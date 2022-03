–

De parte de A Las Barricadas March 30, 2022 47 puntos de vista

Enough is Enough. Traducido por Alasbarricadas

Al principio de la guerra le enviamos algunas preguntas a un activista anarquista de Kyiv para obtener informaci贸n sobre la situaci贸n en Ucrania. La siguiente entrevista fue hecha en las 煤ltimas tres semanas. Hicimos las preguntas como activistas de la red anarquista local de Karlsruhe (Alemania) llamada ANIKA. Hicimos las preguntas dos d铆as antes de que la federaci贸n rusa comenzara la guerra. Obtuvimos las respuestas el 20 de marzo de 2022.

Publicado originalmente por ANIKA.

Si quieres, nos encantar铆a saber un poco sobre ti, como persona que responde…

Soy activista anarquista desde 2007, he participado en decenas de protestas callejeras desde entonces. Fui miembro del sindicato estudiantil Acci贸n Directa y posteriormente del Sindicato Aut贸nomo de Trabajadores, as铆 como de otras iniciativas menores. Particip茅 humildemente en la revoluci贸n de Maidan de 2014, ya que ten铆a sentimientos bastante contradictorios al respecto: me disgustaba que los grupos de extrema derecha aumentaran su popularidad durante las protestas, pero me inspiraban las demandas generalizadas de reducir la fuerza policial y contra el autoritarismo. Despu茅s de 2014 me volv铆 menos activo y no form茅 parte de ning煤n colectivo, pero segu铆 intentando apoyar iniciativas locales

1. Nos alegra tener la oportunidad de hacer algunas preguntas en esos d铆as dif铆ciles, 驴puede decirnos d贸nde est谩s, c贸mo sobrevives a este conflicto desde ahora?

Vivo en Kiev, y aqu铆 se est谩 relativamente c贸modo, comparado con otros lugares, por supuesto. Todav铆a tenemos gas, electricidad, calefacci贸n y agua, algunos transportes p煤blicos siguen funcionando tambi茅n, y las tiendas siguen suministrando alimentos. El toque de queda es de las 8 de la tarde a las 7 de la ma帽ana y la gente aqu铆 est谩 obligada a llevar siempre consigo su documento de identidad. Aproximadamente la mitad de los cuatro millones de habitantes de Kiev han abandonado la ciudad, y algunos de los que se quedan prefieren dormir en los refugios antia茅reos.

Kiev est谩 casi intacta, s贸lo han ca铆do algunas bombas y cohetes dentro de la ciudad. Sin embargo, el ej茅rcito ruso intenta rodear Kiev, por lo que algunas de las ciudades y pueblos vecinos fueron arrasados por su artiller铆a, sobre todo Gostomel, Bucha e Irpin, al noroeste. Ahora el ej茅rcito ruso intenta llegar a la ciudad de Fastiv, al suroeste de Kiev, y cortar la principal v铆a f茅rrea que conecta Kiev con el oeste del pa铆s. Los rusos tambi茅n intentan acercarse a Kiev desde el este y el noreste, por lo que podr铆a haber combates en los pr贸ximos d铆as.

Sin embargo, me siento bastante privilegiado. Kiev est谩 muy bien defendida y casi todos los expertos militares del mundo dicen que es pr谩cticamente imposible que el ej茅rcito ruso tome la ciudad, pues ya han sufrido terribles p茅rdidas. En realidad, estoy m谩s preocupado por los habitantes de Mariupol, Kharkiv, Chernihiv y Sumy, as铆 como de otras ciudades en las que se libran intensos combates: son bombardeados constantemente, algunos de ellos no tienen calefacci贸n, electricidad ni agua. Muchas ciudades ocupadas se enfrentan al saqueo por parte de los soldados rusos hay algunos informes de que la polic铆a rusa y los servicios secretos ya detienen a la gente por su posici贸n pro-ucraniana.

