Vayamos al grano y sumerj谩monos en la niebla de la guerra. El 24 de marzo, el presidente ucraniano Zelensky, a todo efecto pr谩ctico, firm贸 una declaraci贸n de guerra contra Rusia, mediante el decreto N潞 117/2021.

El susodicho decreto establece que recuperar Crimea (de Rusia) es ahora la pol铆tica oficial de Kiev. Crimea, desde el refer茅ndum de marzo de 2014 apoyado por m谩s del 90% de la poblaci贸n, forma parte de la Federaci贸n de Rusia. Entonces, el decreto Zelensky es la prueba tangible que cualquier guerra ser谩 provocada por Kiev, desacreditando de paso, las afirmaciones occidentales de una 芦agresi贸n rusa禄.

Despu茅s de la firma de la orden, una gran cantidad de tanques ucranianos se enviaron al este, en rapidas plataformas de transportes. El ej茅rcito ucraniano ha sido atiborrado con equipo militar proveniente de EEUU; este armamento incluye veh铆culos a茅reos no tripulados, sistemas de guerra electr贸nica, sistemas antitanques, sistemas de defensa antia茅rea, etc.

Mosc煤 se tom贸 muy en serio esta declaraci贸n de guerra de facto, y despleg贸 fuerzas adicionales en Crimea y en la frontera rusa con el Donbass. Estas fuerzas incluyen la 76 潞 Brigada de Asalto A茅rea, conocida como los paracaidistas y Pskov, que, seg煤n informes de inteligencia es capaz de tomar Ucrania en s贸lo seis horas.

Ciertamente, no ayuda a la paz en la regi贸n, la llamada, que hizo a Zelensky, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin (reci茅n salido de su puesto en la fabrica de misiles Raytheon). En esa llamada Austin, prometi贸 芦el apoyo inquebrantable de EEUU a la soberan铆a de Ucrania禄.

En consecuencia, Mosc煤 interpreta que Zelensky nunca habr铆a firmado su decreto de guerra sin la luz verde de Washington.

Sebastopol en la mira

En el decreto de guerra, Zelensky identifica espec铆ficamente a Sebastopol como el objetivo principal. Sebastopol, cuando lo visit茅 en diciembre de 2018, ya era uno de los lugares m谩s fuertemente defendidos del planeta, impermeable incluso a un ataque de la OTAN.

En la pr谩ctica, se est谩 regresando a los asuntos pendientes despu茅s del 鈥淢aidan鈥 de 2014. Para contener a Rusia, el team Estado profundo de EEUU/ OTAN necesita controlar el Mar Negro, que ahora, pr谩cticamente, es un lago ruso. Y para controlar el Mar Negro, necesitan 芦neutralizar禄 Crimea.

Si es necesaria alguna prueba adicional, la proporcion贸 el presidente ucraniano. El martes de esta semana en una llamada telef贸nica con el secretario general de la OTAN, el d贸cil Jens Stoltenberg, Zelensky pronunci贸 la frase clave: 芦La OTAN es la 煤nica manera de poner fin a la guerra en Donbass禄. Agreg贸 Zelensky: 鈥渓a presencia de la OTAN deber铆a ser un poderoso elemento disuasorio para Rusia, que contin煤a la militarizaci贸n de la regi贸n y obstaculiza la navegaci贸n mercante禄.

Controlando el relato

Todos estos desarrollos cruciales son y seguir谩n siendo invisibles para la opini贸n p煤blica mundial porque la narrativa predominante es controlada por la hegemon铆a estadounidense.

Llegado el momento el team 鈥淓stado Profundo / OTAN鈥 est谩 preparado para acusar por todos los medios 鈥 durante 24 horas y los 7 d铆as de la semana- de 鈥渁gresi贸n rusa鈥 lo suceda en la regi贸n.

Incluso si las Fuerzas Armadas de Ucrania (UAF) lanzan una guerra rel谩mpago contra las Rep煤blicas Populares de Lugansk y Donetsk (hacerlo contra Sebastopol en Crimea ser铆a un suicidio masivo certificado).

