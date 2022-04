La batalla por el territorio de la antigua Makhnovshchina. distop铆a comunista primitiva en las ruinas de Hulaipole.

La ciudad natal del revolucionario anarquista ucraniano Néstor Makhno se encuentra desde hace varias semanas en el epicentro de los enfrentamientos con los invasores rusos. Todos los días bombardean la ciudad con armas pesadas e intentan abrirse paso desde el sur para rodear a las unidades ucranianas en el Donbass. Anteriormente escribimos acerca de los disturbios por alimentos en la Pologi ocupada cerca de estos lugares.

La invasi贸n rusa se ha desarrollado m谩s r谩pidamente en el sur de Ucrania. Aqu铆 lograron capturar toda la regi贸n de Kherson en un par de semanas y llegar a las fronteras de Zaporozhye. Luego planearon ir al norte para rodear a un grupo masivo de tropas ucranianas en la regi贸n de Donetsk. Todos los planes fueron rotos por la ciudad zaporozhiana de Huliaipole.

Controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania y la defensa territorial de Azov, esta acogedora comunidad se encuentra a s贸lo 1,5 km de la l铆nea del frente. Desde hace m谩s de un mes, no hay agua, ni electricidad, ni gas. No hay ning煤n lugar para sacar dinero de las tarjetas. No hay tiendas, salvo el supermercado ATB, que abre dos horas y s贸lo tiene efectivo. El 95% de la poblaci贸n se ha ido. Los que quedan (en su mayor铆a ancianos y enfermos) sobreviven sobre todo con ayuda humanitaria. Los residentes viven en s贸tanos y cocinan juntos en la calle.

Huliaipole es estrat茅gicamente importante debido a que por ella pasan las carreteras que conducen a varios centros regionales: Donetsk, Dnipro y Zaporozhye. El terreno contribuye en gran medida a su defensa. Antes de la guerra hab铆a casi 14.000 habitantes, podemos ver empresas agr铆colas destruidas, mercados, escuelas, casas t铆picas sovi茅ticas. Tambi茅n est谩 el centro hist贸rico, donde se conservan los edificios de principios del siglo pasado, entre ellos el cuartel general del ej茅rcito insurgente y la casa de la familia de Makhno.

Las tropas majnovistas no lucharon por la independencia pol铆tica de Ucrania (que, de hecho, les era indiferente), sino que defendieron sus conquistas sociales revolucionarias: consejos libres, tierras campesinas y autogesti贸n obrera en las f谩bricas. En la guerra actual, los anarquistas no est谩n interesados en la victoria de una u otra camarilla estatal depredadora. Toda nuestra empat铆a se dirige a los trabajadores ordinarios que mueren cada d铆a de este anillo bajo las bombas y los cohetes.