2. Entendemos este conflicto como parte de la historia de los 煤ltimos a帽os. Conectado con los intereses econ贸micos y geoestrat茅gicos del occidente global y la federaci贸n rusa. 驴Puedes decirnos c贸mo entiendes el proceso desde las protestas de Maidan y la anexi贸n de Crimea, es decir, desde aproximadamente 2014?

Al contrario de lo que piensa mucha gente en el occidente global, Ucrania no era de mucho inter茅s para los c铆rculos capitalistas occidentales. Muchos de los recursos que tiene Ucrania se pueden encontrar f谩cilmente en otros lugares. Las inversiones extranjeras occidentales en la econom铆a ucraniana eran comparativamente bajas. El capital ruso ten铆a definitivamente algunos intereses en Ucrania, pero m谩s que eso, el gobierno ruso ve铆a a Ucrania como un valioso objetivo geopol铆tico para Rusia. La marina rusa ten铆a una base militar en Crimea, lo que le permiti贸 apoyar sus guerras en Georgia en 2008 y en Siria desde 2015. Adem谩s, Ucrania era vista como una especie de estado tap贸n entre los pa铆ses de la OTAN y Rusia. El apoyo a la adhesi贸n a la OTAN en Ucrania era bastante bajo antes de 2014, pero despu茅s de la anexi贸n de Crimea y la guerra en Donbass, subi贸 a m谩s del 50% y mucho m谩s despu茅s de la invasi贸n a gran escala.

3. 驴Cambi贸 la pol铆tica del gobierno ucraniano a partir de 2014?

En resumen, Petro Poroshenko, el presidente elegido en 2014 era un pol铆tico conservador, que hizo algunos movimientos populistas junto con algunos intentos de reducir el poder blando ruso en Ucrania, como la creaci贸n de una nueva iglesia cristiana ortodoxa ucraniana independiente, tambi茅n apoy贸 la lengua ucraniana, etc. Sin embargo, su pol铆tica econ贸mica y social no satisfizo a nadie, y no se le ocurri贸 nada mejor que usar de lema “隆Ej茅rcito! 隆Lengua! Fe!” en su campa帽a de reelecci贸n, por lo que en 2019 Volodymyr Zelensky fue elegido presidente. Sus pol铆ticas eran m谩s liberales tanto en la econom铆a como en la cultura, lo que dio a Putin la falsa percepci贸n de que los ucranianos estaban a favor de una pol铆tica m谩s prorrusa.

Sin embargo, la pol铆tica del gobierno ucraniano sigui贸 siendo m谩s o menos independiente y, en general, prooccidental, y parece que eso hizo que Putin resolviera esto de forma militar. En cuanto a la extrema derecha en Ucrania, ha perdido la mayor parte de su influencia con el paso del tiempo. El partido de extrema derecha Svoboda perdi贸 todos los esca帽os del parlamento menos uno, y el partido Cuerpo Nacional, relacionado con el infame regimiento Azov, s贸lo obtuvo el 2% de los votos y no logr贸 entrar en el parlamento. El ministro del Interior, Arsen Avakov, que utiliz贸 a los activistas de extrema derecha para obtener ventajas pol铆ticas, tambi茅n perdi贸 su puesto hace medio a帽o. Existe la posibilidad de que la extrema derecha obtenga alguna ventaja despu茅s de la guerra, ya que hay mucho odio hacia Rusia debido a sus acciones, y es probable que el odio perdure despu茅s de la guerra. Sin embargo, la guerra se percibe en gran medida como una lucha de la democracia contra el dictador del Kremlin, por lo que las posibilidades de un gobierno autoritario en Ucrania son bastante bajas.

4. 驴Ves a Ucrania como un estado tap贸n y qu茅 opinas de la perspectiva antib茅lica?