En los EEUU, el republicano Ron Paul ha sido una de las pocas voces en afirmar lo obvio: 鈥淪eg煤n el complejo militar-industrial y los medios de comunicaci贸n, junto a los congresistas de ambos partidos, los movimientos de tropas de Rusia no son una respuesta a las amenazas de un vecino, sino otra agresi贸n rusa.

Lo que est谩 impl铆cito es que Washington / Bruselas no tienen un plan de juego t谩ctico claro, mucho menos estrat茅gico: solo controlan la narrativa. Y lo hacen alimentado una rusofobia rabiosa, magistralmente deconstruida por Andrei Martyanov, uno de los mejores analistas militares del mundo.

Una se帽al esperanzadora es que el 31 de marzo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valery Gerasimov, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, hablaron por tel茅fono sobre los 鈥減roblemas de inter茅s mutuo.禄

D铆as despu茅s, se public贸 una declaraci贸n franco-alemana que solicitaba 芦a todas las partes禄 se calmaran. Merkel y Macron parecen haber captado el mensaje de su videoconferencia con Putin, quien debe haber mencionado, sutilmente, al efecto generado por las 鈥淜alibrs鈥, 鈥淜inzhals鈥 y una variedad de otras armas hipers贸nicas, que Rusia podr铆a utilizar, si las cosas se ponen dif铆ciles.

El problema es que Merkel y Macron no controlan la OTAN. Sin embargo, Merkel y Macron son plenamente conscientes de que si el team EEUU / OTAN ataca a las fuerzas rusas (o a los titulares de pasaportes rusos que viven en Donbass) la respuesta tendr谩 como objetivo los centros de comando que coordinaron los ataques.

Como parte de un acto del tipo 鈥渃onejito Energizer鈥, Zelensky hizo un movimiento extra. El lunes pasado, visit贸 Qatar para cerrar una serie de acuerdos que incluyen arrendar un puerto del Mar Negro y, establecer fuertes 芦lazos militares禄: un eufemismo para una posible transferencia de yihadistas de Libia y Siria para luchar contra los infieles rusos del Donbass.

驴Justo en el momento justo? El inefable Zelensky seguir谩 con su tour b茅lico; se va ha reunir con Erdogan de Turqu铆a el pr贸ximo lunes. Como se sabe, los servicios de inteligencia de Erdogan gestionan a los yihadistas en Idlib, y los fondos qatar铆es son su financiaci贸n. Podr铆a decirse que los turcos ya est谩n transfiriendo esos 芦rebeldes moderados禄 a Ucrania. La inteligencia rusa est谩 monitoreando meticulosamente toda esta actividad.

驴Qu茅 quiere EEUU?

Una serie de informaciones est谩n convergiendo sobre lo que pueden ser los tres objetivos principales del 鈥渉egemon鈥: provocar una fisura irreparable entre Rusia y la UE, con el generoso auspicio de la OTAN; colapsar el oleoducto Nord Steam 2; y aumentar las ganancias en el negocio de las armas para el complejo militar-industrial.

Entonces, la pregunta clave es si Mosc煤 podr铆a aplicar un movimiento Sun Tzu antes de ser atra铆do a una guerra caliente en el Donbass.

Sobre el terreno, el panorama es sombr铆o. Denis Pushilin, uno de los l铆deres de las rep煤blicas populares de Lugansk y Donetsk, ha declarado que las posibilidades de evitar la guerra son 芦extremadamente peque帽as禄. El francotirador Dejan Beric ( a quien conoc铆 en Donetsk en 2015 y que es un experto sobre el terreno) espera un ataque de Kiev a principios de mayo.

El controvertido Igor Strelkov, que puede calificarse como un partidario del 芦socialismo ortodoxo禄 y cr铆tico de las pol铆ticas del Kremlin, ha declarado que la 煤nica posibilidad de paz es que el Ej茅rcito ruso controle el territorio ucraniano al menos hasta el r铆o Dni茅per. Strelkov cree que una guerra es 芦muy probable, porque para Rusia, la guerra ahora es mejor que una guerra despu茅s; y existe un 99% de posibilidades de que Washington no luche por Ucrania鈥.

En este 煤ltimo punto, Strelkov tiene raz贸n; Washington y la OTAN quieren una guerra librada s贸lo por ucranianos.

