1991. Leningrado. El despacho privado del teniente de alcalde de la ciudad. Un corresponsal de un canal de televisi贸n municipal entrevista a un joven funcionario del equipo de Anatoly Sobchak. En el encuadre aparece un hombre con cara de ni帽o y camisa blanca. Detr谩s de 茅l se ven persianas, un televisor, una l谩mpara de escritorio, un tel茅fono, carpetas abiertas con papeles. El t铆pico mobiliario de oficina sovi茅tico. Pero falta algo. La voz del periodista informa de que ayer vio un busto de Lenin en la oficina, pero hoy ha desaparecido. 驴Qu茅 ha ocurrido?

鈥淢e cuesta responder qu茅 ha ocurrido. Porque debi贸 hacerlo uno de mis ayudantes鈥, responde el funcionario. 鈥 Si le interesa mi opini贸n sobre este hombre, sobre la doctrina que supuestamente representaba, dir铆a que [鈥 no es m谩s que un hermoso y da帽ino cuento de hadas. Es da帽ino porque su realizaci贸n o el intento de realizarlo en nuestro pa铆s ha causado un gran da帽o a este. Y en este contexto, me gustar铆a hablar de la tragedia que estamos viviendo hoy. A saber, la tragedia del colapso de nuestro estado. No hay otro nombre para ello que tragedia. Creo que los personajes del Octubre de 1917 pusieron una bomba de relojer铆a bajo el edificio del Estado unitario que se llamaba Rusia. 驴Qu茅 hicieron? Dividieron nuestra patria en principados separados, que antes ni siquiera aparec铆an en el mapa del mundo, asignaron gobiernos y parlamentos a esos principados y ahora tenemos lo que tenemos [鈥 En gran parte es culpa de esas personas, lo quisieran o no.

El funcionario del ayuntamiento de San Petersburgo que arremeti贸 contra el legado de la revoluci贸n y contra Lenin personalmente con una cr铆tica tan mordaz, fue Vladimir Putin, de 39 a帽os. M谩s tarde, cuando ya hab铆a asumido el cargo de Presidente de la Federaci贸n Rusa, repetir铆a en numerosas entrevistas y discursos la idea de que el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica fue 鈥渆l mayor desastre geopol铆tico del siglo XX鈥 y que los culpables de este desastre fueron los revolucionarios aventureros, deseosos de realizar sus sue帽os ut贸picos a cualquier precio, o m谩s bien, al precio de desmantelar el antiguo Estado Ruso.

Putin reproduce el mismo concepto en su hist贸rico discurso del 21 de febrero de 2022, en el que se proclaman las bases ideol贸gicas de la invasi贸n a Ucrania, que comenz贸 tres d铆as despu茅s.

鈥Pues bien, empezar茅 con el hecho de que la Ucrania moderna fue creada en su totalidad por Rusia, o para ser m谩s precisos, por la Rusia bolchevique y comunista. Este proceso comenz贸 justo despu茅s de la revoluci贸n de 1917. Lenin y sus camaradas lo hicieron de una manera muy dolorosa para Rusia, al separar, al quitar tierras hist贸ricamente rusas.鈥

驴Por qu茅 se eligi贸 1917 como punto de partida de este recorrido hist贸rico? 驴Por qu茅 no la antig眉edad profunda o, por el contrario, algunos acontecimientos m谩s cercanos al presente? La revoluci贸n fue un punto de inflexi贸n que, seg煤n Putin, predetermin贸 los desaf铆os que ahora enfrenta Rusia. Y que 茅l est谩, por as铆 decirlo, destinado a abordar ahora.

驴Qu茅 hizo la revoluci贸n? Putin da m谩s detalles. La revoluci贸n invadi贸 un orden de cosas milenario: el Imperio Ruso 鈥渦no e indivisible鈥. De la noche a la ma帽ana aboli贸 siglos de conquistas territoriales del imperio, concediendo a los pueblos oprimidos el derecho a la autodeterminaci贸n. He aqu铆 su principal 鈥減ecado鈥.