Las actuales negociaciones entre Ucrania y Rusia van en la direcci贸n de negociar las ambiciones ucranianas en la OTAN a cambio de la reintegraci贸n de las regiones ocupadas en Ucrania, garant铆as de seguridad y reparaciones por los da帽os causados por el ej茅rcito ruso. Una reciente encuesta sugiere que esta posici贸n es adecuada para gran parte de la opini贸n p煤blica ucraniana. Sin embargo, la aplicaci贸n de los t茅rminos de la paz en estas condiciones sigue dependiendo en gran medida de la situaci贸n en Rusia, ya que s贸lo la amenaza de una disidencia interna debido a los fracasos econ贸micos y militares obligar谩 a las autoridades rusas a hacer tales concesiones. Muchos izquierdistas en Ucrania, as铆 como en Rusia y Bielorrusia esperan que el fracaso militar ruso provoque las revoluciones antiautoritarias en estos dos pa铆ses.

5. 驴Qu茅 es Lugansk y Donetsk?

Las “Rep煤blicas Populares” de Donetsk y Lugansk son dictaduras militares bajo el control directo de Rusia. Los l铆deres m谩s o menos independientes de los separatistas fueron asesinados en los a帽os anteriores, probablemente por los servicios de seguridad rusos. El actual l铆der de la DNR es un antiguo anunciante de un esquema de Ponzi; parece que lo escogieron por carecer de autonom铆a pol铆tica propia. La regi贸n est谩 aislada del resto del mundo por las sanciones, estancada econ贸micamente, sobreviviendo principalmente de la miner铆a del carb贸n y de la ayuda financiera directa de Rusia. Justo antes del conflicto, los dirigentes de las “Rep煤blicas Populares” anunciaron la movilizaci贸n obligatoria de la poblaci贸n masculina. Hubo informes de hombres que fueron secuestrados en las calles y forzados a entrar en el ej茅rcito, ahora son utilizados como infanter铆a por delante del avance de las tropas regulares rusas.

6. 驴C贸mo era antes el reconocimiento de esas dos regiones?

Antes de 2014, hab铆a muy pocos informes sobre organizaciones separatistas en la regi贸n de Donb谩s, s贸lo algunos peque帽os grupos de activistas pol铆ticos. Siempre me pareci贸 que la oposici贸n entre los ucranianos del este y del oeste era impulsada por los pol铆ticos que quer铆an obtener alguna ventaja de votos en algunas regiones. Al menos la generaci贸n m谩s joven parec铆a no importarle mucho estas divisiones. Y despu茅s de vivir ocho a帽os cerca de la zona de guerra pero en relativa paz, la gente de las partes de Donbas controladas por Ucrania definitivamente no quer铆a que la guerra se extendiera al resto de la regi贸n y vivir en las rep煤blicas no reconocidas bajo sanciones. Por ello, ya han aparecido v铆deos de manifestaciones pro-ucranianas en las calles de las ciudades ocupadas por Rusia en Donb谩s.

El reconocimiento de estas rep煤blicas era probablemente parte de un plan para dividir Ucrania en varios pa铆ses -el dictador bielorruso Alexander Lukashenko en su sesi贸n informativa de televisi贸n hab铆a mostrado accidentalmente un mapa en el que el territorio ucraniano estaba dividido en varias partes, bas谩ndose en las suposiciones previas a la guerra sobre el sentimiento pro- y anti-ruso en Ucrania.

7. 驴C贸mo es la conducci贸n rusa de la guerra?

La Federaci贸n Rusa ha invadido Ucrania desde varias direcciones simult谩neamente. Ahora est谩 claro que no esperaban casi ninguna resistencia y cre铆an ser capaces de capturar las principales ciudades en pocos d铆as y ocupar el resto del pa铆s en las siguientes semanas. Parece que la guerra se prepar贸 en gran secreto, por lo que incluso muchas personas que reun铆an informaci贸n para el Kremlin no sab铆an que la invasi贸n se acercaba. Esta fragmentaci贸n de la informaci贸n llev贸 a una percepci贸n completamente falsa de Ucrania como un pa铆s que dar铆a la bienvenida a los rusos, o al menos estar铆a demasiado asustado para resistir. Por el contrario, despu茅s de 2014 los ucranianos siempre asumieron que la amenaza de una invasi贸n a gran escala era bastante real y se prepararon en consecuencia. Mucha gente recibi贸 alg煤n tipo de formaci贸n militar o m茅dica y prepar贸 uniformes, chalecos antibalas y otros equipos 煤tiles, que se compraron con su propio dinero. Una vez iniciada la guerra, esas personas se ofrecieron inmediatamente para luchar, mientras que otras donaron dinero o se organizaron por su cuenta para dotar a las unidades de combate del equipo comprado con esas donaciones y que el Estado no pod铆a conseguir.