Rostislav Ischenko, analista ruso especialista en Ucrania – que tuve el placer de conocer en Mosc煤 a fines de 2018 – argumenta de manera persuasiva que 鈥渓a situaci贸n diplom谩tica, militar, pol铆tica, financiera y econ贸mica general requiere que las autoridades que mandan en Kiev intensifiquen las operaciones de combate en Donbass鈥.

鈥淧or cierto鈥, agrega Ischenko, 鈥渁 los estadounidenses no les importa un bledo si Ucrania resistir谩 alg煤n tiempo o volar谩 en pedazos en un instante. Creen que pueden ganar con cualquiera de los dos resultados”.

驴Defender a Europa?

Asumamos lo peor en Donbass. Kiev lanza su guerra rel谩mpago. La inteligencia rusa documenta con videos y fotograf铆as. Mosc煤 anuncia que utilizar谩 toda la autoridad conferida por el UNSC para hacer cumplir el alto el fuego de Minsk 2.

En cuesti贸n de 8 horas, o un m谩ximo de 48 horas, las fuerzas rusas destrozan todo el aparato de la guerra rel谩mpago y env铆an a los ucranianos de regreso a su pa铆s, que se encuentra aproximadamente a 75 kil贸metros al norte de la zona de contacto establecida.

En el Mar Negro, dicho sea de paso, no hay zona de contacto. Esto significa que Rusia puede enviar sus submarinos avanzados, m谩s la flota de superficie, a cualquier lugar alrededor del 芦lago ruso禄. Bueno, estas embarcaciones ya est谩n desplegadas de todos modos.

Una vez m谩s, Martyanov da una idea de lo que pasar谩 con los misiles rusos: 鈥淎plastar el sistema de comando y control de los ucranianos es cuesti贸n de pocas horas, ya sea cerca de la frontera o en el 谩mbito operativo y estrat茅gico de profundidad de Ucrania. B谩sicamente, toda la 鈥榓rmada鈥 ucraniana vale menos que una salva de 3M54 o 3M14. Creo que un par de 鈥淭arantuls鈥 ser谩 suficiente para acabar con sus fuerzas cerca de Odessa y luego darle a Kiev, especialmente a su distrito gubernamental, una muestra de lo que son las armas modernas”.

La cuesti贸n absolutamente clave, que no se puede enfatizar lo suficiente, es que Rusia no invadir谩 Ucrania. No lo necesita y no lo quiere. Lo que Mosc煤 har谩 con seguridad es apoyar a las rep煤blicas populares de Novorossiya con equipos, inteligencia, guerra electr贸nica, control del espacio a茅reo y fuerzas especiales. Incluso una zona de exclusi贸n a茅rea no ser谩 necesaria; el 芦mensaje禄 ser谩 claro: si un avi贸n de combate de la OTAN apareciera cerca de la l铆nea del frente, ser铆a derribado sumariamente.

Y esto 煤ltimo nos lleva a un 鈥渟ecreto鈥 a voces que se susurra en las cenas informales de Bruselas y en las canciller铆as de Eurasia: los t铆teres de la OTAN no tienen las pelotas para entrar en un conflicto abierto con Rusia.

Una cosa es que los medios corporativos amplifiquen a perros ladradores como Polonia, Rumania, la banda del B谩ltico y Ucrania, sobre el gui贸n preestablecido de la 芦agresi贸n rusa禄. De hecho, la OTAN tuvo su trasero colectivo pateado sin ninguna ceremonia publica en Afganist谩n. Se estremeci贸 cuando tuvo que luchar contra los serbios a fines de la d茅cada de 1990. Y en la d茅cada de 2010, no se atrevi贸 a luchar contra las fuerzas de Damasco y del Eje de la Resistencia.

Cuando todo falla, prevalece el mito. El ej茅rcito de los EEUU que ocupa partes de Europa esta aqu铆 para 芦defender al viejo continente鈥 驴Contra quien? Contra esos molestos rusos, por supuesto.

