Entrevista con Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda :: La posici贸n de Rusia es defensiva, est谩 diciendo basta de apuntarme con misiles

Te propuse hacer un balance sobre el primer a帽o del gobierno de Biden, algunos lo tildan de decepcionante, otros hablan de fracaso, de fiasco.

Hay varias aristas, por empezar asumi贸 en medio de una pandemia galopante que Trump hab铆a desatendido totalmente y hoy tiene a la mayor铆a de la poblaci贸n vacunada con dos dosis y una parte con tres. Tiene que lidiar con un 30% de la poblaci贸n que es anti vacunas. Pero en eso no le fue mal. La segunda cuesti贸n es que cuando asumi贸 en medio de una crisis pol铆tica tremenda producto de la ocupaci贸n del Capitolio por grupos de ultraderecha de Trump y que adem谩s hay un alto porcentaje de los votantes de Trump que siguen insistiendo con que hubo fraude y que en realidad gan贸 Trump las elecciones. Ah铆 hay una crisis pol铆tica que se desarrolla hasta hoy.

Por otro lado, hay dos cuestiones internas que son contradictorias, avanz贸 en la inclusi贸n de mujeres en el Parlamento y en lugares importantes, al mismo tiempo prometi贸 cambiar la pol铆tica inmigratoria y no cambi贸 nada, sigue con la pol铆tica de Trump de expulsar gente. Y luego hay dos cuestiones, una es la econ贸mica, por un lado el a帽o pasado la econom铆a creci贸 un 6.4%, este a帽o dicen que va a crecer 4.9%, la desocupaci贸n est谩 en 3.9%, es muy baja, hay sobre empleo en EEUU, pero esto va acompa帽ado de un proceso inflacionario como hace muchas d茅cadas que no ten铆a.

El 7%.

Es una inflaci贸n que se est谩 reproduciendo en el mundo y que va a repercutir en la tasa de inter茅s con lo cual la econom铆a se va a restringir. Tuvo un enorme fracaso en Afganist谩n. La retirada estaba decidida por Trump, pero despu茅s de tanto tiempo fue una verg眉enza lo que hicieron, una improvisaci贸n, de un d铆a para el otro, dejaron un mont贸n de gente al descubierto, no le avisaron a los europeos. Adem谩s, el gran fracaso de EEUU porque despu茅s de 20 a帽os de intervenci贸n, de miles de muertos se retiran para dejar a los talibanes otra vez en el poder.

Pero ese gran fracaso que incluye una crisis pol铆tica y de las relaciones externas de EEUU ha sido aprovechado por Rusia, que se dio cuenta que este era el momento de avanzar respecto de Ucrania.

Te aclaro que mi posici贸n no es que Rusia se quiere quedar con Ucrania, la posici贸n de Rusia es defensiva, est谩 diciendo basta de apuntarme con misiles, quiero la desmilitarizaci贸n del territorio y propone hacer un gran acuerdo de paz y basta. En ese sentido yo apoyo esa pol铆tica de desmilitarizaci贸n y paz.

Pero esto es posible por el fracaso de Afganist谩n. Es muy grave. Biden lo quiso compensar con una alianza con Gran Breta帽a y Australia para enfrentar a China en Taiw谩n, pero eso no alcanza para enfrentar a semejante fracaso. Yo digo que es una situaci贸n h铆brida la de Biden. Desde el punto de vista de la pol铆tica exterior, que es la que a nosotros nos interesa, es muy malo todo.

Cuando dec铆s 鈥榚s muy malo todo鈥 entiendo que tambi茅n englob谩s a Am茅rica Latina.

Digo que es muy malo todo porque la respuesta de Biden a toda esa crisis interna internacional es la salida militar, la militarizaci贸n, lo est谩 demostrando ahora con lo de Ucrania, lo est谩 demostrando con Taiw谩n y para Am茅rica Latina est谩n manteniendo lo que tienen, pero han abandonado la situaci贸n de Medio Oriente, se han volcado a contener el avance de China, y se dan cuenta de la alianza entre Rusia y China, y lo de Ucrania los empuja a esa alianza.