鈥Fueron estas ideas leninistas 鈥 de hecho, de un sistema de Gobierno de Estado confederado 鈥 y el lema sobre el derecho de las naciones a la autodeterminaci贸n hasta la secesi贸n, las que formaron la base del Estado sovi茅tico鈥, dice Vladimir Putin. 鈥 鈥usto aqu铆 surgen inmediatamente varias preguntas. Y la primera de ellas, de hecho, que es la principal: 驴por qu茅 fue necesario con tanta generosidad satisfacer todo tipo de ambiciones nacionalistas que crec铆an sin l铆mites en las afueras del antiguo Imperio? [鈥 鈥嬧媦 dar a las rep煤blicas el derecho a separarse del Estado unificado sin ninguna condici贸n?鈥

Parece que Putin no entiende -o finge no entender- que la acuciante cuesti贸n de las 鈥渁fueras nacionales鈥 oprimidas por el Imperio ruso fue uno de los factores impulsores de las tres revoluciones de principios del siglo XX. El orden de la Rusia imperial zarista hab铆a quedado obsoleto y los cambios no pod铆an eludir la cuesti贸n nacional, que tambi茅n exig铆a una soluci贸n. Las contradicciones que se hab铆an acumulado hasta 1917 ya no giraban en torno a c贸mo y para qu茅 preservar la 鈥渦na e indivisible鈥, sino m谩s bien, sobre si el imperio deb铆a dividirse en una serie de estados nacionales o encontrar unos principios de coexistencia fundamentalmente nuevos y mucho m谩s igualitarios.

Los revolucionarios de aquellos tiempos cre铆an sinceramente en la posibilidad de un nuevo mundo sin opresi贸n de ning煤n tipo, incluyendo la opresi贸n imperial de unos pueblos por otros, y con su lucha, ellos intentaban acercar la llegada de ese mundo. Para Putin, reconocer la subjetividad de los pueblos del antiguo imperio significa dilapidar los territorios conseguidos tras siglos de guerras conquistadoras. Mientras que, para los propios revolucionarios era todo lo contrario: una resoluci贸n de las antiguas contradicciones nacidas de esas mismas conquistas. Liberar a los pueblos de la opresi贸n imperial era, para los revolucionarios, la encarnaci贸n de sus ideas y convicciones de una nueva sociedad, libre de los vestigios del pasado.

鈥溾os principios leninistas de construcci贸n del Estado resultaron ser no s贸lo un error, sino, como suele decirse, mucho peor que un error. Tras el colapso de la URSS en 1991, esto se hizo absolutamente obvio鈥, dijo Putin, 鈥溾omo resultado de la pol铆tica bolchevique, surgi贸 la Ucrania sovi茅tica, que incluso hoy en d铆a puede llamarse con raz贸n 鈥楿crania de Vladimir Lenin鈥. 脡l es su autor y arquitecto鈥.

Por supuesto, Lenin no ha creado ninguna Ucrania. Ucrania, sus movimientos pol铆ticos y sus masas populares en aquel momento ya se hab铆an convertido en un factor real, no s贸lo de la pol铆tica rusa, sino tambi茅n de la pol铆tica internacional. Al reconocer la subjetividad de Ucrania y su derecho a la autodeterminaci贸n, Lenin simplemente reconoci贸 una situaci贸n f谩ctica que ya no pod铆a ignorarse. Y Putin no puede perdonar al l铆der bolchevique por ello.

Sin reconocer la subjetividad ucraniana y el derecho a la autodeterminaci贸n, dif铆cilmente habr铆a sido posible reagrupar los territorios del antiguo imperio en una sola uni贸n estatal. Lenin lo entendi贸 muy claramente. Es indicativo que en su borrador del nuevo Estado, incluso la palabra 鈥淩usia鈥 estaba ausente 鈥 la nueva entidad se llam贸 la 鈥淯ni贸n de Rep煤blicas鈥, en la cual a la Rep煤blica Rusa se le dio pr谩cticamente la misma posici贸n que a los otros miembros de la uni贸n. Nada ten铆a que recordar el pasado imperial. Sin conceder a Ucrania unos amplios derechos nacionales, s贸lo habr铆a sido posible mantenerla en una especie de 鈥淕ran Rusia鈥 鈥 con la que Putin, en retrospectiva, sue帽a 鈥 por fuerza bruta, 驴siquiera era posible?

Cabe destacar que, en su discurso del 21 de febrero, Putin ataca de forma m谩s agresiva los primeros a帽os del poder sovi茅tico, cuando las ideas revolucionarias estaban frescas, la gente estaba entusiasmada y la pol铆tica se guiaba m谩s que nunca antes o despu茅s por principios e ideales en lugar de por un cinismo calculador. Al mismo tiempo, Putin saluda el alejamiento de los principios proclamados por la revoluci贸n en tiempos de Stalin como una vuelta a cierto 鈥渙rden natural de las cosas鈥:

鈥溾a vida misma demostr贸 enseguida que no era posible mantener un territorio tan grande y complejo ni gobernarlo seg煤n los propuestos principios amorfos y de facto confederales. [鈥 [Los acontecimientos posteriores] convirtieron los proclamados pero inviables principios del Estado en una mera declaraci贸n, una formalidad. Realmente las rep煤blicas de la uni贸n no adquirieron ning煤n derecho soberano, esos derechos sencillamente no exist铆an. En la pr谩ctica, se cre贸 un Estado estrictamente centralizado y totalmente unitario.鈥

En el alejamiento de las ideas revolucionarias sobre la igualdad de las naciones, Putin ve una vuelta a la buena y vieja Rusia 鈥渦na e indivisible鈥, y esto es claramente de su agrado. Pero un retorno total ya no era posible. La 鈥渋nmundicia revolucionaria鈥 fue puesta por Lenin en los cimientos mismos del nuevo Estado.