Esta es la raz贸n que hay detr谩s del programa 鈥淒efender-Europe 21鈥. El ej茅rcito de EEUU, est谩 movilizando a 28.000 soldados estadounidenses y de sus 25 aliados de la OTAN. Este mes, los hombres y el equipo pesado del Ej茅rcito de los EEUU, de Italia, de Alemania y de los Pa铆ses Bajos ser谩n transferidos a 芦谩reas de entrenamiento禄. Oh, el placer de viajar, no hay encierro para un ejercito de la OTAN, ya que todos han sido vacunados contra Covid-19.

Pipelineist谩n uber alles

Nord Stream 2 (NS2) no es un gran problema para Mosc煤; es un inconveniente menor en el peor de los casos. Despu茅s de todo, la econom铆a rusa no obtiene ni un solo rublo de un gasoducto que a煤n no se ha terminado. Si se cancela NS2, hay planes para redirigir la mayor parte del gas ruso hacia Eurasia, especialmente a China.

Paralelamente, Berl铆n sabe muy bien que cancelar NS2 ser谩 un incumplimiento de un contrato, que implicar谩 cientos de miles de millones de euros. 隆No se debe olvidar que fue Alemania quien solicit贸 la construcci贸n del oleoducto!

La ‘energiewende’ (pol铆tica de 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥) de Alemania ha sido un desastre. Los industriales alemanes saben muy bien que el gas natural es la 煤nica alternativa a la energ铆a nuclear. No les gusta que Berl铆n se convierta en un mero reh茅n, condenado a comprar gas de esquisto rid铆culamente caro a los EEUU, con una industria de fracturaci贸n hidr谩ulica en ruinas. Ver a Frau Merkel explicando a la opini贸n p煤blica alemana por qu茅 deben volver a usar carb贸n o comprar esquisto de los EEUU, ser谩 un espect谩culo digno de ver.

En estos momentos contin煤an las provocaciones de la OTAN contra el NS2, usan sistem谩ticamente buques de guerra y helic贸pteros en el asedio. El despliegue final del gasoducto necesitaba un permiso para trabajar en aguas danesas, pa铆s que lo concedi贸 s贸lo hace un mes.

A pesar que los barcos rusos no son tan r谩pidos en el tendido de tuber铆as como los barcos de 鈥淎llseas鈥, que retrocedieron, intimidados por las sanciones de EEUU, el Fortuna ruso est谩 haciendo un progreso constante: un kil贸metro por d铆a o al menos 800 metros diarios. Con 35 km que faltan s贸lo quedar铆an 50 d铆as para terminar el tendido del NS2.

Las conversaciones con analistas alemanes revelan un intrigante juego de sombras en el frente energ茅tico. Los diplom谩ticos de la UE se quejan de que no hay nadie en EEUU con quien negociar con respecto a NS2, incluso asumiendo que Berl铆n admitiera que el juicio sobre Putin es correcto: 鈥渓os estadounidenses no son capaces de llegar a un acuerdo禄.

Sin embargo, detr谩s de la niebla de la guerra, surge un escenario claro: el team Estado Profundo / OTAN est谩 usando a Kiev para comenzar una guerra como un paso de procesi贸n para enterrar el NS2 y, por lo tanto, las relaciones germano-rusas.

Al mismo tiempo, la situaci贸n evoluciona hacia una posible nueva alineaci贸n en el coraz贸n de 鈥淥ccidente鈥: de hecho, EEUU / Reino Unido se enfrenta al eje Alemania / Francia鈥 Algunos en la anglosfera son ciertamente m谩s rusof贸bicos que otros.

El encuentro t贸xico entre la rusofobia y el gasoducto no terminar谩 si se completa el NS2. Habr谩 m谩s sanciones. Se intentar谩 excluir a Rusia del SWIFT. La guerra en Siria se intensificar谩. El hegem贸n seguir谩 creando todo tipo de acoso geopol铆tico contra Rusia.

驴El trasfondo? Una oportuna operaci贸n: menear la cola del perro para distraer a la opini贸n p煤blica ante una impresi贸n masiva de d贸lares que enmascara el colapso econ贸mico que se avecina. A medida que el imperio se derrumba, la narrativa ya est谩 grabada en piedra: todo es culpa de la 芦agresi贸n rusa禄.

