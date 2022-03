–

De parte de Nodo50 March 18, 2022 84 puntos de vista

Alberto Cruz

CEPRID

La guerra en Ucrania no es formalmente una guerra porque ni Rusia ha declarado la guerra a Ucrania ni este pa铆s a Rusia. Esta es la raz贸n por la que la ONU no utiliza esa palabra y s铆 鈥渃onflicto鈥. Por esto mismo, los pa铆ses occidentales que est谩n ayudando con armas y 鈥渧oluntarios鈥 a Ucrania no se convierten en cobeligerantes de derecho, aunque lo sean de hecho. Esto tiene una explicaci贸n larga y prolija seg煤n el derecho internacional en la que no hay que entrar ahora.

S铆 hay que entrar en la esquizofr茅nica forma en la que Occidente se enfrenta a esta situaci贸n que revierte en su cara porque, en sentido estricto, asistimos a lo mismo que ha venido haciendo Occidente: Rusia est谩 aplicando su 鈥渕omento Irak鈥 o su momento 鈥渞esponsabilidad de proteger鈥. 驴Cu谩ntas veces hemos o铆do decir a Occidente, especialmente a EEUU (o Israel) eso de “tenemos todo el derecho a tomar medidas para salvaguardar nuestra seguridad?”. O eso de “tenemos todo el derecho a proteger a la poblaci贸n con una intervenci贸n humanitaria?”. Lo primero se dijo en Irak, Afganist谩n, Gaza鈥 Lo segundo, en Yugoslavia, Somalia, Serbia, Libia, Siria, Kosovo鈥 Sobre todo, en Kosovo, que es el precedente que Occidente (EEUU y la UE) quisiesen borrar de la historia y por eso siempre dijeron que era 鈥溍簄ico鈥. Pues no, no lo es mal que les pese. En el caso de la negativa a que Ucrania se incorpore a la OTAN, se desmilitarice y se 鈥渄esnazifique鈥, los argumentos de Rusia, es evidente que prev茅 su seguridad. En el caso de proteger a la poblaci贸n del Donb谩s, lo mismo.

Qui茅rase o no, y aunque sea en s铆 misma una violaci贸n del derecho internacional, Rusia est谩 aplicando la misma receta que hemos visto antes. Lo que lo hace diferente es que antes era a mayor gloria de Occidente, para consolidar su hegemon铆a, y ahora es en detrimento de Occidente, para consolidar su decadencia.

Esto es a lo que estamos asistiendo, a la p茅rdida de la hegemon铆a occidental en todos los aspectos. Ucrania es solo un eslab贸n en esa lucha ag贸nica por parte de Occidente de no perder su hegemon铆a. Est谩bamos entrando en una nueva era de forma evidente, pero Rusia nos ha metido del todo de un empuj贸n. Nos fijamos en la guerra, en los tiros, pero esa no es la guerra importante.

Y como el empuj贸n es definitivo, Occidente solo tiene una respuesta, que no es militar porque est谩 en inferioridad de condiciones. Rusia es superior militarmente a todo Occidente, junto (OTAN) o separado. Y lo es no en cantidad de soldados, aviones o barcos, sino en calidad: las armas hipers贸nicas. Y lo saben. Por eso Occidente ha utilizado la 煤nica arma que le queda: la econ贸mica (1). Se est谩 atacando a una econom铆a del G-20 y es un precedente, que los chinos est谩n mirando con detenimiento, de lo que est谩 dispuesto a hacer para no perder su hegemon铆a.

Solo con las sanciones Occidente se ve a s铆 mismo como el guardi谩n del “orden basado en reglas” en el que viene insistiendo desde hace a帽os -que no el derecho internacional porque proh铆be las sanciones si no son impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU- y el uso de las instituciones financieras es la 煤nica palanca que tiene para ello.

Se han congelado los activos en el extranjero del Banco Central de Rusia para que Rusia no pueda maniobrar con su moneda. Eso solo significa que se intenta hacer colapsar el sistema financiero ruso.

Si esto no abre los ojos definitivamente a todos los pa铆ses del mundo que quieren liberarse de la c谩rcel occidental, ya nada lo har谩. Sin duda es un buen golpe, pero para nada definitivo. Sin duda Rusia es consciente de ello y del riesgo de tener d贸lares como moneda de reserva, aunque en estos momentos es muy limitada, a solo el 17% del total, pero el euro y la libra est谩n en una proporci贸n m谩s o menos igual por lo que un poco m谩s de un tercio de las reservas rusas est谩n amenazadas.