Los habitantes de los territorios ocupados empezaron a organizar acciones de desobediencia civil, y algunos de ellos, especialmente en el norte, actuaron como partisanos, quemando o capturando tanques y otros veh铆culos rusos. El ej茅rcito ucraniano adopt贸 la t谩ctica de la defensa activa, maniobrando y organizando constantes emboscadas, lo que llev贸 al ej茅rcito ruso a sufrir p茅rdidas catastr贸ficas y su invasi贸n casi se detuvo en la segunda semana de la guerra. Desgraciadamente, el ej茅rcito ruso no retrocedi贸 y empez贸 a bombardear sistem谩ticamente las ciudades ucranianas, lo que provoc贸 miles de v铆ctimas civiles. Ahora ambos bandos intentan organizar los refuerzos mientras los avances terrestres son limitados.

8. 驴C贸mo te sientes ante la situaci贸n de guerra?

Hubo una sensaci贸n bastante cercana al p谩nico en los dos primeros d铆as de la invasi贸n. Me despert茅 sobre las 5 de la ma帽ana por el sonido de las explosiones, el cielo estaba iluminado de rojo: el ej茅rcito ruso estaba atacando objetos militares ucranianos alrededor de Kiev. Mucha gente met铆a sus pertenencias en los coches y se iba en direcci贸n oeste o intentaba escapar en trenes o autobuses, hab铆a grandes colas cerca de los cajeros autom谩ticos, las farmacias y las tiendas. El d铆a siguiente fue a煤n peor, ya que las noticias dec铆an que los tanques rusos se estaban acercando a las afueras de Kiev. Intent茅 prepararme mentalmente para que la ciudad se convirtiera en un lugar de feroces combates casa por casa, pero parece que esa preparaci贸n es imposible. Sin embargo, el d铆a siguiente trajo buenas noticias: el avance ruso casi se detuvo en las afueras de Kiev, aparecieron numerosos v铆deos en los que se ve铆a que el ej茅rcito ruso estaba muy mal preparado, y muchos soldados ni siquiera sab铆an por qu茅 ten铆an que luchar en esta guerra. Los d铆as siguientes fueron una completa monta帽a rusa emocional, ya que la postura emocional mejoraba y deca铆a varias veces al d铆a, dependiendo de las noticias. Finalmente, despu茅s de tres semanas de guerra, la postura emocional se volvi贸 m谩s o menos estable. Todav铆a es bastante dif铆cil concentrarse en algo que no sean las noticias.

Sin embargo, vivo bastante lejos de los objetos de importancia militar, por lo que me siento mucho m谩s seguro que muchos otros en Ucrania. La gente que vive en las zonas de guerra tiene que sobrevivir en sus s贸tanos sin calefacci贸n, sin comunicaci贸n y a menudo sin suficientes suministros de comida y agua durante d铆as e incluso semanas mientras escuchan los bombardeos de la artiller铆a que destruyen las ciudades sobre sus cabezas. Realmente no puedo imaginar lo que sienten, y dudo que lo cuenten en un futuro pr贸ximo: las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial tambi茅n guardaron silencio sobre lo que vivieron.

9. 驴C贸mo describir铆as las represiones contra los anarquistas/antifascistas?

Los anarquistas y antifascistas ucranianos ten铆an muchos problemas con los nazis callejeros, que intentaban atacar sus actos (o algunos otros, como los organizados por la comunidad LGBTQ+ y de las feministas). Sin embargo, la polic铆a no se preocupaba mucho de la actividad anarquista, salvo algunas investigaciones sobre supuestos casos de da帽os a la propiedad, que no dieron lugar a ninguna detenci贸n. Otro caso fue cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania intent贸 deportar a uno de los anarquistas bielorrusos a su pa铆s de origen, donde la polic铆a de Lukashenko probablemente lo meter铆an en la c谩rcel. Sin embargo, el caso se defendi贸 con 茅xito en los tribunales y nuestro camarada permaneci贸 en Ucrania.

