De parte de Trochando Sin Fronteras March 1, 2022 49 puntos de vista

Una de las caracter铆sticas fundamentales del capitalismo es la intensa disputa al interior de la burgues铆a por apropiar el excedente producido por los trabajadores. Sin esto en mente al interpretar el escenario en Ucrania, es f谩cil caer en explicaciones que exaltan los aspectos pol铆ticos e ideol贸gicos (desde el nacionalismo hasta una nost谩lgica visi贸n de la URSS) en detrimento de una comprensi贸n m谩s profunda. Por ello la intenci贸n en esta reflexi贸n es identificar los intereses de los bloques imperiales de oriente y occidente sobre Ucrania. Lectura que debe ser abordada de la mano de una interpretaci贸n de la crisis de acumulaci贸n y la reconfiguraci贸n del capital m谩s all谩 de Ucrania.

En 1936 durante el congreso del partido en N煤remberg Hitler se帽alo: 鈥Si pudi茅ramos disponer de la incalculable riqueza y las reservas de materias primas de los montes Urales y de las interminables y f茅rtiles llanuras de Ucrania para explotarlas bajo el mando nacionalsocialista, el pueblo alem谩n nadar铆a en la abundancia鈥[1]. En efecto, los suelos ubicados en la actual Ucrania (Chernozem) al tener capas de materia org谩nica de hasta 220 cm[2], ser铆an determinantes del rol subordinado/proveedor (de granos y tambi茅n carb贸n del Donbass) que la antigua rep煤blica sovi茅tica cumplir铆a durante el periodo de econom铆a de guerra, situaci贸n era comparable a la de otras naciones de Europa del Este que terminar铆an abandonando el Pacto de Varsovia para incorporarse en la OTAN, tras d茅cadas de un capitalismo de Estado que industrializ贸 la regi贸n, pero que se abocaba a un periodo de languidecimiento cr铆tico hacia la d茅cada del 70.

El inter茅s de Hitler por estas tierras ha sido heredado por grandes corporaciones multinacionales que presionan la eliminaci贸n de la a煤n existente moratoria para la venta de tierras agr铆colas hacia extranjeros. Sin embargo, estas corporaciones se al铆an con el capital nacional al que usan de testaferro como sucede con la ucraniana AgroGeneration, la cual ha incrementado su posesi贸n de tierras recibiendo m谩s de 300 millones de d贸lares de sus socios[3] del capitalismo occidental, entre los que destacan: la minera Glencore, el European Bank (EBRD) y el US-Ukraine Business Council[4], que incluye, entre otros, a la firma de inversores SigmaBleyzer, la estadounidense Monsanto (ahora Bayer), Dupont, Cargill, Exxon y la multinacional Raytheon Technologies del sector armament铆stico. El capital chino tampoco se ha quedado atr谩s, pues ya en 2013 ha adquirido derechos por medio siglo sobre el 9 % de la tierra cultivable de Ucrania (en el oeste de Donestk), por 2.600 millones de d贸lares[5], renta que tampoco molesta a las oligarqu铆as ucranianas.

En todo caso los negocios se mueven mejor sobre conflictos congelados o superados, de all铆 que establecer alianzas-control de largo plazo que aseguren estabilidad sea el camino de mayor confianza, por supuesto de la mano del control militar, pues el vaiv茅n entre gobiernos pro rusos, pro europeos e intermedios no deja satisfechos a los capitalistas de los respectivos bloques. As铆 Ucrania ha sido presionada a elegir un bando en medio de una gran crisis de deuda y baj铆simo crecimiento desde la 鈥渞estauraci贸n capitalista鈥 en la que ha sido la peor librada de Europa del este[6]: por un lado, el FMI usa sus nuevos cr茅ditos (extensi贸n de pr茅stamos por 5.000 millones de d贸lares) como mecanismo para exigir privatizaciones, una fuerte pol铆tica de austeridad del gasto p煤blico que afecta el acceso a bienes de consumo colectivo para la mayor铆a de trabajadores[7] y asistencia t茅cnica por diez mil millones de d贸lares condicionada a seguir liberalizando el mercado de tierras a los inversionistas extranjeros[8]. Por el otro lado Rusia exige el pago de una deuda que asciende a 3.000 millones de d贸lares y que desde la crisis en 2013 est谩 a煤n sin saldar[9], y que podr铆a justificar en parte el anexionismo territorial de Crimea a Rusia a manera de cobro. Ucrania es halado por los imperialistas desde ambos costados y en medio aflora un nacionalismo que resulta siendo funcional al capital de occidente.