Pero Rusia no est谩 sola, tiene a China y el camino ruso es un camino sin retorno… para el d贸lar. El empuj贸n ruso para un nuevo orden multilateral es tambi茅n el empuj贸n definitivo al d贸lar como moneda de reserva global porque al igual que con Venezuela, o Ir谩n, o Afganist谩n (dineros robados por Occidente) el mensaje que se lanza, una y otra vez, y esta es la definitiva, es que el dinero de los pa铆ses no es en realidad el dinero de los pa铆ses, sino de Occidente, que deja o no deja usar a su discreci贸n.

Es el momento para crear un nuevo orden monetario en el que los pa铆ses sean mucho menos susceptibles a la influencia de EEUU o Europa. Un nuevo orden monetario en el que se va a volver al oro para respaldar las monedas y algo as铆 es lo que tienen en mente los chinos.

El d贸lar ya est谩 en m铆nimos, y bajando, como moneda de reserva global. El a帽o 2022 comenz贸 con otra bajada significativa, del 60鈥5% en 2021 al 59鈥15% (hay que tener en cuenta que el a帽o 2000 estaba en el 71鈥93%). Su declive es imparable, tal y como reconoce el propio FMI al afirmar que 鈥渓os bancos centrales han abandonado el d贸lar de forma gradual鈥. Es decir, que no es un calent贸n sino una pol铆tica decidida y meditada que se va a acrecentar con lo que se acaba de hacer con Rusia. Al mismo tiempo, y como tambi茅n dice el FMI, el euro est谩 鈥渆stancado鈥 desde hace mucho tiempo y solo hay una moneda que sube de forma inexorable: el renminbi, que termin贸 2021 con un 2鈥70% de uso en las transacciones financieras mundiales (40鈥51% el d贸lar y 36鈥65% el euro) y antes de la intervenci贸n rusa en Ucrania se colocaba ya en el 3鈥20%, superando claramente al yen japon茅s (2鈥79%). Y eso que no est谩 internacionalizado a煤n.

Igual esto es realmente lo que hay detr谩s de lo que vemos y que m谩s all谩 de la raz贸n esgrimida por Rusia, la 鈥渄esmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n鈥 de Ucrania, est谩 el cambio de pol铆tica monetaria mundial y el fin de la hegemon铆a del d贸lar, y en menor medida del euro, como monedas de reserva globales.

Una de las sorpresas que vemos es que Rusia no ha respondido a煤n a las sanciones occidentales. Cuando se le impusieron tras la anexi贸n de Crimea (que Rusia justific贸 no solo en la decisi贸n de la poblaci贸n, sino en el precedente de Kosovo) apenas tard贸 un mes en responder con sus contrasanciones que, seg煤n la UE, han supuesto para los fondos europeos una p茅rdida de 276.000 millones de euros por los que, sorprendente y grotescamente, ha denunciado a Rusia por 鈥減r谩ctica desleal鈥 ante la Organizaci贸n Mundial del Comercio. La UE puede sancionar, pero a ella no se le puede sancionar. Esto es, a las claras, el 鈥渙rden basado en reglas鈥 que propone Occidente y que es muy simple: yo hago las reglas y t煤 las sigues.

La no respuesta de Rusia puede ser debida solo a dos razones, y entramos en pura especulaci贸n: espera controlar la situaci贸n en Ucrania a corto plazo, pongamos un mes o dos, y el descenso econ贸mico mundial 鈥揷on las consiguientes dificultades para todo el mundo, incluyendo a Occidente como ya se est谩 viendo- va a hacer que esas sanciones se reviertan.

Mientras tanto, se da la paradoja de que mientras los pa铆ses occidentales que impusieron las sanciones atraviesan grandes momentos de angustia por la falta de suministros en contraposici贸n a Rusia, que se est谩 adaptando a la situaci贸n mucho m谩s r谩pido y con gran facilidad. No hay duda que se prepar贸 a fondo a estas sanciones para proteger su mercado interno, para garantizar que no haya interrupciones en la cadena log铆stica y que la poblaci贸n no sufra. Y no hay duda que una de sus grandes bazas es la nacionalizaci贸n de las empresas occidentales que han abandonado el pa铆s si no retornan en un futuro pr贸ximo. Esta es la raz贸n por la que muchas de ellas hablan de “suspensi贸n temporal de las operaciones” en Rusia mientras pagan los salarios de los empleados.