El apoyo electoral de la extrema derecha disminu铆a a帽o tras a帽o, y perdieron todos los esca帽os del parlamento menos uno. El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, tambi茅n perdi贸 su puesto hace medio a帽o: apoyaba a los grupos de extrema derecha porque le daban ventaja pol铆tica. Les hab铆a permitido utilizar la violencia callejera en diferentes ocasiones, la polic铆a los deten铆a, y tras unas horas los dejaba en libertad sin cargos. Despu茅s, Avakov aparec铆a en la televisi贸n y dec铆a que sus polic铆as, bajo su autoridad, hab铆an evitado con 茅xito la violencia. Este esquema le permiti贸 mantenerse en el poder durante 7 a帽os; sin embargo, a medida que aumentaban los esc谩ndalos de corrupci贸n, ineficacia y brutalidad de la polic铆a, finalmente perdi贸 su cargo. As铆, despu茅s de que la extrema derecha perdiera a la mayor铆a de sus aliados en el gobierno, la esperanza de tiempos m谩s f谩ciles hab铆a aparecido entre la comunidad anarquista, as铆 como en algunas otras.

Sin embargo, ahora el nuevo peligro se cierne sobre nosotros, ya que es probable que los rusos encarcelen o incluso maten a muchos activistas pol铆ticos de todo el espectro pol铆tico en caso de que superen la resistencia ucraniana. Como podemos ver en los v铆deos de muchas ciudades ocupadas, la ocupaci贸n s贸lo se puede imponer mediante la fuerza bruta: la polic铆a y los servicios secretos rusos ya est谩n actuando all铆 y secuestrando a los activistas que intentan organizar la resistencia. Y cerca de Kharkov el ej茅rcito ucraniano ha emboscado y destruido un enorme convoy (unos 35 coches) de polic铆as rusos – con escudos, cascos en sus coches, con un mont贸n de carros blindados.

S茅 que muchos activistas de los pa铆ses occidentales estar谩n preocupados por los nazis ucranianos. Sin embargo, todos los activistas que viven en Ucrania saben, que la violencia policial, organizada por el estado, es mucho peor que cualquier n煤mero de nazis callejeros, m谩s a煤n si es organizada por dictadores completamente incontrolables como Putin o Lukashenko.

10. 驴Existe alg煤n tipo de movimiento autoorganizado?

Muchos de los activistas anarquistas y antifascistas se han unido a las fuerzas de defensa territorial o incluso al ej茅rcito. Algunos de ellos se unieron a las fuerzas de defensa territorial como grupo y formaron un pelot贸n de luchadores antifascistas. Puedes encontrar informaci贸n sobre ellos en https://operation-solidarity.org . Otros se alistaron individualmente en la unidad que consideraron oportuna.

Otros se unieron al movimiento de voluntarios. En Ucrania, el t茅rmino “voluntario” suele designar a una persona que ayuda en alguna actividad de forma no violenta cuando el gobierno no puede o es demasiado lento para proporcionar ayuda. Algunos ayudan a recoger donaciones, otros ayudan a los refugiados, otros proporcionan la compra de valiosos equipos a las unidades de combate. El movimiento de voluntarios est谩 bastante extendido en Ucrania y, gracias a 茅l, muchas personas han conseguido recibir ayuda humanitaria, evacuar la zona de guerra, y las unidades de combate est谩n mejor equipadas con chalecos antibalas, radios y visores infrarrojos que el ej茅rcito ruso.