No olvidemos que China es un gran comprador del gas ruso, hay muchas relaciones ah铆, est谩n construyendo un nuevo gasoducto para alimentar a China, China est谩 abandonando toda la pol铆tica energ茅tica en base al carb贸n, necesita gas y Rusia est谩 ah铆. Los rusos son la reserva de gas m谩s importante del mundo. Hay una base material para esa alianza objetiva.

Con respecto a Am茅rica Latina, hay una situaci贸n que podemos ver a trav茅s de la relaci贸n con el FMI. EEUU ve un cambio de aire en la regi贸n, porque con el triunfo de Boric, analizan lo de Castillo, lo de Honduras y el casi seguro triunfo de Lula, hay que ver qu茅 pasa en Colombia con Petro. Ellos ven que hay un cambio, incluso en la cuesti贸n de la CELAC y el grupo de Puebla, que han dicho un mont贸n de veces que la OEA no sirve m谩s.

Hay un cambio en la situaci贸n, no quiere decir que sea revolucionario, pero la pol铆tica de EEUU es tratar de cortar eso lo m谩s posible. Lo que han hecho en Honduras con los 20 diputados que ten铆a la Presidenta electa que se dieron vuelta en el aire. La presi贸n que est谩n haciendo en Per煤, y ahora ac谩, porque hoy el FMI est谩 mucho m谩s duro que hace 8 meses atr谩s y esa fue la administraci贸n Biden. Est谩n apretando para cortar este nuevo tiempo que aparecer铆a en Am茅rica Latina. Lo cual no quiere decir que no llegue un momento en el que aflojen, porque tampoco les interesa apretar a la Argentina contra el otro lado. La discusi贸n que hay ac谩 de si se paga o no, es una discusi贸n que a EEUU no le interesa para nada, a ver si se nos ocurre no pagar nada. Ah铆 se arma una situaci贸n completamente distinta. Est谩n en esa situaci贸n.

Hablemos de la situaci贸n interna de EEUU, porque algunos analistas hablan de una situaci贸n de grieta que asimilan a lo que fue la Guerra De Secesi贸n en el siglo XIX. 驴C贸mo ves vos esa situaci贸n?

Es evidente que hubo posibilidades de enfrentamientos el 6 de enero del a帽o anterior cuando se dio la invasi贸n al Capitolio, que fue un episodio muy grave. Yo no me animo a decir, ni soy un gran conocedor, como para compararlo con la guerra civil. Pero s铆 te puedo decir que la crisis pol铆tica es muy importante.

En noviembre hay elecciones y Biden tiene la posibilidad de perder en las dos C谩maras. En senadores est谩 50-50 y en la C谩mara de Representantes, que all谩 son los diputados, creo que tiene 4 diputados m谩s por ahora. Con estos fracasos que est谩 teniendo esto se puede dar vuelta enseguida. El proceso inflacionario est谩 golpeando muy fuerte en el consumo interno de EEUU. Porque all谩 7% de inflaci贸n es una cat谩strofe, no es como ac谩 [Argentina, con 3 o 4% mensual]. Si pierden las elecciones parlamentarias el resurgimiento de Trump ser铆a muy fuerte y la perspectiva se desconoce.

驴C贸mo juegan las huelgas que se han desarrollado este a帽o y el a帽o pasado en Kellogs, John Deer, la Universidad de Columbia? 驴Hablar铆an de un resurgimiento de la clase obrera norteamericana?

Es posible, no conozco en detalle eso, pero hay una cuesti贸n, la econom铆a est谩 creciendo, la desocupaci贸n es muy baja, la clase obrera est谩 fortalecida, est谩n peleando por recuperar salarios, porque tuvieron una d茅cada de salarios congelados. Cuando la econom铆a crece hay mayor empleo o hay mayor pelea por reivindicaciones inmediatas de los trabajadores y m谩s en un pa铆s como EEUU, donde el trabajador no tiene casi derechos. Est谩n tratando de avanzar en eso. Ahora, no estoy seguro si tiene una envergadura tal como para impactar en la superestructura pol铆tica.

La Haine