El documento ruso-chino de febrero

En cualquier caso, es evidente que Rusia no hubiese dado el paso en Ucrania si no estuviese lo suficientemente segura de contar con el apoyo de China. El pasado 4 de febrero ambos pa铆ses firmaron un documento (2) que es no solo un muy serio toque de atenci贸n a Occidente, sino un cambio de juego total: la declaraci贸n conjunta brinda un apoyo total a Rusia, respalda su demanda de garant铆as de seguridad y se opone a la expansi贸n de la OTAN. Es decir, hay un compromiso real de China de mitigar y/o ayudar a Rusia frente a las sanciones con que ya entonces se amenazaba.

Este documento se deber铆a leer con detenimiento porque, entre otras cosas, se habla de una coordinaci贸n en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la defensa del derecho internacional y el rechazo al “orden basado en reglas” que quiere imponer EEUU y que sumisamente siguen sus vasallos europeos.

Tambi茅n hay algo que va m谩s all谩 de lo que se dice en ese documento, es la demostraci贸n pr谩ctica del fortalecimiento de los v铆nculos no solo pol铆ticos, sino econ贸micos, entre los dos pa铆ses, especialmente de petr贸leo y gas por parte de Rusia y la construcci贸n de un nuevo gasoducto, el “Poder de Siberia 3” en un plazo de tres a帽os. El “Poder de Siberia 2” entrar谩 en vigor este a帽o y ya est谩 en funcionamiento el 鈥淧oder de Siberia 1鈥. Para quien quisiese ver, era la demostraci贸n pr谩ctica de lo poco que le importaba a Rusia, como ya se dec铆a, el continuar o no con el gasoducto 鈥淐orriente del Norte 2鈥 hacia Alemania y que no era m谩s que un intento, tal vez el 煤ltimo, de mantener un v铆nculo con Europa pero que no es imprescindible, en absoluto, para su econom铆a. Desde hace un tiempo su mirada va m谩s hacia el Este que hacia el Oeste.

Y otro aspecto importante del documento citado es que en 茅l China elude hablar de Ucrania, incluso de Crimea, mientras que Rusia s铆 habla de Taiw谩n. Es una clara concesi贸n rusa que permite a China seguir manteniendo su estrategia de no involucrarse en cuestiones internas. Eso se est谩 viendo ahora con nitidez, con China neg谩ndose a seguir el coro de condenas occidentales y separ谩ndose claramente de las mismas.

Este flanco lo tiene cubierto Rusia sin la menor duda. Habr谩 m谩s o menos aceleraci贸n en los movimientos, pero los pasos son claros. Por ejemplo, el uso por parte rusa del renminbi chino como alternativa a las sanciones. A煤n son movimientos incipientes dado que Rusia est谩 obligando a pagar en rublos a los occidentales, puesto que ha sido desconectada del SWIFT (el sistema de transacciones financieras internacionales controlado por Occidente), pero el hecho de que el 9 de marzo el Banco Ruso de Comercio Exterior, uno de los sancionados por Occidente con la desconexi贸n del SWIFT, anunciase la apertura de un dep贸sito en renminbis con una tasa de inter茅s anual del 8% indica por d贸nde van las cosas porque no solo ser谩n los rusos, sobre todo los que se dedican a la exportaci贸n-importaci贸n, quienes van a realizar todas sus operaciones en renminbis a partir de ahora porque el inter茅s es muy lucrativo para ellos, sino que tambi茅n los chinos podr谩n tener cuentas en este banco, y lo har谩n dado que el inter茅s en China por este tipo de operaciones de comercio exterior es del 3%.

Es uno de los primeros pasos conocidos de la inserci贸n rusa en el Sistema de Pagos Interbancarios de China, es decir, la alternativa china al SWIFT. A 31 de enero, el SPIC ten铆a activos 43 bancos e instituciones de 脕frica, 159 de Europa, 943 de Asia (de ellos 541 chinos), 23 de Ocean铆a, 29 de Am茅rica del Norte y 17 de Am茅rica del Sur (3). Eso hace un total de 1.214 bancos e instituciones que est谩n ya conectadas al sistema chino, bien de forma total o parcial (como es el caso de los europeos y estadounidenses, sobre todo). Esto significa que en estos momentos el sistema chino ya est谩 trabajando con el 11% de lo que engloba el sistema SWIFT. Y eso significa que todos est谩n utilizando ya las transacciones fronterizas en renminbi-yuan porque es la 煤nica moneda que utiliza. Y eso que los chinos consideran que su sistema est谩 a煤n en las primeras fases. De hecho, hablan de CIPS 1 y CIPS 2.