鈥淵, sin embargo, es una pena, una gran pena, que las fantas铆as odiosas, ut贸picas, inspiradas por la revoluci贸n, pero absolutamente destructivas para cualquier pa铆s normal, no fueran expurgadas a tiempo de los cimientos b谩sicos, formalmente legales, sobre los cuales se construy贸 todo nuestro Estado.鈥

Es dif铆cil entender a qu茅 se refiere Putin con 鈥渃ualquier pa铆s normal鈥. Si se trata de imperios coloniales basados en conquistas sangrientas y en el sometimiento de otros pueblos, entonces tales estados dif铆cilmente pueden llamarse normales o incluso viables en el contexto hist贸rico actual.

La Primera Guerra Mundial puso fin a cuatro grandes imperios: el otomano, el austroh煤ngaro, el alem谩n y el ruso. Tras la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron en el olvido todos los restantes: el brit谩nico, el franc茅s, el portugu茅s, el belga, el holand茅s, el italiano y el japon茅s. No, el imperialismo en el sentido leninista no desapareci贸: su forma colonial-imperial fue sustituida por unas formas de influencia y control extraterritoriales m谩s sofisticadas.

El 煤nico estado gigantesco que hered贸 casi todas las conquistas territoriales del antiguo imperio fue la Uni贸n Sovi茅tica con su famosa 鈪 parte de la superficie terrestre. Pero consigui贸 recomponer y preservar esa unidad estatal durante otros 70 a帽os, no gracias al concepto imperial, sino al contrario, debido al rechazo del mismo.

La idea de una uni贸n de rep煤blicas socialistas era precisamente que los trabajadores de diferentes naciones se unieran voluntariamente en tal uni贸n para lograr un objetivo com煤n: construir una nueva sociedad, sin explotaci贸n ni opresi贸n. Asimismo, el modelo elaborado por Lenin preve铆a la escalabilidad de esta uni贸n. Seg煤n su idea, a la uni贸n deb铆an unirse cada vez m谩s rep煤blicas, en las que triunfar铆a la revoluci贸n, sin que la Rusia hist贸rica tuviera por qu茅 seguir siendo su punto de montaje. Su centro podr铆a ser, por ejemplo, la misma Alemania, si all铆 triunfase la revoluci贸n proletaria. Lenin ve铆a el resultado como una uni贸n de rep煤blicas a escala mundial.

Adem谩s, la creaci贸n de la URSS en el formato de 1922, no era el plan inicial de los bolcheviques. Su surgimiento fue el resultado del fracaso de las expectativas iniciales: una revoluci贸n mundial. La derrota de la revoluci贸n proletaria en Europa y su confinamiento en el territorio del antiguo Imperio Ruso es la principal tragedia del proyecto socialista del siglo XX. Ya que, junto con el territorio del antiguo imperio, la URSS hered贸 muchas contradicciones y vicios dif铆ciles de resolver, inherentes al proyecto anterior que hab铆a existido en estas tierras.

El cierre del proyecto socialista dentro del antiguo Imperio Ruso condujo naturalmente, aunque no inevitablemente, a una percepci贸n 鈥 tanto interna como externa 鈥 de la URSS como sucesora y continuadora del Estado Ruso. Como consecuencia, se produjo una reca铆da en las contradicciones nacionales: el gobierno central empez贸 a ver en la consolidaci贸n de las culturas nacionales y en la soberan铆a de las rep煤blicas una amenaza para la unidad del proyecto, mientras que en la cultura rusa y en la continuidad del Estado Ruso se ve铆a una especie de base cimentadora.

驴Habr铆a sido posible el resurgimiento de estas tendencias si los contornos del Estado socialista se hubieran desarrollado en otras configuraciones y no se hubieran parecido a la antigua Rusia imperial? Probablemente habr铆a sido una historia muy diferente. Pero en el caso de la URSS, result贸 que varias generaciones, tanto dentro como fuera del pa铆s, crecieron con la convicci贸n de que las palabras 鈥淯ni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas鈥 y 鈥淩usia鈥 son pr谩cticamente sin贸nimas. Putin es una de esas personas.