S茅 que muchos de los anarquistas de los pa铆ses occidentales dir铆an que no est谩 bien unirse a las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, los anarquistas durante la guerra civil espa帽ola lucharon como parte del ej茅rcito regular republicano, y m谩s tarde se unieron al ej茅rcito franc茅s libre para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Vemos que la situaci贸n es bastante similar: Vladimir Putin dej贸 muy claro en su discurso de declaraci贸n de guerra que considera a los ucranianos como una naci贸n falsa y que todos los ucranianos deber铆an “volver” a considerarse rusos, cosa que nunca hicieron. Ahora est谩 claro para todo el mundo que Putin es un dictador etno-nacionalista que s贸lo se preocupa por las conquistas abiertas de otros territorios y su subyugaci贸n a trav茅s de la fuerza militar y policial, el control total de los medios de comunicaci贸n y la propaganda de las victorias militares de los tiempos pasados. Todo esto es totalmente inaceptable para el movimiento anarquista, y por eso elegimos luchar.

11. La ayuda, 驴hay una forma sensata de darla?

Todos estamos agradecidos a todos los ciudadanos de los pa铆ses occidentales que ayudaron a los refugiados de Ucrania, y definitivamente es genial seguir haci茅ndolo. Si te sientes bien para apoyar al movimiento anarquista en su lucha directa, puedes ir a https://operation-solidarity.org y encontrar la manera de hacerlo.

12. 驴Podr铆as darnos algunas ideas?

Por lo que s茅, hay mucho whataboutism en los c铆rculos de la izquierda occidental: Ucrania es mala porque quer铆a entrar en la OTAN; Ucrania es mala porque hay un regimiento nazi, Azov; Occidente ha demostrado su actitud racista al acoger a los refugiados ucranianos blancos mientras niega el refugio a los no blancos.

A nadie en la direcci贸n de la OTAN con al menos algo de cordura le gustar铆a realmente tener una guerra con Rusia, ya que Rusia posee el mayor arsenal nuclear del planeta. Rusia tiene miedo de la expansi贸n de la OTAN no porque la OTAN quiera invadir Rusia, sino porque bloquear谩 las ambiciones de Rusia y su injerencia directa en los pa铆ses vecinos. Como hicieron en Moldavia en 1992, en Georgia en 2008 y en Ucrania desde 2014, as铆 como su apoyo a diferentes facciones en la regi贸n de Oriente Medio. Aunque est谩 bien ser cr铆tico con el imperialismo occidental, tambi茅n es crucial ser cr铆tico con las ambiciones imperialistas de otras llamadas “potencias mundiales” y no excusar sus cr铆menes de guerra porque las potencias occidentales tienen m谩s recursos para cometerlos. Rusia estuvo involucrada en una brutal campa帽a militar en Siria, donde su aviaci贸n arras贸 ciudades, como lo est谩 haciendo hoy en Ucrania, as铆 como ha proporcionado sus mercenarios y enviado una enorme cantidad de armas a varios reg铆menes en 脕frica, pero esto se suele pasar por alto.

El regimiento Azov constaba de hasta 1000 soldados antes de la invasi贸n a gran escala, ahora es probable que haya m谩s de ellos ya que algunos de sus combatientes retirados volvieron a unirse a las filas. Sin embargo, el ej茅rcito ucraniano tiene ahora m谩s de 300.000 soldados y su n煤mero aumenta d铆a a d铆a, y en Ucrania hab铆a m谩s de 40 millones de personas antes de la guerra. As铆 que me parece muy hip贸crita negarle cualquier apoyo a Ucrania porque una peque帽a fracci贸n de sus tropas sean nazis, mientras que todo el pa铆s est谩 bajo el ataque de un dictador etnonacionalista que cree que millones de personas deber铆an considerarse rusos.

Por 煤ltimo, como he dicho antes, es sorprendente ver el apoyo de los refugiados ucranianos y estamos muy agradecidos por ello. Espero que este apoyo se convierta en un valioso ejemplo, que ense帽e a la gente de todo el mundo a mostrar m谩s ayuda a los refugiados de otras zonas de guerra de todo el mundo, sin importar de d贸nde vengan.

Gracias por todo su apoyo.

Mis mejores deseos.