Formalmente ning煤n pa铆s excluido del SWIFT puede utilizar el d贸lar, el euro, la libra esterlina, el yen y el renminbi. Formalmente, porque siempre hay rendijas. Pero eso no ocurre ni con el SPIC chino ni con el propio sistema ruso, el Sistema de Transmisi贸n de Mensajes Financieros -que ya tiene nuevas incorporaciones puesto que nada m谩s comenzar la crisis se adhirieron al mismo 23 bancos e instituciones de Bielorrusia, Armenia, Kazajist谩n y Tayikist谩n, o lo que es lo mismo, todos los pa铆ses que forman parte de la Uni贸n Econ贸mica Euroasi谩ticca-, que pueden utilizar las monedas que consideren aunque se da preponderancia tanto al renmimbi en un caso (y en exclusiva) como al rublo en otro. Un dato relevante es que la UEE tiene su econom铆a desdolarizada en un 70%, por lo que ahora se desdolarizar谩 por completo.

El ejemplo de Ir谩n

Cuando a Ir谩n se le expuls贸 del SWIFT en 2012, exclusi贸n que dur贸 tres a帽os, el da帽o a su econom铆a se calcula que fue de entre un 30% y un 50% por las dificultades para vender su petr贸leo. Se dice que fue eso lo que oblig贸 a Ir谩n a aceptar el acuerdo nuclear que se firm贸 en 2015. Se dice. Los iran铆es, como es l贸gico, siempre lo han negado. Y entonces no hab铆a alternativas al SWIFT.

Ahora Ir谩n no est谩 exclu铆do del SWIFT, pero s铆 sujeto a sanciones “de m谩xima presi贸n” por parte de EEUU que le impiden utilizar el d贸lar, tiene restringido el euro (por el miedo europeo a las sanciones de EEUU) y otras monedas occidentales, pero es f谩cil adivinar por d贸nde se est谩 escapando y por qu茅 no se ha hundido en el mar desde que EEUU viol贸 el acuerdo en 2018 e impuso sus sanciones, ilegales seg煤n el derecho internacional (que no seg煤n su “orden basado en reglas” y que tan entusiastamente siguen sus vasallos). Y aunque la Corte Internacional de Justicia de La Haya emiti贸 una sentencia en octubre de 2018 favorable a Ir谩n y diciendo que no se pod铆an sancionar recursos financieros para compras humanitarias, a Occidente le dio igual: su orden y sus reglas. Como a la UE con la denuncia contra Rusia en la OMC.

Todo esto es para indicar que las v铆as de salida de Rusia son muchas m谩s de las que nos cuentan quienes han impuesto las sanciones y que ocultan su miedo a la p茅rdida de su hegemon铆a.

A 12 de febrero, 煤ltimos datos conocidos, es decir, justo antes de la guerra, el 17% del comercio entre Rusia y China se hac铆a en renminbis-yuanes y el 12% de todas sus reservas monetarias est谩n en esta moneda, por dar un par de datos. No hay duda que a corto plazo habr谩 alg煤n retroceso en la econom铆a rusa, pero no a medio ni mucho menos a largo plazo. Occidente est谩 ansioso de dos cosas: de demostrar que sigue teniendo poder y de conseguir alguna victoria. Y la 煤nica que tiene es la propaganda. En eso, sin duda, es un maestro. Por eso vemos lo que vemos todos los d铆as.

Un dato relevante es que el SWIFT no mantiene fondos ni administra cuentas, solo proporciona un servicio de transmisi贸n de mensajes. Es decir, que si entre el que vende y el que compra hay acuerdo, por ejemplo en la forma de pago, sin intermediario alguno, el comercio se mantiene como de costumbre. Y en este contexto hay una noticia que deber铆a hacer reflexionar a m谩s de uno: Rusia e India “estudian” la posibilidad de incrementar su comercio en rublos y rupias. A lo mejor esto ayuda a entender la abstenci贸n de India en la votaci贸n del CS de la ONU que pretend铆a condenar a Rusia por su intervenci贸n en Ucrania.