鈥淒espu茅s de todo, 驴qu茅 es el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica? Es el colapso de la Rusia hist贸rica llamada la Uni贸n Sovi茅tica鈥, dijo Vlad铆mir Putin en el documental 鈥淩usia. La historia moderna鈥 en diciembre de 2021.

Tal vez lo 煤nico positivo que Putin ve en el proyecto sovi茅tico es precisamente el hecho de que este proyecto se encerr贸 en el marco del antiguo Imperio Ruso y, con el tiempo, al apartarse de sus principios 鈥渦t贸picos鈥 originales, volviendo a algunos de los rasgos del imperio, convirti茅ndose en el heredero del Estado Ruso. En otras palabras, Putin ensalza justamente los rasgos m谩s reaccionarios de la URSS que adquiri贸 durante su compleja formaci贸n, y critica precisamente las ideas en las que se basaba la uni贸n: igualdad y fraternidad de todos los pueblos, aut茅ntico internacionalismo, odio a la autocracia y al enorme poder, odio a la depredaci贸n y a las guerras de conquista, un aut茅ntico esp铆ritu democr谩tico que llev贸 a las masas populares a la pol铆tica.

Caracter铆sticamente, en las interpretaciones sobre las que se construye el mito nacional ruso contempor谩neo, la victoria de la Uni贸n Sovi茅tica sobre la Alemania nazi no es una victoria de las ideas del humanismo y el igualitarismo sobre las ideas del antiigualitarismo y el antihumanismo radicales, ni una victoria de la v铆ctima de la agresi贸n sobre el agresor. En la mitolog铆a estatal actual, es una victoria de la 鈥淩usia hist贸rica鈥 sobre Alemania, sobre Europa, sobre el Occidente. El triunfo del Estado Ruso y la expansi贸n de sus fronteras. Al igual que la revoluci贸n y la retirada de la Primera Guerra Mundial, seg煤n Putin, no es un rechazo a participar en la carnicer铆a imperialista, sino una vergonzosa rendici贸n de la 鈥淩usia hist贸rica鈥, un pu帽al traicionero en la espalda del Estado por parte de los fan谩ticos utopistas. Un atentado contra el Estado Ruso y su semidesintegraci贸n.

鈥淒urante la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques deseaban la derrota de su patria, y cuando los heroicos soldados y oficiales rusos derramaban sangre en los frentes de la Primera Guerra Mundial, alguien sacudi贸 Rusia desde dentro y lleg贸 al punto de que Rusia como Estado se derrumb贸 y se declar贸 perdedora a favor del pa铆s perdedor [Alemania]. Una tonter铆a, una locura, pero as铆 sucedi贸, 隆fue una traici贸n total a los intereses nacionales! Hoy en d铆a a煤n hay gente as铆鈥, dijo Putin en el campamento juvenil Seliger en agosto de 2016.

De las citas anteriores no es dif铆cil deducir la sinceridad con la que Putin achaca los problemas de Rusia a la 鈥渕aldici贸n de la revoluci贸n鈥. Mientras que en la Ucrania de hoy acusan al proyecto sovi茅tico de ser 鈥渄emasiado de Rusia鈥, Putin aprecia exactamente eso [si no exclusivamente eso] en el proyecto sovi茅tico. Mientras que en Ucrania dicen que Lenin no dio a los ucranianos una aut茅ntica autodeterminaci贸n, Putin le acusa de lo contrario: de haber dado a Ucrania demasiada libertad.

Volvamos a la pregunta del principio. 驴Por qu茅 el discurso del presidente ruso previo a la invasi贸n fue una pura blasfemia contra la revoluci贸n? Porque es precisamente en la revoluci贸n donde 茅l ve la verdadera ra铆z de las desgracias de Rusia. Pero ahora no se limita a acusar a Lenin de traicionar a Rusia y de cometer cr铆menes contra su integridad imperial. Putin decide que es hora de corregir los 鈥渆rrores peores que errores鈥 de Lenin y revertir el derecho de los ucranianos a la autodeterminaci贸n, ese 鈥渢res veces maldito鈥 legado de la revoluci贸n.

鈥溌縌uer茅is la descomunizaci贸n? Pues nos parece bien. Pero como se suele decir, no hay que quedarse a mitad de camino. Estamos dispuestos a demostraros lo que significa para Ucrania la verdadera descomunizaci贸n鈥.

El 24 de febrero, los tanques rusos entrar铆an en Ucrania para despojar a su pueblo de su estatalidad, una de las conquistas m谩s importantes de las revoluciones de principios del siglo pasado.

24 de febrero de 2023

Andriy Movchan

Activista de izquierdas ucraniano