueblos tan cercanos entre s铆. Y el hecho de que el gobierno ruso haya lanzado una guerra contra Ucrania hoy, no se puede entender, justificar ni perdonar. El hecho de que el agresor invadiera Ucrania desde el territorio de Bielorrusia con el consentimiento de las autoridades bielorrusas no puede ser ni justificado ni perdonado.

Han ocurrido hechos irreparables, y sus consecuencias a largo plazo en la vida de varias generaciones van a envenenar las relaciones entre rusos, ucranianos y bielorrusos. En nombre de los miembros de los sindicatos independientes de Bielorrusia,de los trabajadores de nuestro pa铆s, saludamos a nuestros hermanos ucranianos. Les pedimos disculpas por la verg眉enza, la verg眉enza que el gobierno bielorruso les impuso a todos los bielorrusos, al convertirse en aliado del agresor y abrirle la frontera con Ucrania.

Sin embargo, queremos asegurarles, queridos ucranianos, que la gran mayor铆a de los bielorrusos, incluidos los trabajadores, condenan las acciones temerarias del actual r茅gimen bielorruso al tolerar la agresi贸n rusa contra Ucrania. Exigimos el cese inmediato de las hostilidades y el retiro de las tropas rusas de Ucrania, as铆 como de Bielorrusia.

En este momento dif铆cil y fat铆dico, declaramos que el pensamiento y el coraz贸n est谩n con ustedes, queridos ucranianos. A resistir y a vencer.

隆Viva Bielorrusia ! 隆Gloria a Ucrania !