Por supuesto que si el sistema chino ya contiene un 11% del SWIFT es m谩s que probable que con la guerra en Ucrania se incremente. Debido a los h谩bitos, a las dependencias (mentales y econ贸micas) de Occidente por parte de muchos pa铆ses a煤n queda un camino para que el SWIFT pierda su predominio (y, con 茅l, Occidente), pero cada vez se acortan m谩s los plazos.

En esta lucha ag贸nica de Occidente hay que presentar alguna victoria, y por ello el discurso es homog茅neo, por ahora: hemos sancionado a Rusia con el SWIFT y la vamos a hundir. No se hundi贸 a Ir谩n hace seis a帽os, y es m谩s d茅bil que Rusia. Y, a medida que pasa el tiempo, la realidad aparece con nitidez. Por eso en los 煤ltimos d铆as estamos asistiendo a un rechazo de la UE a la propuesta de Washington de sanciones a las exportaciones de petr贸leo de Rusia. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de Rusia se cerr贸 con una estimaci贸n del precio del barril de petr贸leo en 45 d贸lares (y supera los 100), se ve c贸mo resisten pa铆ses como Ir谩n o ahora Rusia.

El momento es crucial porque las sanciones occidentales son la 煤ltima baza que quienes gobernaban el mundo pueden jugar y que va a dar lugar a una divisi贸n econ贸mica global entre Occidente y las econom铆as alineadas con Rusia (y China) que est谩n abiertas a separarse del actual sistema financiero dominado por Estados Unidos, acelerando as铆 una amplia reorientaci贸n econ贸mica global. En pocas palabras, esto va a tener un evidente impacto demoledor en el estatus del d贸lar estadounidense como moneda mundial, y el euro de rebote, que ya est谩 bajando a帽o tras a帽o de forma notoria y que ahora se acelerer谩. Con su declive asistiremos al definitivo declive occidental. Por eso, y no por otra cosa, es lo que est谩 peleando Occidente, para retrasar (porque no lo puede evitar) su p茅rdida de hegemon铆a.

P.D.- Cuando este art铆culo iba a ser enviado para su publicaci贸n el Ministerio de Finanzas de Rusia anunci贸 el pago de la deuda en yuanes (14 de marzo). Aunque ha dicho que esta medida es temporal y que la pretensi贸n rusa es pagar su deuda en rublos (con lo que los occidentales salen perdiendo por la depreciaci贸n de la moneda rusa) el salto que va a dar el yuan en las transacciones finacieras es espectacular y hay quien ya anuncia que va a llegar al 10% antes del 2030.

Ese mismo d铆a otras tres noticias pusieron las cargas de demolici贸n definitiva a la hegemon铆a occidental:

a) La Uni贸n Econ贸mica Euroasi谩tica y China anunciaron que desarrollar谩n un proyecto para un sistema monetario y financiero internacional independiente. Se basar谩 en una nueva moneda internacional, que se calcular谩 como un 铆ndice de las monedas nacionales de los pa铆ses participantes y los precios de las materias primas.

b) Bielorrusia y Rusia acuerdan eliminar el d贸lar en las operaciones de los recursos energ茅ticos.

c) India y Rusia est谩n explorando la posibilidad de utilizar el yuan chino como moneda de referencia para valorar el mecanismo comercial de la rupia y el rublo.

Por si todo ello fuese poco, un d铆a m谩s tarde, el 15, otra con un nivel explosivo a煤n mayor: Arabia Saudita est谩 negociando activamente con China para vender parte de su petr贸leo en yuanes en lugar de d贸lares.

Notas

(1) El nuevo concepto de la guerra de EEUU: las sanciones econ贸micas como instrumento ante la debilidad militar

https://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article2411

(2) http://en.kremlin.ru/supplement/5770

(3) https://www.cips.com.cn/en/participants/participants_announcement/56048/index.html

Alberto Cruz es periodista, polit贸logo y escritor. Su nuevo libro es 鈥淟as brujas de la noche. El 46 Regimiento 鈥淭aman鈥 de aviadoras sovi茅ticas en la II Guerra Mundial鈥, editado por La Ca铆da con la colaboraci贸n del CEPRID y que va por la tercera edici贸n. Los pedidos se pueden hacer a libros.lacaida@gmail.com o bien a ceprid@nodo50.org Tambi茅n se puede encontrar en librer铆as.

albercruz@eresmas.com