De parte de La Haine March 1, 2022 14 puntos de vista

El Batall贸n Azov opera como una empresa para la guerra. Tiene su p谩gina de reclutamiento donde ensalza la gloria de sus muertos en la campa帽a de ataques al Donbass. Su s铆mbolo es el Wolfsangel, de inconfundible linaje nazi y prohibido en Alemania. Llamado igual que el mar cercano donde naci贸 al este de Ucrania, tiene una fama temible de la que no puede ufanarse el ej茅rcito regular que intenta sin ganas repeler la invasi贸n rusa.

El Departamento de Estado de EEUU lo calific贸 (antes de la ocupaci贸n rusa) como 鈥済rupo de odio nacionalista鈥 y en eso coincide bastante con Vladimir Putin. Es un mosaico de j贸venes cautivados por la ultraderecha, nost谩lgicos de la Alemania hitlerista, barrabravas de clubes ucranianos, todos amalgamados ahora para defender su ideolog铆a de las tropas enviadas desde Mosc煤. Adiestran a inexpertos en el uso de armas, pero tambi茅n reclutan a militares curtidos. No son improvisados y s铆 el presidente ruso habl贸 de desnazificar a su pa铆s vecino, se refer铆a sin duda a ellos.

No son los 煤nicos en esta disparada a tomar los fusiles Kalashnikov o usar bombas Molotov convocados por el ultraderechista presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El exdiputado popular de Ucrania, Semyon Semenchenko, convicto por contrabando de armas, lideraba una formaci贸n paramilitar, bajo la apariencia de una empresa militar privada. Su emprendimiento inclu铆a a m谩s de 150 personas y operaba bajo el status de una compa帽铆a de seguridad, hasta que la polic铆a la desbarat贸. Importaba repuestos militares y otros productos b茅licos desde Rusia que no pasaban por el control aduanero y se los vend铆a al Estado a precios inflados.

Semenchenko acaba de ser dejado en libertad a cambio de alistarse para defender su pa铆s. Pas贸 de ser acusado de mercenario por el gobierno de Zelenski a combatiente en defensa de la patria. Su grupo no ten铆a la reputaci贸n de combate del Batall贸n Azov, ni puede jactarse de haber matado con 茅xito desde 2014 en las rep煤blicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Tampoco cuenta con el reconocimiento oficial de regimiento dentro de la Guardia Nacional ucraniana, como los neonazis del Azov.

La reputaci贸n nazi que se ganaron los integrantes de Azov no es solo una obsesi贸n atribuida a Putin para revalidar su campa帽a contra el gobierno de Kiev o justificar la invasi贸n. El primer comandante del batall贸n fue Andriy Biletsky, exparlamentario y uno de los l铆deres de Cuerpo Nacional, agrupaci贸n pol铆tica de extrema derecha que le permiti贸 alcanzar un esca帽o en la Rada Suprema (el parlamento de Ucrania) entre 2014 y 2019. Cuando finaliz贸 su mandato no pudo revalidarlo en las elecciones, ya integrado al partido Svoboda, ultranacionalista y que tiene como referente hist贸rico a Stepan Bandera.

Este 煤ltimo fue un dirigente al que juzg贸 como criminal de guerra y que colabor贸 con la ocupaci贸n nazi en la Segunda Guerra Mundial. Despu茅s se dio vuelta contra los alemanes, a los que considere3ba muy blandos, fue deportado a un campo de concentraci贸n y sobrevivi贸. Continu贸 hadciendo propaganda de la ideolog铆a nazi hasta que la KGB lo ajustici贸 en 1959 en Munich. Hoy los ultraderechistas lo reivindican en Ucrania como a un h茅roe.

Desde su p谩gina oficial (https://azov.org.ua/) Azov define el perfil de combatiente que busca sumar a sus filas: 鈥淪er un guerrero y defender a tu pa铆s es un asunto digno de respeto y honor. En un momento dif铆cil, cuando el enemigo intent贸 invadir descaradamente nuestro pa铆s, los ucranianos m谩s valientes se unieron para una resistencia digna. Porque el patriotismo son hechos reales, coraje y honor, no solo llevar un gal贸n鈥. Las fotograf铆as y videos que ilustran su web son un canto wagneriano a la defensa de Ucrania. Se ven banderas nazis, alistamientos de tropas, ensayos de combates, utilizaci贸n de armamento pesado y una envergadura de desplazamientos que no son los de un grupo improvisado o de voluntaristas.

Neonazismo oficial

El Batall贸n se confiere legalidad desde su propia constituci贸n en 2014, durante el levantamiento contra el golpe de Estado pro-EEUU en Kiev de las rep煤blicas populares, ahora reconocidas por Rusia, de Donetsk y Lugansk. 鈥淓l Batall贸n Azov se estableci贸 el 5 de mayo de 2014 en Berdyansk como un batall贸n del servicio de patrulla policial especial (BPSMOP) del Ministerio del Interior sobre la base de una decisi贸n del Ministerio del Interior de Ucrania鈥. Las referencias que pueden leerse en su p谩gina oficial traducida del ucraniano al espa帽ol abundan en detalles sobre su declamada legitimidad jur铆dica: 鈥淓l 17 de septiembre de 2014, por orden del Ministro del Interior de Ucrania, el Batall贸n Azov se reorganiz贸 y se ampli贸 al Regimiento de Polic铆a Especial Azov del Ministerio del Interior鈥.

Los neonazis de Azov glorifican a sus integrantes ca铆dos en combate y las atrocidades militares que emprendieron en la regi贸n del este de mayor铆a rus贸fona. Dicen de Serhiy Ambros que 鈥渆ra un hombre muy inteligente y culto. Se gradu贸 de la escuela secundaria con medalla de oro, se interes贸 por el deporte y la vida patri贸tica de su ciudad natal鈥. Cuentan de Mykola Troitsky que 鈥渕uri贸 bajo el seud贸nimo de Akela y dio su vida por Ucrania. Permanecer谩 para siempre en nuestra memoria como un verdadero lobo de Odessa鈥. De otros muertos en escaramuzas con las fuerzas antifascistas se remarca su pertenencia como 鈥渦ltras鈥 (barrabravas) de diferentes clubes de f煤tbol como el Poltava, de la Primera Divisi贸n o el FC Sumy.

Un periodista canadiense, Michael Colborne, es autor de un libro sobre este grupo armado. Cont贸 – citado por T茅lam – durante un seminario virtual organizado por la ONG Counter Extremism Project, que el Batall贸n Azov 鈥渄ej贸 de ser solamente una unidad militar afiliada a la Guardia Nacional del pa铆s y gener贸 extensiones como el llamado Cuerpo Civil Azov para alcanzar algo as铆 como a los sectores no militares de la sociedad; en 2016 se expandi贸 en el partido pol铆tico Cuerpo Nacional y surgieron otras ramificaciones afiliadas y no afiliadas de lo que se conoce como el Movimiento Azov鈥. Colborne es el mismo que escribi贸: 鈥淯crania realmente tiene un problema de extrema derecha, y no es una ficci贸n de la propaganda del Kremlin. Y ya es hora de hablar de eso鈥. Fue en Forward, un diario jud铆o-estadounidense que se publica en ingl茅s e idish, en diciembre pasado.

P谩gina 12