En la disputa no hay solo tierra f茅rtil y deudas de por medio. El 16 % del consumo de gas natural europeo pasa por Ucrania[10] y esta obtiene una renta por tr谩nsito que explica el 3,8 % de su PIB. El 40 % del consumo de gas europeo depende de Rusia. Si bien Noruega, Argelia y Qatar con 18 %, 11 % y 4 % respectivamente suplen el resto de las importaciones del viejo continente, estos 煤ltimos no pueden ampliar la oferta del recurso, por lo menos a corto plazo. Argelia no se puede permitir m谩s exportaciones a costa de su consumo interno y las importaciones desde Qatar (denominado por Biden principal aliado no perteneciente a la OTAN en enero del presente a帽o[11]) son inviables pues est谩n empe帽adas con contratos de largo plazo hacia al noreste asi谩tico donde se dirige el 75 % de sus exportaciones[12], con lo cual solamente se podr铆a redireccionar entre el 10 % y el 15 % del combustible de este emirato. El panorama es incluso m谩s dram谩tico para Europa, ya que las proyecciones de la demanda de gas sugieren un crecimiento de hasta un 80 % hacia el a帽o 2050[13]. De mantenerse el escenario actual, la dependencia del gas proveniente de Rusia se incrementar铆a hasta el 60 %.

Hoy seguramente Europa lamenta que durante el gobierno Trump, no se avanzara en negociaciones sobre asuntos nucleares con Ir谩n (tambi茅n productor de gas) y que al contrario a punta de sanciones, lo terminaran acercando a una Rusia que viene configurando un bloque de alianzas en oriente medio. Tambi茅n valga recordar, a prop贸sito del congelamiento del proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que hace a帽os occidente va perdiendo batallas de este tipo: en el a帽o 2009 cuando con apoyo econ贸mico estadounidense proyect贸 la construcci贸n del gasoducto Nabucco, que pretend铆a abastecer el 10 % del consumo de gas europeo[14] desde Asia central, principalmente de Azerbayan, Rusia respondi贸 con la construcci贸n del South Stream, un gasoducto que atraviesa el mar negro evitando a Ucrania y pasando por Bulgaria, Serbia, Hungr铆a, Eslovenia e Italia, luego evitando los pa铆ses del nordeste europeo construir铆a el Nord Stream que conecta a Rusia y Alemania por el mar B谩ltico; y como si fuera poco remata con la consolidaci贸n de una naciente alianza con Turqu铆a que terminar铆a por echar al traste el proyecto, a la vez que abr铆a el mercado de venta de armas rusas hacia esa naci贸n continuamente rechazada de la zona Euro.

Lo que proyecta el escenario es:

I) a corto plazo el capital de occidente no tiene formas de favorecer su posici贸n relativa en Europa respecto a Rusia a trav茅s de alternativas cercanas que sustituyan la dependencia del gas.

II) debido a esto el actual acercamiento de Europa a Estados Unidos, es solo temporal, pero demuestra que esta disputa es un cap铆tulo de la reconfiguraci贸n de las esferas de influencia de los bloques imperiales, donde ser铆a esperable un mayor protagonismo de oriente medio.

III) El tanteo de las l铆neas rojas que establece cada bloque termina agudizando la crisis de acumulaci贸n, ya que el incremento de los precios de la energ铆a que ven铆a desde finales de 2021 empuja el incremento de la inflaci贸n que en busca de frenos tiende a aumentos en las tasas de inter茅s en medio de una fuerte ampliaci贸n de la deuda acompa帽ada del fracaso de las medidas fiscales y monetarias como v铆a hacia la recuperaci贸n econ贸mica. Finalmente, la ca铆da de rentabilidad asusta a los inversores y sigue aumentando la presi贸n inflacionaria dejando a煤n m谩s escasos escenarios de refugio como los bonos de deuda y los commodities, con lo cual las contra tendencias de respuesta a la crisis van juntando sus caminos hacia la quema masiva de capital.

La coyuntura es s铆ntoma de una profundizaci贸n en la crisis de la tasa de ganancia que al amplificarse intensificar谩 la explotaci贸n generalizada de la sociedad en medio de una creciente disputa entre capitalistas por apropiarse sus r茅ditos. Pero donde el capital impone la muerte nacen oportunidades a proyectos emancipatorios, siempre que exista una aguda lectura del momento y una subjetividad pol铆tica construida y encausada desde la organizaci贸n que hoy m谩s que nunca exige de nuestra solidaridad clasista a lo largo del mundo.

